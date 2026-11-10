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Godzilla Minus Zero: Ιστορικό ρεκόρ για την ιαπωνική κινηματογραφική παραγωγή

Η νέα ταινία Godzilla Minus Zero έκανε εισπράξεις 31,6 εκατ. δολαρίων στο πρώτο Σαββατοκύριακο στις ΗΠΑ, καταγράφοντας το ισχυρότερο άνοιγμα για ιαπωνική ταινία. Στην Ιαπωνία έσπασε το ρεκόρ ημερήσιων εισπράξεων.

Tέχνη και Ζωή 10.11.2026, 06:15
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Godzilla Minus Zero: Ιστορικό ρεκόρ για την ιαπωνική κινηματογραφική παραγωγή
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

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Ο Γκοτζίλα αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι παραμένει ένα από τα ισχυρότερα εμπορικά ονόματα του παγκόσμιου κινηματογράφου. Η νέα ταινία της μακρόχρονης σειράς με τα γιγαντιαία τέρατα, με τίτλο «Godzilla Minus Zero», σημείωσε ιστορικές επιδόσεις στην Ιαπωνία και πραγματοποίησε εντυπωσιακό ντεμπούτο στη Βόρεια Αμερική, ξεπερνώντας τις προσδοκίες της κινηματογραφικής αγοράς.

Η ταινία, σε σκηνοθεσία του Τακάσι Γιαμαζάκι, έκανε πρεμιέρα στην Ιαπωνία στις 3 Νοεμβρίου, ημερομηνία που έχει καθιερωθεί ως «Ημέρα του Γκοτζίλα». Η επέτειος τιμά την πρώτη προβολή της αρχικής ταινίας στους ιαπωνικούς κινηματογράφους, το 1954. Μόνο την πρώτη ημέρα, η νέα παραγωγή συγκέντρωσε 910 εκατ. γεν, περίπου 5,75 εκατ. δολάρια, προσελκύοντας περισσότερους από 590.000 θεατές, σύμφωνα με την Japan Times.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της παραγωγής, πρόκειται για τις υψηλότερες ημερήσιες εισπράξεις που έχει καταγράψει ποτέ ταινία ζωντανής δράσης στην ιστορία του ιαπωνικού κινηματογράφου. Η δυναμική της συνεχίστηκε και τις επόμενες ημέρες, καθώς η προσέλευση στις αίθουσες ξεπέρασε το ένα εκατομμύριο θεατές μέσα σε τέσσερις ημέρες από την πρεμιέρα.

Η επιτυχία επαναλήφθηκε και στην άλλη πλευρά του Ειρηνικού. Η ταινία κυκλοφόρησε την Παρασκευή σε 3.254 κινηματογραφικές αίθουσες στη Βόρεια Αμερική και συγκέντρωσε περίπου 14,5 εκατ. δολάρια την πρώτη ημέρα προβολής της, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση στο ημερήσιο box office. Στο πρώτο της Σαββατοκύριακο, οι εισπράξεις έφθασαν τα 31,6 εκατ. δολάρια.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία της αμερικανικής εταιρείας διανομής Gkids, αλλά και για την ισχυρότερη πρεμιέρα ταινίας ζωντανής δράσης σε ξένη γλώσσα στη Βόρεια Αμερική από το «Hero» του 2004. Η επίδοση αυτή αναδεικνύει τη δυνατότητα μιας ιαπωνικής παραγωγής να ανταγωνιστεί μεγάλες χολιγουντιανές κυκλοφορίες, παρά το γεγονός ότι δεν είναι αγγλόφωνη.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η τεχνολογική διάσταση της παραγωγής. Το «Godzilla Minus Zero» είναι η πρώτη ιαπωνική ταινία μεγάλου μήκους που γυρίστηκε ειδικά για προβολή σε αίθουσες IMAX. Μέχρι την Κυριακή, οι προβολές IMAX είχαν αποφέρει συνολικά 21,3 εκατ. δολάρια παγκοσμίως, επιβεβαιώνοντας τη σημασία των μεγάλων κινηματογραφικών φορμά για την εμπορική της πορεία.

Η ταινία προβλήθηκε πρόσφατα και στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τόκιο, ως κεντρική παραγωγή της διοργάνωσης, η οποία ολοκληρώθηκε την Τετάρτη.

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Η επιτυχία της προηγούμενης ταινίας Godzilla Minus One και η διεθνής απήχηση

Οι προσδοκίες για τη συνέχεια ήταν ήδη υψηλές μετά την πορεία του «Godzilla Minus One», που κυκλοφόρησε το 2023. Η προηγούμενη ταινία απέφερε περίπου 105,4 εκατ. δολάρια παγκοσμίως και έγινε η εμπορικότερη ιαπωνόφωνη ταινία ζωντανής δράσης που είχε προβληθεί ποτέ στη Βόρεια Αμερική. Το 2024 κατέκτησε επίσης το Όσκαρ οπτικών εφέ, αποτελώντας την πρώτη ιαπωνική παραγωγή που κέρδισε τη συγκεκριμένη διάκριση.

Ο Γιαμαζάκι, ο οποίος υπογράφει τόσο τη σκηνοθεσία όσο και το σενάριο και τα οπτικά εφέ των δύο ταινιών, έχει επισημάνει ότι η διεθνής επιτυχία δεν προϋποθέτει την αντιγραφή του Χόλιγουντ. Όπως δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του, όταν δημιουργούσε το «Minus One», η προοπτική της διεθνούς διανομής δεν αποτελούσε καν βασική παράμετρο του σχεδιασμού.

Κατά τον ίδιο, μια ταινία που αντλεί την έμπνευσή της από την εγχώρια κουλτούρα και τις ιδιαιτερότητες της χώρας προέλευσής της μπορεί ακριβώς γι’ αυτό να αποκτήσει παγκόσμια απήχηση. Η επιτυχία του «Godzilla Minus Zero» ενισχύει αυτή την άποψη, δείχνοντας ότι το ιαπωνικό σινεμά μπορεί να προσελκύσει ευρύ διεθνές κοινό χωρίς να εγκαταλείπει τη δική του κινηματογραφική ταυτότητα.

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