 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(18) "Academic Interests"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(7) "Economy"
    [1]=>
    string(9) "Economics"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(16) "Personal Finance"
}

Το έμφυλο χρηματοοικονομικό χάσμα: όταν η ανισότητα συσσωρεύεται σε ολόκληρη τη ζωή

Από την Christine Lagarde και την Annamaria Lusardi έως την Claudia Goldin

Academia 28.07.2026, 17:18
Σχολιάστε
Το έμφυλο χρηματοοικονομικό χάσμα: όταν η ανισότητα συσσωρεύεται σε ολόκληρη τη ζωή
Άποψη Αφροδίτη Σταθοπούλου

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η πρόοδος των γυναικών στην εκπαίδευση, στην αγορά εργασίας και στη δημόσια ζωή είναι αναμφισβήτητη. Ωστόσο, η πρόοδος αυτή δεν έχει μετατραπεί ακόμη σε πλήρη χρηματοοικονομική ισότητα.

Το ευρύτερο gender gap – το έμφυλο χρηματοοικονομικό χάσμα δηλαδή – περιγράφει τις διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην απασχόληση, στις αμοιβές, στις ευκαιρίες εξέλιξης, στην πολιτική εκπροσώπηση και στην κατανομή της απλήρωτης εργασίας.

Το gender financial gap, δηλαδή το έμφυλο χρηματοοικονομικό χάσμα, αποτελεί τη χρηματοοικονομική διάσταση αυτής της ανισότητας. Περιλαμβάνει τις διαφορές στο εισόδημα, στην αποταμίευση, στις επενδύσεις, στη συσσώρευση περιουσίας, στις συντάξεις, στη χρηματοοικονομική γνώση, στην αυτοπεποίθηση και στην οικονομική αυτονομία.

Δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο χάσμα. Είναι μία αλυσίδα ανισοτήτων, η οποία αρχίζει συχνά από την παιδική ηλικία, διευρύνεται στην αγορά εργασίας και κορυφώνεται στη συνταξιοδότηση.

Christine Lagarde: η χρηματοοικονομική γνώση ως εργαλείο ελευθερίας

Η Christine Lagarde, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, έχει αναδείξει το έμφυλο χρηματοοικονομικό χάσμα σε σημαντικό ζήτημα ευρωπαϊκής πολιτικής.

Η βασική της συμβολή είναι ότι δεν αντιμετωπίζει τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό ως μία τεχνική γνώση γύρω από τις τράπεζες, τα επιτόκια και τις επενδύσεις. Τον συνδέει με την οικονομική ανεξαρτησία, τη δυνατότητα επιλογής και τον έλεγχο της προσωπικής ζωής.

Μια γυναίκα μπορεί να εργάζεται και να διαθέτει εισόδημα, αλλά να μην έχει πραγματική χρηματοοικονομική αυτονομία όταν δεν γνωρίζει την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού, δεν συμμετέχει στις επενδυτικές αποφάσεις ή δεν διαθέτει δικό της κεφάλαιο έκτακτης ανάγκης .

Η χρηματοοικονομική γνώση επηρεάζει κρίσιμες αποφάσεις: τη διαχείριση του εισοδήματος, την προστασία από τον πληθωρισμό, τη αποτελεσματική  χρήση του δανεισμού, τη δημιουργία αποταμιεύσεων, την επιλογή επενδύσεων, και τον σχεδιασμό της συνταξιοδότησης.

Η Lagarde συνδέει επίσης το χάσμα γνώσεων με τη μεγαλύτερη χρηματοοικονομική ευαλωτότητα των γυναικών. Οι χαμηλότερες αμοιβές, η μερική απασχόληση, οι διακοπές στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία και οι αυξημένες υποχρεώσεις φροντίδας περιορίζουν τη δυνατότητα αποταμίευσης και επένδυσης.

Επομένως, η χρηματοοικονομική εκπαίδευση δεν πρέπει να θεωρείται μία συμπληρωματική κοινωνική δράση. Αποτελεί πολιτική ισότητας, πρόληψης και ενδυνάμωσης.

Annamaria Lusardi: η επιστημονική απόδειξη του χάσματος

Αν η Lagarde ανέδειξε το ζήτημα σε θεσμικό επίπεδο, η Annamaria Lusardi συνέβαλε αποφασιστικά στην επιστημονική του τεκμηρίωση.

Οι  διαχρονικές της έρευνές έδειξαν ότι οι γυναίκες σε πολλές χώρες εμφανίζουν χαμηλότερες επιδόσεις σε βασικές ερωτήσεις χρηματοοικονομικής γνώσης και επιλέγουν συχνότερα την απάντηση «δεν γνωρίζω».

Το στοιχείο αυτό αποκαλύπτει ότι το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την αντικειμενική γνώση. Αφορά και τη χρηματοοικονομική αυτοπεποίθηση.

Μια γυναίκα μπορεί να έχει επαρκείς γνώσεις, αλλά να αμφιβάλλει περισσότερο για τις ικανότητές της. Αντίθετα, οι άνδρες εμφανίζουν συχνά μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, ακόμη και όταν η πραγματική τους γνώση δεν είναι ανάλογη.

Η διαφορά αυτή επηρεάζει άμεσα τη συμπεριφορά. Η χαμηλή αυτοπεποίθηση μπορεί να οδηγήσει τις γυναίκες να αποφεύγουν τις επενδύσεις, να αφήνουν τις σημαντικές αποφάσεις στον σύντροφό τους, να διατηρούν υπερβολικά συντηρητικά χαρτοφυλάκια, ή να μην προετοιμάζονται επαρκώς για τη συνταξιοδότηση.

Η συμβολή της Lusardi είναι ιδιαίτερα σημαντική, επειδή έδειξε ότι ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός αποτελεί μορφή ανθρώπινου κεφαλαίου. Όπως η εκπαίδευση αυξάνει τις επαγγελματικές δυνατότητες, έτσι και η χρηματοοικονομική γνώση βελτιώνει την ικανότητα διαχείρισης των πόρων και περιορίζει τα δαπανηρά λάθη.

Ωστόσο, το χάσμα δεν πρέπει να αποδίδεται σε περιορισμένες ικανότητες των γυναικών. Αντίθετα, αντανακλά σε μεγάλο βαθμό τη διαφορετική κοινωνικοποίηση, τη μικρότερη έκθεση σε χρηματοοικονομικές αποφάσεις και την επίδραση των παραδοσιακών ρόλων μέσα στην οικογένεια.Η γνώση δημιουργεί συμμετοχή, αλλά και η συμμετοχή δημιουργεί γνώση.

Claudia Goldin: η συσσώρευση της ανισότητας

Η νομπελίστρια οικονομολόγος Claudia Goldin (  ) προσφέρει το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο για να κατανοήσουμε γιατί το χρηματοοικονομικό χάσμα διευρύνεται στη διάρκεια της ζωής.

Το έργο της δείχνει ότι οι ανισότητες δεν δημιουργούνται σε μία μόνο στιγμή. Προκύπτουν από τη λειτουργία της αγοράς εργασίας, τη μητρότητα, την άνιση κατανομή της φροντίδας και τις διακοπές της επαγγελματικής πορείας.

Η γέννηση των παιδιών αποτελεί συχνά κρίσιμο σημείο καμπής. Οι γυναίκες μειώνουν περισσότερο τις ώρες εργασίας τους, επιλέγουν συχνότερα τη μερική απασχόληση ή αποχωρούν προσωρινά από την αγορά εργασίας. Αυτό περιορίζει τις αποδοχές, τις ευκαιρίες εξέλιξης και τις ασφαλιστικές εισφορές τους.

Έτσι δημιουργείται μια διαδοχική αλυσίδα: μισθολογικό χάσμα → αποταμιευτικό χάσμα → επενδυτικό χάσμα → χάσμα πλούτου → συνταξιοδοτικό χάσμα.

Η διαδικασία ενισχύεται από τον χρόνο. Μικρότερες αποταμιεύσεις και χαμηλότερες επενδύσεις σε νεότερη ηλικία σημαίνουν απώλεια της δύναμης του ανατοκισμού. Μια σχετικά μικρή αρχική διαφορά μπορεί να μετατραπεί σε πολύ μεγάλη απόσταση έπειτα από τριάντα ή σαράντα χρόνια.

Οι βασικές διαστάσεις του gender financial gap

Πρώτη διάσταση είναι το εισοδηματικό χάσμα. Χωρίς επαρκές εισόδημα, η αποταμίευση και η επένδυση γίνονται δυσκολότερες. Δεύτερη είναι η απλήρωτη εργασία φροντίδας, η οποία περιορίζει τον διαθέσιμο χρόνο για αμειβόμενη εργασία, εκπαίδευση και επαγγελματική εξέλιξη. Τρίτη είναι το χάσμα χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού και αυτοπεποίθησης, το οποίο επηρεάζει τη συμμετοχή στις αποφάσεις και την επιλογή κατάλληλων χρηματοοικονομικών προϊόντων. Τέταρτη είναι το επενδυτικό χάσμα. Οι γυναίκες διατηρούν συχνότερα μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων τους σε καταθέσεις και μετρητά. Η μικρότερη ανάληψη κινδύνου δεν είναι απαραίτητα λανθασμένη. Όταν όμως οδηγεί σε μακροχρόνια αποχή από τις επενδύσεις, δημιουργεί ένα σοβαρό  χρηματοοικονομικό κόστος. Πέμπτη είναι το συνταξιοδοτικό χάσμα. Οι γυναίκες συνήθως ζουν περισσότερο, αλλά φθάνουν στη συνταξιοδότηση με μικρότερες συντάξεις και χαμηλότερο συσσωρευμένο πλούτο.

Τέλος, υπάρχει η διάσταση της χρηματοοικονομικής εξάρτησης και κακοποίησης. Ο έλεγχος του εισοδήματος, η απόκρυψη χρεών, ο αποκλεισμός από τραπεζικούς λογαριασμούς και η παρεμπόδιση της εργασίας αποτελούν μορφές χρηματοοικονομικής βίας.

Η εκπαίδευση είναι αναγκαία, αλλά δεν αρκεί

Το gender financial gap δεν αποτελεί ατομική αποτυχία των γυναικών ούτε μπορεί να εξαλειφθεί μόνο με μερικά σεμινάρια χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης.

Οι επιλογές επηρεάζονται από το εισόδημα, τον διαθέσιμο χρόνο, την οικογενειακή κατάσταση, την πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας και τις κοινωνικές προσδοκίες.

Χρειάζεται επομένως ένας συνδυασμός πολιτικών: ίση αμοιβή και επαγγελματικές ευκαιρίες, προσιτές υπηρεσίες φροντίδας για τα παιδιά, δικαιότερη κατανομή των οικογενειακών υποχρεώσεων, πρόσβαση σε αποταμιευτικά και επενδυτικά εργαλεία, και χρηματοοικονομική εκπαίδευση προσαρμοσμένη στις ανάγκες των γυναικών σε κάθε στάδιο της ζωής.

Από το χάσμα στη χρηματοοικονομική ελευθερία

Η Lagarde αναδεικνύει τη χρηματοοικονομική γνώση ως εργαλείο ισότητας και αυτονομίας. Η Lusardi αποδεικνύει ότι το χάσμα γνώσεων και αυτοπεποίθησης είναι πραγματικό και μετρήσιμο. Η Goldin εξηγεί πώς οι ανισότητες στην εργασία και στη φροντίδα συσσωρεύονται σε ολόκληρη τη ζωή.

Ο τελικός στόχος δεν είναι απλώς να αυξηθούν οι γνώσεις των γυναικών ούτε να γίνουν καλύτερες στην κατανάλωση χρηματοοικονομικών προϊόντων.

Είναι να μπορούν να συμμετέχουν ισότιμα στις αποφάσεις, να δημιουργούν δική τους περιουσία, να προετοιμάζονται για το μέλλον και να διαθέτουν την πραγματική δυνατότητα να επιλέγουν.

Η χρηματοοικονομική ισότητα αρχίζει από τη γνώση, ενισχύεται από την αυτοπεποίθηση και ολοκληρώνεται με την χρηματοοικονομική ανεξαρτησία.

H Αφροδίτη Σταθοπούλου, Υποψήφια Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του Πειραιά Επιστημονική Συνεργάτις του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού

Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Enaon: Eπενδύσεις 1 δισ. ευρώ για την ανάπτυξη του δικτύου διανομής αερίου
Φυσικό αέριο

Enaon: Eπενδύσεις 1 δισ. ευρώ για το δίκτυο φυσικού αερίου
Τραμπ – Ζελένσκι συζήτησαν στον Λευκό Οίκο για τους Patriot
Κόσμος

Τραμπ – Ζελένσκι συζήτησαν στον Λευκό Οίκο για τους Patriot
TotalEnergies and Eni Approve Development of Cyprus’ ‘Kronos’ Gas Field
English Edition

TotalEnergies and Eni Approve Development of Cyprus’ ‘Kronos’ Gas Field
e-ΕΦΚΑ: Παράταση έως 10 Σεπτεμβρίου για τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

e-ΕΦΚΑ: Παράταση στην υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων
Παπασταύρου για τιμές καυσίμων: Ανεβαίνουν σαν πύραυλος, πέφτουν σαν φτερό
Ενέργεια

Παπασταύρου για καύσιμα: Ανεβαίνουν σαν πύραυλος, πέφτουν σαν φτερό
ΔΥΠΑ: Ποιοι μπορούν να λάβουν ειδικό επίδομα 1.250 ευρώ
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ποιοι μπορούν να λάβουν ειδικό επίδομα 1.250 ευρώ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Δασμός 3 ευρώ: Τι έδειξε ο πρώτος μήνας εφαρμογής
Business

Τι έφερε τελικά ο δασμός των 3 ευρώ ένα μήνα μετά;

Ο δασμός των 3 ευρώ και τι παρατηρήθηκε στη διακίνηση μικροδεμάτων στην ελληνική αγορά

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Boeing: Μεγαλύτερες απώλειες από ό,τι αναμενόταν λόγω του κόστους του Air Force One
World

Πλήγμα στη Boeing από τα... προεδρικά Air Force One

Η Boeing κατέγραψε ζημίες ύψους 280 εκατ. δολαρίων από το πρόγραμμα κατασκευής δύο νέων αεροσκαφών «Air Force One», το οποίο έχει καθυστερήσει σημαντικά

Δημήτρης Σταμούλης
Παγκόσμιος εμπορικός πόλεμος: Η Γερμανία χαρτογραφεί τις αδυναμίες της Κίνας σε περίπτωση εμπλοκής
World

Πού θα χτυπήσει η Γερμανία την Κίνα σε περίπτωση εμπορικού πολέμου

Το Βερολίνο ψάχνει τα τρωτά οικονομικά σημεία του Πεκίνου, σε τεχνολογίες και εργαλεία αιχμής

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Κίνα: Ξεκινά την παραγωγή εγχώριων εργαλείων κατασκευής τσιπ DUV με τη μέθοδο εμβάπτισης
Τεχνολογία

Η Κίνα ξεκινά αντεπίθεση στην ASML - Παραγωγή εργαλείων DUV για chip

Η προσπάθεια παραγωγής DUV στην Κίνα βρίσκεται υπό την ηγεσία της ελάχιστα γνωστής εταιρείας Aishengna από τη Σαγκάη

Δημήτρης Σταμούλης
Ελληνικές τράπεζες: Ανοίγουν τα χαρτιά τους για τους στόχους του 2026 
Τράπεζες

Ανοίγουν τα χαρτιά τους οι τράπεζες για τους στόχους του 2026

Οι ελληνικές τράπεζες ξεκινούν αύριο την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για το πρώτο εξάμηνο του 202

Αγης Μάρκου
Μειώσεις τιμών: Τι ποσοστά εκπτώσεων δίνουν οι προμηθευτές (μέχρι στιγμής)
Τρόφιμα – ποτά

Μειώσεις τιμών: Τα ποσοστά που δίνουν οι προμηθευτές

Οι πρωτες δεσμευτικές για τις μειώσεις τιμών - Πότε θα ανακοινωθούν οι τελικές τιμές για λαχανικά και κρέατα 

Δημήτρης Χαροντάκης
Δημοσιονομικός «κόφτης»: Η κυβέρνηση βάζει «φρένο» αλλά αφήνει ανοιχτές τις εξαιρέσεις
Economy

Δημοσιονομικός «κόφτης» με... εξαιρέσεις - Το δίλημμα

Τι δείχνει η διαφοροποίηση Πιερρακάκη σε σχέση με την αρχική πρόθεση για εφαρμογή του γερμανικού μοντέλου σε σχέση με τα όσα θα φέρει ο δημοσιονομικός «κόφτης» στην Ελλάδα

Γιάννης Αγουρίδης
ALTUS-LSA: Συμφωνία με τη Shield AI για drones – Νέα επένδυση, προσλήψεις και γραφείο στην Ελλάδα
Business

«Συμμαχία» ALTUS με την Shield AI στα drones

Η συνεργασία της ελληνικής εταιρείας ALTUS-LSA με τη Shield AI συνδυάζει ελληνικό εξοπλισμό και αμερικανική τεχνολογία σε λύσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών

Γιώργος Μανέττας
Περισσότερα από Academia
Το έμφυλο χρηματοοικονομικό χάσμα: όταν η ανισότητα συσσωρεύεται σε ολόκληρη τη ζωή
Academia

Όταν η ανισότητα συσσωρεύεται σε ολόκληρη τη ζωή

Από την Christine Lagarde και την Annamaria Lusardi έως την Claudia Goldin

Αφροδίτη Σταθοπούλου
ΟΠΑ: Σταθερά στην πρώτη θέση στην προτίμηση των νεοεισερχόμενων φοιτητών – φοιτητριών
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σταθερά στην πρώτη θέση στην προτίμηση των φοιτητών το ΟΠΑ

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) του ΟΠΑ αποτελεί το πιο υψηλόβαθμο Τμήμα μεταξύ των αντίστοιχων Τμημάτων και ένα από τα πιο υψηλόβαθμα Τμήματα πανελληνίως,

Μνημόνιο Συνεννόησης μεταξύ του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ» και του NANOPOULOS FOUNDATION
Business

Μνημόνιο Συνεννόησης μεταξύ του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ» και του NANOPOULOS FOUNDATION

Η συνεργασία των δύο Ιδρυμάτων έχει ήδη ξεκινήσει στο πλαίσιο ιδίως των επί μέρους προγραμμάτων του Ιδρύματος Νανόπουλου, BioMedAi Summer School και Health Nexus Forum

ΟΠΑ: Συνεργασία με Alpha Bank
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Συνεργασία ΟΠΑ με Alpha Bank

Η ακαδημαϊκή ομάδα του ΟΠΑ σχεδίασε το Alpha Way Change Agents Program αποκλειστικά για την Alpha Bank

Συστημικές Τράπεζες: Νέα δωρεά 160 εκατ. ευρώ για πανεπιστήμια
Τράπεζες

Συστημικές τράπεζες: Νέα δωρεά 160 εκατ. ευρώ για πανεπιστήμια

Η πρωτοβουλία από τις 4 ελληνικές συστημικές τράπεζες έχει ως στόχο τη δημιουργία σύγχρονων και προσβάσιμων εγκαταστάσεων σε ΕΜΠ, ΕΚΠΑ και ΑΠΘ

Humanis: Ολοκλήρωσε το πρώτο executive leadership πρόγραμμα με το Yale
Academia

Humanis: Ολοκλήρωσε το πρώτο executive leadership πρόγραμμα με το Yale

Η Humanis ολοκλήρωσε με επιτυχία το πρώτο executive leadership πρόγραμμα σε συνεργασία με το Yale School of Management στην Ελλάδα

ΟΠΑ: Σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα «AUEB Events»
Academia

ΟΠΑ: Σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα «AUEB Events»

Μια ολοκληρωμένη υπηρεσία της ΕΑΔΠ ΟΠΑ για την προβολή εκδηλώσεων με εισιτήριο, την ηλεκτρονική υποβολή συμμετοχών και την αγορά εισιτηρίων

Latest News
Enaon: Eπενδύσεις 1 δισ. ευρώ για την ανάπτυξη του δικτύου διανομής αερίου
Φυσικό αέριο

Enaon: Eπενδύσεις 1 δισ. ευρώ για το δίκτυο φυσικού αερίου

Έως το 2032 προβλέπεται η κατασκευή από την Enaon πάνω από 2.700 νέων χιλιομέτρων δικτύου με αύξηση του εύρους των καταναλωτών σε πάνω από 1 εκατομμύριο

Τραμπ – Ζελένσκι συζήτησαν στον Λευκό Οίκο για τους Patriot
Κόσμος

Τραμπ – Ζελένσκι συζήτησαν στον Λευκό Οίκο για τους Patriot

Πολλά θα εξαρτηθούν από τη διάθεση του προέδρου Τραμπ, αναφέρουν αμερικανοί παράγοντες

TotalEnergies and Eni Approve Development of Cyprus’ ‘Kronos’ Gas Field
English Edition

TotalEnergies and Eni Approve Development of Cyprus’ ‘Kronos’ Gas Field

TotalEnergies and Eni have approved the development of Cyprus’ Kronos gas field, with production expected to begin in 2028 and LNG destined for European markets

e-ΕΦΚΑ: Παράταση έως 10 Σεπτεμβρίου για τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

e-ΕΦΚΑ: Παράταση στην υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων

Η παράταση χορηγείται λόγω της προγραμματισμένης προσωρινής μη διαθεσιμότητας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας υποβολής Α.Π.Δ. e-ΕΦΚΑ

Παπασταύρου για τιμές καυσίμων: Ανεβαίνουν σαν πύραυλος, πέφτουν σαν φτερό
Ενέργεια

Παπασταύρου για καύσιμα: Ανεβαίνουν σαν πύραυλος, πέφτουν σαν φτερό

Υπάρχει το απαραίτητο πλεόνασμα για τη στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων εφόσον χρειαστεί, είπε ο Σταύρος Παπασταύρου

ΔΥΠΑ: Ποιοι μπορούν να λάβουν ειδικό επίδομα 1.250 ευρώ
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ποιοι μπορούν να λάβουν ειδικό επίδομα 1.250 ευρώ

Πού απευθύνεται το ειδικό πρόγραμμα της ΔΥΠΑ - Οι όροι συμμετοχής και οι προϋποθέσεις

Visa: Απολύει το 7% του εργατικού δυναμικού της
World

Η Visa απολύει το 7% του εργατικού δυναμικού της

Η εταιρεία απολύει περίπου 2.600 εργαζόμενους επικαλούμενη την Τεχνητή Νοημοσύνη

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ανοδικό κλείσιμο παρά τις έντονες διακυμάνσεις
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ήπια άνοδο κατέγραψε το Χρηματιστήριο Αθηνών

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.521,18 μονάδες, με τζίρο 371,19 εκατ. ευρώ και έντονες διακυμάνσεις στη διάρκεια της συνεδρίασης

Δήμας: Πολύ σύντομα η προκήρυξη για το φράγμα Νεστορίου στην Καστοριά
Κατασκευές

Πολύ σύντομα η προκήρυξη για το φράγμα Νεστορίου στην Καστοριά, λέει ο Δήμας

H πορεία των σημαντικών έργων υποδομής σε σύσκεψη του υπουργού Υποδομών Χρίστου Δήμα με εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΟΤΕ: Θετικές ενδείξεις για το β’ τρίμηνο βλέπει η Alpha Finance
Τηλεπικοινωνίες

Θετικές ενδείξεις για το β’ τρίμηνο του ΟΤΕ βλέπει η Alpha Finance

Η Alpha Finance βλέπει συνέχιση της οργανικής ανάπτυξης για τον ΟΤΕ, με το guidance για το 2026 να μένει αμετάβλητο

Το έμφυλο χρηματοοικονομικό χάσμα: όταν η ανισότητα συσσωρεύεται σε ολόκληρη τη ζωή
Academia

Όταν η ανισότητα συσσωρεύεται σε ολόκληρη τη ζωή

Από την Christine Lagarde και την Annamaria Lusardi έως την Claudia Goldin

Αφροδίτη Σταθοπούλου
SKY express: Αύξηση 12,3% στην επιβατική κίνηση στο β´τρίμηνο του 2026
Μεταφορές

SKY express: Αύξηση 12,3% στην επιβατική κίνηση στο β´τρίμηνο του 2026

Τα έσοδα από τακτικές πτήσεις της SKY express ενισχύθηκαν κατά 16,7%, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025

Cosmote Telekom: Πρώτο δίκτυο κινητής στον κόσμο με 10 συνεχόμενες πρωτιές στην ταχύτητα
Τηλεπικοινωνίες

Ιστορική διάκριση για την Cosmote Telekom, με 10 συνεχόμενες πρωτιές από την Ookla

Η Ookla αναγνωρίζει το δίκτυο κινητής της Cosmote Telekom ως το ταχύτερο στην Ελλάδα για δέκατη συνεχόμενη χρονιά, σε ένα επίτευγμα χωρίς προηγούμενο διεθνώς

MERE: Έκλεισαν και τα 11 καταστήματα στην Ελλάδα λόγω των κυρώσεων της ΕΕ
Business

Κατέβασε ρολά η ρωσική αλυσίδα Mere - Στον αέρα 170 εργαζόμενοι

Σε αβεβαιότητα βρίσκονται περίπου 170 εργαζόμενοι και δεκάδες προμηθευτές της MERE – Η Torg Hellas φέρεται να αναζητά νομική λύση για την επανεκκίνηση του δικτύου

Γιώργος Μανέττας
Wall Street: Ανοδικά ο Dow Jones – Πτωτικά ο Nasdaq
Wall Street

Ανοδικά ο Dow Jones - Πτωτικά ο Nasdaq

Διχασμένη η Wall Streer - Οι επενδυτές εξετάζουν τα εταιρικά αποτελέσματα ενώ είναι επιφυλακτικοί για τις εταιρείες chip

Coca Cola: Κέρδη πάνω απο τις εκτιμήσεις για το δεύτερο τρίμηνο
World

Καθαρά κέρδη 4,4 δισ. δολ. για την Coca Cola στο δεύτερο τρίμηνο

Εσοδα 13,4 δισ. δολ. και κέρδη 4,4 δισ. - H Coca Cola αύξησε τις προβλέψεις και για το σύνολο του έτους

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies