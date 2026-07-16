Πολυτελή ακίνητα: Ημιτελές ρετιρέ στο Μπέβερλι Χιλς θα πωληθεί για το ποσό ρεκόρ των 200 εκ. δολαρίων

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Το ακριβότερο διαμέρισμα που έχει πωληθεί ποτέ στην περιοχή του Λος Άντζελες φιλοδοξεί να γίνει ένα υπό κατασκευή ρετιρέ στο Μπέβερλι Χιλς. Η κατοικία, η οποία αποτελεί μέρος του υπερπολυτελούς συγκροτήματος Aman Beverly Hills, προσφέρεται έναντι 200 εκατ. δολαρίων, τιμή που υπερβαίνει κατά πολύ το σημερινό ρεκόρ των 39,2 εκατ. δολαρίων για πώληση διαμερίσματος στην πόλη.

Το έργο αναπτύσσεται από την Cain Development σε συνεργασία με τον όμιλο OKO του Βλαντισλάβ Ντορόνιν και θα αποτελέσει την «καρδιά» του One Beverly Hills, μιας μεγάλης αστικής ανάπλασης έκτασης περίπου 71 στρεμμάτων, δίπλα στη Rodeo Drive. Το συγκρότημα θα περιλαμβάνει ξενοδοχείο Aman 78 δωματίων και δύο πύργους πολυτελών κατοικιών, αναφέρει η Wall Street Journal.

Το επίμαχο ρετιρέ θα καταλαμβάνει τους μισούς από τους δύο τελευταίους ορόφους του πρώτου πύργου, ο οποίος θα διαθέτει συνολικά 69 κατοικίες. Σύμφωνα με τους κατασκευαστές, η κατοικία έχει ήδη δεσμευτεί από αγοραστή με την καταβολή προκαταβολής, χωρίς όμως να έχει αποκαλυφθεί η ταυτότητά του. Παράλληλα, ένα δεύτερο, πανομοιότυπο ρετιρέ παραμένει διαθέσιμο στην ίδια τιμή.

Η κατοικία θα διαθέτει περίπου 1.560 τετραγωνικά μέτρα εσωτερικών χώρων και ακόμη 1.325 τετραγωνικά μέτρα εξωτερικών χώρων. Στις παροχές περιλαμβάνονται δύο ιδιωτικές πισίνες, βεράντα στην οροφή, μεγάλες υπαίθριες ζώνες ψυχαγωγίας και ανεμπόδιστη θέα στον Ειρηνικό Ωκεανό, τους λόφους του Χόλιγουντ και το κέντρο του Λος Άντζελες.

Οι ιδιοκτήτες θα έχουν επίσης πρόσβαση σε ιδιωτικό club περίπου 9.300 τετραγωνικών μέτρων, καθώς και σε όλες τις υπηρεσίες του ξενοδοχείου Aman, όπως πολυτελές σπα, γυμναστήριο και εστιατόρια υψηλής γαστρονομίας.

Ένα ρεκόρ για το Μπέβερλι Χιλς και για το Λος Άντζελες

Σύμφωνα με τον Λάρι Γκριν, ανώτερο στέλεχος της Cain Development, η τιμή των 200 εκατ. δολαρίων αντανακλά τη μοναδικότητα του ακινήτου. Όπως υποστηρίζει στην Journal, δεν έχει υπάρξει ποτέ στο Λος Άντζελες διαμέρισμα αντίστοιχων προδιαγραφών, ενώ εκτιμά ότι υπάρχει σημαντική ζήτηση από εξαιρετικά εύπορους αγοραστές που επιθυμούν την ασφάλεια και τις υπηρεσίες ενός πολυτελούς συγκροτήματος χωρίς να στερούνται την ιδιωτικότητα μιας μονοκατοικίας.

Οι πωλήσεις στο Aman Beverly Hills έχουν ήδη ξεπεράσει το 1 δισ. δολάρια από την έναρξή τους στις αρχές του 2025. Οι κατοικίες του πρώτου πύργου ξεκινούν από τα 20 εκατ. δολάρια για ένα διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων περίπου 335 τετραγωνικών μέτρων.

Μάλιστα, τον Ιούνιο ένας αγοραστής συμφώνησε να καταβάλει 107 εκατ. δολάρια για μια κατοικία που καταλαμβάνει ολόκληρο όροφο και θα ολοκληρωθεί σύμφωνα με τις προσωπικές του προδιαγραφές. Επιπλέον, βρίσκονται ήδη υπό συμβόλαιο κατοικίες αξίας 46 εκατ. και 39,8 εκατ. δολαρίων. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του έργου είναι ότι κάθε διαμέρισμα θα διαθέτει τη δική του ιδιωτική πισίνα.

Τα δύο ρετιρέ θα παραδοθούν πλήρως επιπλωμένα, με βεράντες εξοπλισμένες με ξύλινες οροφές, ειδικό αρχιτεκτονικό φωτισμό και πολυτελή υλικά. Για την επιλογή των υλικών, οι υπεύθυνοι του έργου πραγματοποίησαν ταξίδια σε διάφορες χώρες, προκειμένου να επιλέξουν φυσικές πέτρες και φινιρίσματα υψηλών προδιαγραφών.

Παρά την αισιοδοξία των κατασκευαστών, ορισμένοι ειδικοί της αγοράς θεωρούν ότι η τιμή των 200 εκατ. δολαρίων είναι ιδιαίτερα φιλόδοξη. Ο μεσίτης Μάικλ Νούρμαντ επισημαίνει ότι το Λος Άντζελες παραμένει μια πόλη όπου κυριαρχεί η κουλτούρα της μονοκατοικίας, με τους εύπορους κατοίκους να προτιμούν μεγάλες ιδιοκτησίες με ιδιωτικούς κήπους αντί για διαμερίσματα, όσο πολυτελή κι αν είναι.

Τιμή ρεκόρ

Υπενθυμίζει, μάλιστα, ότι ούτε το ακριβότερο σπίτι που έχει αλλάξει χέρια στην περιοχή δεν έφτασε τα 200 εκατ. δολάρια. Το σχετικό ρεκόρ κατέχει το ιστορικό Warner Estate, το οποίο πωλήθηκε το 2020 έναντι 165 εκατ. δολαρίων.

Το Aman Beverly Hills αποτελεί τη ναυαρχίδα της αλυσίδας Aman στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η εταιρεία διαθέτει σήμερα 36 πολυτελή ακίνητα διεθνώς, ενώ ο συνιδιοκτήτης της, Βλαντισλάβ Ντορόνιν, είχε αποκτήσει το 2024 ένα πενταώροφο ρετιρέ στο Crown Building της Νέας Υόρκης έναντι 135 εκατ. δολαρίων.

Το ευρύτερο έργο One Beverly Hills, συνολικής επένδυσης περίπου 10 δισ. δολαρίων, έχει σχεδιαστεί από το αρχιτεκτονικό γραφείο Foster + Partners σε συνεργασία με τη Rios για τον σχεδιασμό του τοπίου. Θα περιλαμβάνει περίπου 40 στρέμματα κήπων, από τα οποία τα 16 στρέμματα θα προορίζονται αποκλειστικά για τους ιδιοκτήτες των κατοικιών.

Η ολοκλήρωση του έργου προβλέπεται να γίνει σταδιακά από το 2028 και μετά. Παρά τη σχετική επιβράδυνση της αγοράς ακινήτων στο Λος Άντζελες, οι κατασκευαστές εκτιμούν ότι η ζήτηση για κατοικίες αυτού του επιπέδου θα παραμείνει ισχυρή, ιδιαίτερα από εύπορους κατοίκους της Καλιφόρνιας που αναζητούν μια πολυτελή κατοικία με υψηλό επίπεδο υπηρεσιών, ασφάλειας και εύκολης διαχείρισης. Για πολλούς από αυτούς, ένα διαμέρισμα όπως το Aman αποτελεί ιδανική επιλογή, καθώς μπορούν να το χρησιμοποιούν εποχικά, να το αφήνουν κλειστό όταν απουσιάζουν και να απολαμβάνουν όλες τις υπηρεσίες ενός ξενοδοχείου πέντε αστέρων.