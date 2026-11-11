ΜΕΤΚΑ: Τα βασικά σημεία της IPO στο Euronext Athens – Στόχος η άντληση 250 εκατ.

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Την επιστροφή της στο ταμπλό του ελληνικού χρηματιστηρίου ετοιμάζει η ΜΕΤΚΑ. Η πάλαι ποτέ βιομηχανία Μεταλλικών Κατασκευών, που εξελίχθηκε στην πλατφόρμα υποδομών της Metlen επιστρέφει, οκτώ χρόνια μετά, στο Euronext Athens.

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος μετά την εισαγωγή της Metlen στο LSE ανοίγει το δρόμο για ένα ακόμη IPO και αφορά «στο παιδί μου και το παιδί της Metlen, τη ΜΕΤΚΑ», όπως είπε χαρακτηριστικά εμφανώς συγκινημένος στη διάρκεια χθεσινοβραδινής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στα headquarters της εταιρείας στον Παράδεισο Αμαρουσίου.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση της ΜΕΤΚΑ

Η ΜΕΤΚΑ διαφοροποιείται σε σχέση με τις άλλες κατασκευαστικές του κλάδου καθώς δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο έμπειρο στελεχιακό δυναμικό, τους ανθρώπους της αλλά και στα κερδοφόρα έργα. Η δραστηριότητα της είναι στα ΣΔΙΤ, τις Παραχωρήσεις και το Facility Management με ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων στα 2,1 δισ. ευρώ.

Τα κύρια σημεία της προτεινόμενης προσφοράς

Η προσφορά αναμένεται να αποτελείται από (i) νέες κοινές μετοχές που θα εκδοθούν από την Εταιρεία μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης του υφιστάμενου μετόχου του (οι «Νέες Μετοχές»), με αναμενόμενη άντληση περίπου 250 εκατομμύρια ευρώ και (ii) υφιστάμενες κοινές μετοχές που προσφέρονται από τον Πωλητή Μέτοχο (οι «Προσφερόμενες Υφιστάμενες Μετοχές» και, μαζί με τις Νέες Μετοχές, οι «Προσφερόμενες Μετοχές»).

Οι Προσφερόμενες Μετοχές θα προσφερθούν μέσω δημόσιας προσφοράς σε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές στην Ελλάδα (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά») και μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε επιλέξιμους θεσμικούς επενδυτές εκτός Ελλάδας, η οποία εξαιρείται από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με τον Κανονισμό για το Ενημερωτικό Δελτίο (όπως ορίζεται παρακάτω) και τη λοιπή εφαρμοστέα νομοθεσία εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με τον Κανονισμό S (η «Θεσμική Προσφορά» και, μαζί με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η «Συνδυασμένη Προσφορά»).

Η Εταιρεία προτίθεται να χρησιμοποιήσει τα καθαρά έσοδα από την έκδοση των Νέων Μετοχών για να υποστηρίξει τις επενδύσεις της σε υποδομές και τη στρατηγική ανάπτυξής της, με πρωταρχική έμφαση σε νέες επενδύσεις σε ΣΔΙΤ και παραχωρήσεις, καθώς και για να εξασφαλίσει πρόσθετη χρηματοοικονομική ευελιξία ώστε να αξιοποιήσει επιλεγμένες ευκαιρίες σε συναφείς δραστηριότητες, όπως ο τομέας των ακινήτων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, διατηρώντας παράλληλα επαρκή ρευστότητα για την εκτέλεση των έργων. Η Εταιρεία δεν θα λάβει έσοδα από την πώληση των Προσφερόμενων Υφιστάμενων Μετοχών, τα οποία θα εισπράξει ο Πωλητής Μέτοχος.

Μετά την ολοκλήρωση της Συνδυασμένης Προσφοράς, η Metlen αναμένεται να διατηρήσει έμμεση πλειοψηφική συμμετοχή στην Εταιρεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά (7) μέλη, τέσσερα (4) εκ των οποίων είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, σύμφωνα με τον Νόμο 4706/2020.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη Συνδυασμένη Προσφορά θα δημοσιευθούν εν ευθέτω χρόνο, μετά την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου.

Κατανομή κεφαλαίων, μερισματική πολιτική και μεσοπρόθεσμοι στόχοι

Η πολιτική κατανομής κεφαλαίων του Ομίλου έχει σχεδιαστεί ώστε να εξισορροπεί την ανάπτυξη, τις αποδόσεις προς τους μετόχους και τη χρηματοοικονομική ανθεκτικότητα. Ο Όμιλος προτίθεται (i) να επανεπενδύσει τις λειτουργικές ταμειακές ροές στην πλατφόρμα, προκειμένου να υποστηρίξει τις δεσμεύσεις ιδίων κεφαλαίων σε σχέση με εξασφαλισμένα και αναμενόμενα έργα ΣΔΙΤ και παραχωρήσεων, (ii) να χρησιμοποιήσει τα καθαρά έσοδα της METKA από την προσφορά για την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής ευελιξίας και την επιδίωξη περαιτέρω ανάπτυξης σε έργα ΣΔΙΤ και παραχωρήσεων, καθώς και σε επιλεγμένες συναφείς ευκαιρίες στον τομέα των ακινήτων και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, υπό την επιφύλαξη αυστηρών χρηματοοικονομικών κριτηρίων, (iii) να χρηματοδοτήσει τις υφιστάμενες επενδυτικές δεσμεύσεις ύψους περίπου 88 εκατ. ευρώ σε εξασφαλισμένα έργα ΣΔΙΤ και στον ΒΟΑΚ, (iv) να διατηρήσει χαμηλό βαθμό μόχλευσης και μια συνετή θέση Προσαρμοσμένων Καθαρών Ταμειακών Διαθεσίμων, με το μεγαλύτερο μέρος του χρέους να παραμένει χωρίς δικαίωμα αναγωγής σε επίπεδο έργου και (v) να ακολουθήσει μια μερισματική πολιτική με στόχο τη διανομή περίπου 35% των κερδών μετά από φόρους, σύμφωνα με τη μερισματική πολιτική της Metlen, υπό την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας, της διαθεσιμότητας διανεμητέων κερδών και τυχόν εφαρμοστέων χρηματοδοτικών περιορισμών.

Μεσοπρόθεσμα, ο Όμιλος αναμένει ότι η αύξηση των εσόδων από κατασκευές θα προέλθει κυρίως από την εκτέλεση του υφιστάμενου ανεκτέλεστου υπολοίπου, ενώ στοχεύει σε μέση ετήσια ανανέωση του ανεκτέλεστου υπολοίπου άνω του 1,0 δισεκατομμυρίου ευρώ. Ο χρόνος και ο ρυθμός μετατροπής του ανεκτέλεστου υπολοίπου σε έσοδα θα εξαρτηθεί από τα χρονοδιαγράμματα εκτέλεσης των επιμέρους έργων. Επιπλέον, η METKA στοχεύει σε περιθώριο EBITDA στον κατασκευαστικό τομέα σε χαμηλό διψήφιο ποσοστό («low teens») κατά την ίδια περίοδο, παραμένοντας πάνω από τον μέσο όρο του κλάδου. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες στον κατασκευαστικό τομέα αναμένεται να ανέλθουν σε ποσοστό μικρότερο του 2% των εσόδων και το καθαρό κεφάλαιο κίνησης στο 5–10% των εσόδων, με την επιφύλαξη εποχιακών διακυμάνσεων.

Στον τομέα των ΣΔΙΤ και των παραχωρήσεων, το προσδιορισμένο χαρτοφυλάκιο δυνητικών έργων ύψους περίπου 5,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει περίπου 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ από τους εν εξελίξει διαγωνισμούς και επιπλέον περίπου 2,0 δισεκατομμύρια ευρώ που προκύπτουν από ένα νέο κύμα ευκαιριών ΣΔΙΤ, μαζί με περίπου 2,0 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον από πιθανές ευκαιρίες παραχώρησης αυτοκινητοδρόμων, αναμένεται να στηρίξει την ανάπτυξη και τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου, ενώ τα νέα έργα ΣΔΙΤ αναμένεται να παρουσιάσουν σταθμισμένες μέσες αποδόσεις και χρηματοδοτικές δομές που θα συνάδουν σε γενικές γραμμές με εκείνες του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου του Ομίλου, με το ποσοστό των ίδιων κεφαλαίων να αντιπροσωπεύει συνήθως περίπου 20%–25% και το ποσοστό δανεισμού επί του έργου χωρίς δικαίωμα αναγωγής να αντιπροσωπεύει περίπου 75%–80% των συνολικών χρηματοδοτικών αναγκών.

Επιπλέον, η συμμετοχή του Ομίλου στην παραχώρηση ΒΟΑΚ αναμένεται να αποφέρει έσοδα ύψους περίπου 1,6 δισ. ευρώ, τα οποία υπόκεινται σε κίνδυνο κυκλοφοριακού φόρτου, εκ των οποίων περίπου το 42% αναμένεται να μετατραπεί σε διανομές προς τους μετόχους. Στον τομέα της διαχείρισης εγκαταστάσεων, ο Όμιλος στοχεύει σε διψήφια αύξηση των εσόδων και σε αύξηση του περιθωρίου EBITDA σε μεσαία έως υψηλά μονοψήφια επίπεδα.

Ο κ. Ντίνος Μπενρουμπή, Διευθύνων Σύμβουλος της METKA, δήλωσε: «Η METKA έχει δομηθεί γύρω από τους ανθρώπους της και την ικανότητά τους να υλοποιούν σύνθετα έργα με ασφάλεια, εντός των χρονοδιαγραμμάτων και εντός του προϋπολογισμού. Η ολοκληρωμένη πλατφόρμα μας συνδυάζει τους τομείς των κατασκευών, των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και παραχωρήσεων, καθώς και της διαχείρισης εγκαταστάσεων, επιτρέποντάς μας να αξιολογούμε, να σχεδιάζουμε, να χρηματοδοτούμε, να κατασκευάζουμε, να λειτουργούμε και να συντηρούμε υποδομές, ως μια ενιαία διαδικασία δημιουργίας αξίας. Στόχος μας είναι η περαιτέρω ανάπτυξη, διατηρώντας την ίδια προσήλωση στην εκτέλεση, την κερδοφορία και την πειθαρχημένη επιλογή έργων, στοιχεία που έχουν καθορίσει την πορεία μας μέχρι σήμερα».

Ο κ. Ευάγγελος Χρυσάφης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της METKA, δήλωσε: «Οι αγορές υποδομών διέρχονται ένα δομικό μετασχηματισμό, καθώς η τεχνική ικανότητα πρέπει ολοένα και περισσότερο να συνδυάζεται με επενδυτική ικανότητα, εξειδίκευση στη χρηματοδότηση και πειθαρχημένη διαχείριση κινδύνων. Η METKA διαθέτει ισχυρή θέση σε αυτό το νέο περιβάλλον, χάρη σε ένα ολοκληρωμένο μοντέλο που μας επιτρέπει να δημιουργούμε αξία σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής ενός περιουσιακού στοιχείου, διατηρώντας παράλληλα υψηλά κριτήρια επιλογής όσον αφορά τα έργα και τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε».

κ. Χρήστος Γαβαλάς, Διευθύνων Σύμβουλος της METLEN, δήλωσε: «Η πρόοδος της METKA αποδεικνύει τον τρόπο λειτουργίας μας και την ικανότητά μας να μετουσιώνουμε τη στρατηγική σε μετρήσιμα αποτελέσματα. Η σαφής υπευθυνότητα, η ταχύτερη λήψη αποφάσεων και η πειθαρχημένη εκτέλεση, έχουν δημιουργήσει μια πλατφόρμα που μπορεί να αναπτύσσεται, διατηρώντας παράλληλα αμείωτη την εστίαση στην υλοποίηση. Προτεραιότητά μας είναι να συνεχίσουμε να ανεβάζουμε τον πήχη της εκτέλεσης και να ανταποκρινόμαστε με συνέπεια στις δεσμεύσεις μας».

Ο κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος, Εκτελεστικός Πρόεδρος της METLEN, πρόσθεσε: «Η METKA δημιουργήθηκε με θεμέλια τη δύναμη, την εμπειρία και την κουλτούρα αριστείας της METLEN. Το επόμενο στάδιο της ανάπτυξής της απαιτεί μια διακριτή ταυτότητα, σαφή υπευθυνότητα και την οικονομική αυτονομία ώστε να αξιολογεί τις επενδύσεις με βάση τα δικά της κριτήρια και να κρίνεται από τα δικά της αποτελέσματα. Δεν πρόκειται διαχωρισμό από τη METLEN, αλλά για τη φυσική εξέλιξη του μοντέλου που ακολουθούμε εδώ και δεκαετίες: να χτίζουμε ισχυρές επιχειρήσεις, να τους παρέχουμε την ελευθερία να αναπτυχθούν και να τις προκαλούμε να αποδείξουν μέχρι πού μπορούν να φτάσουν».