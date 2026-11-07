Λαγκάρντ: Ο πληθωρισμός θα παραμείνει υψηλός το επόμενο διάστημα

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«Γνωρίζουμε ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα κατά τα επόμενα τρίμηνα. Όσο υψηλότερα είναι τα επίπεδα στα οποία θα φτάσει και όσο περισσότερο χρόνο παραμείνει σε αυτά, τόσο μεγαλύτεροι θα είναι οι κίνδυνοι για την επίτευξη του μεσοπρόθεσμου στόχου μας για τον πληθωρισμό».

Αυτό δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Κριστίν Λαγκάρντ, σε συνέντευξή της στην ιαπωνική εφημερίδα The Yomiuri Shimbun, αναφερόμενη στις προοπτικές του πληθωρισμού.

Η ίδια επεσήμανε ότι τον Οκτώβριο ο γενικός πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 4%, επίπεδο υψηλότερο από εκείνο που ανέμενε η ΕΚΤ πριν από λίγους μήνες, αλλά σε συμφωνία με τις προσδοκίες της αγοράς.

Το συγκεκριμένο ποσοστό «φαίνεται πολύ υψηλό». Για τον λόγο αυτό, όπως τόνισε, «είναι σημαντικό να εξετάσουμε τι κρύβεται πίσω από τη συνολική εικόνα». Η άνοδος του πληθωρισμού οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ενέργεια.

Δεν βλέπει δευτερογενείς επιπτώσεις

Όσον αφορά τις δευτερογενείς επιπτώσεις του πληθωρισμού, η πρόεδρος της ΕΚΤεξακολουθεί να διαβεβαιώνει ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις πέραν εκείνων που έχουν ήδη ενσωματωθεί στις προβλέψεις της Τράπεζας.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η ΕΚΤ παρακολουθεί στενά τους προπορευόμενους δείκτες, όπως είναι οι πολυετείς μισθολογικές συμφωνίες και οι προσδοκίες των επιχειρήσεων σχετικά με την εξέλιξη των μισθών. Ωστόσο, όπως ανέφερε, μέχρι στιγμής δεν διαπιστώνει «ενδείξεις κάποιας μεταβολής».

Τι έχει αλλάξει από τον Σεπτέμβριο μέχρι τώρα

Στη συνέχεια, η πρόεδρος επανέλαβε ότι δεν είναι σκόπιμο να προδικάζονται οι προβλέψεις για τα επιτόκια, αν και, όπως σημείωσε, είναι σαφές ότι σε σύγκριση με τις προβλέψεις του Σεπτεμβρίου έχουν σημειωθεί ορισμένες σημαντικές αλλαγές.

Ειδικότερα, οι προθεσμιακές καμπύλες των τιμών της ενέργειας έχουν κινηθεί ανοδικά, γεγονός που θα έχει επιπτώσεις τόσο στον πληθωρισμό όσο και στην οικονομική ανάπτυξη, παρά το γεγονός ότι οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν πιο πρόσφατα. Παράλληλα, έχουν αυξηθεί και τα μακροπρόθεσμα επιτόκια.

Σε κάθε περίπτωση, όπως κατέληξε η Λαγκάρντ, «η διαδικασία κατάρτισης των προβλέψεών μας θα καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο αυτοί οι διάφοροι παράγοντες θα επηρεάσουν τον πληθωρισμό μεσοπρόθεσμα».