Πήλιο: Τεκμηρίωση ζημιών και διεκδίκηση αποζημιώσεων για την καστανοκαλλιέργεια

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Τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η καστανοκαλλιέργεια στο Πήλιο, οι επιστημονικές δυνατότητες αντιμετώπισής τους και η ανάγκη οικονομικής στήριξης των παραγωγών βρέθηκαν στο επίκεντρο ενημερωτικής ημερίδας που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στη Ζαγορά, με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζαγοράς και του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου.

Αναδείχθηκαν οι επιπτώσεις της μελάνωσης, της σφήκας της καστανιάς, της κλιματικής αλλαγής και της ανομβρίας, οι οποίες επιβαρύνουν την παραγωγή και υποβαθμίζουν την ποιότητα του προϊόντος, καθιστώντας αναγκαία τη συνδυασμένη εφαρμογή επιστημονικών, καλλιεργητικών και οικονομικών μέτρων στήριξης.

Η καστανοκαλλιέργεια στη Ζαγορά, τον Κισσό, τη Μακρυρράχη, το Ξουρύχτι και ευρύτερα στη βορειοανατολική Μαγνησία αποτελεί βασικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην επιστημονική ενημέρωση των παραγωγών και στην παρουσίαση πρακτικών λύσεων για την αντιμετώπιση των φυτοϋγειονομικών απειλών και τη βελτίωση της παραγωγικότητας.

Η σφήκα της καστανιάς

Ο Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Δρ Δημήτριος Σταυρίδης παρουσίασε τη χρήση και την εξαπόλυση του ωφέλιμου εντόμου Torymus sinensis για τη βιολογική αντιμετώπιση της σφήκας της καστανιάς, αναλύοντας τις ορθές πρακτικές και τις προϋποθέσεις για την επιτυχή εγκατάσταση και αποτελεσματική δράση του.

Ο καθηγητής Δενδροκομίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Γιώργος Νάνος ανέλυσε τις αναγκαίες καλλιεργητικές φροντίδες για τη διατήρηση υγιών και εύρωστων δέντρων, τη βελτίωση της καρποφορίας και την επίτευξη καλύτερων αποδόσεων.

Ο καθηγητής Φυτοπαθολογίας Ιωάννης Βαγγέλας αναφέρθηκε στη σοβαρή απειλή της μελάνωσης της καστανιάς και παρουσίασε νέα μέθοδο αντιμετώπισής της, η οποία δοκιμάστηκε στη Θεσσαλία. Τη σχετική εφαρμογή παρουσίασε και ο εκπρόσωπος της εταιρείας Nitrofarm, κ. Σιούτης.

Οι εισηγήσεις ανέδειξαν τη σημασία της επιστημονικής έρευνας, της μεταφοράς τεχνογνωσίας και της συνεργασίας των υπηρεσιών, των πανεπιστημιακών φορέων και των παραγωγών για την αποτελεσματική προστασία της καλλιέργειας.

Η Αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας και Σποράδων Άννα-Μαρία Παπαδημητρίου υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία της καστανοκαλλιέργειας στη Ζαγορά, τον Κισσό, τη Μακρυρράχη, το Ξουρύχτι και ευρύτερα στη βορειοανατολική Μαγνησία, επισημαίνοντας ότι αποτελεί βασικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας, στηρίζει οικογένειες και απασχόληση και συμβάλλει στη διατήρηση ζωντανών των ορεινών κοινοτήτων.

Τεκμηρίωση ζημιών και διεκδίκηση αποζημιώσεων

Σημαντικό αντικείμενο της ημερίδας αποτέλεσαν οι απώλειες της παραγωγής και οι πρωτοβουλίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας για τη διεκδίκηση οικονομικής στήριξης των καστανοπαραγωγών.

Μετά από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο της Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας και Σποράδων, κατόπιν αιτήματος των παραγωγών για τη διενέργεια αυτοψιών λόγω των ιδιαίτερα δυσμενών καιρικών συνθηκών του 2026, οι αρμόδιες υπηρεσίες των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων κινητοποιήθηκαν άμεσα. Σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα στοιχεία των υπηρεσιακών κλιμακίων, η μικροκαρπία υπερβαίνει το 30%, ενώ η φετινή παραγωγή εμφανίζεται ποσοτικά μειωμένη έως και κατά 66%. Παράλληλα, έχουν πραγματοποιηθεί αυτοψίες και έχουν καταγραφεί ζημιές που αφορούν και την παραγωγή του 2025.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα προβεί άμεσα σε ενέργειες για τη διαβίβαση τεκμηριωμένου εγγράφου προς τα αρμόδια όργανα και, σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τον ΕΛΓΑ, θα επιδιώξει συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, με στόχο την εξεύρεση λύσης για την κάλυψη των απωλειών και την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος των παραγωγών.

Επιστημονικές λύσεις

Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα και Αγροτικής Οικονομίας Δημήτριος Τσέτσιλας δήλωσε: «Η στήριξη των καστανοπαραγωγών απαιτεί δύο πράγματα: επιστημονικές λύσεις για την προστασία και τη βιωσιμότητα της καλλιέργειας, αλλά και ουσιαστική οικονομική στήριξη για τις απώλειες που έχουν υποστεί. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας αξιοποιεί την επιστημονική γνώση, κινητοποιεί τις υπηρεσίες της, συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και τους παραγωγούς και προχωρά στην τεκμηρίωση των ζημιών, ώστε να διεκδικήσει από τα αρμόδια όργανα την αναγκαία ενίσχυση. Δεν αρκεί να καταγράφουμε τα προβλήματα. Οφείλουμε να αναζητούμε λύσεις και να διεκδικούμε αποτελέσματα. Οι καστανοπαραγωγοί δεν πρέπει να επωμίζονται μόνοι τους το κόστος των ασθενειών, των δυσμενών καιρικών συνθηκών και της κλιματικής αλλαγής. Θα συνεχίσουμε με σχέδιο, συνεργασία και επιμονή να στηρίζουμε τους ανθρώπους της παραγωγής, να διεκδικούμε την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματός τους και να προστατεύουμε μια καλλιέργεια που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της οικονομικής και κοινωνικής ζωής του Πηλίου».

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, συνεχίζει να εργάζεται με επιστημονική τεκμηρίωση, συνεργασία και συντονισμένες παρεμβάσεις, τόσο για την αντιμετώπιση των καλλιεργητικών και φυτοϋγειονομικών προβλημάτων όσο και για τη διεκδίκηση της αναγκαίας οικονομικής στήριξης των καστανοπαραγωγών.

Στην ημερίδα συμμετείχαν η Αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας και Σποράδων Άννα-Μαρία Παπαδημητρίου, ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα και Αγροτικής Οικονομίας Δημήτριος Τσέτσιλας, ο Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Δρ Δημήτριος Σταυρίδης, οι καθηγητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Γιώργος Νάνος (Δενδροκομίας) και Ιωάννης Βαγγέλας (Φυτοπαθολογίας), στελέχη των αρμόδιων υπηρεσιών, καστανοπαραγωγοί και εκπρόσωποι τοπικών φορέων