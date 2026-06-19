Πολυτελή ακίνητα: Άλλαξε χέρια η κατοικία της Γκισλέιν Μάξγουελ στο Μανχάταν για 16,5 εκατ. δολ.

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Μια μεζονέτα στην Άνω Ανατολική Πλευρά του Μανχάταν, η οποία κάποτε ανήκε στην Γκισλέϊν Μάξγουελ – την καταδικασμένη για σωματεμπορία και μακροχρόνια συνεργάτιδα του επίσης καταδικασθέντα και πλέον εκλειπόντα Τζέφρι Έπσταϊν – μόλις άλλαξε χέρια για 16,5 εκατομμύρια δολάρια.

Η κατοικία σε στιλ Beaux-Arts από ασβεστόλιθο και τούβλα, στην Ανατολική 65η Οδό, ήταν το σπίτι της Μάξγουελ από το 2000 έως το 2016, σύμφωνα με τα αρχεία ακινήτων και δικαστηρίων.

Ο πωλητής στη συμφωνία της Τρίτης ήταν μια ΕΠΕ, η οποία είχε αποκτήσει το σπίτι το 2022 για 16 εκατομμύρια δολάρια, και ο αγοραστής ήταν ένα καταπίστευμα, σύμφωνα με τα αρχεία ακινήτων. Κανένα από τα δύο μέρη δεν ήταν δυνατό να βρεθεί ώστε να σχολιάσει, αναφέρει η Wall Street Journal.

Χτισμένη το 1910, η πενταόροφη μεζονέτα, η οποία βρισκόταν στην αγορά από τον Μάιο του 2025 με τιμή 17,75 εκατομμύρια δολάρια, ανακαινίστηκε πρόσφατα, σύμφωνα με την καταχώριση, την οποία χειρίστηκε η Σαμπρίνα Σαλτιέλ της Douglas Elliman.

Η χλιδάτη οικία Μάξγουελ

Μια μεγαλοπρεπής, με κιονοστοιχίες στοά οδηγεί στην κατοικία πλάτους 6 μέτρων, η οποία εκτείνεται σε περίπου 650 τετραγωνικά μέτρα και διαθέτει «μεγάλα δωμάτια, ψηλά ταβάνια, εξαιρετικά μεγάλα παράθυρα και έναν ανελκυστήρα που εκτείνεται από τον πρώτο έως τον τέταρτο όροφο», σύμφωνα με την καταχώριση.

Υπάρχει ένα φουαγιέ με μαρμάρινο τζάκι, ένα καθιστικό που ανοίγει στον κήπο, ένα σαλόνι με δύο μπαλκόνια Juliet, μια τραπεζαρία που έχει θέα στον κήπο, μια κουζίνα ειδικά σχεδιασμένη και ένα σολάριουμ.

Τα πέντε υπνοδωμάτια περιλαμβάνουν μια κύρια σουίτα σε ολόκληρο τον όροφο. Υπάρχει επίσης μια αίθουσα πολυμέσων, μια βεράντα και ένα περίτεχνο υπόγειο με αίθουσα αναψυχής, ένα πλυσταριό και αποθήκη.

Το 2022, η Μάξγουελ, 64 ετών, καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκισης για τον ρόλο της στη δεκαετή σεξουαλική κακοποίηση και εμπορία ανήλικων κοριτσιών από τον Έπσταϊν. Ο Έπσταϊν αυτοκτόνησε στη φυλακή εν αναμονή της δίκης του το 2019.

Το περασμένο καλοκαίρι, η Μάξουελ μεταφέρθηκε από ομοσπονδιακή φυλακή στη Φλόριντα στο στρατόπεδο ελάχιστης ασφαλείας Μπράιαν, το οποίο φιλοξενεί περίπου 635 κρατούμενες. Προσωπικό της Βουλής των ΗΠΑ επισκέφθηκε τη φυλακή της Γκισλέιν Μάξγουελ μετά από ισχυρισμούς ότι είχε φορητό υπολογιστή και κουτάβι.

Ο δικηγόρος της απέρριψε τους ισχυρισμούς περί προτιμησιακής μεταχείρισης τον Ιανουάριο, λέγοντας ότι «η ανθρώπινη μεταχείριση δεν είναι ξεχωριστή».