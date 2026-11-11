ΜΕΤΚΑ: Νέα εποχή ανάπτυξης με διευρυμένο αποτύπωμα

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Ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορική της διαδρομή ανοίγει η ΜΕΤΚΑ, η οποία μετεξελίσσεται σε μία ολοκληρωμένη πλατφόρμα υποδομών, παραχωρήσεων και και facility management: τη METKA Group. Η νέα δομή της, έρχεται να διευρύνει τον ρόλο της – πέρα από την παράδοση ενός έργου – σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του, καθώς συνδέει την μελέτη και την κατασκευή, με τη χρηματοδότηση, τη συντήρηση και τη μακροχρόνια υποστήριξη της λειτουργίας των υποδομών, ανάλογα με το συμβατικό αντικείμενο.

Η νέα ταυτότητα της ΜΕΤΚΑ αλλά και οι προοπτικές που ανοίγονται στον τομέα των υποδομών, παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση με τίτλο «Η δημιουργία που γίνεται αξία», παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, του υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου, και της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, καθώς και εκπροσώπων του Ελληνικού Κοινοβουλίου, θεσμικών φορέων, της επιχειρηματικής κοινότητας και της αγοράς υποδομών, συνεργατών και στελεχών της METLEN και της METKA.

Στις ομιλίες τους τα μέλη της διοίκησης ανέδειξαν την επιχειρηματική λογική του μετασχηματισμού, τις νέες απαιτήσεις που διαμορφώνονται στην αγορά των υποδομών, αλλά και τη συμβολή της εμπειρίας της METLEN στην ανάπτυξη της ΜΕΤΚΑ Group.

Eυάγγελος Μυτιληναίος: To ξεχωριστό επίτευγμα

«Το όνομα ΜΕΤΚΑ υπήρξε πάντα συνδεδεμένο με την καλή μας τύχη σε όλη τη διαδρομή της εταιρείας και ενώ η METLEN αντιμετώπισε κατά καιρούς μεγάλες δυσκολίες, φροντίζοντας πάντα τη ΜΕΤΚΑ και δίνοντας προτεραιότητα στις ανάγκες της. Εκείνη ανταπέδωσε αυτή τη στήριξη με πολλούς τρόπους στην πορεία της», υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, Εκτελεστικός Πρόεδρος της METLEN, συνδέοντας το νέο κεφάλαιο της ΜΕΤΚΑ με την ιστορία της και τον ιδιαίτερο δεσμό της με τη METLEN.

«Θυμάμαι», προσέθεσε, «έναν παλιό μέτοχο που εξέφρασε την ανησυχία του για την επόμενη μέρα όταν η τότε ΜΕΤΚΑ βγήκε από το χρηματιστήριο το 2017. Του υποσχέθηκα τότε ότι θα την έβλεπε ξανά στο χρηματιστηριακό ταμπλό. Οκτώ χρόνια μετά, τηρώ αυτή την υπόσχεση. Η σημερινή ημέρα έχει, επομένως, ιδιαίτερη συναισθηματική σημασία για όλους εμάς που μοιραστήκαμε αυτή τη διαδρομή. Χαίρομαι ιδιαίτερα που πολλοί από τους ανθρώπους που τη ζήσαμε μαζί συνεχίζουν να βρίσκονται δίπλα μας».

Παράλληλα, σημείωσε: «Θέλω να ευχαριστήσω θερμά το ανθρώπινο δυναμικό της ΜΕΤΚΑ για την αυταπάρνηση και τις ατελείωτες ώρες εργασίας που αφιέρωσε στη δημιουργία, σε σύντομο χρόνο, ενός οργανισμού αυτής της κλίμακας. Η επίτευξη κύκλου εργασιών 1 δισ. ευρώ σε μόλις τρία χρόνια αποτελεί ξεχωριστό επίτευγμα για τα δεδομένα της ελληνικής αγοράς και ως METLEN, έχουμε στηρίξει τη ΜΕΤΚΑ με όλα όσα μπορούσαμε να της προσφέρουμε, μεταξύ των οποίων είναι και η επιχειρηματική της κουλτούρα».

Ντίνος Μπενρουμπή: Σημαντική μετεξέλιξη

Ο Ντίνος Μπενρουμπή, Διευθύνων Σύμβουλος της METKA Group, σημείωσε πως «η ΜΕΤΚΑ είναι πλέον μία ολοκληρωμένη πλατφόρμα υποδομών που συνδυάζει κατασκευή, ΣΔΙΤ και Παραχωρήσεις και Facility Management. Η κατασκευή αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί τον βασικό πυρήνα. Ταυτόχρονα όμως η πλατφόρμα, μέσω της Μ Παραχωρήσεις, συμμετέχει στην επένδυση, χρηματοδοτεί και αναλαμβάνει να λειτουργεί και να συντηρεί τις χρηματοδοτούμενες υποδομές σε βάθος χρόνου δεκαετιών. Με τέσσερις λέξεις: Επενδύουμε και Χρηματοδοτούμε. Κατασκευάζουμε. Λειτουργούμε».

«Και αυτή η μετεξέλιξη είναι πολύ πιο σημαντική από όσο ακούγεται. Γιατί σημαίνει ότι δεν κρινόμαστε πλέον αποκλειστικά από το εάν μπορούμε να κατασκευάσουμε τεχνικά άρτια ένα έργο. Κρινόμαστε από το αν μπορούμε να αξιολογήσουμε ένα έργο από την αρχή μέχρι το τέλος. Να σταθμίσουμε σωστά τους κινδύνους και τις ευκαιρίες. Να το κοστολογήσουμε σωστά. Να βρούμε τη βέλτιστη και ανταγωνιστική χρηματοδοτική δομή. Να το κατασκευάσουμε στην ώρα του και εντός προϋπολογισμού. Να το λειτουργήσουμε. Και τελικά να δημιουργήσουμε αξία σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του», προσέθεσε.

Ευάγγελος Χρυσάφης: Δημιουργία αξίας

Ο Ευάγγελος Χρυσάφης, Αντιπρόεδρος της METLEN και Πρόεδρος της METKA Group, ανέδειξε τα στοιχεία που στηρίζουν τη νέα πλατφόρμα, σημειώνοντας πως «η ισχυρή θέση της ΜΕΤΚΑ στηρίζεται σε πέντε στοιχεία: την τεχνική και κατασκευαστική τεχνογνωσία, την αποδεδειγμένη ικανότητα εκτέλεσης σύνθετων έργων, τη χρηματοοικονομική ισχύ και την πρόσβαση σε ανταγωνιστική χρηματοδότηση, το ολοκληρωμένο επιχειρηματικό μοντέλο που καλύπτει διαφορετικά στάδια του κύκλου ζωής ενός έργου και την επενδυτική πειθαρχία».

«Υπάρχει όμως», υπογράμμισε, «και ένα πλεονέκτημα που δύσκολα αποτυπώνεται σε ένα χρηματοοικονομικό μοντέλο: η κουλτούρα και η εμπειρία της METLEN. Μέσα από δεκαετίες διεθνούς δραστηριότητας, η METLEN έχει μάθει να εισέρχεται σε απαιτητικές αγορές, να εντοπίζει έγκαιρα τις μεγάλες αλλαγές και να επενδύει σε ευκαιρίες με ελκυστική σχέση απόδοσης και κινδύνου. Να αποκτά κλίμακα και να δημιουργεί αξία, διατηρώντας αυστηρό έλεγχο του ρίσκου που αναλαμβάνει. Αυτή την εμπειρία έχει πίσω της η ΜΕΤΚΑ».

Η επόμενη ημέρα της ανάπτυξης του ομίλου

Με τη νέα της δομή, η METKA Group ενισχύει τη δυνατότητά της να αξιοποιεί ευκαιρίες στις υποδομές, στις παραχωρήσεις και στα ΣΔΙΤ, καθώς και σε συναφείς τομείς, όπως τα logistics, τα έργα υδάτων και τα περιβαλλοντικά έργα, στην Ελλάδα και ευρύτερα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Αυτή η προσέγγιση αποτυπώνεται ήδη σε ένα χαρτοφυλάκιο που συνδυάζει μεγάλα δημόσια έργα, ιδιωτικές αναπτύξεις και κοινωνικές υποδομές. Ενδεικτικά, περιλαμβάνει το Flyover Θεσσαλονίκης, σε κοινοπραξία με την ΑΒΑΞ, τη συμμετοχή στον ΒΟΑΚ, την αποκατάσταση του σιδηροδρομικού τμήματος Δομοκού–Κραννώνα, καθώς και το VORIA στο Μαρούσι και τη Riviera Galleria στο Ελληνικό. Ξεχωριστή θέση έχουν τα 17 βιοκλιματικά σχολεία στην Κεντρική Μακεδονία, ένα έργο ΣΔΙΤ που συνδέει τη μελέτη, τη χρηματοδότηση και την κατασκευή με τη συντήρηση και την τεχνική διαχείριση των σχολικών μονάδων για 25 χρόνια.

Η επόμενη ημέρα συνδέει την ανάπτυξη του Ομίλου με υποδομές που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες: ασφαλέστερες μετακινήσεις, καλύτερες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις, αποτελεσματικότερες εμπορευματικές συνδέσεις και σύγχρονους χώρους κατοικίας, εργασίας και αναψυχής.

Με την εμπειρία των ανθρώπων της και την ισχυρή βάση της METLEN, η METKA Group ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο με στόχο η δημιουργία να μετατρέπεται σε μακροχρόνια οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική αξία – για την καθημερινότητα του σήμερα και τις ανάγκες των επόμενων γενεών, όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά.