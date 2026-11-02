Θεσσαλία: Στήριξη στους παραγωγούς οσπρίων μέσω θεσμικών φορέων και εκθέσεων

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Πρωτοβουλίες για την διάθεση των ελληνικών ποιοτικών οσπρίων από θεσμικούς φορείς (Σχολεία, Νοσοκομεία, Ένοπλες Δυνάμεις) με καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών στους σχετικούς διαγωνισμούς, προτίθεται να αναλάβει η Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Αυτό ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας στη συνάντηση που είχε με την Διεπαγγελματική Οργάνωση Οσπρίων στο γραφείο του, σε μία προσπάθεια ενίσχυσης των παραγωγών που παράγουν όσπρια.

Πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν για να απορροφηθούν οι πολλές αδιάθετες ποσότητες που υπάρχουν στη χώρα μας

Η συνάντηση

Στη συνάντηση με τη διοίκηση της Διεπαγγελματικής έγινε μία ευρεία συζήτηση για θέματα του πρωτογενούς τομέα, με επίκεντρο την δυναμική των οσπρίων και τις πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν για να απορροφηθούν οι πολλές αδιάθετες ποσότητες που υπάρχουν στη χώρα μας.

Μία ακόμη πρωτοβουλία με στόχο τη διάθεση των οσπρίων από Συνεταιρισμούς της Θεσσαλίας που έχει αναλάβει η Περιφέρεια είναι και η διοργάνωση γιορτής- έκθεσης που θα πραγματοποιηθεί στο Μύλο του Παππά στη Λάρισα, αρχές Δεκεμβρίου, όπου οι καταναλωτές θα μπορούν να αγοράζουν νόμιμα από ντόπιους παραγωγούς συσκευασμένα όσπρια, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία. «Στηρίζουμε τους παραγωγούς στην πράξη, η στήριξη τους είναι ζήτημα βούλησης» δήλωσε ο Δημ. Κουρέτας.

Την αντιπροσωπεία της Διεπαγγελματικής αποτελούσαν ο Χρήστος Τσιχήτας (πρόεδρος), Άγης Καραστεργίου (3Α- αντιπρόεδρος), Θωμάς Μάνος (γενικός γραμματέας), Άγης Πιστιόλας (Agrino- ταμίας), Τρύφωνας Φωτιάδης (Άροσις-μέλος) και ο επιστημονικός συνεργάτης -Γενικός Διευθυντής στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης Κώστας Γιαννόπουλος. Στη συνάντηση παρέστησαν επίσης ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα Δημήτρης Τσέτσιλας και ο Γενικός Διευθυντής της ΔΑΟΚ Περιφέρειας Θεσσαλίας Δημήτρης Σταυρίδης.