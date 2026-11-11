Alibaba: Ανακοινώνει σχέδια για IPO της T-Head, ανταγωνιστή της στα τσιπ Nvidia

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Το Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ θα επιτρέψει στην εταιρεία να αποσχίσει τη θυγατρική της στον τομέα των ημιαγωγών, T-Head ανακοίνωσε αργά την Τρίτη ο κινεζικός κολοσσός τεχνολογίας και ηλεκτρονικού εμπορίου Alibaba.

Στο πλαίσιο αυτό, η Alibaba δήλωσε ότι σχεδιάζει δημόσια προσφορά μετοχών της T-Head στο Χονγκ Κονγκ, υπό την προϋπόθεση έγκρισης από το χρηματιστήριο και την Επιτροπή Ρύθμισης Κεφαλαιαγοράς της Κίνας, αναφέρει το CNBC.

Στη σχετική κατάθεση εγγράφων δεν αναφέρθηκε ημερομηνία ούτε το προτεινόμενο μέγεθος της εισαγωγής στο χρηματιστήριο.

Η Alibaba σημείωσε ότι είχε ήδη υποβάλει εμπιστευτική αίτηση στις 11 Σεπτεμβρίου για την εισαγωγή της T-Head στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ.

Παράλληλα, οι μετοχές της Alibaba που διαπραγματεύονται στο Χονγκ Κονγκ κατέγραψαν πτώση 1% το πρωί της Τετάρτης. Από την αρχή του έτους, η μετοχή έχει υποχωρήσει κατά περίπου 29%.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου, η Alibaba παρουσίασε το τσιπ τεχνητής νοημοσύνης (AI) επόμενης γενιάς, Zhenwu V900, το οποίο, σύμφωνα με την εταιρεία, προσφέρει τριπλάσια απόδοση σε σχέση με τον προκάτοχό του, το Zhenwu M890 που κυκλοφόρησε τον Μάιο.

Η Alibaba ανταποκρίνεται στους περιορισμούς εξαγωγών τσιπ των ΗΠΑ

Η Alibaba είναι μία από τις αρκετές κινεζικές εταιρείες —μεταξύ των οποίων και η Huawei— που αναπτύσσουν εγχώριους ημιαγωγούς για την υποστήριξη της τεχνητής νοημοσύνης, εν μέσω αυξανόμενων περιορισμών από τις ΗΠΑ όσον αφορά την πρόσβαση της Κίνας σε τέτοια τσιπ.

Η εταιρεία Culper Research, η οποία διενεργεί πωλήσεις ανοιχτής θέσης (short selling), ισχυρίστηκε τον Μάιο ότι η Alibaba κατάφερε να αποκτήσει περιορισμένης διάθεσης τσιπ της Nvidia, χρηματοδοτώντας έμμεσα οντότητες στη Νοτιοανατολική Ασία.

Οι ειδήσεις σχετικά με τη σχέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, με μια φερόμενη ως Κινέζα κατάσκοπο που συνδέεται με μία από αυτές τις οντότητες, οδήγησαν τη μετοχή στη χαμηλότερη αποτίμησή της από τα τέλη Μαρτίου, ασκώντας πιέσεις και στη συνολική αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά.

Μέσα σε αυτό το κλίμα μεταβλητότητας για τις μετοχές τεχνολογίας, η αμερικανική εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic ανέφερε σε επικαιροποιημένη κατάθεση εγγράφων την Τρίτη ότι, στο πλαίσιο της επικείμενης αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO) της, θα διαθέσει 825 εκατομμύρια μετοχές, με εύρος τιμής μεταξύ 70 και 78 δολαρίων ανά μετοχή.

Η έναρξη της διαπραγμάτευσης στον Nasdaq αναμένεται στις 19 Νοεμβρίου, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις λεπτομέρειες και μίλησαν στο CNBC.

Οι μετοχές των κινεζικών εταιρειών τεχνολογίας έχουν σημειώσει χαμηλότερες επιδόσεις σε σύγκριση με τις αντίστοιχες αμερικανικές, παρά τον ενθουσιασμό που επικράτησε πέρυσι μεταξύ των επενδυτών για τα επιτεύγματα της Η Baidu φέρεται να έχει αναβάλει την εισαγωγή στο χρηματιστήριο της θυγατρικής της που δραστηριοποιείται στα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, της Kunlunxin, όπως έπραξε και η κινεζική εταιρεία τσιπ μνήμης YMTC, σύμφωνα με δημοσιεύματα του τρέχοντος μηνός. Καμία από τις δύο εταιρείες δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

Τους τελευταίους μήνες, οι κινεζικές χρηματοοικονομικές ρυθμιστικές αρχές έχουν εντείνει τον έλεγχο όσον αφορά τις αρχικές δημόσιες προσφορές (IPO) εταιρειών τεχνολογίας, καθώς και τη μαζική εισροή κεφαλαίων στον συγκεκριμένο κλάδο.