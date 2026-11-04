Πληθωρισμός: Εκτοξεύτηκε στο 5,6% ο πληθωρισμός – Στο 4% στην ευρωζώνη

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Στο 5,6% σκαρφάλωσε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Οκτώβριο, σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της Eurostat, έναντι 5,1% τον Σεπτέμβριο.

Ο ετήσιος πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ εκτιμάται ότι ανήλθε στο 4,0%, από 3,8% τον Σεπτέμβριο.

Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι μεταξύ των υψηλότερων στην ευρωζώνη. Τον ίδιο ρυθμό κατέγραψε και η Ιταλία, ενώ προηγούναι με μεγαλύτερο πληθωρισμό μόνο η Λιθουανία (96,1%) και η Βουλγαρία (6%).

O χαμηλότερος πληθωρισμού εμφανίζεται στην Μάλτα με 2,3% ετησίως, ακολουθούμενη από την Γερμανία με 2,8% και την Σλοβακία με 2,9%.

Στο 20,8% ο πληθωρισμός στην ενέργεια

Εξετάζοντας τις βασικές συνιστώσες του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ, η ενέργεια αναμένεται να καταγράψει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού τον Οκτώβριο, στο 20,8%, έναντι 18,9% τον Σεπτέμβριο.

Ακολουθούν οι υπηρεσίες, με πληθωρισμό 3,3%, έναντι 3,2% τον Σεπτέμβριο, τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός, με 1,6%, έναντι 1,3%, και τα βιομηχανικά αγαθά εκτός ενέργειας, με 1,2%, έναντι 1,1% τον Σεπτέμβριο.

Ο δομικός πληθωρισμός στην ευρωζώνη, ο οποίος εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές της ενέργειας και των μη επεξεργασμένων τροφίμων, διατηρείται στο 2,2% ετησίως.

Υποχώρησε από το υψηλό τριετίας στη Γερμανία

Ο πληθωρισμός στη Γερμανία εκτιμάται ότι διαμορφώθηκε στο 2,8% Οκτώβριο σε εθνικό επίπεδο από το υψηλό σχεδόν τριών ετών του 3,3% που είχε φτάσει τον Σεπτέμβριο.

Είναι επίσης χαμηλότερα από τις προσδοκίες της αγοράς για 3,0%, σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας (Destatis).

Με βάση τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα αποτελέσματα, η Destatis αναφέρει επίσης ότι οι τιμές καταναλωτή μειώθηκαν κατά 0,2% σε μηνιαία βάση.

Ο εναρμονισμένος πληθωρισμός, διαμορφώθηκε επίσης στο 2,8% σε ετήσια βάση, ενώ οι τιμές καταναλωτή σε εναρμονισμένη και σε μηνιαία βάση κινήθηκαν καθοδικά κατά 0,1%.

Ο δομικός πληθωρισμός, που εξαιρεί τις τιμές των τροφίμων και της ενέργειας, εκτιμάται στο 2,1% ετησίως τον Οκτώβριο.

Οι τιμές της ενέργειας ενισχύθηκαν κατά 12,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Η αύξηση των ενεργειακών τιμών επιβραδύνθηκε ελαφρώς τον Οκτώβριο, καθώς τον Σεπτέμβριο είχε διαμορφωθεί στο 14,9% σε ετήσια βάση.

Η ΕΚΤ

Η εξέλιξη του πληθωρισμού στην ευρωζώνη επιβεβαιώνει τους ανοδικούς κινδύνους τους οποίους επεσήμανε η ΕΚΤ μετά την απόφασή της την προηγούμενη εβδομάδα να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια.

Οπως ανέφερε το ΔΣ της κεντρικής τράπεζας στην ανακοίνωσή του, «Οι τιμές της ενέργειας συνέχισαν να αυξάνονται, θέτοντας ανοδικούς κινδύνους για τις προοπτικές του πληθωρισμού και καθοδικούς κινδύνους για τις προοπτικές της ανάπτυξης. Ενώ οι επιδράσεις της ενεργειακής διαταραχής συνεχίζουν να εκδηλώνονται σε όλο τους το φάσμα, ο υποκείμενος πληθωρισμός έχει παραμείνει μέχρι τώρα σε γενικές γραμμές σταθερός και οι μισθοί δεν δείχνουν ουσιώδη αντίδραση σε αυτήν τη φάση. Η αυξημένη ένταση και διάρκεια της ενεργειακής διαταραχής, καθώς και οι επιπτώσεις των έμμεσων και δευτερογενών επιδράσεων, είναι πιθανόν να ωθήσουν προς τα πάνω τον πληθωρισμό και να επιβραδύνουν την ανάπτυξη. Οι συνθήκες χρηματοδότησης έχουν γίνει πιο περιοριστικές μετά από την τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εξέλιξη που είναι πιθανόν να επηρεάσει αρνητικά τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη.»