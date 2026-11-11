 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(7) "Economy"
    [1]=>
    string(8) "Politics"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(24) "Negative News: Financial"
}

Ελλάδα: Στην πρώτη γραμμή της ακρίβειας στην Ευρώπη

Η χώρα μας επιτέλους κατάφερε να πρωτοπορεί σε κάτι στην Ευρώπη. Όμως, είναι στην ακρίβεια

Opinion 11.11.2026, 09:00
Σχολιάστε
Ελλάδα: Στην πρώτη γραμμή της ακρίβειας στην Ευρώπη
Άποψη Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Εάν δεν υπήρχαν η Βουλγαρία και η Λιθουανία η χώρα μας θα ήταν στην πρώτη θέση μέσα στην Ευρώπη ως προς τον πληθωρισμό. Κοινώς θα είχε καταφέρει επιτέλους να πετύχει μια πρωτιά στην Ευρώπη, αλλά απολύτως αρνητική. Με τον πληθωρισμό να είναι επισήμως στο 5,7%, τον Νοέμβριο, δηλαδή πάνω και από την εκτίμηση της Eurostat που ήταν 5,6%, η χώρα μας υπολείπεται μόνο της Βουλγαρίας και της Λιθουανίας.

Αυτό σημαίνει ότι ένα πρόβλημα πανευρωπαϊκό, όπως αυτό της ακρίβειας, που αποτυπώνεται στον μέσο όρο του 4% για την Ευρωζώνη, και που αντιμετωπίζεται ως μια πραγματική κρίση κόστους ζωής και θεωρείται ότι συμβάλλει και την έκρηξη της κοινωνικής δυσαρέσκειας που βλέπουμε, στην Ελλάδα είναι ακόμη πιο έντονο.

Και δεν είναι μόνο η γενική αύξηση του πληθωρισμού αλλά και οι αυξήσεις σε συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες στα οποία κατευθύνεται πολύ μεγάλο μέρος του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, ιδίως των πιο λαϊκών. Αρκεί να δούμε ότι σε ετήσια βάση η αύξηση του κόστους στέγασης (ενοίκια, λογαριασμοί κ.λπ.) είναι 15,1% και του κόστους των μεταφορών 13,8%. Αρκεί επίσης να δούμε ότι εάν πάρουμε ως έτος βάσης το 2020, η συνολική αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή τον έχει οδηγήσει από το 100 στο 129,18, όμως στη στέγαση η αντίστοιχη αθροιστική αύξηση είναι από το 100 στο 145,37, στις μεταφορές από το 100 στο 140,1  και στη διατροφή από το 100 στο 137,84.

Οι αριθμοί αυτοί και οι στατιστικές στην καθημερινότητα των ανθρώπων μεταφράζονται σε λογαριασμούς που μένουν απλήρωτοι, σε αποταμιεύσεις που εξαντλούνται, σε αγωνία για το ποιες δαπάνες πρέπει να καλυφθούν και ποιες όχι, σε περιορισμό των ημερών διακοπών, σε καθυστέρηση αναγκαίων επισκευών στο σπίτι για να καλυφθεί το κόστος των φροντιστηρίων. Μεταφράζεται σε μισθούς που ακόμη και όταν αυξάνονται ονομαστικά, η αγοραστική τους δύναμη μένει στάσιμη ή ακόμη και υποχωρεί, στον εγκλωβισμό σε κακοπληρωμένες θέσεις εργασίας, σε διαρκή ανασφάλεια.

Δεν πρόκειται για φυσικά φαινόμενα. Ούτε οφείλονται στο ότι η Ελλάδα δεν έχει πετρελαιοπηγές, γιατί αυτό ισχύει και για άλλες χώρες. Το γεγονός ότι στην Ελλάδα έχουμε υψηλότερο πληθωρισμό, δηλαδή μεγαλύτερη ακρίβεια, από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη: της άρνησής του να συζητήσει τη μείωση των έμμεσων φόρων και πρωτίστως των ειδικών φόρων κατανάλωσης, της άρνησης να μπει πλαφόν σε ορισμένες τιμές, και βεβαίως της απροθυμίας να περιοριστεί το περιθώριο κέρδους των μεγάλων επιχειρήσεων που εμπλέκονται στην ενέργεια. Στην πραγματικότητα, η κυβέρνηση έχει επιλέξει να στηρίξει τα υπερκέρδη συγκεκριμένων επιχειρήσεων, μεταφέροντας το κόστος στις πλάτες των  νοικοκυριών και την ίδια στιγμή έχει προνομιμοποιήσει τα μεγάλα δημοσιονομικά πλεονάσματα αντί για την κοινωνική συνοχή και την αναβάθμιση των δημόσιων υποδομών, της δημόσιας υγείας και παιδείας. Όλα αυτά, όμως, εξηγούν τη σημερινή δύσκολη κατάσταση των νοικοκυριών και την οργή που εκφράζεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις.

Την ίδια ώρα αποδεικνύεται ότι όλα τα μέτρα και οι εξαγγελίες που έχει κάνει η κυβέρνηση, όλες οι ανακοινώσεις, οι «διαρροές», τα πολυδιαφημισμένα «μέτρα ανακούφισης» που έχουν κατ’ επανάληψη ανακοινώσει τόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και ο επίσημος δελφίνος Κυριάκος Πιερρακάκης, είναι πάρα πολύ κοντά στον ορισμό της «τρύπας στο νερό» ως προς την καταπολέμηση της ακρίβειας.

Όλα αυτά εξηγούν το πραγματικό πεδίο πάνω στο οποίο ξεδιπλώνεται σήμερα η πολιτική αντιπαράθεση και πάνω στο οποίο θα διεξαχθούν οι εκλογές. Οι εκλογές δεν θα γίνουν πάνω στη βάση του ποιος θα εκπροσωπήσει το «Κέντρο», ούτε στη βάση του για ποιον λένε περισσότερα καλά λόγια οι «αγορές», αλλά στη βάση του εάν θα σταματήσει ο οικονομικός και κοινωνικός κατήφορος στον οποίο βρίσκεται η πλειοψηφία της κοινωνίας. Πράγμα που σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα κληθούν στο τέλος να πληρώσουν τον πολιτικό λογαριασμό.

Πηγή: in.gr

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Ελληνικό Ταμείο Καινοτομίας & Υποδομών (HIIF): Η πρώτη επένδυση 35 εκατ. ευρώ στην εταιρεία ICEYE
Business

Η πρώτη επένδυση 35 εκατ. ευρώ του HIIF στην εταιρεία ICEYE
Tesla: Πράσινο φως από Φινλανδία για την υποβοηθούμενη οδήγηση
Ηλεκτροκίνηση

Πράσινο φως Φινλανδίας στην Tesla για την υποβοηθούμενη οδήγηση
Black Friday: Από νωρίς στη μάχη το «βαρύ πυροβολικό»
Business

Το «βαρύ πυροβολικό» από νωρίς στη μάχη της Black Friday
Θεοδωρικάκος: 60.000 νέες θέσεις εργασίας στην ελληνική βιομηχανία
Πολιτική

Θεοδωρικάκος: 60.000 νέες θέσεις εργασίας στην ελληνική βιομηχανία
Alibaba: Ανακοινώνει σχέδια για IPO της T-Head, ανταγωνιστή της στα τσιπ Nvidia
World

Στο χρηματιστήριο βάζει η Alibaba τον ανταγωνιστή της Nvidia
OpenAI: Αύξηση εσόδων κατά 50% στα 10 δισ. δολάρια, αλλά οι ζημιές παραμένουν υψηλές
World

OpenAI: Έσοδα πάνω κατά 50% στα 10 δισ. δολάρια, αλλά με υψηλές ζημιές

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Η ΜΕΤΚΑ επιστρέφει στο ταμπλό, οκτώ χρόνια μετά και με αποτίμηση 1 δισ.
Business

Η ΜΕΤΚΑ επιστρέφει στο ταμπλό, οκτώ χρόνια μετά και με αποτίμηση 1 δισ.

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος ανακοίνωσε την εισαγωγή της ΜΕΤΚΑ στο Euronext Athens - Μετά τις 18 Νοεμβρίου η IPO για το 25% με 30% - Οι στόχοι της πλατφόρμας υποδομών της Metlen

Χρήστος Κολώνας
Pizza Fan: Χωρίς… κέρασμα αλλά με τυχερή «πεινιάτα» η επιστροφή στο efood
Business

Χωρίς... κέρασμα αλλά με τυχερή «πεινιάτα» η επιστροφή της Pizza Fan

Η Pizza Fan άρχισε να δέχεται παραγγελίες τόσο από το e-shop της όσο και μέσα από τις πλατφόρμες delivery - Το μεγάλο στοίχημα της επιστροφής των καταναλωτών

Γιώργος Μανέττας
Ρωσία: Γιατί έχει εγκαταλείψει το γιουάν
Συνάλλαγμα

Ρωσία: Γιατί έχει εγκαταλείψει το γιουάν

Το μερίδιο του γιουάν στις πληρωμές για τις ρωσικές εξαγωγές έχει υποχωρήσει στο 22%

Anthropic: Πόσο αξίζει τελικά;
Tεχνητή νοημοσύνη

Anthropic: Πόσο αξίζει τελικά;

Καθώς η Anthropic ετοιμάζεται για το ντεμπούτο της στη Wall Street τα σενάρια για την αποτίμησή της κυμαίνονται από 500 δισ. ως 4 τρισ. δολάρια.

Τζούλη Καλημέρη
Ανισότητα: Πώς η κρίση του δημόσιου χρέους ενίσχυσε τους πλούσιους σε βάρος των φτωχών
World

Πώς η κρίση χρέους ενίσχυσε την ανισότητα στην ευρωζώνη

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες που αντιμετώπισαν πιο επίμονη πτώση των τιμών των ακινήτων και των εισοδημάτων, σύμφωνα με ανάλυση της ΕΚΤ

Δημήτρης Σταμούλης
Citi για Ελλάδα: Έρχονται νέες αναβαθμίσεις από το δεύτερο εξάμηνο του 2027
Economy

Citi για Ελλάδα: Έρχονται νέες αναβαθμίσεις το 2027

Η ελληνική κυβέρνηση προβλέπει ανάπτυξη 2% για το 2026 και 2,3% για το 2027, ενώ η Citi υιοθετεί πιο συντηρητικές παραδοχές, εκτιμώντας ανάπτυξη 1,8% και στα δύο έτη

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Μύκονος: Σε δημόσια διαβούλευση η πεντάστερη επένδυση του Αιγύπτιου μεγιστάνα Ναγκίμπ Σαουίρις
Τουρισμός

Πώς προχωρά η τουριστική επένδυση του Σαουίρις στη Μύκονο

Το σχέδιο αφορά πολυτελές συγκρότημα 212 κλινών στην Άνω Μερά, σε έκταση περίπου 42 στρεμμάτων, κατασκευαστικού κόστους 20 εκατ. ευρώ

Λάμπρος Καραγεώργος
Anthropic: Προς αποτίμηση 1,5 τρισ. δολαρίων ή και υψηλότερη με την IPO
World

Anthropic: Πάει να σπάσει την μπάνκα - Προς IPO με αξία 1,5 τρισ.

Αναμένεται αύξηση της τιμής διάθεσης της Anthropic, μετά από ισχυρή ζήτηση από επενδυτές

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Περισσότερα από Opinion
Ελλάδα: Στην πρώτη γραμμή της ακρίβειας στην Ευρώπη
Opinion

Ελλάδα: Στην πρώτη γραμμή της ακρίβειας στην Ευρώπη

Η χώρα μας επιτέλους κατάφερε να πρωτοπορεί σε κάτι στην Ευρώπη. Όμως, είναι στην ακρίβεια

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Πολίτες… δύο ταχυτήτων
Opinion

Πολίτες… δύο ταχυτήτων

Οι ρυθμίσεις είναι απαραίτητες, αρκεί η πολιτική για τους δανειολήπτες να μη σταματά εκεί

Ντίνος Σιωμόπουλος
Δεν έβαλε η Κοβέσι την Ελλάδα στο στόχαστρο της ΕΕ, αλλά τα σκάνδαλα της κυβέρνησης Μητσοτάκη
Opinion

Δεν έβαλε η Κοβέσι την Ελλάδα στο στόχαστρο της ΕΕ, αλλά τα σκάνδαλα της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Η Λάουρα Κοβέσι ολοκλήρωσε τη θητεία της στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτό δεν σημαίνει ότι η χώρα μας πήρε συγχωροχάρτι…

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η πρόγνωση του Σουμπέτερ και η θλιβερή επαλήθευσή της…
Opinion

Ο Σούμπετερ και η επαλήθευση

Ο μεγάλος Αυστριακός οικονομολόγος που είχε προβλέψει μέσω του μαρξισμού την μεγάλη επιτυχία του καπιταλισμού και την λόγω αυτής πιθανή πτώση του, ως φαίνεται επιβεβαιώνεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις

Αθανάσιος Χ. Παπανδρόπουλος
Αναλώσιμοι εργαζόμενοι
Opinion

Αναλώσιμοι εργαζόμενοι

Οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να είναι «παράπλευρες απώλειες»

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
ΕΚΤ: Ο πληθωρισμός ανατρέπει τις ισορροπίες
Experts

Ο πληθωρισμός και οι ισορροπίες

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διατήρησε το επιτόκιο καταθέσεων στο 2,5%, απέναντι σε έναν νέο ενεργειακό πληθωρισμό που απειλεί ταυτόχρονα την ανάπτυξη. 

Συμεών Μαυρουδής
Οι λαοί λένε την τελευταία λέξη
Απόψεις

Οι λαοί λένε την τελευταία λέξη

Από τη Βραζιλία μέχρι τη Σερβία αποδεικνύεται ότι την κρίσιμη στιγμή οι κοινωνίες αποφασίζουν

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Latest News
Ελληνικό Ταμείο Καινοτομίας & Υποδομών (HIIF): Η πρώτη επένδυση 35 εκατ. ευρώ στην εταιρεία ICEYE
Business

Η πρώτη επένδυση 35 εκατ. ευρώ του HIIF στην εταιρεία ICEYE

Το HIIF επενδύει, μαζί με διεθνείς θεσμικούς εταίρους, στην ICEYE, την παγκόσμια ηγέτιδα στην κυρίαρχη πληροφόρηση από το διάστημα, συμβάλλοντας σημαντικά στην ανάπτυξη του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού τεχνολογικού και διαστημικού οικοσυστήματος

Tesla: Πράσινο φως από Φινλανδία για την υποβοηθούμενη οδήγηση
Ηλεκτροκίνηση

Πράσινο φως Φινλανδίας στην Tesla για την υποβοηθούμενη οδήγηση

Δέκα περίπου χώρες στην Ευρώπη έχουν χορηγήσει προσωρινές εγκρίσεις για την τεχνολογία της Tesla

Black Friday: Από νωρίς στη μάχη το «βαρύ πυροβολικό»
Business

Το «βαρύ πυροβολικό» από νωρίς στη μάχη της Black Friday

Στη γραμμή εκκίνησης προσφορών και εκπτώσεων με ορίζοντα την Black Friday οι αλυσίδες Public, Πλαίσιο, Κωτσόβολος και Γερμανός

Μαρία Σιδέρη
Θεοδωρικάκος: 60.000 νέες θέσεις εργασίας στην ελληνική βιομηχανία
Πολιτική

Θεοδωρικάκος: 60.000 νέες θέσεις εργασίας στην ελληνική βιομηχανία

Η παρέμβαση του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου σε εκδήλωση για το «Το νέο παραγωγικό μοντέλο για την Ελλάδα του 2030»

Alibaba: Ανακοινώνει σχέδια για IPO της T-Head, ανταγωνιστή της στα τσιπ Nvidia
World

Στο χρηματιστήριο βάζει η Alibaba τον ανταγωνιστή της Nvidia

Η Alibaba σημείωσε ότι είχε ήδη υποβάλει εμπιστευτική αίτηση στις 11 Σεπτεμβρίου για την εισαγωγή της T-Head στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
OpenAI: Αύξηση εσόδων κατά 50% στα 10 δισ. δολάρια, αλλά οι ζημιές παραμένουν υψηλές
World

OpenAI: Έσοδα πάνω κατά 50% στα 10 δισ. δολάρια, αλλά με υψηλές ζημιές

Η OpenAI επιταχύνει την ανάπτυξή της και ενισχύει τη συνδρομητική της βάση, ωστόσο εξακολουθεί να υστερεί έναντι της Anthropic τόσο σε έσοδα όσο και σε λειτουργική αποδοτικότητα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ταχιάος για Μετρό Θεσσαλονίκης: Πριν τα Χριστούγεννα τα πρώτα εργοτάξια στην Πόντου
Μεταφορές

Ταχιάος για τις επεικτάσεις του Μετρό Θεσσαλονίκης

Τον σχεδιασμό των επεκτάσεων του Μετρό Θεσσαλονίκης παρουσίασε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Ν. Ταχιάος, σε συνέντευξή του σε ραδιοφώνο της πόλης

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ισχυρά κέρδη, άλμα για τη Siemens Energy
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ισχυρά κέρδη στις ευρωαγορές, άλμα για τη Siemens Energy

Στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, επενδυτές να αξιολογούν τα τελευταία εταιρικά αποτελέσματα, αλλά και τις εξελίξεις στο γεωπολιτικό μέτωπο.

Action: Στην Ελλάδα ο μεγάλος ανταγωνιστής της Jumbo
Business

Action: Στην Ελλάδα ο μεγάλος ανταγωνιστής της Jumbo

O ολλανδικός όμιλος προχώρησε στην ίδρυση της Action Greece Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.

Μαρία Σιδέρη
Nvidia: Κινεζικό πανεπιστήμιο αγόρασε τσιπ H200 παρά τη μαύρη λίστα των ΗΠΑ
Τεχνολογία

Nvidia: Κινεζικό πανεπιστήμιο αγόρασε τσιπ H200 παρά τη μαύρη λίστα των ΗΠΑ

Tα τσιπ αγοράστηκαν από κινέζους προμηθευτές και όχι απευθείας από την Nvidia

GSI: Αντι-NAVTEX στην τουρκική αναγγελία για το καλώδιο και από τη Λευκωσία
Ηλεκτρισμός

GSI: Αντι-NAVTEX στην τουρκική αναγγελία για το καλώδιο και από τη Λευκωσία

Το Σάββατο ο Γεραπετρίτης ενημερώνει τους πολιτικούς αρχηγούς

Alter Ego Media: Οι κινήσεις που ανοίγουν τον δρόμο για διπλασιασμό της κερδοφορίας
Business

Alter Ego Media: Οι κινήσεις που ανοίγουν τον δρόμο για διπλασιασμό της κερδοφορίας

Στο Euronext Mid Cap Conference 2026, η διοίκηση της Alter Ego Media παρουσίασε τις προοπτικές της ελληνικής αγοράς media και ψυχαγωγίας, τα ισχυρά σημεία του ομίλου και τη στρατηγική του για την επόμενη τριετία

Γκούλσμπι (Fed): «Οριακά ανησυχητική» η έκθεση για τον πληθωρισμό
World

Fed: «Οριακά ανησυχητική» η έκθεση για τον πληθωρισμό

Ο πληθωρισμός απασχολεί όλους υποστήριξε ο Γκούλσμπι

Κικίλιας: Να δώσουμε στη νέα γενιά τα εφόδια για μια καλύτερη ζωή
Ναυτιλία

Κικίλιας: Να δώσουμε στη νέα γενιά τα εφόδια για μια καλύτερη ζωή

Περισσότεροι νέοι να επιλέξουν το ναυτικό επάγγελμα, είπε στα εγκαίνια της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Λακωνίας, ο Βασίλης Κικίλιας

F.G. Europe: Περνά στον έλεγχο της Beijer Ref
Business

Τον έλεγχο της F.G. Europe αποκτά η Beijer Ref

Η συμφωνία F.G. Europe - Beijer Ref γνωστοποιήθηκε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έδειξε αντοχές, τρίτη ημέρα ανόδου
Xρηματιστήριο Αθηνών

Έδειξε αντοχές το ΧΑ, τρίτη ημέρα ανόδου

Στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο τραπεζικός κλάδος ανέλαβε και πάλι τον πρωταγωνιστικό ρόλο

Αλεξάνδρα Τόμπρα

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies