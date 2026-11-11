 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(22) "Technology & Computing"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(29) "Business Accounting & Finance"
    [1]=>
    string(23) "Artificial Intelligence"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(22) "Technology & Computing"
}

Alibaba: Ανακοινώνει σχέδια για IPO της T-Head, ανταγωνιστή της στα τσιπ Nvidia

Η Alibaba σημείωσε ότι είχε ήδη υποβάλει εμπιστευτική αίτηση στις 11 Σεπτεμβρίου για την εισαγωγή της T-Head στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ

World 11.11.2026, 20:12
Σχολιάστε
Alibaba: Ανακοινώνει σχέδια για IPO της T-Head, ανταγωνιστή της στα τσιπ Nvidia
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Το Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ θα επιτρέψει στην εταιρεία να αποσχίσει τη θυγατρική της στον τομέα των ημιαγωγών, T-Head ανακοίνωσε αργά την Τρίτη ο κινεζικός κολοσσός τεχνολογίας και ηλεκτρονικού εμπορίου Alibaba.

Στο πλαίσιο αυτό, η Alibaba δήλωσε ότι σχεδιάζει δημόσια προσφορά μετοχών της T-Head στο Χονγκ Κονγκ, υπό την προϋπόθεση έγκρισης από το χρηματιστήριο και την Επιτροπή Ρύθμισης Κεφαλαιαγοράς της Κίνας, αναφέρει το CNBC.

Στη σχετική κατάθεση εγγράφων δεν αναφέρθηκε ημερομηνία ούτε το προτεινόμενο μέγεθος της εισαγωγής στο χρηματιστήριο.

Η Alibaba σημείωσε ότι είχε ήδη υποβάλει εμπιστευτική αίτηση στις 11 Σεπτεμβρίου για την εισαγωγή της T-Head στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ.

Παράλληλα, οι μετοχές της Alibaba που διαπραγματεύονται στο Χονγκ Κονγκ κατέγραψαν πτώση 1% το πρωί της Τετάρτης. Από την αρχή του έτους, η μετοχή έχει υποχωρήσει κατά περίπου 29%.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου, η Alibaba παρουσίασε το τσιπ τεχνητής νοημοσύνης (AI) επόμενης γενιάς, Zhenwu V900, το οποίο, σύμφωνα με την εταιρεία, προσφέρει τριπλάσια απόδοση σε σχέση με τον προκάτοχό του, το Zhenwu M890 που κυκλοφόρησε τον Μάιο.

Η Alibaba ανταποκρίνεται στους περιορισμούς εξαγωγών τσιπ των ΗΠΑ

Η Alibaba είναι μία από τις αρκετές κινεζικές εταιρείες —μεταξύ των οποίων και η Huawei— που αναπτύσσουν εγχώριους ημιαγωγούς για την υποστήριξη της τεχνητής νοημοσύνης, εν μέσω αυξανόμενων περιορισμών από τις ΗΠΑ όσον αφορά την πρόσβαση της Κίνας σε τέτοια τσιπ.

Η εταιρεία Culper Research, η οποία διενεργεί πωλήσεις ανοιχτής θέσης (short selling), ισχυρίστηκε τον Μάιο ότι η Alibaba κατάφερε να αποκτήσει περιορισμένης διάθεσης τσιπ της Nvidia, χρηματοδοτώντας έμμεσα οντότητες στη Νοτιοανατολική Ασία.

Οι ειδήσεις σχετικά με τη σχέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, με μια φερόμενη ως Κινέζα κατάσκοπο που συνδέεται με μία από αυτές τις οντότητες, οδήγησαν τη μετοχή στη χαμηλότερη αποτίμησή της από τα τέλη Μαρτίου, ασκώντας πιέσεις και στη συνολική αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά.

Μέσα σε αυτό το κλίμα μεταβλητότητας για τις μετοχές τεχνολογίας, η αμερικανική εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic ανέφερε σε επικαιροποιημένη κατάθεση εγγράφων την Τρίτη ότι, στο πλαίσιο της επικείμενης αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO) της, θα διαθέσει 825 εκατομμύρια μετοχές, με εύρος τιμής μεταξύ 70 και 78 δολαρίων ανά μετοχή.

Η έναρξη της διαπραγμάτευσης στον Nasdaq αναμένεται στις 19 Νοεμβρίου, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις λεπτομέρειες και μίλησαν στο CNBC.

Οι μετοχές των κινεζικών εταιρειών τεχνολογίας έχουν σημειώσει χαμηλότερες επιδόσεις σε σύγκριση με τις αντίστοιχες αμερικανικές, παρά τον ενθουσιασμό που επικράτησε πέρυσι μεταξύ των επενδυτών για τα επιτεύγματα της Η Baidu φέρεται να έχει αναβάλει την εισαγωγή στο χρηματιστήριο της θυγατρικής της που δραστηριοποιείται στα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, της Kunlunxin, όπως έπραξε και η κινεζική εταιρεία τσιπ μνήμης YMTC, σύμφωνα με δημοσιεύματα του τρέχοντος μηνός. Καμία από τις δύο εταιρείες δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

Τους τελευταίους μήνες, οι κινεζικές χρηματοοικονομικές ρυθμιστικές αρχές έχουν εντείνει τον έλεγχο όσον αφορά τις αρχικές δημόσιες προσφορές (IPO) εταιρειών τεχνολογίας, καθώς και τη μαζική εισροή κεφαλαίων στον συγκεκριμένο κλάδο.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Markets
Wall Street: Πιέσεις και βουτιά για την Nvidia
Wall Street

Πιέσεις στη Wall Street, βουτιά για Nvidia
Nvidia: Παραιτήθηκε ο διευθύνων σύμβουλος Τζένσεν Χουάνγκ
Τεχνολογία

Τέλος ο Χουάνγκ από την Nvidia - Ποιος παίρνει το τιμόνι
Nvidia: Ο κίνδυνος αθέτησης πληρωμών πλησιάζει σε ιστορικό υψηλό
Tεχνητή νοημοσύνη

Ο κίνδυνος αθέτησης πληρωμών της Nvidia πλησιάζει σε ιστορικό υψηλό
Euronext: Τι έδειξε το «crash test» έναντι της Wall Street
Markets

Τι έδειξε το «crash test» της Euronext έναντι της Wall Street
MSCI: Οι επτά ελληνικές μετοχές που διατηρούνται στον βασικό δείκτη μετά την αναβάθμιση του Euronext Athens
Markets

Ποιες ελληνικές μετοχές παραμένουν στον MSCI
Ελβετικό φράγκο: Το ράλι και η ρευστοποίηση θέσεων carry trade
Συνάλλαγμα

Ελβετικό φράγκο: Το ράλι και η ρευστοποίηση θέσεων carry trade

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Σούπερ μάρκετ: Σκλαβενίτης, ΑΒ και Μασούτης ποντάρουν στο μοντέλο «all-inclusive» – Οι λόγοι
Business

Γιατί τα σούπερ μάρκετ στρέφονται στο «all-inclusive»

Οι ελληνικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ μετατρέπουν τα μεγάλα καταστήματα σε «all-inclusive» χώρους, συνδυάζοντας τα ψώνια τροφίμων με υπηρεσίες εστίασης και οικογενειακές ανέσεις

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Data centers: Ο στόχος των 210 MW και τα εμπόδια για τις επενδύσεις στην Ελλάδα
Τεχνολογία

Μπεχράκης: Στόχος τα 210 MW στα ελληνικά data centers σε 3-5 χρόνια

Η Greek Data Center Association τοποθετεί τον πήχη των data centers για την επόμενη τριετία έως πενταετία – Η στενότητα ηλεκτρικού χώρου, το ετήσιο τέλος ανά MW και οι ενστάσεις για το νέο θεσμικό πλαίσιο

Γιώργος Πολύζος
ΕΚΤ: Καμπανάκι για νέο κύκλο ανατιμήσεων στα προϊόντα
World

Γιατί έρχεται νέο κύμα ανατιμήσεων παρά τη μείωση των καυσίμων

Η αποκλιμάκωση των καυσίμων δημιουργεί προσδοκίες ανακούφισης, αλλά η ΕΚΤ εντοπίζει νέες πιέσεις στους τιμοκαταλόγους των επιχειρήσεων που μπορεί να φτάσουν στους καταναλωτές ακόμη και το 2027

Αλέξανδρος Κλώσσας
KBW για ελληνικές τράπεζες: Αναβαθμίζει Alpha, προτιμά Εθνική και Πειραιώς
Τράπεζες

KBW: Θετική για ελληνικές τράπεζες - Top picks Εθνική, Πειραιώς 

Η KBW αναλύει τις προοπτικές για τις ελληνικές τράπεζες μετά και τις ανακοινώσεις για τα οικονομικά αποτελέσματα - Αναβαθμίζει την Alpha 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΗΠΑ: Οι δασμοί θα κάνουν πιο βαρύ το έλκηθρο του Άγιου Βασίλη
World

Οι δασμοί Τραμπ θα κάνουν πιο βαρύ το έλκηθρο του Αι Βασίλη

Φθηνά, αλλά όμορφα δώρα τέλος στις ΗΠΑ, καθώς οι δασμοί του Τραμπ περιόρισαν τις επιλογές των γονιών από τα φτωχά νοικοκυριά, ενώ δεν προσέφεραν στην εγχώρια ανάπτυξη

Γρηγόρης Τραγγανίδας
AirDNA: Αύξηση στις τιμές των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Ελλάδα
Τουρισμός

Airbnb: Οι τιμές τραβούν την ανηφόρα – Ποιοι προορισμοί αντέχουν

Aύξηση τιμών αλλά πτώση της ζήτησης για τον Οκτώβριο - Το δείχνουν τα στοιχεία της έρευνα της AirDNA

Λάμπρος Καραγεώργος
Liberty Ships: Τα πλοία που χτίστηκαν σε χρόνο-ρεκόρ, κέρδισαν τον πόλεμο και αναγέννησαν την ελληνική ναυτιλία
World

Τα θρυλικά πλοία πίσω από το ελληνικό ναυτιλιακό θαύμα

Στις 12 Νοεμβρίου 1942, καθελκύστηκε μετά από ναυπήγηση κάτω των 5 ημερών ένα πλοίο Liberty, το σκαρί στο οποίο στηρίχθηκε η πολεμική προσπάθεια κατά του Άξονα και μεταπολεμικά η ανάκαμψη της ελληνικής ναυτιλίας

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Nvidia: Σενάρια απομάκρυνσης του Τζένσεν Χουάνγκ μετά το σκάνδαλο των εξωσυζυγικών σχέσεων
World

Θα διώξει η Nvidia τον Χουάνγκ; - Αποκάλυψη και για δευτερη σχέση

Ο επικεφαλής της Nvidia βρίσκεται αντιμέτωπος με αυξανόμενη πίεση, αφότου αποκαλύφθηκε δεύτερη σχέση λίγες ημέρες μετά τους ισχυρισμούς ότι διατηρούσε ερωτική σχέση με φερόμενη ως Κινέζα κατάσκοπο

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Περισσότερα από World
Wall Street: Πιέσεις και βουτιά για την Nvidia
Wall Street

Πιέσεις στη Wall Street, βουτιά για Nvidia

Η μετοχή της Nvidia υποχωρεί κατά 10% στην Wall Street, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν την αλλαγή στην ηγεσία της εταιρείας

Nvidia: Ο κίνδυνος αθέτησης πληρωμών πλησιάζει σε ιστορικό υψηλό
Tεχνητή νοημοσύνη

Ο κίνδυνος αθέτησης πληρωμών της Nvidia πλησιάζει σε ιστορικό υψηλό

Το κόστος προστασίας του χρέους της Nvidia καθώς το δ.σ. της εταιρείας συνεδριάζει για να αποφασίσει για το μέλλον του Χουάνγκ

Euronext: Τι έδειξε το «crash test» έναντι της Wall Street
Markets

Τι έδειξε το «crash test» της Euronext έναντι της Wall Street

Γιατί οι ευρωπαϊκές εταιρείες δεν κερδίζουν από την εισαγωγή τους στη Wall Street - Ανάλυση της Euronext

MSCI: Οι επτά ελληνικές μετοχές που διατηρούνται στον βασικό δείκτη μετά την αναβάθμιση του Euronext Athens
Markets

Ποιες ελληνικές μετοχές παραμένουν στον MSCI

Kαμία ελληνική μετοχή δεν θα κατατασσόταν στην κατηγορία μεγάλης κεφαλαιοποίησης (Large Cap)

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ελβετικό φράγκο: Το ράλι και η ρευστοποίηση θέσεων carry trade
Συνάλλαγμα

Ελβετικό φράγκο: Το ράλι και η ρευστοποίηση θέσεων carry trade

Το ελβετικό φράγκο ηγήθηκε των κερδών μεταξύ των ομολόγων του την Πέμπτη

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οριακό προβάδισμα των πωλητών
Xρηματιστήριο Αθηνών

Οριακό προβάδισμα των πωλητών στο ΧΑ

Το Χρηματιστήριο Αθηνών κινείται στις 2.650 μονάδων, προσπαθώντας να απορροφήσει τις πιέσεις που δέχονται αρκετοί τίτλοι του

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Χρηματιστήριο Αθηνών: Νευρικότητα μετά το τριήμερο ανοδικό σερί – Ποιες μετοχές συγκρατούν τις πιέσεις
Xρηματιστήριο Αθηνών

Αψιμαχίες πέριξ των 2.650 μονάδων στο ΧΑ

Στήριξη και σήμερα προσφέρουν οι επιλεκτικές αγορές στο Χρηματιστήριο Αθηνών, κυρίως σε μετοχές της ενέργειας και των τραπεζών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Latest News
Wall Street: Πιέσεις και βουτιά για την Nvidia
Wall Street

Πιέσεις στη Wall Street, βουτιά για Nvidia

Η μετοχή της Nvidia υποχωρεί κατά 10% στην Wall Street, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν την αλλαγή στην ηγεσία της εταιρείας

Παπασταύρου στην COP31: Η Ελλάδα θα προστατεύει το 35% των θαλασσών της το 2027
Green

Παπασταύρου στην COP31: Η Ελλάδα θα προστατεύει το 35% των θαλασσών της το 2027

«Η Ελλάδα, με τα περισσότερα νησιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει τη θάλασσα στο DNA της», δήλωσε από την Αττάλεια ο Σταύρος Παπασταύρου

Τουρκία: Συμφωνία χρηματοδότησης ύψους 1,6 δισ. δολαρίων για την κλιματική πολιτική
Κλιματική αλλαγή

Τουρκία: Συμφωνία χρηματοδότησης ύψους 1,6 δισ. δολαρίων για την κλιματική πολιτική

Το πακέτο μέτρων για το κλίμα προς την Τουρκία αποτελεί το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα πακέτο χρηματοδότησης με βάση πολιτικές και εστίαση στο κλίμα της AIIB

Θεσσαλία: Η κυκλική οικονομία ως ευκαιρία ανάπτυξης για τον αγροτικό κόσμο
AGRO

Η κυκλική οικονομία ως ευκαιρία ανάπτυξης για τον αγροτικό κόσμο

Για τη Θεσσαλία η αποδοτικότερη παραγωγή συνδέονται άμεσα με την ανθεκτικότητα της τοπικής οικονομίας

Αγορές με δόσεις: Μεταβατική ρύθμιση για την αδειοδότηση επιχειρήσεων
Business

Αγορές με δόσεις: Μεταβατική ρύθμιση για την αδειοδότηση επιχειρήσεων

Η ρύθμιση αφορά τους μεσίτες πιστώσεων καταναλωτικής πίστης - Οι προθεσμίες

Black Friday: 12 συμβουλές για ασφαλείς αγορές
Business

Τα 12 SOS για τη Black Friday - Τι πρέπει να προσέξετε

Τι να προσέξουν οι καταναλωτές πριν τις αγορές της Black Friday - Τα λάθη και οι παγίδες

Nvidia: Παραιτήθηκε ο διευθύνων σύμβουλος Τζένσεν Χουάνγκ
Τεχνολογία
Upd: 16:15

Τέλος ο Χουάνγκ από την Nvidia - Ποιος παίρνει το τιμόνι

Η οικονομική διευθύντρια (CFO) Κολέτ Κρες ορίστηκε ως προσωρινή διευθύνουσα σύμβουλος

Τζούλη Καλημέρη
Costamare Bulkers: Υπερδιπλασιασμός κερδών στο τρίτο τρίμηνο
Ναυτιλία

Costamare Bulkers: Υπερδιπλασιασμός κερδών στο τρίτο τρίμηνο

Στα 358 εκατ. δολάρια η ρευστότητα για την Costamare Bulkers

Λάμπρος Καραγεώργος
KPMG: 8 στις 10 γυναίκες στην Ελλάδα βλέπουν προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας τους
Business

Οκτώ στις 10 γυναίκες στην Ελλάδα αισιοδοξούν για ανάπτυξη της εταιρείας τους

Αισιοδοξία για την ανάπτυξη, επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη και νέες προτεραιότητες για τους ανθρώπους και τους οργανισμούς - Tι δείχνει η έρευνα της KPMG

ΑΑΔΕ: Διπλή διάκριση στο Ετήσιο Συνέδριο του ΙΙΑ Greece
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Διπλή διάκριση για ΑΑΔΕ στο ετήσιο συνέδριο του ΙΙΑ Greece

Τιμητική βράβευση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, για τη διαρκή στήριξή του στον θεσμό του εσωτερικού ελέγχου

Nvidia: Ο κίνδυνος αθέτησης πληρωμών πλησιάζει σε ιστορικό υψηλό
Tεχνητή νοημοσύνη

Ο κίνδυνος αθέτησης πληρωμών της Nvidia πλησιάζει σε ιστορικό υψηλό

Το κόστος προστασίας του χρέους της Nvidia καθώς το δ.σ. της εταιρείας συνεδριάζει για να αποφασίσει για το μέλλον του Χουάνγκ

Euronext: Τι έδειξε το «crash test» έναντι της Wall Street
Markets

Τι έδειξε το «crash test» της Euronext έναντι της Wall Street

Γιατί οι ευρωπαϊκές εταιρείες δεν κερδίζουν από την εισαγωγή τους στη Wall Street - Ανάλυση της Euronext

MSCI: Οι επτά ελληνικές μετοχές που διατηρούνται στον βασικό δείκτη μετά την αναβάθμιση του Euronext Athens
Markets

Ποιες ελληνικές μετοχές παραμένουν στον MSCI

Kαμία ελληνική μετοχή δεν θα κατατασσόταν στην κατηγορία μεγάλης κεφαλαιοποίησης (Large Cap)

Αλεξάνδρα Τόμπρα
GSI: Τουρκικό πλοίο εξέπεμψε μήνυμα διά ασυρμάτου προς το Abeille Marengo χωρίς να κάνει λόγο για αδειοδότηση
Ηλεκτρισμός

GSI: Τουρκικό πλοίο εξέπεμψε μήνυμα διά ασυρμάτου προς το Abeille Marengo χωρίς να κάνει λόγο για αδειοδότηση

Τουρκικό πολεμικό πλοίο σε μήνυμα του προς το γαλλικό ερευνητικό που εκτελεί τις έρευνες για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου ανέφερε πως πλέει σε σε τουρκικά νερά και έχει συγκατάθεση να συνεχίσει

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Πιερρακάκης: Επενδύστε στην Ελλάδα ως κόμβο ενέργειας, δεδομένων και AI
Economy

Πιερρακάκης: Επενδύστε στην Ελλάδα ως κόμβο ενέργειας, δεδομένων και AI

Πού εστίασε στην ομιλία του ο Κυριάκος Πιερρακάκης στην 18η Ετήσια Σύνοδο του International Forum of Sovereign Wealth Funds

Ελβετικό φράγκο: Το ράλι και η ρευστοποίηση θέσεων carry trade
Συνάλλαγμα

Ελβετικό φράγκο: Το ράλι και η ρευστοποίηση θέσεων carry trade

Το ελβετικό φράγκο ηγήθηκε των κερδών μεταξύ των ομολόγων του την Πέμπτη

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies