ΑΑΔΕ: Από 11/11 τα αιτήματα πληρωμής για τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων

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Ξεκίνησε η δυνατότητα υποβολής αιτημάτων πληρωμής στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) για τους δικαιούχους της Παρέμβασης Π3- 73-2.3 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027, αναφέρει η ΑΑΔΕ.

Η δυνατότητα αυτή αφορά τις ανειλημμένες υποχρεώσεις της Δράσης 4.2.1 «Μεταποίηση εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του παραρτήματος I (γεωργικό προϊόν) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2022» (Α.1238/2026).

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται ψηφιακά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr).

Για τεχνική υποστήριξη και χρήσιμες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία Υποστήριξης (www.ependyseis.gr/helpdesk.htm) της Μονάδας Οργάνωσης Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ).

Η διαδικασία πληρωμής

Η διαδικασία πληρωμής των ενισχύσεων στους δικαιούχους της παρέμβασης Π3-73-2.3 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Στρατηγικού Σχεδίου για την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΣΣ ΚΑΠ) της Ελλάδας 2023-2027 – Ανειλημμένες υποχρεώσεις της Δράσης 4.2.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2022, καθορίζει απόφαση της ΑΑΔΕ η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ειδικότερα, για επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού 600.000 ευρώ και άνω ανά επένδυση αρμόδια για την υλοποίηση της παραπάνω δράσης είναι η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), ενώ για επενδύσεις προϋπολογισμού έως 600.000 ευρώ ανά επένδυση αρμόδιες για την υλοποίηση αυτής είναι οι κατά τόπον αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειών.