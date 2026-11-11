Wall Street: Ανοδικά με ώθηση από Nvidia και CoreWeave

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Ανοδικά κινείται σήμερα η Wall Street, πλην του Dow Jones, με τις τεχνολογικές μετοχές να ανακάμπτουν μετά τις πιέσεις των προηγούμενων συνεδριάσεων, με τις Nvidia και CoreWeave να πρωταγωνιστούν.

Ειδικότερα, ο Dow Jones σημειώνει απώλειες 0,18% στις 52.139 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει άνοδο 0,81% στις 7.582 μονάδες, ενώ ο Nasdaq ενισχύεται κατά 1,47% στις 25.433 μονάδες.

Στο επίκεντρο του αγοραστικού ενδιαφέροντος βρίσκεται η CoreWeave, η μετοχή της οποίας σημειώνει άλμα 13%, μετά την ανακοίνωση εσόδων τρίτου τριμήνου που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Η εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται στις υποδομές υπολογιστικού νέφους για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, αναβάθμισε επίσης τις προβλέψεις της για τα έσοδα και τα λειτουργικά κέρδη του 2026.

Η μετοχή της Nvidia

Ισχυρή ανάκαμψη καταγράφει και η Nvidia, με τη μετοχή της να ενισχύεται κατά 5%, έπειτα από απώλειες σχεδόν 10% στις δύο πρώτες συνεδριάσεις της εβδομάδας. Οι προηγούμενες πιέσεις είχαν ακολουθήσει την επιβεβαίωση από τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Jensen Huang, ότι είχε προσωπική σχέση με γυναίκα που φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση κινεζικής κατασκοπείας. Η υποχώρηση της Nvidia είχε επιβαρύνει συνολικά την αμερικανική αγορά την Τρίτη, οδηγώντας τους βασικούς χρηματιστηριακούς δείκτες σε αρνητικό κλείσιμο.

Παρά την ανάκαμψη των τεχνολογικών μετοχών, οι επενδυτές εξακολουθούν να αξιολογούν τις προοπτικές της αμερικανικής νομισματικής πολιτικής, μετά τα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή στις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 0,4% σε μηνιαία βάση τον Οκτώβριο, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις και ενισχύοντας τις προσδοκίες για νέα αύξηση των επιτοκίων από τη Federal Reserve τον Δεκέμβριο.

Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME Group, η πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον επόμενο μήνα διαμορφώνεται πλέον κοντά στο 90%.

Ο Rick Rieder, επικεφαλής επενδύσεων σταθερού εισοδήματος της BlackRock, εκτιμά ότι ο πληθωρισμός παραμένει σε υψηλότερα από τα επιθυμητά επίπεδα, ενώ η πρόοδος στην αποκλιμάκωσή του εξακολουθεί να είναι ανεπαρκής. Υπό αυτές τις συνθήκες, η αύξηση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο αποτελεί το βασικό σενάριο τόσο της BlackRock όσο και της αγοράς, με το ερώτημα να επικεντρώνεται πλέον στο μέγεθος της παρέμβασης.

Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκαν και οι δηλώσεις του διοικητή της Fed, Christopher Waller, οι οποίες ενίσχυσαν τις εκτιμήσεις για αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης.

Σημειώνεται ότι η αμερικανική αγορά ομολόγων παραμένει κλειστή σήμερα, λόγω της αργίας για την Ημέρα των Βετεράνων.

Στο μέτωπο των οικονομικών στοιχείων, οι αιτήσεις για στεγαστικά δάνεια στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 6,2% την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 6 Νοεμβρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Τραπεζών Στεγαστικών Δανείων (MBA).

Το μέσο συμβατικό επιτόκιο για στεγαστικά δάνεια σταθερού επιτοκίου διάρκειας 30 ετών υποχώρησε στο 7,21%, από 7,30% την προηγούμενη εβδομάδα. Παράλληλα, ο δείκτης αιτήσεων για αγορά κατοικίας αυξήθηκε στις 141,2 μονάδες από 131,4, ενώ ο δείκτης αναχρηματοδοτήσεων ενισχύθηκε στις 540,7 μονάδες από 517,5, αντανακλώντας την αυξημένη δραστηριότητα στην αμερικανική στεγαστική αγορά.