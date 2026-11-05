Ελιά: Εκτεταμένη ακαρπία και μείωση της παραγωγής στη Θεσσαλία

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Σοβαρό πλήγμα έχει δεχτεί η ελιά φέτος σε περιοχές της Θεσσαλίας, καθώς η κλιματική αλλαγή έχει οδηγήσει σε εκτεταμένη ακαρπία, μείωση της παραγωγής και ποιοτική υποβάθμιση του εναπομείναντος ελαιοκάρπου.

Την άμεση ενεργοποίηση της πολιτείας, του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του ΕΛΓΑ για τη στήριξη των ελαιοπαραγωγών της Θεσσαλίας ζητά με κατεπείγουσα επιστολή-υπόμνημα ο περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας. Η παρέμβαση αφορά τις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων και Λάρισας, όπου η ελιά έχει πληγεί καίρια κατά την τρέχουσα ελαιοκομική περίοδο 2026.

Επηρεάζονται συνολικά περισσότερα από 334.000 στρέμματα και 6.600.000 ελαιόδεντρα

Οι παρατεταμένες δυσμενείς καιρικές συνθήκες —ο θερμός χειμώνας 2025-2026 που εμπόδισε τη συσσώρευση ωρών ψύχους, οι ακραίες θερμοκρασιακές διακυμάνσεις και η ανομβρία της άνοιξης, καθώς και οι φθινοπωρινές προσβολές από τον δάκο— οδήγησαν σε γενικευμένη ακαρπία, δραματική μείωση της παραγωγής και σοβαρή ποιοτική υποβάθμιση του εναπομείναντος καρπού.

Η ελιά «ραχοκοκαλιά» της αγροτικής οικονομίας

Το πρόβλημα αγγίζει τη «ραχοκοκαλιά» της θεσσαλικής αγροτικής οικονομίας, επηρεάζοντας συνολικά περισσότερα από 334.000 στρέμματα και 6.600.000 ελαιόδεντρα (250.000 στρέμματα & 4,5 εκατ. δέντρα σε Μαγνησία/Σποράδες, 84.000 στρέμματα και 2,1 εκατ. δέντρα στην Π.Ε. Λάρισας).

Η ζημιά πλήττει καίρια παραδοσιακές ζώνες όπως το Πήλιο, τη νοτιοδυτική Μαγνησία, τα νησιά των Σποράδων, τους Δήμους Τεμπών, Αγιάς, Τυρνάβου και Ελασσόνας, όπου η ελαιοκαλλιέργεια αποτελεί τον κύριο πυλώνα επιβίωσης των αγροτικών οικογενειών.

Παρά τη δραματική απώλεια παραγωγής και εισοδήματος, οι παραγωγοί καλούνται να καλύψουν δυσβάσταχτα καλλιεργητικά έξοδα, τα οποία αυξάνονται περαιτέρω στις ορεινές, ημιορεινές και νησιωτικές περιοχές λόγω του ανάγλυφου της περιοχής και της περιορισμένης μηχανοποίησης.

Η παρέμβαση

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας, υπογραμμίζει στην επιστολή του προς την ηγεσία του ΥΠΑΑΤ και τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ. Α. Λυκουρέντζο: «Η ελαιοκαλλιέργεια στη Θεσσαλία αποτελεί θεμέλιο της τοπικής οικονομίας και κοινωνικής συνοχής. Οι φετινές ακραίες συνθήκες που προκλήθηκαν από την κλιματική κρίση αφήνουν τους παραγωγούς μας απλήρωτους και εκτεθειμένους. Καλούμε την Πολιτεία να δράσει άμεσα, αναγνωρίζοντας την έκτακτη αυτή κατάσταση και ενεργοποιώντας όλα τα διαθέσιμα εθνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία για την ουσιαστική αποζημίωση και ανακούφιση των ελαιοπαραγωγών μας».

Τα 7 συγκεκριμένα αιτήματα της Περιφέρειας Θεσσαλίας:

-Αναγνώριση έκτακτης κατάστασης στις Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων και Λάρισας λόγω ακαρπίας και ποιοτικής υποβάθμισης.

-Άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών ΥΠΑΑΤ και ΕΛ.Γ.Α. για την επίσημη καταγραφή των ζημιών με επιτόπιες αυτοψίες και αξιοποίηση μετεωρολογικών δεδομένων.

-Διερεύνηση και ενεργοποίηση έκτακτων εθνικών ή ενωσιακών χρηματοδοτικών μηχανισμών στήριξης.

-Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για την αντιστάθμιση της απώλειας εισοδήματος των παραγωγών.

-Συνεκτίμηση τόσο της ποσοτικής όσο και της ποιοτικής ζημιάς (απώλεια εμπορικής αξίας της επιτραπέζιας ελιάς και αναγκαστική διοχέτευση προς ελαιοποίηση).

-Αναθεώρηση και τροποποίηση του Κανονισμού Ασφάλισης του ΕΛ.Γ.Α., ώστε να καλύπτονται αποτελεσματικά οι ζημιές από ακαρπία, ακραία καιρικά φαινόμενα κλιματικής κρίσης και ποιοτική υποβάθμιση, με ιδιαίτερη μέριμνα για τους κατά κύριο επάγγελμα ελαιοπαραγωγούς.

-Επίσπευση των διαδικασιών, ώστε οι αποζημιώσεις να φτάσουν εγκαίρως στους παραγωγούς για τη διασφάλιση της συνέχισης της καλλιέργειας.