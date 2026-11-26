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Αρκετή συζήτηση έχει προκαλέσει το τελευταίο διάστημα η σύσταση για τη δημιουργία ενός κιτ επιβίωσης 72 ωρών, το οποίο θα πρέπει να υπάρχει σε κάθε σπίτι και να περιλαμβάνει τα απαραίτητα εφόδια για την κάλυψη βασικών αναγκών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

«Γνωρίζουν κάτι και δεν μας το λένε», «κάτι ετοιμάζεται;», ακούμε συνεχώς.

Ο φόβος για κυβερνοεπιθέσεις με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, κατάρρευση των δικτύων ηλεκτροδότησης, παράλυση των μεταφορών και διεθνείς απειλές οδηγεί αρεκτούς ανθρώπους να αναρωτιούνται πόσο προετοιμασμένοι είναι για μια ενδεχόμενη κρίση.

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά φυσικές καταστροφές, ακραία καιρικά φαινόμενα ή ξαφνικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης μπορούν να συμβούν απροειδοποίητα.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε νέες κατευθυντήριες οδηγίες για την προετοιμασία των πολιτών απέναντι σε έκτακτες καταστάσεις, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις πρώτες 72 ώρες μιας κρίσης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντείνει τις προσπάθειές της για την ενίσχυση της ετοιμότητας σε ολόκληρη την ΕΕ με την Ένωση να λαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα για να καταστήσει την Ευρώπη πιο ανθεκτική.

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες, το σακίδιο επιβίωσης πρέπει να εξασφαλίζει την πλήρη αυτονομία κάθε νοικοκυριού, περιλαμβάνοντας νερό και τρόφιμα, φάρμακα και υγιεινή, φωτισμός και επικοινωνία καθώς και αντίγραφα σημαντικών εγγράφων (ταυτότητες, διαβατήρια, συμβόλαια) προστατευμένα σε αδιάβροχη θήκη, καθώς και ένα μικρό ποσό σε μετρητά.

Η ύπαρξη του σακιδίου από μόνη της δεν αρκεί αν δεν είναι προσβάσιμο και ενημερωμένο. Θα πρέπει να φυλάσσεται σε ένα συγκεκριμένο, εύκολα προσβάσιμο σημείο του σπιτιού, γνωστό σε όλα τα μέλη της οικογένειας.

Παράλληλα, συνιστάται ο έλεγχός του τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο ώστε να αντικαθίστανται τρόφιμα, φάρμακα και μπαταρίες που πλησιάζουν την ημερομηνία λήξης τους, καθώς και ρούχα παιδιών που δεν τους κάνουν πλέον.

Η τιμή του; Για ένα βασικό κιτ, που περιλαμβάνει τα απολύτως απαραίτητα, το κόστος μπορεί να φτάσει περίπου τα 80 ευρώ εφόσον διαθέτουμε ήδη ορισμένα από τα απαραίτητα είδη και επιλέξουμε να συνθέσουμε το κιτ μόνοι μας, αντί να αγοράσουμε ένα ολοκληρωμένο πακέτο.

Ωστόσο, για πιο ολοκληρωμένα σακίδια οι τιμές κυμαίνονται από 150 έως 250 ευρώ.

Τελικά, είμαστε έτοιμοι με το κιτ επιβίωσης 72 ωρών;