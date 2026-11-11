Παλμ Μπιτς: Πώληση πολυτελούς παραθαλάσσιου συγκροτήματος έναντι σχεδόν 100 εκατ. δολαρίων

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Ένα εντυπωσιακό παραθαλάσσιο συγκρότημα κατοικιών στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα άλλαξε χέρια έναντι ποσού που προσεγγίζει τα 100 εκατ. δολάρια, σε μια συναλλαγή εκτός αγοράς (off-market), χωρίς δημόσια καταχώριση της πώλησης. Πωλητές ήταν ο επιχειρηματίας της αυτοκινητοβιομηχανίας Ντέιβιντ Φίσερ και η σύζυγός του, Τζένιφερ, ενώ η ταυτότητα του αγοραστή δεν έγινε γνωστή.

Το ακίνητο βρίσκεται σε προνομιακή τοποθεσία, δίπλα στη θαλάσσια οδό Intracoastal Waterway, και διαθέτει ιδιωτική αποβάθρα, πισίνα και εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση σκαφών. Η πώληση, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τη συναλλαγή, πραγματοποιήθηκε έναντι τιμήματος κοντά στα 100 εκατ. δολάρια, επιβεβαιώνοντας τη ζήτηση για ακίνητα υψηλής αξίας σε μία από τις πλέον περιζήτητες περιοχές της αμερικανικής αγοράς πολυτελών κατοικιών.

Η επένδυση στο Παλμ Μπιτς που ξεκίνησε το 2000

Η ιστορία της ιδιοκτησίας στο Παλμ Μπιτς ξεκίνησε το 2000, όταν ο Ντέιβιντ Φίσερ αγόρασε την κύρια κατοικία έναντι 5,25 εκατ. δολαρίων. Το ακίνητο εκτείνεται σε οικόπεδο περίπου 2.000 τετραγωνικών μέτρων, ενώ η κατοικία έχει επιφάνεια περίπου 790 τετραγωνικών μέτρων.

Η οικογένεια επέκτεινε την ιδιοκτησία της το 2021, αποκτώντας ένα δεύτερο οικόπεδο, έκτασης 0,32 acre, ακριβώς απέναντι από την κύρια κατοικία. Για την αγορά του κατέβαλε 6,84 εκατ. δολάρια. Στη συνέχεια κατασκευάστηκε ξενώνας περίπου 370 τετραγωνικών μέτρων, ο οποίος ολοκληρώθηκε το 2025.

Με την προσθήκη του δεύτερου ακινήτου, οι Φίσερ δημιούργησαν ένα ενιαίο οικιστικό σύνολο με κύρια κατοικία και ανεξάρτητο ξενώνα, αυξάνοντας σημαντικά την αξία και τις δυνατότητες αξιοποίησής του.

Η επιχειρηματική διαδρομή της οικογένειας Φίσερ

Ο Ντέιβιντ Φίσερ προέρχεται από οικογένεια με ισχυρή παρουσία στον κλάδο των αυτοκινητοπωλήσεων. Ο πατέρας του ίδρυσε την Suburban Collection, ένα μεγάλο δίκτυο αντιπροσωπειών αυτοκινήτων με έδρα το Μίσιγκαν. Η οικογένεια πούλησε την επιχείρηση σε εισηγμένη εταιρεία το 2021, ολοκληρώνοντας έναν σημαντικό επιχειρηματικό κύκλο.

Ο Ντέιβιντ Φίσερ υπηρέτησε επίσης ως πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Μαρόκο από το 2020 έως το 2021, συνδυάζοντας την επιχειρηματική του δραστηριότητα με δημόσιο αξίωμα.

Την εκπροσώπηση των πωλητών ανέλαβε ο Κριστιάν Άνγκλ της Christian Angle Real Estate, ενώ την πλευρά του αγοραστή εκπροσώπησε η άργκιτ Μπραντ της Premier Estate Properties.

Παρότι δεν έχουν δημοσιοποιηθεί περισσότερες λεπτομέρειες για τον αγοραστή ή τους ακριβείς όρους της συμφωνίας, η συναλλαγή αποτελεί μία από τις ιδιαίτερα υψηλής αξίας πωλήσεις που καταγράφονται στην αγορά πολυτελών ακινήτων του Παλμ Μπιτς. Η διαδρομή της συγκεκριμένης ιδιοκτησίας, από την αρχική αγορά των 5,25 εκατ. δολαρίων έως τη σημερινή πώληση κοντά στα 100 εκατ., αποτυπώνει την υπεραξία που μπορούν να αποκτήσουν ακίνητα σε περιοχές με περιορισμένη προσφορά και ισχυρή ζήτηση.