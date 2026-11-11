Κίνα: Σχεδιάζει έκδοση ομολόγων ύψους 2 δισ. δολαρίων στο Χονγκ Κονγκ,

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Η Κίνα σχεδιάζει να εκδώσει κρατικά ομόλογα σε δολάρια στο Χονγκ Κονγκ, συνεχίζοντας μια περίοδο έντονης δραστηριότητας άντλησης κεφαλαίων στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το υπουργείο Οικονομικών πρόκειται να αντλήσει κεφάλαια μέσω έκδοσης ομολόγων αξίας έως και 2 δισ. δολαρίων κατά τη διάρκεια της εβδομάδας που ξεκινά στις 16 Νοεμβρίου.

Η προγραμματισμένη έκδοση έρχεται σε συνέχεια μιας σειράς εκδόσεων χρέους στο εξωτερικό φέτος, σε διάφορα νομίσματα, καθώς η Κίνα επιδιώκει να διευρύνει τη βάση των διεθνών επενδυτών της και να ενισχύσει την παρουσία της στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.

Η κίνηση αυτή λαμβάνει χώρα σε μια συγκυρία όπου οι Σινο-αμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο επίκεντρο, ενόψει της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στο Σενζέν, όπου αναμένεται να συναντηθούν οι ηγέτες των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

Οι ετήσιες εκδόσεις ομολόγων της Κίνας

Η Κίνα προχωρά κάθε χρόνο από το 2017 στην έκδοση κρατικών ομολόγων σε δολάρια, με εξαίρεση μια διετία παύσης το 2022 και το 2023, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Η τελευταία αντίστοιχη έκδοση πραγματοποιήθηκε πριν από περίπου έναν χρόνο, όταν η χώρα άντλησε 4 δισ. δολάρια μέσω πώλησης ομολόγων σε δολάρια.

Για το ήμισυ αυτών των τίτλων δεν υπήρξε πρόσθετη απόδοση (yield premium) σε σύγκριση με τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα (US Treasuries), παρά το γεγονός ότι οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης αποδίδουν στις ΗΠΑ υψηλότερη πιστοληπτική διαβάθμιση απ’ ό,τι στην Κίνα.

Η εν λόγω έκδοση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά πρόσφατων εκδόσεων κρατικού χρέους από τη χώρα. Μόλις αυτή την εβδομάδα, η Κίνα προχώρησε στην έκδοση ενός «πράσινου» κρατικού ομολόγου αξίας 4 δισ.γιουάν (599 εκατ. δολαρίων) στον Καναδά, η οποία προσέλκυσε παραγγελίες ύψους άνω των 54,04 δισ. γιουάν, ποσό περίπου 13,5 φορές μεγαλύτερο από το μέγεθος της έκδοσης.

Νωρίτερα εντός του έτους, προχώρησε στην πώληση κρατικών πράσινων ομολόγων αξίας 6 δισ. γιουάν (900 εκατ. δολαρίων) στο Χονγκ Κονγκ, στην πρώτη αντίστοιχη έκδοση που πραγματοποίησε στην πόλη.

Στη συνέχεια, τον Ιούνιο, άντλησε 5 δισ. ευρώ (5,62 δισ. δολάρια) μέσω έκδοσης ομολόγων σε ευρώ, ενώ τον Αύγουστο ακολούθησε η πώληση ομολόγων αξίας 6 δισ. γιουάν στο Μακάο.