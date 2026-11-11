 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(7) "Economy"
    [1]=>
    string(29) "Business Accounting & Finance"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Ανισότητα: Πώς η κρίση του δημόσιου χρέους ενίσχυσε τους πλούσιους σε βάρος των φτωχών

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες που αντιμετώπισαν πιο επίμονη πτώση των τιμών των ακινήτων και των εισοδημάτων, σύμφωνα με ανάλυση της ΕΚΤ

World 11.11.2026, 15:19
Σχολιάστε
Ανισότητα: Πώς η κρίση του δημόσιου χρέους ενίσχυσε τους πλούσιους σε βάρος των φτωχών
Επιμέλεια Δημήτρης Σταμούλης

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Κατά τη σύντομη διάρκεια της ύπαρξής της, η ευρωζώνη έχει ήδη αντιμετωπίσει αρκετές μακροοικονομικές διαταραχές, από την κρίση του δημόσιου χρέους έως την πανδημία του COVID και την έξαρση του πληθωρισμού. Αυτές οι διαταραχές έπληξαν τους πολίτες της ευρωζώνης με πολύ διαφορετικό τρόπο ανάλογα με τη χώρα και την κοινωνική ομάδα, με συνέπειες όσον αφορά στην κατανομή του πλούτου.

Το μερίδιο του καθαρού πλούτου που κατέχουν τα πλουσιότερα νοικοκυριά (το ανώτερο 10%) αυξήθηκε από 50,8% σε 52,6%, ενώ το μερίδιο του φτωχότερου μισού μειώθηκε από 6,0% σε 5,4%

Η ΕΚΤ, προκειμένου να ερμηνεύσει πώς εξελίχθηκε η κατανομή του πλούτου, χρησιμοποίησε ένα μοναδικό σύνολο δεδομένων, την Έρευνα του Ευρωσυστήματος για τα Οικονομικά και την Κατανάλωση των Νοικοκυριών (HFCS). Βασίζεται σε περίπου 90.000 συνεντεύξεις με νοικοκυριά, αντιπροσωπευτικές του πληθυσμού σε 22 χώρες, οι οποίες διεξάγονται περίπου κάθε τρία χρόνια.

Πώς μετρά η ΕΚΤ την ανισότητα

Η ανισότητα του πλούτου περιγράφει πόσο πλούσια ή φτωχά είναι ορισμένα νοικοκυριά σε σύγκριση με όλα τα άλλα, όχι σε απόλυτους όρους. Μια οικονομία θα μπορούσε να είναι ταυτόχρονα πολύ ισότιμη και φτωχή, αν όλα τα νοικοκυριά ήταν εξίσου άπορα. Η αξιολόγηση της εξέλιξης της ανισότητας του πλούτου δεν είναι πάντα απλή. Θα μπορούσε κανείς εύκολα να συμπεράνει ότι η ανισότητα έχει αυξηθεί, αν οι (σχετικά) πλούσιοι έχουν γίνει πλουσιότεροι και οι (σχετικά) φτωχοί φτωχότεροι. Τι θα γινόταν όμως αν, για παράδειγμα, οι φτωχοί είχαν γίνει φτωχότεροι, αλλά η μεσαία τάξη είχε πλησιάσει τα πλουσιότερα νοικοκυριά της οικονομίας;

Πολλοί διαφορετικοί δείκτες παρέχουν συνοπτικά μέτρα της ανισότητας. Η ΕΚΤ εξετάζει τέσσερις από αυτούς για να αξιολογήσει την εξέλιξη της ανισότητας του καθαρού πλούτου στη ζώνη του ευρώ. Ο πιο σημαντικός δείκτης είναι ο συντελεστής Gini. Κυμαίνεται μεταξύ του 0 σε μια απόλυτα ισότιμη κοινωνία (πλήρης ισότητα) και του 100, όταν ένα νοικοκυριό κατέχει όλο τον πλούτο και όλα τα άλλα δεν έχουν τίποτα (μέγιστη ανισότητα). Ένας υψηλότερος συντελεστής υποδηλώνει αυξημένη ανισότητα.

Αλλά αυτό οφείλεται στην αυξανόμενη συγκέντρωση πλούτου στα χέρια των πλουσίων; Ή οφείλεται στη μειωμένη ευημερία της μεσαίας τάξης; Ή μήπως είναι ένας συνδυασμός και των δύο; Σε αυτά τα ερωτήματα, ο συντελεστής Gini δεν παρέχει απαντήσεις.

Ως εκ τούτου, χρησιμοποιεί τους άλλους τρεις δείκτες, οι οποίοι παρέχουν περισσότερες πληροφορίες. Οι δείκτες αυτοί ταξινομούν όλα τα νοικοκυριά κατά αύξοντα επίπεδο καθαρού πλούτου και εστιάζουν στις ομάδες που ανήκουν σε ένα συγκεκριμένο εκατοστημόριο της ταξινομημένης κατανομής.

Οι διακυμάνσεις της ανισότητας στη ζώνη του ευρώ συνολικά

Τι μας δείχνουν, λοιπόν, οι τέσσερις δείκτες σχετικά με τη μεταβαλλόμενη κατανομή του πλούτου στη ζώνη του ευρώ;

Συνολικά, οι τέσσερις δείκτες δείχνουν ότι η ανισότητα αυξήθηκε σημαντικά στην αρχή, μεταξύ 2010 και 2014. Έκτοτε, η κατανομή του πλούτου επανήλθε σταδιακά στο αρχικό της επίπεδο για τη ζώνη του ευρώ (Πίνακας 1).

Ειδικότερα, ο συντελεστής Gini, αφού αυξήθηκε από 68,2 το 2010 σε 69,7 το 2014, παρουσίασε σταδιακή μείωση στη συνέχεια. Το 2023 μειώθηκε σε 68,5, τιμή κοντά σε εκείνη που καταγράφηκε το 2010. Αυτό μας δείχνει ότι, πράγματι, η ανισότητα αυξήθηκε, αλλά έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια.

Με βάση αυτή τη γενική παρατήρηση, οι λοιποί δείκτες δείχνουν ότι η αύξηση της ανισότητας μεταξύ 2010 και 2014 είναι αποτέλεσμα ομοιόμορφων μεταβολών σε όλα τα επίπεδα της κατανομής του πλούτου. Αυτό σημαίνει ότι η αύξηση της ανισότητας δεν οφείλεται ούτε στο γεγονός ότι οι φτωχοί έγιναν φτωχότεροι ούτε στο ότι οι πλούσιοι έγιναν πλουσιότεροι, όπως σημειώνει η ΕΚΤ.

Αντίθετα, και οι δύο ομάδες βελτίωσαν την οικονομική τους κατάσταση, αλλά σε διαφορετικό βαθμό. Πιο συγκεκριμένα, το μερίδιο του καθαρού πλούτου που κατέχουν τα πλουσιότερα νοικοκυριά (το ανώτερο 10%) αυξήθηκε από 50,8% σε 52,6%, ενώ το μερίδιο του φτωχότερου μισού μειώθηκε από 6,0% σε 5,4%. Επιπλέον, ένα νοικοκυριό που κατατάσσεται στο μέσο του 90ου εκατοστημορίου της κατανομής του πλούτου – με το 90% των υπολοίπων να είναι φτωχότερα και το 10% πλουσιότερα – πέρασε από το να κατέχει 4,7 φορές τον πλούτο του μεσαίου νοικοκυριού το 2010, σε 5 φορές το 2014.

Η μείωση της ανισότητας που καταγράφεται από τον δείκτη Gini από το 2014 έχει κατανεμηθεί πιο άνισα μεταξύ των νοικοκυριών. Μετά την κρίση του δημόσιου χρέους, το φτωχότερο μισό των συμμετεχόντων στην έρευνα ανέκτησε τη σχετική απώλειά του και κατείχε το 6,2% του συνολικού πλούτου το 2023, έναντι 6% το 2010.

Ωστόσο, τα σχετικά κέρδη στο κατώτατο τμήμα της κατανομής του καθαρού πλούτου δεν συνοδεύτηκαν από απώλειες στο ανώτατο τμήμα: το μερίδιο του καθαρού πλούτου που κατείχε το ανώτατο 10% των νοικοκυριών, αν και μειώθηκε από το υψηλότερο σημείο του 2014, το 2023 βρισκόταν ένα ολόκληρο εκατοστιαίο σημείο πάνω από το επίπεδο του 2010, στο 51,8%. Παράλληλα, ένα νοικοκυριό που κατατάσσεται στο 90ο εκατοστημόριο της κατανομής του πλούτου συνέχισε να κατέχει πέντε φορές τον πλούτο του μεσαίου νοικοκυριού το 2023, χωρίς αλλαγή σε σχέση με το 2014.

Αύξηση της ανισότητας – ιδίως στις χώρες που επλήγησαν περισσότερο από την κρίση

Ποιοι είναι οι παράγοντες που οδηγούν σε αυτές τις εξελίξεις; Η αύξηση της ανισότητας που καταγράφηκε μεταξύ 2010 και 2014 καλύπτει τα έτη της κρίσης του δημόσιου χρέους. Οι ανησυχίες των αγορών σχετικά με τη βιωσιμότητα του ελληνικού δημόσιου χρέους εντάθηκαν στις αρχές του 2010 και στη συνέχεια επεκτάθηκαν στην Ιρλανδία, την Πορτογαλία και, αργότερα, επίσης στην Ισπανία, την Κύπρο και την Ιταλία. Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν, ιδίως για αυτές τις χώρες. Αυτό παρεμπόδισε τη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής και οδήγησε σε ύφεση στη ζώνη του ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της πτώσης των τιμών των ακινήτων.

Η πτώση των τιμών των ακινήτων αποτέλεσε τον σημαντικότερο λόγο για την αύξηση της ανισότητας στον καθαρό πλούτο. Επλήγησαν περισσότερο οι οικογένειες που είχαν δανειστεί για να αγοράσουν το σπίτι τους, καθώς η αξία των ακινήτων τους μειώθηκε, ενώ το χρέος τους παρέμεινε αμετάβλητο. Οι ρευστές αποταμιεύσεις επίσης υπέστησαν πλήγμα από την κρίση, ιδιαίτερα για τα νοικοκυριά που βρίσκονται στο κατώτατο σημείο της κατανομής του πλούτου.

Αντίθετα, οι τιμές των μετοχών, οι οποίες κατέχονται κυρίως από πλουσιότερα νοικοκυριά, ανέκαμψαν αρκετά γρήγορα. Όλες αυτές οι επιπτώσεις συνέβαλαν στην αύξηση της ανισότητας που επισημαίνεται στον Πίνακα 1.

Αν και η ύφεση ήταν γενικευμένη σε ολόκληρη τηn ευρωζώνη, έγινε αισθητή ιδιαίτερα έντονα στις χώρες που επλήγησαν περισσότερο από την κρίση του δημόσιου χρέους. Δεδομένου ότι αυτές οι χώρες —η Κύπρος, η Ισπανία, η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Ιταλία και η Πορτογαλία— αντιμετώπισαν πιο επίμονη πτώση των τιμών των ακινήτων και των εισοδημάτων, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι παρουσίασαν επίσης μεγαλύτερη αύξηση της ανισότητας μεταξύ του 2010 και του 2014, σε σύγκριση με άλλες χώρες της ζώνης του ευρώ. Και οι τέσσερις δείκτες συμφωνούν σε αυτή την εκτίμηση, όπως επισημαίνεται στον Πίνακα 2.

Δείκτες ανισότητας του καθαρού πλούτου: Χώρες που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση του δημόσιου χρέους της περιόδου 2010-2013 σε σύγκριση με άλλες χώρες

Επιπλέον, η αύξηση αυτή ήταν πολύ πιο διαρκής στις χώρες που επλήγησαν περισσότερο από την κρίση. Εκεί, ο δείκτης Gini συνέχισε να αυξάνεται μέχρι το 2021, ενώ το 2023 παρέμενε ακόμη πάνω από τα επίπεδα του 2010 και του 2014. Αντίθετα, στις άλλες χώρες ο δείκτης Gini άρχισε γρήγορα να επιστρέφει στα προ-κρίσιμα επίπεδα και, το 2023, βρισκόταν 2,1 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από το επίπεδο του 2010.

Ένας καθοριστικός παράγοντας αυτών των αντικρουόμενων εξελίξεων ήταν η αδυναμία των φτωχότερων νοικοκυριών στις χώρες που επλήγησαν περισσότερο από την κρίση να ανασυγκροτήσουν γρήγορα τα αποθεματικά τους. Ένας επιπλέον παράγοντας που προέκυψε από τα στοιχεία του HFCS ήταν η μείωση του ποσοστού ιδιοκατοίκησης στις χώρες που επλήγησαν περισσότερο, κάτι που ήταν ιδιαίτερα εμφανές στα νεότερα νοικοκυριά. Οι τιμές των κατοικιών ανέκαμψαν σταδιακά, κάτι που θα έπρεπε να είχε μειώσει την ανισότητα.

Ωστόσο, λόγω του χαμηλότερου ποσοστού ιδιοκτησίας κατοικιών, λιγότερα νοικοκυριά μπόρεσαν να επωφεληθούν από τις αυξήσεις των τιμών των κατοικιών μετά την κρίση. Και αυτό άσκησε μια επίμονη ανοδική πίεση στην ανισότητα του πλούτου. Συνολικά, η ανισότητα στις χώρες που επλήγησαν περισσότερο παρέμεινε σταθερή μετά το 2014.

Συνοψίζοντας, τα στοιχεία του HFCS επιβεβαιώνουν το επιχείρημα ότι η κρίση του δημόσιου χρέους δεν είχε συνέπειες μόνο για την ανισότητα στην ευρωζώνη, αλλά ιδιαίτερα για τις χώρες που επλήγησαν περισσότερο από την κρίση.

Η ανισότητα μειώνεται σταδιακά από το 2014 – αλλά όχι σε όλες τις χώρες

Μεταξύ 2014 και 2017, η οικονομική ανάκαμψη ανέτρεψε ορισμένους από τους παράγοντες που είχαν επηρεάσει αρνητικά τον καθαρό πλούτο πριν από το 2014. Όσον αφορά τη ζώνη του ευρώ, οι δείκτες ανισότητας επανήλθαν στα προ της κρίσης επίπεδα. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID το 2020, η ανισότητα στον πλούτο παρέμεινε σταθερή. Ένας λόγος για αυτό είναι η κρατική στήριξη προς τα ευάλωτα νοικοκυριά.

Οι εξελίξεις μεταξύ 2021 και 2023 επηρεάστηκαν σημαντικά από την προσωρινή έξαρση του πληθωρισμού. Αυτό επηρέασε τον πλούτο των νοικοκυριών μέσω τριών κύριων διαύλων. Πρώτον, αύξησε το κόστος διαβίωσης και ανάγκασε, ιδίως τα φτωχότερα νοικοκυριά, να αντλήσουν από τις αποταμιεύσεις τους. Τα φτωχότερα νοικοκυριά συνήθως δαπανούν μεγαλύτερο ποσοστό του εισοδήματός τους σε είδη πρώτης ανάγκης, όπως η ενέργεια, και τα ενεργειακά αγαθά παρουσίασαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών.

Δεύτερον, η έξαρση του πληθωρισμού οδήγησε σε μείωση της πραγματικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων. Αυτή η επίδραση ήταν ιδιαίτερα έντονη στις τραπεζικές καταθέσεις. Αν και η ονομαστική τους αξία παρέμεινε σταθερή, λόγω του πληθωρισμού το ίδιο χρηματικό ποσό αγόραζε λιγότερα αγαθά και υπηρεσίες. Έτσι, η πραγματική τους αξία μειώθηκε μόνιμα. Η πτώση της πραγματικής αξίας αφορούσε επίσης τις μετοχές και τα ακίνητα. Ως εκ τούτου, τα νοικοκυριά με μεγάλη περιουσία επηρεάστηκαν πιο αρνητικά από αυτή τη διαδρομή.

Τρίτον, ο πληθωρισμός μείωσε την πραγματική αξία του χρέους. Αυτός ο μηχανισμός ωφέλησε τα νοικοκυριά με μεγαλύτερο χρέος. Λαμβάνοντας επίσης υπόψη τα στοχευμένα δημοσιονομικά μέτρα που εφαρμόστηκαν σε πολλές χώρες, οι δύο τελευταίοι μηχανισμοί υπερίσχυσαν.

Τα νοικοκυριά με υψηλότερους δείκτες χρέους προς ενεργητικό, τα οποία τείνουν να είναι φτωχότερα από την άποψη του καθαρού πλούτου, υπέστησαν μικρότερες απώλειες ή ακόμη και οριακά κέρδη, μειώνοντας κάπως την ανισότητα.

Συμπαρασματικά, σύμφωνα με την ΕΚΤ, η κρίση του δημόσιου χρέους της περιόδου 2010–2013 οδήγησε σε σημαντική αύξηση της ανισότητας. Η αύξηση αυτή ήταν ιδιαίτερα έντονη και επίμονη στις χώρες που επλήγησαν σοβαρότερα από την κρίση, ανάμεσά τους και η Ελλάδα. Από τότε, η ανισότητα στη ζώνη του ευρώ έχει επανέλθει στα επίπεδα που παρατηρούνταν πριν από την κρίση του δημόσιου χρέους. Αυτή η πτωτική τάση συνεχίστηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID και της έξαρσης του πληθωρισμού. Ωστόσο, αν εξετάσουμε ξεχωριστά τις χώρες που επλήγησαν περισσότερο από την κρίση του δημόσιου χρέους, η εικόνα είναι διαφορετική. Εκεί, το επίπεδο της ανισότητας παραμένει υψηλό και σημαντικά πάνω από τα προ της κρίσης επίπεδα.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Ανισότητα: Πώς η κρίση του δημόσιου χρέους ενίσχυσε τους πλούσιους σε βάρος των φτωχών
World

Πώς η κρίση χρέους ενίσχυσε την ανισότητα στην ευρωζώνη
Επιτόκια: Αξιωματούχοι της Fed, της Τράπεζας της Αγγλίας και της ΕΚΤ προαναγγέλλουν νέες αυξήσεις
World

Fed, ΕΚΤ & BoE: Έτοιμες να πατήσουν το κουμπί των αυξήσεων
Anthropic: Πόσο αξίζει τελικά;
Tεχνητή νοημοσύνη

Anthropic: Πόσο αξίζει τελικά;
Ιταλία: Στα 5,4 δισ. ευρώ οι εξαγωγές για την ανδρική μόδα
World

Ποιες χώρες προτιμούν την ιταλική ανδρική μόδα
Ισπανία: Γενική απεργία στη χώρα για το στεγαστικό
World

Ισπανία: Γενική απεργία στη χώρα για το στεγαστικό
Aldi: Κύμα απολύσεων στη βρετανική θυγατρική – Η πίεση από ανταγωνιστές και ο χαμηλός ρυθμός ανάπτυξης
World

Γιατί η βρετανική Aldi βάζει «κόφτη» σε θέσεις εργασίας

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Η ΜΕΤΚΑ επιστρέφει στο ταμπλό, οκτώ χρόνια μετά και με αποτίμηση 1 δισ.
Business

Η ΜΕΤΚΑ επιστρέφει στο ταμπλό, οκτώ χρόνια μετά και με αποτίμηση 1 δισ.

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος ανακοίνωσε την εισαγωγή της ΜΕΤΚΑ στο Euronext Athens - Μετά τις 18 Νοεμβρίου η IPO για το 25% με 30% - Οι στόχοι της πλατφόρμας υποδομών της Metlen

Χρήστος Κολώνας
Κρουαζιέρα: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι του 2026
Τουρισμός

Κρουαζιέρα: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι του 2026

Η ελληνική αγορά κρουαζιέρας καταγράφει φέτος δυο ταχύτητες - Πώς εξελίχθηκε η κίνηση στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας

Λάμπρος Καραγεώργος
Sport & Fashion Freedom: Σε κλοιό πιέσεων ο τζίρος και τα κέρδη – Πώς θα γυρίσει το παιχνίδι
Business

Πόσα ρούχα πούλησαν οι ιδρυτές της efood

Η εγγύηση στην Trendiness και η στρατηγική άμυνας απέναντι στον πληθωρισμό - Πώς διαμορφώθηκαν τα μερίσματα της Sport & Fashion Freedom

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Στέγαση: Οι ενισχύσεις δεν φρενάρουν τις αυξήσεις 
Ακίνητα

Με... άσφαιρα στη μάχη με το κόστος στέγασης

Σχεδόν το 40% του πληθωρισμού προέρχεται από τη στέγαση, όπως έδειξαν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Αθανασία Ακρίβου
Μύκονος: Σε δημόσια διαβούλευση η πεντάστερη επένδυση του Αιγύπτιου μεγιστάνα Ναγκίμπ Σαουίρις
Τουρισμός

Πώς προχωρά η τουριστική επένδυση του Σαουίρις στη Μύκονο

Το σχέδιο αφορά πολυτελές συγκρότημα 212 κλινών στην Άνω Μερά, σε έκταση περίπου 42 στρεμμάτων, κατασκευαστικού κόστους 20 εκατ. ευρώ

Λάμπρος Καραγεώργος
Anthropic: Προς αποτίμηση 1,5 τρισ. δολαρίων ή και υψηλότερη με την IPO
World

Anthropic: Πάει να σπάσει την μπάνκα - Προς IPO με αξία 1,5 τρισ.

Αναμένεται αύξηση της τιμής διάθεσης της Anthropic, μετά από ισχυρή ζήτηση από επενδυτές

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευρωπαϊκή αεράμυνα: Το στρατηγικό αδιέξοδο της εξάρτησης από τις ΗΠΑ
World

Το ευρωπαϊκό στρατηγικό αδιέξοδο της εξάρτησης από τις ΗΠΑ

Η αμερικανική αμυντική βιομηχανία αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες της Ευρώπης, ενώ τα ευρωπαϊκά εναλλακτικά συστήματα αεράμυνας παραμένουν ανεπαρκή σε αριθμό και διαθεσιμότητα

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Το οικονομικό τίμημα μιας σύγκρουσης που χρεώθηκε ολόκληρη η Ευρώπη
World

Μια σύγκρουση που χρέωσε ολόκληρη η Ευρώπη

Στις 11 Νοεμβρίου 1918, η ανακωχή έβαλε τέλος στις εχθροπραξίες του Μεγάλου Πολέμου, αλλά όχι στην οικονομική αιμορραγία. Η σύγκρουση θα επηρέαζε την παγκόσμια οικονομία για δεκαετίες.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Περισσότερα από World
Ανισότητα: Πώς η κρίση του δημόσιου χρέους ενίσχυσε τους πλούσιους σε βάρος των φτωχών
World

Πώς η κρίση χρέους ενίσχυσε την ανισότητα στην ευρωζώνη

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες που αντιμετώπισαν πιο επίμονη πτώση των τιμών των ακινήτων και των εισοδημάτων, σύμφωνα με ανάλυση της ΕΚΤ

Δημήτρης Σταμούλης
Anthropic: Πόσο αξίζει τελικά;
Tεχνητή νοημοσύνη

Anthropic: Πόσο αξίζει τελικά;

Καθώς η Anthropic ετοιμάζεται για το ντεμπούτο της στη Wall Street τα σενάρια για την αποτίμησή της κυμαίνονται από 500 δισ. ως 4 τρισ. δολάρια.

Τζούλη Καλημέρη
Ιταλία: Στα 5,4 δισ. ευρώ οι εξαγωγές για την ανδρική μόδα
World

Ποιες χώρες προτιμούν την ιταλική ανδρική μόδα

Οι εξαγωγές ιταλικών ανδρικών ενδυμάτων σημείωσαν αύξηση 0,9% το 7μηνο του 2026

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ισπανία: Γενική απεργία στη χώρα για το στεγαστικό
World

Ισπανία: Γενική απεργία στη χώρα για το στεγαστικό

Γενική απεργία στην Ισπανία, λίγο πριν τις πρόωρες εκλογές

Aldi: Κύμα απολύσεων στη βρετανική θυγατρική – Η πίεση από ανταγωνιστές και ο χαμηλός ρυθμός ανάπτυξης
World

Γιατί η βρετανική Aldi βάζει «κόφτη» σε θέσεις εργασίας

Η Aldi ήταν η μοναδική αλυσίδα λιανικής στο Ηνωμένο Βασίλειο που μείωσε τις τιμές της το τελευταίο 12μηνο ως την 1η Νοεμβρίου 2026 - Οι λόγοι για το σερί απολύσεων

Anthropic: Προς αποτίμηση 1,5 τρισ. δολαρίων ή και υψηλότερη με την IPO
World

Anthropic: Πάει να σπάσει την μπάνκα - Προς IPO με αξία 1,5 τρισ.

Αναμένεται αύξηση της τιμής διάθεσης της Anthropic, μετά από ισχυρή ζήτηση από επενδυτές

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευρωπαϊκή αεράμυνα: Το στρατηγικό αδιέξοδο της εξάρτησης από τις ΗΠΑ
World

Το ευρωπαϊκό στρατηγικό αδιέξοδο της εξάρτησης από τις ΗΠΑ

Η αμερικανική αμυντική βιομηχανία αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες της Ευρώπης, ενώ τα ευρωπαϊκά εναλλακτικά συστήματα αεράμυνας παραμένουν ανεπαρκή σε αριθμό και διαθεσιμότητα

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Latest News
Ανισότητα: Πώς η κρίση του δημόσιου χρέους ενίσχυσε τους πλούσιους σε βάρος των φτωχών
World

Πώς η κρίση χρέους ενίσχυσε την ανισότητα στην ευρωζώνη

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες που αντιμετώπισαν πιο επίμονη πτώση των τιμών των ακινήτων και των εισοδημάτων, σύμφωνα με ανάλυση της ΕΚΤ

Δημήτρης Σταμούλης
Ρωσία: Γιατί έχει εγκαταλείψει το γιουάν
Συνάλλαγμα

Ρωσία: Γιατί έχει εγκαταλείψει το γιουάν

Το μερίδιο του γιουάν στις πληρωμές για τις ρωσικές εξαγωγές έχει υποχωρήσει στο 22%

ΕΕ: Σχεδόν το 30% αδυνατούσε να αντεπεξέλθει σε απρόβλεπτα έξοδα το 2025 – Τα στοιχεία για την Ελλάδα
Economy

ΕΕ: Χωρίς οικονομικό «δίχτυ ασφαλείας» σχεδόν το 30% του πληθυσμού - Τα στοιχεία για την Ελλάδα

Στην Ελλάδα το 50,5% έμεινε το 2025 χωρίς οικονομικό δίχτυ ασφαλείας απέναντι σε απρόβλεπτες καταστάσεις και έκτακτες δαπάνες - Τα στοιχεία της Eurostat για τις χώρες της ΕΕ

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): Εξελέγη αντιπρόεδρος της GO15
Ηλεκτρισμός

Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): Εξελέγη αντιπρόεδρος της GO15

Έως το 2029 η θητεία του επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ στη διοικούσα επιτροπή - Αναλαμβάνει την προεδρία το 2028

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ασκήσεις ισορροπίας σε μοιρασμένο ταμπλό
Xρηματιστήριο Αθηνών

ΧΑ: Ασκήσεις ισορροπίας σε μοιρασμένο ταμπλό

Η αγορά επιχειρεί να αφομοιώσει τα επίπεδα στα οποία βρέθηκε μετά τη διήμερη ισχυρή άνοδο

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Επιτόκια: Αξιωματούχοι της Fed, της Τράπεζας της Αγγλίας και της ΕΚΤ προαναγγέλλουν νέες αυξήσεις
World

Fed, ΕΚΤ & BoE: Έτοιμες να πατήσουν το κουμπί των αυξήσεων

Ο πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν επίμονες και ανοίγουν το δρόμο για αύξηση στα επιτόκια, σύμφωνα με αναλυτές που μίλησαν στο Bloomberg

ΥπΑΑΤ: Η ελληνική Φέτα ΠΟΠ αποκτά επίσημη προστασία και στη Μαλαισία
AGRO

Η ελληνική Φέτα ΠΟΠ αποκτά επίσημη προστασία και στη Μαλαισία

Σημαντικό βήμα για την προστασία της ονομασίας και την ενίσχυση της παρουσίας των ελληνικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές, αναφέρει το ΥπΑΑΤ

Pizza Fan: Χωρίς… κέρασμα αλλά με τυχερή «πεινιάτα» η επιστροφή στο efood
Business

Χωρίς... κέρασμα αλλά με τυχερή «πεινιάτα» η επιστροφή της Pizza Fan

Η Pizza Fan άρχισε να δέχεται παραγγελίες τόσο από το e-shop της όσο και μέσα από τις πλατφόρμες delivery - Το μεγάλο στοίχημα της επιστροφής των καταναλωτών

Γιώργος Μανέττας
Κίνα: Σχεδιάζει έκδοση ομολόγων ύψους 2 δισ. δολαρίων στο Χονγκ Κονγκ,
Ομόλογα

Κίνα: Σχεδιάζει έκδοση ομολόγων ύψους 2 δισ. δολαρίων στο Χονγκ Κονγκ,

Η προγραμματισμένη έκδοση έρχεται σε συνέχεια μιας σειράς εκδόσεων χρέους στο εξωτερικό φέτος σε διάφορα νομίσματα

ΕΕ: Επιχειρηματικότητα στις αγροτικές περιοχές – Ο ρόλος των γυναικών
AGRO

Επιχειρηματικότητα στις αγροτικές περιοχές – Ο ρόλος των γυναικών

Οι γυναίκες είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση λιγότερου από το 20% της αγροτικής γης της ΕΕ

Greece Sotheby’s: Πιο αισιόδοξοι για την Ελλάδα παρά για τις χώρες τους οι εύποροι ξένοι αγοραστές ακινήτων
Business

Greece Sotheby’s: Τι πιστεύουν για την Ελλάδα οι εύποροι ξένοι αγοραστές ακινήτων

Το 57% προσδοκά άνοδο τιμών στην πολυτελή κατοικία - Ένας στους τέσσερις Βρετανούς εξετάζει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη Greece Sotheby’s

Anthropic: Πόσο αξίζει τελικά;
Tεχνητή νοημοσύνη

Anthropic: Πόσο αξίζει τελικά;

Καθώς η Anthropic ετοιμάζεται για το ντεμπούτο της στη Wall Street τα σενάρια για την αποτίμησή της κυμαίνονται από 500 δισ. ως 4 τρισ. δολάρια.

Τζούλη Καλημέρη
Διόνυσος – Ζώναρς: Η ρύθμιση του ομολογιακού, οι «αστερίσκοι» του ορκωτού και η απάντηση της εταιρείας
Business

Διόνυσος – Ζώναρς: Το ταμείο του 2025, το «ραβασάκι» του ορκωτού και οι κίνδυνοι

Ζημιογόνο ήταν το 2025 για την Διόνυσος – Ζώναρς - Οι προσδοκίες από το 2026 και οι κίνδυνοι σε τιμές πρώτων υλών και συνάλλαγμα

Κωνσταντίνος Δημητρίου
GSI: Αντι-NAVTEX στην τουρκική αναγγελία για το καλώδιο και η Λευκωσία
Inbox

GSI: Αντι-NAVTEX στην τουρκική αναγγελία για το καλώδιο και η Λευκωσία

Μετά τον απόπλου του Abeille Marengo, η Τουρκία εξέδωσε NAVTEX ισχυριζόμενη ότι οι έρευνες για το καλώδιο διεξάγονται με τη συναίνεση των τουρκικών αρχών, σε περιοχή τουρκικής αρμοδιότητας και επί της τουρκικής υφαλοκρηπίδας

Θεοδωρικάκος: Έρχονται τρία νέα καθεστώτα αποκλειστικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
Economy

Θεοδωρικάκος: Έρχονται τρία νέα καθεστώτα αποκλειστικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος μίλησε για τα 681 εκατ. ευρώ που θα διατεθούν για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις έως το 2032

ΕΘΕΑΣ – ΚΕΟΣΟΕ: Κρίση στον αμπελοοινικό τομέα – Προτάσεις για τη στήριξη του κλάδου
AGRO

Κρίση στον αμπελοοινικό τομέα – Προτάσεις για τη στήριξη του κλάδου

Επιτακτική κρίνεται από ΕΘΕΑΣ - ΚΕΟΣΟΕ η οικονομική ενίσχυση των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων της χώρας εντός του 2026

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies