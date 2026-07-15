Alibaba: Αλμα 4% στις ΗΠΑ – Το Qwen AI θα ενσωματωθεί στο Apple Intelligence

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Άνοδο 4% σημείωσε την Τετάρτη κατά τις προσυνεδριασκές συναλλαγές η μετοχή του κινεζικού ομίλου Alibaba που είναι εισηγμένος στις ΗΠΑ, μετά την επιβεβαίωση ότι το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Qwen θα ενσωματωθεί στα συστήματα της Apple στην Κίνα.

Ο τεχνολογικός ανταγωνισμός μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας έχει ενταθεί τους τελευταίους μήνες, καθώς οι δύο χώρες ανταγωνίζονται για την κυριαρχία στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

«Το Qwen θα ενσωματωθεί στις εμπειρίες τεχνητής νοημοσύνης της Apple στα iOS, iPadOS, macOS και visionOS για τους χρήστες στην Κίνα», δήλωσε εκπρόσωπος της Alibaba στο CNBC.

Η Διοίκηση Κυβερνοχώρου της Κίνας συμπεριέλαβε τις υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης της Apple σε έναν κατάλογο εγκεκριμένων παρόχων, ο οποίος περιελάμβανε προϊόντα από εγχώριες εταιρείες όπως η Huawei.

Η μετοχή ADR της Alibaba σημείωσαν άνοδο 3,7%.

Η πορεία μέχρι την έγκριση της υπηρεσίας τεχνητής νοημοσύνης της Apple από το Πεκίνο ήταν μακρά, από την πρώτη ανακοίνωση της υπηρεσίας το 2024. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο τεχνολογικός ανταγωνισμός μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας έχει ενταθεί, καθώς οι δύο χώρες ανταγωνίζονται για την κυριαρχία στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η Alibaba απαγόρευσε στους υπαλλήλους της να χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη της Anthropic, ενώ οι Αμερικανοί νομοθέτες εξετάζουν τρόπους για να περιορίσουν την αυξανόμενη υιοθέτηση κινεζικών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης από εγχώριες εταιρείες. Ο αμερικανικός τεχνολογικός γίγαντας Meta φέρεται να αναγκάστηκε να ακυρώσει την εξαγορά της κινεζικής εταιρείας Manus, αξίας 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μετά από εντολή του Πεκίνου να ακυρώσει τη συμφωνία.

Η ενσωμάτωση του Apple-Qwen δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στις δυνατότητες του μοντέλου, «όπως η κατανόηση και η δημιουργία κειμένου και εικόνων, χωρίς να χρειάζεται να εναλλάσσονται μεταξύ διαφορετικών εργαλείων», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος της Alibaba.

Εκκολαπτόμενο deal Apple – PrismML

Αυτό έρχεται μετά την αναφορά του CNBC ότι η Apple βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με μια μικρή εταιρεία της Silicon Valley που ισχυρίζεται ότι μπορεί να συρρικνώσει ισχυρά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης αρκετά ώστε να λειτουργούν απευθείας σε ένα iPhone, όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της νεοφυούς εταιρείας στο CNBC την Τρίτη.

Η PrismML, μια εταιρεία που προήλθε από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Καλιφόρνιας (Caltech) και υποστηρίζεται από την Khosla Ventures, δημοσίευσε την Τρίτη συμπιεσμένες εκδόσεις του μοντέλου ανοιχτού κώδικα Qwen της Alibaba.

Η εταιρεία ανέφερε ότι μείωσε το μέγεθος του μοντέλου από περίπου 54 GB σε λιγότερο από 4 GB, επιτρέποντας την εκτέλεση και των 27 δισεκατομμυρίων παραμέτρων του σε ένα iPhone 15 ή νεότερο μοντέλο.