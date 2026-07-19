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Μπιγιονσέ: Τα πολυτελή ακίνητα που διαθέτουν με τον Jay-Z

Η σχέση της Μπιγιονσέ με τα ακίνητα ξεκινά πολύ πριν από την παγκόσμια επιτυχία της

World 19.07.2026, 23:18
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Μπιγιονσέ: Τα πολυτελή ακίνητα που διαθέτουν με τον Jay-Z
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

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Δεν συγκαταλέγονται μόνο στους πιο επιτυχημένους καλλιτέχνες της μουσικής βιομηχανίας, αλλά και στους ισχυρότερους επενδυτές σε πολυτελή ακίνητα. Ο λόγος για τη Μπιγιονσέ και τον Jay-Z που με κοινή περιουσία η οποία, σύμφωνα με το Forbes, προσεγγίζει τα 4 δισ. δολάρια, τέχουν δημιουργήσει ένα χαρτοφυλάκιο κατοικιών αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ εξετάζουν πλέον και επενδύσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το πιο εντυπωσιακό απόκτημά τους είναι αναμφίβολα η υπερπολυτελής κατοικία στο Μαλιμπού της Καλιφόρνιας, την οποία αγόρασαν το 2023 έναντι 190 εκατ. δολαρίων. Η συναλλαγή αποτέλεσε τη μεγαλύτερη πώληση κατοικίας στην ιστορία της Καλιφόρνιας και μία από τις ακριβότερες στις ΗΠΑ.

Malibu

Η έπαυλη βρίσκεται στην αποκλειστική περιοχή Paradise Cove, γνωστή και ως «Billionaires’ Beach», εκτείνεται σε περισσότερα από οκτώ στρέμματα και διαθέτει περίπου 40.000 τετραγωνικά πόδια στεγασμένων χώρων.

Σχεδιάστηκε από τον διάσημο Ιάπωνα αρχιτέκτονα Ταντάο Άντο, έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του μινιμαλισμού στη σύγχρονη αρχιτεκτονική.

Η κατασκευή της διήρκεσε περίπου 15 χρόνια, ενώ το συγκρότημα περιλαμβάνει πολλαπλές πισίνες, ιδιωτικό ελικοδρόμιο, μπαρ και πολυτελείς χώρους διαβίωσης με ειδικές κατασκευές που εισήχθησαν από την Ιταλία.

Από το Μαλιμπού στο Βel Air και στη Νέα Υόρκη

Αεροφωτογραφία της έπαυλης στο Bel Air

Η αγορά αυτή ήρθε να προστεθεί σε ακόμη μία εντυπωσιακή κατοικία που απέκτησε το ζευγάρι το 2017 στο Bel Air του Λος Άντζελες, έναντι 88 εκατ. δολαρίων. Η υπερσύγχρονη έπαυλη των περίπου 34.000 τετραγωνικών ποδιών διαθέτει οκτώ υπνοδωμάτια, 20 μπάνια, τέσσερις πισίνες, περισσότερα από 10.000 τετραγωνικά πόδια εξωτερικών χώρων και πανοραμική θέα προς το Εθνικό Δάσος Angeles. Η αγορά συνέπεσε με τη γέννηση των διδύμων τους, Rumi και Sir.

Η Νέα Υόρκη αποτελεί επίσης σημαντικό κομμάτι του επενδυτικού τους χαρτοφυλακίου σε ακίνητα. Ο Jay-Z πραγματοποίησε μία από τις πρώτες μεγάλες αγορές ακινήτων ήδη από το 2004, όταν απέκτησε ένα πολυτελές ρετιρέ διαμέρισμα στην οδό Hudson, στην περιοχή Tribeca του Μανχάταν, έναντι 6,85 εκατ. δολαρίων.

Το κτίριο στην Tribeca

Το διαμέρισμα, που στεγάζεται σε πρώην βιομηχανική αποθήκη η οποία μετατράπηκε σε πολυτελείς κατοικίες, διαθέτει περίπου 8.000 τετραγωνικά πόδια εσωτερικών χώρων και επιπλέον 3.000 τετραγωνικά πόδια βεραντών. Εκεί πραγματοποιήθηκε το 2008 ο ιδιωτικός γάμος του ζευγαριού, παρουσία μόλις 40 καλεσμένων. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, εξακολουθούν να διατηρούν το ακίνητο.

Πριν από τον γάμο της, η Μπιγιονσέ διέθετε επίσης ένα πολυτελές διαμέρισμα στο κέντρο του Μανχάταν, το οποίο πούλησε το 2017 έναντι περίπου 10 εκατ. δολαρίων.

Πολυτελή θέρετρα και ιστορικά κτίσματα

Ιδιαίτερη θέση στο χαρτοφυλάκιό τους κατέχουν και οι κατοικίες στα Hamptons, την παραθαλάσσια περιοχή της Νέας Υόρκης που αποτελεί αγαπημένο προορισμό της αμερικανικής ελίτ. Το 2012, λίγο μετά τη γέννηση της κόρης τους Blue Ivy, το ζευγάρι νοίκιασε μια υπερπολυτελή έπαυλη στο Bridgehampton με ενοίκιο που έφθανε τα 400.000 δολάρια τον μήνα.

Πέντε χρόνια αργότερα προχώρησαν στην αγορά της ιστορικής κατοικίας Pond House στο East Hampton, έναντι 26 εκατ. δολαρίων. Η έπαυλη των περίπου 12.000 τετραγωνικών ποδιών, σχεδιασμένη από τον διάσημο αρχιτέκτονα Στάνφορντ Γουάιτ, διαθέτει επτά υπνοδωμάτια, ξεχωριστό ξενώνα και βρίσκεται απέναντι από τη λίμνη Georgica Pond, προσφέροντας απόλυτη ιδιωτικότητα.

Pond House

Ένα από τα πιο ιδιαίτερα ακίνητα που συνδέονται με το ζευγάρι βρίσκεται στη Νέα Ορλεάνη. Πρόκειται για το La Casa de Castille, ένα ιστορικό κτίριο ισπανικού μπαρόκ που κατασκευάστηκε αρχικά ως πρεσβυτεριανή εκκλησία τη δεκαετία του 1920 και αργότερα μετατράπηκε σε πολυτελή κατοικία.

Το ακίνητο, έκτασης περίπου 13.300 τετραγωνικών ποδιών, διαθέτει επτά υπνοδωμάτια, οκτώ μπάνια, τρία ανεξάρτητα διαμερίσματα, κήπο στην ταράτσα και εντυπωσιακά βιτρό παράθυρα που διατηρήθηκαν από την αρχική του χρήση ως ναός. Αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα η ιδιοκτησία του από το ζευγάρι, πολυάριθμα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης υποστηρίζουν ότι το απέκτησαν το 2015. Μετά από πυρκαγιά το 2021 τέθηκε προσωρινά προς πώληση, χωρίς τελικά να αλλάξει ιδιοκτήτη.

Μια παλιά σχέση με τα ακίνητα

Η σχέση της Μπιγιονσέ με τα ακίνητα ξεκινά πολύ πριν από την παγκόσμια επιτυχία της. Η τραγουδίστρια μεγάλωσε σε μια μεσοαστική γειτονιά του Χιούστον, στο Τέξας, όπου η οικογένεια Knowles αγόρασε το πρώτο της σπίτι λίγο μετά τη γέννησή της, το 1982. Η κατοικία βγήκε προς πώληση το 2019 έναντι περίπου 500.000 δολαρίων και εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς για τους θαυμαστές της.

Οι επενδυτικές κινήσεις του ζευγαριού δεν περιορίζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, εξετάζουν την αγορά έκτασης περίπου 58 στρεμμάτων στο γραφικό Cotswolds της Αγγλίας, μια περιοχή γνωστή για τα ιστορικά χωριά της και τις πολυτελείς εξοχικές κατοικίες, όπου ήδη διαμένουν προσωπικότητες όπως ο Ντέιβιντ Μπέκαμ και η Κέιτ Μος.

Cotswold

Η υπό εξέταση επένδυση υπολογίζεται ότι θα κοστίσει συνολικά έως και 18 εκατ. στερλίνες, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης του ακινήτου. Ωστόσο, τα σχέδιά τους έχουν ήδη προκαλέσει αντιδράσεις από κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι εκφράζουν ανησυχίες ότι μια τόσο μεγάλη ανάπτυξη θα αλλοιώσει τον ήπιο χαρακτήρα του χωριού.

Το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της Μπιγιονσέ και του Jay-Z αντικατοπτρίζει τη στρατηγική τους να επενδύουν σε μοναδικά ακίνητα υψηλής αρχιτεκτονικής αξίας και σε τοποθεσίες με έντονο κύρος. Από ιστορικά κτίρια και παραθαλάσσιες επαύλεις έως κατοικίες-ρεκόρ και μελλοντικές επενδύσεις στην Ευρώπη, οι επιλογές τους αποδεικνύουν ότι αντιμετωπίζουν την αγορά ακινήτων όχι απλώς ως μέσο πολυτελούς διαβίωσης, αλλά και ως σημαντικό πυλώνα διατήρησης και αύξησης της περιουσίας τους.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών, η συνολική αξία των ακινήτων που συνδέονται με το ζεύγος ξεπερνά σήμερα τα 300 εκατ. δολάρια, ένα από τα πιο εντυπωσιακά ιδιωτικά χαρτοφυλάκια ακινήτων στον κόσμο της ψυχαγωγίας.

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