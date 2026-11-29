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«Σε δύο λεπτά επιστρέφω». Πόσες φορές το έχουμε ακούσει αυτό από κάποιον που αφήνει το αυτοκίνητό του μπροστά σε μια ράμπα αναπήρων για να πεταχτεί να πάρει καφέ; Τα δύο λεπτά γίνονται δέκα. Ο άνθρωπος με το αναπηρικό αμαξίδιο δεν μπορεί να περάσει και στο τέλος τα ακούει κι από πάνω. «Έλα μωρέ, σιγά πόσο περίμενες;», του λέει ο οδηγός που του έκλεισε παράνομα τον δρόμο.

Δεν είναι μαγκιά να μπαίνεις στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης και να προσπερνάς όσους περιμένουν στην ουρά

Κάτι τέτοιες νοοτροπίες καλείται να αλλάξει ο νέος ΚΟΚ. Καλώς αναπροσαρμόζονται τα πρόστιμα, καλώς προβλέπονται αυστηρότερες κυρώσεις για όποιον πιάνεται ξανά και ξανά να οδηγεί με το κινητό στο χέρι ή χωρίς κράνος. Από τη στιγμή όμως που κόπηκε η κλήση, τι γίνεται; Την επόμενη φορά ο οδηγός θα αφήσει το κινητό στην άκρη ή απλώς θα κοιτάξει πρώτα αν υπάρχει τροχονόμος ή κάμερα; Εκεί θα κριθούν οι αλλαγές.

Ας πάρουμε έναν δρόμο έξω από ένα σχολείο. Αν κάθε πρωί τα αυτοκίνητα περνούν με ταχύτητα την ώρα που φτάνουν τα παιδιά, η Τροχαία έχει κάθε λόγο να κάνει ελέγχους εκεί. Αν εμφανιστεί μία φορά, μπορεί να γράψει αρκετούς οδηγούς. Το παιδί, όμως, θα περάσει από τον ίδιο δρόμο και αύριο και μεθαύριο. Γι’ αυτό ο έλεγχος πρέπει να έχει συνέχεια. Κι αν η διάβαση έχει σβηστεί ή τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα κρύβουν τα παιδιά που περιμένουν στο πεζοδρόμιο, κάποιος πρέπει να φροντίσει και γι’ αυτό.

Το ίδιο παιδί, στο πίσω κάθισμα, ακούει τον γονιό του να του λέει «βάλε ζώνη». Λίγο μετά τον βλέπει να ξεκινά χωρίς να φοράει τη δική του. «Σιγά, εδώ δίπλα πάμε» και την ίδια στιγμή τον βλέπει να κορνάρει και στον μπροστινό του που σταμάτησε για να περάσει ένας πεζός σε διάβαση. Μ’ αυτές τις παραστάσεις μεγαλώνει ο αυριανός οδηγός, πολύ πριν πάει στη σχολή για το δίπλωμα και δυστυχώς δεν τον σώνουν τα πρόστιμα που επιβάλλονται.

Όταν έρθει η ώρα του απολογισμού, καλό είναι κάποιος να μας πει τι άλλαξε στους δρόμους. Περνούν λιγότεροι οδηγοί με κόκκινο στις ίδιες διασταυρώσεις; Μειώθηκαν οι σοβαροί τραυματισμοί;

Πόσοι από εκείνους που τιμωρήθηκαν για μια επικίνδυνη παράβαση την επανέλαβαν; Για το πόσες κλήσεις κόπηκαν και πόσα χρήματα μπήκαν στο ταμείο, θα το μάθουμε εύκολα. Το θέμα είναι τι άλλαξε για τον άνθρωπο που πρέπει να διασχίσει κάθε μέρα τον ίδιο δρόμο με ασφάλεια.

Δεν είναι μαγκιά να μπαίνεις στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης και να προσπερνάς όσους περιμένουν στην ουρά. Κι εκείνοι θέλουν να πάνε σπίτι τους ή να προλάβουν το ραντεβού τους. Κρατούν όμως τη λωρίδα ανοιχτή για το ασθενοφόρο που μπορεί να χρειαστεί να περάσει.

Όποιος μπαίνει στη ΛΕΑ για να κερδίσει πέντε λεπτά κάνει το ίδιο με τον οδηγό που έκλεισε τη ράμπα για να πάρει καφέ. Αποφασίζει ότι τα δικά του πέντε λεπτά μετράνε περισσότερο από την ανάγκη του άλλου. Μόνο που μέσα στο ασθενοφόρο μπορεί να είναι ο δικός του πατέρας.

Όσο αυτό περνάει για μαγκιά, όσα πρόστιμα κι αν εισπράξει το κράτος, στον δρόμο θα εξακολουθεί να κάνει κουμάντο όποιος μπορεί να επιβληθεί. Κι εδώ η πολιτεία έχει χρέος να βάλει τέλος με ή χωρίς πρόστιμα.