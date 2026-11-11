 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(8) "Business"
    [1]=>
    string(7) "Economy"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(16) "Personal Finance"
}

Κίνα: Σχεδιάζει έκδοση ομολόγων ύψους 2 δισ. δολαρίων στο Χονγκ Κονγκ,

Η προγραμματισμένη έκδοση έρχεται σε συνέχεια μιας σειράς εκδόσεων χρέους στο εξωτερικό φέτος σε διάφορα νομίσματα

Ομόλογα 11.11.2026, 13:46
Σχολιάστε
Κίνα: Σχεδιάζει έκδοση ομολόγων ύψους 2 δισ. δολαρίων στο Χονγκ Κονγκ,
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η Κίνα σχεδιάζει να εκδώσει κρατικά ομόλογα σε δολάρια στο Χονγκ Κονγκ, συνεχίζοντας μια περίοδο έντονης δραστηριότητας άντλησης κεφαλαίων στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το υπουργείο Οικονομικών πρόκειται να αντλήσει κεφάλαια μέσω έκδοσης ομολόγων αξίας έως και 2 δισ. δολαρίων κατά τη διάρκεια της εβδομάδας που ξεκινά στις 16 Νοεμβρίου.

Η προγραμματισμένη έκδοση έρχεται σε συνέχεια μιας σειράς εκδόσεων χρέους στο εξωτερικό φέτος, σε διάφορα νομίσματα, καθώς η Κίνα επιδιώκει να διευρύνει τη βάση των διεθνών επενδυτών της και να ενισχύσει την παρουσία της στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.

Η κίνηση αυτή λαμβάνει χώρα σε μια συγκυρία όπου οι Σινο-αμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο επίκεντρο, ενόψει της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στο Σενζέν, όπου αναμένεται να συναντηθούν οι ηγέτες των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

Οι ετήσιες εκδόσεις ομολόγων της Κίνας

Η Κίνα προχωρά κάθε χρόνο από το 2017 στην έκδοση κρατικών ομολόγων σε δολάρια, με εξαίρεση μια διετία παύσης το 2022 και το 2023, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Η τελευταία αντίστοιχη έκδοση πραγματοποιήθηκε πριν από περίπου έναν χρόνο, όταν η χώρα άντλησε 4 δισ. δολάρια μέσω πώλησης ομολόγων σε δολάρια.

Για το ήμισυ αυτών των τίτλων δεν υπήρξε πρόσθετη απόδοση (yield premium) σε σύγκριση με τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα (US Treasuries), παρά το γεγονός ότι οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης αποδίδουν στις ΗΠΑ υψηλότερη πιστοληπτική διαβάθμιση απ’ ό,τι στην Κίνα.

Η εν λόγω έκδοση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά πρόσφατων εκδόσεων κρατικού χρέους από τη χώρα. Μόλις αυτή την εβδομάδα, η Κίνα προχώρησε στην έκδοση ενός «πράσινου» κρατικού ομολόγου αξίας 4 δισ.γιουάν (599 εκατ. δολαρίων) στον Καναδά, η οποία προσέλκυσε παραγγελίες ύψους άνω των 54,04 δισ. γιουάν, ποσό περίπου 13,5 φορές μεγαλύτερο από το μέγεθος της έκδοσης.

Νωρίτερα εντός του έτους, προχώρησε στην πώληση κρατικών πράσινων ομολόγων αξίας 6 δισ. γιουάν (900 εκατ. δολαρίων) στο Χονγκ Κονγκ, στην πρώτη αντίστοιχη έκδοση που πραγματοποίησε στην πόλη.

Στη συνέχεια, τον Ιούνιο, άντλησε 5 δισ. ευρώ (5,62 δισ. δολάρια) μέσω έκδοσης ομολόγων σε ευρώ, ενώ τον Αύγουστο ακολούθησε η πώληση ομολόγων αξίας 6 δισ. γιουάν στο Μακάο.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Markets
Alibaba: Ανακοινώνει σχέδια για IPO της T-Head, ανταγωνιστή της στα τσιπ Nvidia
World

Στο χρηματιστήριο βάζει η Alibaba τον ανταγωνιστή της Nvidia
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ισχυρά κέρδη, άλμα για τη Siemens Energy
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ισχυρά κέρδη στις ευρωαγορές, άλμα για τη Siemens Energy
Χρηματιστήριο Αθηνών: Έδειξε αντοχές, τρίτη ημέρα ανόδου
Xρηματιστήριο Αθηνών

Έδειξε αντοχές το ΧΑ, τρίτη ημέρα ανόδου
Wall Street: Ανοδικά με ώθηση από Nvidia και CoreWeave
Wall Street

Ανοδικά η Wall Street με ώθηση από Nvidia και CoreWeave
Ρωσία: Γιατί έχει εγκαταλείψει το γιουάν
Συνάλλαγμα

Ρωσία: Γιατί έχει εγκαταλείψει το γιουάν
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ασκήσεις ισορροπίας σε μοιρασμένο ταμπλό
Xρηματιστήριο Αθηνών

ΧΑ: Ασκήσεις ισορροπίας σε μοιρασμένο ταμπλό

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Η ΜΕΤΚΑ επιστρέφει στο ταμπλό, οκτώ χρόνια μετά και με αποτίμηση 1 δισ.
Business

Η ΜΕΤΚΑ επιστρέφει στο ταμπλό, οκτώ χρόνια μετά και με αποτίμηση 1 δισ.

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος ανακοίνωσε την εισαγωγή της ΜΕΤΚΑ στο Euronext Athens - Μετά τις 18 Νοεμβρίου η IPO για το 25% με 30% - Οι στόχοι της πλατφόρμας υποδομών της Metlen

Χρήστος Κολώνας
Pizza Fan: Χωρίς… κέρασμα αλλά με τυχερή «πεινιάτα» η επιστροφή στο efood
Business

Χωρίς... κέρασμα αλλά με τυχερή «πεινιάτα» η επιστροφή της Pizza Fan

Η Pizza Fan άρχισε να δέχεται παραγγελίες τόσο από το e-shop της όσο και μέσα από τις πλατφόρμες delivery - Το μεγάλο στοίχημα της επιστροφής των καταναλωτών

Γιώργος Μανέττας
Ρωσία: Γιατί έχει εγκαταλείψει το γιουάν
Συνάλλαγμα

Ρωσία: Γιατί έχει εγκαταλείψει το γιουάν

Το μερίδιο του γιουάν στις πληρωμές για τις ρωσικές εξαγωγές έχει υποχωρήσει στο 22%

Anthropic: Πόσο αξίζει τελικά;
Tεχνητή νοημοσύνη

Anthropic: Πόσο αξίζει τελικά;

Καθώς η Anthropic ετοιμάζεται για το ντεμπούτο της στη Wall Street τα σενάρια για την αποτίμησή της κυμαίνονται από 500 δισ. ως 4 τρισ. δολάρια.

Τζούλη Καλημέρη
Ανισότητα: Πώς η κρίση του δημόσιου χρέους ενίσχυσε τους πλούσιους σε βάρος των φτωχών
World

Πώς η κρίση χρέους ενίσχυσε την ανισότητα στην ευρωζώνη

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες που αντιμετώπισαν πιο επίμονη πτώση των τιμών των ακινήτων και των εισοδημάτων, σύμφωνα με ανάλυση της ΕΚΤ

Δημήτρης Σταμούλης
Citi για Ελλάδα: Έρχονται νέες αναβαθμίσεις από το δεύτερο εξάμηνο του 2027
Economy

Citi για Ελλάδα: Έρχονται νέες αναβαθμίσεις το 2027

Η ελληνική κυβέρνηση προβλέπει ανάπτυξη 2% για το 2026 και 2,3% για το 2027, ενώ η Citi υιοθετεί πιο συντηρητικές παραδοχές, εκτιμώντας ανάπτυξη 1,8% και στα δύο έτη

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Μύκονος: Σε δημόσια διαβούλευση η πεντάστερη επένδυση του Αιγύπτιου μεγιστάνα Ναγκίμπ Σαουίρις
Τουρισμός

Πώς προχωρά η τουριστική επένδυση του Σαουίρις στη Μύκονο

Το σχέδιο αφορά πολυτελές συγκρότημα 212 κλινών στην Άνω Μερά, σε έκταση περίπου 42 στρεμμάτων, κατασκευαστικού κόστους 20 εκατ. ευρώ

Λάμπρος Καραγεώργος
Anthropic: Προς αποτίμηση 1,5 τρισ. δολαρίων ή και υψηλότερη με την IPO
World

Anthropic: Πάει να σπάσει την μπάνκα - Προς IPO με αξία 1,5 τρισ.

Αναμένεται αύξηση της τιμής διάθεσης της Anthropic, μετά από ισχυρή ζήτηση από επενδυτές

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Περισσότερα από Ομόλογα
Alibaba: Ανακοινώνει σχέδια για IPO της T-Head, ανταγωνιστή της στα τσιπ Nvidia
World

Στο χρηματιστήριο βάζει η Alibaba τον ανταγωνιστή της Nvidia

Η Alibaba σημείωσε ότι είχε ήδη υποβάλει εμπιστευτική αίτηση στις 11 Σεπτεμβρίου για την εισαγωγή της T-Head στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Χρηματιστήριο Αθηνών: Έδειξε αντοχές, τρίτη ημέρα ανόδου
Xρηματιστήριο Αθηνών

Έδειξε αντοχές το ΧΑ, τρίτη ημέρα ανόδου

Στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο τραπεζικός κλάδος ανέλαβε και πάλι τον πρωταγωνιστικό ρόλο

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Wall Street: Ανοδικά με ώθηση από Nvidia και CoreWeave
Wall Street

Ανοδικά η Wall Street με ώθηση από Nvidia και CoreWeave

Ανακάμπτει ο τεχνολογικός τομέας στη Wall Street

Ρωσία: Γιατί έχει εγκαταλείψει το γιουάν
Συνάλλαγμα

Ρωσία: Γιατί έχει εγκαταλείψει το γιουάν

Το μερίδιο του γιουάν στις πληρωμές για τις ρωσικές εξαγωγές έχει υποχωρήσει στο 22%

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ασκήσεις ισορροπίας σε μοιρασμένο ταμπλό
Xρηματιστήριο Αθηνών

ΧΑ: Ασκήσεις ισορροπίας σε μοιρασμένο ταμπλό

Η αγορά επιχειρεί να αφομοιώσει τα επίπεδα στα οποία βρέθηκε μετά τη διήμερη ισχυρή άνοδο

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Κίνα: Σχεδιάζει έκδοση ομολόγων ύψους 2 δισ. δολαρίων στο Χονγκ Κονγκ,
Ομόλογα

Κίνα: Σχεδιάζει έκδοση ομολόγων ύψους 2 δισ. δολαρίων στο Χονγκ Κονγκ,

Η προγραμματισμένη έκδοση έρχεται σε συνέχεια μιας σειράς εκδόσεων χρέους στο εξωτερικό φέτος σε διάφορα νομίσματα

Anthropic: Πόσο αξίζει τελικά;
Tεχνητή νοημοσύνη

Anthropic: Πόσο αξίζει τελικά;

Καθώς η Anthropic ετοιμάζεται για το ντεμπούτο της στη Wall Street τα σενάρια για την αποτίμησή της κυμαίνονται από 500 δισ. ως 4 τρισ. δολάρια.

Τζούλη Καλημέρη
Latest News
Tesla: Πράσινο φως από Φινλανδία για την υποβοηθούμενη οδήγηση
Ηλεκτροκίνηση

Πράσινο φως Φινλανδίας στην Tesla για την υποβοηθούμενη οδήγηση

Δέκα περίπου χώρες στην Ευρώπη έχουν χορηγήσει προσωρινές εγκρίσεις για την τεχνολογία της Tesla

Black Friday: Από νωρίς στη μάχη το «βαρύ πυροβολικό»
Business

Το «βαρύ πυροβολικό» από νωρίς στη μάχη της Black Friday

Στη γραμμή εκκίνησης προσφορών και εκπτώσεων με ορίζοντα την Black Friday οι αλυσίδες Public, Πλαίσιο, Κωτσόβολος και Γερμανός

Μαρία Σιδέρη
Θεοδωρικάκος: 60.000 νέες θέσεις εργασίας στην ελληνική βιομηχανία
Πολιτική

Θεοδωρικάκος: 60.000 νέες θέσεις εργασίας στην ελληνική βιομηχανία

Η παρέμβαση του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου σε εκδήλωση για το «Το νέο παραγωγικό μοντέλο για την Ελλάδα του 2030»

Alibaba: Ανακοινώνει σχέδια για IPO της T-Head, ανταγωνιστή της στα τσιπ Nvidia
World

Στο χρηματιστήριο βάζει η Alibaba τον ανταγωνιστή της Nvidia

Η Alibaba σημείωσε ότι είχε ήδη υποβάλει εμπιστευτική αίτηση στις 11 Σεπτεμβρίου για την εισαγωγή της T-Head στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
OpenAI: Αύξηση εσόδων κατά 50% στα 10 δισ. δολάρια, αλλά οι ζημιές παραμένουν υψηλές
World

OpenAI: Έσοδα πάνω κατά 50% στα 10 δισ. δολάρια, αλλά με υψηλές ζημιές

Η OpenAI επιταχύνει την ανάπτυξή της και ενισχύει τη συνδρομητική της βάση, ωστόσο εξακολουθεί να υστερεί έναντι της Anthropic τόσο σε έσοδα όσο και σε λειτουργική αποδοτικότητα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ταχιάος για Μετρό Θεσσαλονίκης: Πριν τα Χριστούγεννα τα πρώτα εργοτάξια στην Πόντου
Μεταφορές

Ταχιάος για τις επεικτάσεις του Μετρό Θεσσαλονίκης

Τον σχεδιασμό των επεκτάσεων του Μετρό Θεσσαλονίκης παρουσίασε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Ν. Ταχιάος, σε συνέντευξή του σε ραδιοφώνο της πόλης

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ισχυρά κέρδη, άλμα για τη Siemens Energy
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ισχυρά κέρδη στις ευρωαγορές, άλμα για τη Siemens Energy

Στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, επενδυτές να αξιολογούν τα τελευταία εταιρικά αποτελέσματα, αλλά και τις εξελίξεις στο γεωπολιτικό μέτωπο.

Action: Στην Ελλάδα ο μεγάλος ανταγωνιστής της Jumbo
Business

Action: Στην Ελλάδα ο μεγάλος ανταγωνιστής της Jumbo

O ολλανδικός όμιλος προχώρησε στην ίδρυση της Action Greece Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.

Μαρία Σιδέρη
Nvidia: Κινεζικό πανεπιστήμιο αγόρασε τσιπ H200 παρά τη μαύρη λίστα των ΗΠΑ
Τεχνολογία

Nvidia: Κινεζικό πανεπιστήμιο αγόρασε τσιπ H200 παρά τη μαύρη λίστα των ΗΠΑ

Tα τσιπ αγοράστηκαν από κινέζους προμηθευτές και όχι απευθείας από την Nvidia

GSI: Αντι-NAVTEX στην τουρκική αναγγελία για το καλώδιο και από τη Λευκωσία
Ηλεκτρισμός

GSI: Αντι-NAVTEX στην τουρκική αναγγελία για το καλώδιο και από τη Λευκωσία

Το Σάββατο ο Γεραπετρίτης ενημερώνει τους πολιτικούς αρχηγούς

Alter Ego Media: Οι κινήσεις που ανοίγουν τον δρόμο για διπλασιασμό της κερδοφορίας
Business

Alter Ego Media: Οι κινήσεις που ανοίγουν τον δρόμο για διπλασιασμό της κερδοφορίας

Στο Euronext Mid Cap Conference 2026, η διοίκηση της Alter Ego Media παρουσίασε τις προοπτικές της ελληνικής αγοράς media και ψυχαγωγίας, τα ισχυρά σημεία του ομίλου και τη στρατηγική του για την επόμενη τριετία

Γκούλσμπι (Fed): «Οριακά ανησυχητική» η έκθεση για τον πληθωρισμό
World

Fed: «Οριακά ανησυχητική» η έκθεση για τον πληθωρισμό

Ο πληθωρισμός απασχολεί όλους υποστήριξε ο Γκούλσμπι

Κικίλιας: Να δώσουμε στη νέα γενιά τα εφόδια για μια καλύτερη ζωή
Ναυτιλία

Κικίλιας: Να δώσουμε στη νέα γενιά τα εφόδια για μια καλύτερη ζωή

Περισσότεροι νέοι να επιλέξουν το ναυτικό επάγγελμα, είπε στα εγκαίνια της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Λακωνίας, ο Βασίλης Κικίλιας

F.G. Europe: Περνά στον έλεγχο της Beijer Ref
Business

Τον έλεγχο της F.G. Europe αποκτά η Beijer Ref

Η συμφωνία F.G. Europe - Beijer Ref γνωστοποιήθηκε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έδειξε αντοχές, τρίτη ημέρα ανόδου
Xρηματιστήριο Αθηνών

Έδειξε αντοχές το ΧΑ, τρίτη ημέρα ανόδου

Στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο τραπεζικός κλάδος ανέλαβε και πάλι τον πρωταγωνιστικό ρόλο

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Σαουδική Αραβία: Η παραγωγή πετρελαίου ανακάμπτει στα προπολεμικά επίπεδα
Πετρέλαιο

Η Σαουδική Αραβία... «σβήνει» τον πόλεμο

Η παραγωγή είναι υψηλότερη από τον μέσο όρο πριν από τη σύγκρουση με το Ιράν, καθώς η Σαουδική Αραβία διατηρεί τις εξαγωγές σε πλήρη ροή παρά τις επιθέσεις κατά της ναυτιλίας και των ενεργειακών υποδομών

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies