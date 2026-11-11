GSI: Αντι-NAVTEX στην τουρκική αναγγελία για το καλώδιο και από τη Λευκωσία

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Σε εξέλιξη βρίσκεται ο πόλεμος των NAVTEX για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου. Mετά την Αθήνα και η Λευκωσία εξέδωσε αντί – NAVTEX, απορρίπτοντας την τουρκική αναγγελία για τις δραστηριότητες του γαλλικού ερευνητικού πλοίου «Abeille Marengo».

Η Τουρκία, ερμηνεύοντας τη γαλλική ρηματική διακοίνωση ως αίτημα αδειοδότησης, εξέδωσε NAVTEX, με την οποία ισχυρίζεται ότι οι έρευνες διεξάγονται με τη συναίνεση των τουρκικών αρχών, σε περιοχή τουρκικής αρμοδιότητας και επί της τουρκικής υφαλοκρηπίδας. Σημειώνεται ότι η τουρκική αναγγελία εκδόθηκε ενώ το πλοίο είχε ήδη ξεκινήσει την αποστολή του.

Άμεση ήταν η αντίδραση της Αθήνας, που τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα εξέδωσε αντι–NAVTEX, με την οποία οποία κηρύσσει «άκυρο και ανυπόστατο» προγενέστερο μήνυμα που εξέπεμψε «μη εξουσιοδοτημένος σταθμός»

Κοινή απάντηση Αθήνας – Λευκωσίας στην τουρκική αναγγελία για το καλώδιο

Άμεση ήταν η αντίδραση της Αθήνας, που τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα εξέδωσε αντι–NAVTEX, με την οποία οποία κηρύσσει «άκυρο και ανυπόστατο» προγενέστερο μήνυμα που εξέπεμψε «μη εξουσιοδοτημένος σταθμός». Στο μήνυμα ανακοινώνονταν ερευνητικές δραστηριότητες για την εγκατάσταση του υποβρύχιου καλωδίου Great Sea Interconnector (GSI), έργου κοινού ενδιαφέροντος της ΕΕ, από το γαλλικής σημαίας σκάφος VB Abeille Marengo.

Σύμφωνα με τη NAVTEX που εξέδωσε ο σταθμός Ηρακλείου, σημαντικό μέρος των γραμμών έρευνας, που ορίζονται από δύο σειρές 11 συντεταγμένων η καθεμία, βρίσκεται εντός της ελληνικής ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας, όπως αυτές καθορίζονται από το διεθνές δίκαιο και τον νόμο 4001/2011.

Το Ηράκλειο υπενθυμίζει ότι οι έρευνες στις ελληνικές περιοχές πρέπει να διεξάγονται σύμφωνα με τους όρους των ελληνικών αδειών 31373/07.06.2024, 9020/11.02.2026 και 65808/06.11.2026. Τονίζεται ακόμα πως ο σταθμός που διαθέτει την αποκλειστική αρμοδιότητα για τη δημοσίευση μηνυμάτων NAVTEX στην εν λόγω περιοχή είναι αυτός του Ηρακλείου και ότι η NAVWARN HA15-1411/26 είναι έγκυρη και εν ισχύ.

Η αντι – Navtex της Κύπρου

Στην έκδοση αντι-NAVTEX προχώρησε και η Κυπριακή Δημοκρατία, ξεκαθαρίζοντας ότι οι εργασίες εντός της κυπριακής ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας έχουν αδειοδοτηθεί από τις αρμόδιες κυπριακές αρχές και ότι η τουρκική NAVTEX δεν έχει εκδοθεί κατόπιν συντονισμού μαζί τους.

Η κυπριακή αντι-NAVTEX, με αριθμό 352/26, εκδόθηκε στις 11 Νοεμβρίου 2026, στις 06:00 UTC, από το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης Λάρνακας (JRCC Larnaca/Cyprus Radio).

Στο κείμενο της κυπριακής αντι-NAVTEX επισημαίνεται ότι οι ερευνητικές δραστηριότητες του γαλλικού πλοίου «VB Abeille Marengo» εντός της κυπριακής ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας έχουν ήδη γνωστοποιηθεί με την κυπριακή ναυτιλιακή προειδοποίηση NW 345/26, η οποία εκδόθηκε από το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης Λάρνακας.

Η Λευκωσία υπογραμμίζει επίσης ότι ο μοναδικός εξουσιοδοτημένος σταθμός για την έκδοση αναγγελιών NAVTEX στην περιοχή ευθύνης της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι το JRCC Larnaca/Cyprus Radio/5BA. Μάλιστα, καλεί όσους χρειάζονται περαιτέρω πληροφορίες να απευθύνονται αποκλειστικά στον συγκεκριμένο σταθμό.

Κλίμα εφησυχασμού καλλιεργεί η κυβέρνηση – «Η τουρκική NAVTEX για το καλώδιο δεν έχει καμία σημασία»

Το γεγονός πάντως ότι παραμένει άγνωστο το ακριβές περιεχόμενο της ρηματικής διακοίνωσης της Γαλλίας στην Τουρκία για το καλώδιο, έχει δημιουργήσει ερωτηματικά. Η αντιπολίτευση εκφράζει ανησυχία για πιθανές μελλοντικές συνέπειες στα ελληνοτουρκικά και ζητά ενημέρωση από την κυβέρνηση για το περιεχόμενο της γαλλικής ρηματικής διακοίνωσης.

Σημειώνεται ότι πίσω από τη διατύπωση της τουρκικής NAVTEX βρίσκεται μια ευρύτερη διπλωματική επιδίωξη της Άγκυρας, η οποία θέλει να δημιουργήσει την εντύπωση ότι καμία ερευνητική δραστηριότητα στις θαλάσσιες περιοχές που διεκδικεί δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μαζί της.

Η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά αυτή την ερμηνεία και καλλιεργεί κλίμα εφησυχασμού. Ενδεικτικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24, υποστήριξε ότι η τουρκική αναγγελία δεν επηρεάζει την πορεία των ερευνών και δεν έχει καμία σημασία για δύο λόγους. «Πρώτον, γιατί εξεδόθη μετά τη δημοσιοποίηση των δεδομένων και την κίνηση του πλοίου επί τη βάσει της ελληνικής και κυπριακής αδείας, εκ των υστέρων δηλαδή, η δε τουρκική NAVTEX δεν αναφέρεται πουθενά σε έκδοση αδείας.

Παράλληλα, λίγη ώρα μετά, εκδώσαμε και εμείς την αντίστοιχη αντι-NAVTEX, που την ακυρώνει για να μην υπάρχει και κανένα έστω και 0,5‰ θέμα». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «καμιά άδεια δεν ζητήθηκε από την Τουρκία, όπως προκύπτει από την επίσημη ανακοίνωση και τα επίσημα δεδομένα από τη γαλλική εταιρεία και από όλους όσοι συμμετέχουν στο έργο.

«Τα επίσημα έγγραφα, τα κείμενα, ακόμα και η δική τους NAVTEX και το κυριότερο η ανακοίνωση της εταιρείας του έργου, της γαλλικής εταιρείας και όλων όσοι συνδράμουν στο έργο, μιλάει για ελληνική και κυπριακή άδεια. Και το κυριότερο, το μείζον ποιο είναι; Ότι σε αυτό το οποίο αναφέρεται το παράνομο και τουρκολιβυκό μνημόνιο, σε αυτή την περιοχή, το ανυπόστατο παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, κινείται πλοίο με ελληνική και κυπριακή άδεια. Άρα αυτή είναι και η καλύτερη απάντηση σε όλες εκείνες τις φωνές ενάντια στο διεθνές δίκαιο» συμπλήρωσε ο κ. Μαρινάκης.

Επανέλαβε δε την άποψη της κυβέρνησης ότι η πόντιση του καλωδίου Ελλάδας- Κύπρου θα αποτελέσει μία έμπρακτη αμφισβήτηση του τουρκολιβυκού μνημονίου. «Τα επίσημα έγγραφα, τα κείμενα, ακόμα και η δική τους NAVTEX και το κυριότερο η ανακοίνωση της εταιρείας του έργου, της γαλλικής εταιρείας και όλων όσοι συνδράμουν στο έργο, μιλάει για ελληνική και κυπριακή άδεια. Και το κυριότερο, το μείζον ποιο είναι; Ότι σε αυτό το οποίο αναφέρεται το παράνομο και τουρκολιβυκό μνημόνιο, σε αυτή την περιοχή, το ανυπόστατο παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, κινείται πλοίο με ελληνική και κυπριακή άδεια. Άρα αυτή είναι και η καλύτερη απάντηση σε όλες εκείνες τις φωνές ενάντια στο διεθνές δίκαιο» ανέφερε ο κ. Μαρινάκης.

«Είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα»

Αυτό που προέχει για την κυβέρνηση είναι να προχωρήσουν οι έρευνες για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου, ελπίζοντας η ένταση από την πλευρά της Τουρκίας, να μείνει σε επίπεδο NAVTEX και ανακοινώσεων. Το απευκταίο σενάριο είναι η Τουρκία να στείλει πολεμικά πλοία για να εμποδίσουν τις έρευνες, όπως είχε κάνει στην Κάσο το 2024 με το Ievoli Relume.

Σε ερώτηση για το συμβεί και τώρα κάτι ανάλογο, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι αυτό έχει απαντηθεί από τον υπουργό Εξωτερικών, ότι είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα.

Το υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε το μεσημέρι της Τετάρτης ότι ο Γιώργος Γεραπετρίτης θα ενημερώσει το Σάββατο 14 Νοεμβρίου τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων σχετικά με θέματα εξωτερικής πολιτικής.

Πηγή in.gr