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Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ισχυρά κέρδη, άλμα για τη Siemens Energy

Στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, επενδυτές να αξιολογούν τα τελευταία εταιρικά αποτελέσματα, αλλά και τις εξελίξεις στο γεωπολιτικό μέτωπο.

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια 11.11.2026, 19:26
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Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ισχυρά κέρδη, άλμα για τη Siemens Energy
Newsroom

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Με σημαντικά κέρδη ολοκλήρωσαν τη σημερινή συνεδρίαση τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους επενδυτές να αξιολογούν τα τελευταία εταιρικά αποτελέσματα, αλλά και τις εξελίξεις στο γεωπολιτικό μέτωπο.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 κατέγραψε άνοδο 0,67%, στις 662 μονάδες

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε στο Άμπου Ντάμπι η δεύτερη ημέρα των τριμερών συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ, Ρωσίας και Ουκρανίας, με τη Μόσχα να υποστηρίζει ότι οι πλευρές πλησιάζουν περισσότερο σε μια ειρηνευτική συμφωνία.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 κατέγραψε άνοδο 0,67%, στις 662 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύθηκε κατά 0,78%, στις 10.835 μονάδες, ο γερμανικός DAX σημείωσε κέρδη 1,12%, στις 26.642 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε υψηλότερα κατά 0,66%, στις 8.332 μονάδες.

Πρωταγωνίστησε ο Siemens Energy

Στους πρωταγωνιστές της συνεδρίασης βρέθηκε η Siemens Energy, η οποία ανακοίνωσε έσοδα-ρεκόρ για το τέταρτο τρίμηνο της οικονομικής χρήσης 2026, καθώς και αύξηση των παραγγελιών κατά 5,2% σε συγκρίσιμη βάση. Η γερμανική εταιρεία εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξη για τις προοπτικές της, προβλέποντας αύξηση των συγκρίσιμων εσόδων κατά 14% έως 16% για την οικονομική χρήση 2027. Οι ανακοινώσεις οδήγησαν τη μετοχή σε κέρδη άνω του 8%.

Στο μεταξύ, στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ συνέχισε να υποχωρεί έναντι του αμερικανικού δολαρίου, αγγίζοντας το χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2025. Το ευρωπαϊκό νόμισμα κατέγραψε απώλειες 0,65%, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,10911 δολάρια.

Η ενίσχυση του αμερικανικού νομίσματος συνδέεται με τα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, τα οποία έδειξαν μεγαλύτερη επιμονή των πληθωριστικών πιέσεων από ό,τι αναμενόταν. Η εξέλιξη αυτή ενίσχυσε τις προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, προσφέροντας πρόσθετη στήριξη στο δολάριο.

Στο μακροοικονομικό μέτωπο, ο πληθωρισμός στη Γερμανία διαμορφώθηκε στο 2,8% τον Οκτώβριο σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία της ομοσπονδιακής στατιστικής υπηρεσίας Destatis, επιβεβαιώνοντας την αρχική εκτίμηση. Οι τιμές της ενέργειας εξακολούθησαν να αποτελούν βασικό παράγοντα των πληθωριστικών πιέσεων, καταγράφοντας αύξηση 12,2% σε ετήσια βάση, έναντι 14,9% τον Σεπτέμβριο. Ιδιαίτερα έντονες ήταν οι ανατιμήσεις στα καύσιμα κίνησης, κατά 28,9%, και στο πετρέλαιο θέρμανσης, κατά 84,5%, ενώ αντίθετα οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος μειώθηκαν κατά 5,2%.

Σε μηνιαία βάση, ο γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή υποχώρησε κατά 0,2%, ενώ ο εναρμονισμένος δείκτης αυξήθηκε κατά 2,8% σε ετήσια βάση και μειώθηκε κατά 0,1% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο.

Την ίδια ώρα, η Γερμανία άντλησε 1,078 δισ. ευρώ μέσω δημοπρασίας 30ετών ομολόγων, με ημερομηνία λήξης τη 15η Αυγούστου 2056 και μέση απόδοση 3,66%. Ο δείκτης κάλυψης διαμορφώθηκε στο 1,3, υποδηλώνοντας σχετικά περιορισμένη ζήτηση, ενώ οι συνολικές προσφορές ανήλθαν σε 1,398 δισ. ευρώ. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της δημοπρασίας, η απόδοση του γερμανικού 30ετούς τίτλου παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη, στο 3,642%.

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