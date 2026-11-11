F.G. Europe: Περνά στον έλεγχο της Beijer Ref

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Την απόκτηση του ελέγχου της ελληνικής εταιρείας F.G. Europe Α.Ε. από τη σουηδική Beijer Ref AB(publ), μέσω εξαγοράς μετοχών, γνωστοποιεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Σύμφωνα με τη δημόσια ανακοίνωση της Επιτροπής, η συγκέντρωση γνωστοποιήθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2026, βάσει του άρθρου 6 παρ. 6 του Ν. 3959/2011, όπως ισχύει.

Η Beijer Ref δραστηριοποιείται διεθνώς στην αγορά προϊόντων και λύσεων ψύξης, κλιματισμού, θέρμανσηςκαι αντλιών θερμότητας (HVAC), καθώς και στον τομέα της επαγγελματικής ψύξης. Παράλληλα, δραστηριοποιείται στη διανομή μεγάλων και μικρών οικιακών ηλεκτρικών συσκευών.

Η F.G. Europe Α.Ε. δραστηριοποιείται στην εισαγωγή, εμπορία και διανομή προϊόντων κλιματισμού, αντλιών θερμότητας και λοιπού εξοπλισμού θέρμανσης και ψύξης, ενώ έχει παρουσία και στη διανομή μεγάλων και μικρών οικιακών ηλεκτρικών συσκευών.

Η γνωστοποίηση της συγκέντρωσης στην Επιτροπή Ανταγωνισμού εντάσσεται στο πλαίσιο του ελέγχου των επιχειρηματικών συγκεντρώσεων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.