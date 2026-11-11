ΑΑΔΕ: «Πρόταση Γεωμετρίας» στο myAGRO – Πώς λειτουργεί

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Την αυτόματη προσαρμογή της ψηφιοποίησης του αγροτεμαχίου στη δηλωθείσα έκταση επιτρέπει η νέα επιλογή «Πρόταση Γεωμετρίας», που προστέθηκε στην εφαρμογή myagro της ΑΑΔΕ για τη διευκόλυνση της συμπλήρωσης της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2026.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, η λειτουργία αφορά περιπτώσεις στις οποίες η ψηφιοποιημένη (γεωμετρική) έκταση του αγροτεμαχίου είναι μεγαλύτερη από τη δηλωθείσα έκταση, δηλαδή την αθροιστική έκταση των δηλωμένων ΚΑΕΚ ή ΑΤΑΚ για το αγροτεμάχιο αυτό.

Η προτεινόμενη γεωμετρία παράγεται αλγοριθμικά και δεν διασφαλίζεται ότι ανταποκρίνεται στα πραγματικά όρια του αγροτεμαχίου

Στην περίπτωση αυτή, αντί να τροποποιηθούν χειροκίνητα τα όρια, υπάρχει η δυνατότητα να επιλέξετε την αυτόματη προσαρμογή των κορυφών του ψηφιοποιημένου πολυγώνου του αγροτεμαχίου, ώστε η γεωμετρική έκταση να εξισωθεί με τη δηλωθείσα έκταση.

Έτσι, περιορίζονται οι χρονοβόρες παρεμβάσεις και επιταχύνεται η υποβολή της αίτησης.

Παράδειγμα

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα που παραθέτει η ΑΑΔΕ.

Το αγροτεμάχιο με Α/Α 23 έχει ψηφιοποιηθείσα έκταση 0,45 ha και η δηλωθείσα βάσει των ΚΑΕΚ είναι 0,42 ha. Από την καρτέλα «Κατάσταση ΚΑΕΚ» προκύπτει ότι το εμβαδόν του δηλωθέντος ΚΑΕΚ στο εν λόγω αγροτεμάχιο είναι ανεπαρκές.

Με τη λειτουργικότητα «Πρόταση Γεωμετρίας», η ψηφιοποίηση του αγροτεμαχίου μπορεί να προσαρμοστεί αυτόματα στη δηλωθείσα έκταση με τη χρήση της επιλογής «εφαρμογή».

Χρήση της λειτουργικότητας με προσοχή

Η προτεινόμενη γεωμετρία παράγεται αλγοριθμικά και δεν διασφαλίζεται ότι ανταποκρίνεται στα πραγματικά όρια του αγροτεμαχίου. Ως εκ τούτου, «παρακαλούμε να ελέγχετε προσεκτικά στον χάρτη προκειμένου να διασφαλίζετε ότι η νέα ψηφιοποίηση αποτυπώνει ορθά το αγροτεμάχιο πριν από την αποδοχή της», αναφέρει η ΑΑΔΕ.

Τα όρια του αγροτεμαχίου μπορούν να τροποποιούνται από τον αιτούντα χειροκίνητα μετά την προσαρμογή στην προτεινόμενη γεωμετρία.

Σε κάθε περίπτωση, όπως διευκρινίζει η ΑΑΔΕ, η «Πρόταση Γεωμετρίας» αποτελεί εργαλείο υποβοήθησης υποβολής της αίτησης. Η υποχρέωση της ορθής ψηφιοποίησης της έκτασης με βάση τα πραγματικά όριά της ανήκει στον δικαιούχο.