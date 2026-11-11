 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(29) "Business Accounting & Finance"
    [1]=>
    string(15) "Consumer Issues"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

ΦΠΑ: Πού καταλήγει ο φόρος που πληρώνουμε στα e-shop

Η νέα ευρωπαϊκή συμφωνία διευρύνει τις υποχρεώσεις για τις πλατφόρμες και αυστηροποιεί τον έλεγχο του φόρου που εισπράττεται από τους καταναλωτές και πρέπει να αποδοθεί στο Δημόσιο

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις 11.11.2026, 07:00
Σχολιάστε
ΦΠΑ: Πού καταλήγει ο φόρος που πληρώνουμε στα e-shop
Αλέξανδρος Κλώσσας

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Περισσότερες ευθύνες στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες για τον ΦΠΑ των εισαγόμενων προϊόντων μεταφέρει η νέα ευρωπαϊκή συμφωνία, φέρνοντας στο προσκήνιο μια πλευρά των διαδικτυακών αγορών που ο καταναλωτής δύσκολα μπορεί να παρακολουθήσει. Πληρώνει το προϊόν μαζί με τον φόρο, παραλαμβάνει το δέμα και η συναλλαγή για τον ίδιο τελειώνει. Για το Δημόσιο, όμως, απομένει να διασφαλιστεί ότι ο φόρος δηλώθηκε σωστά και κατέληξε στο ταμείο όπως πρέπει.

Για τις αγορές που αποστέλλονται από τρίτες χώρες στην Ελλάδα, το ερώτημα είναι αν ο ΦΠΑ που χρεώνεται στον Έλληνα αγοραστή φτάνει ολόκληρος στο ελληνικό Δημόσιο; Η είσπραξή του από τον πωλητή ή την πλατφόρμα αποτελεί το πρώτο βήμα μιας διαδικασίας που μπορεί να περνά από τη φορολογική διοίκηση άλλου ευρωπαϊκού κράτους.

Η συμφωνία που επιτεύχθηκε στο Συμβούλιο της ΕΕ στις 9 Νοεμβρίου επεκτείνει την ενιαία διαδικασία δήλωσης και πληρωμής ΦΠΑ εισαγωγών σε προϊόντα ανεξαρτήτως αξίας και διευρύνει την ευθύνη των πλατφορμών για την απόδοσή του. Δεν επιβάλλει καινούργιο φόρο. Οι πλατφόρμες έχουν ήδη αντίστοιχες υποχρεώσεις για πολλές αποστολές έως 150 ευρώ, ενώ ο ΦΠΑ στις εμπορικές εισαγωγές οφείλεται ανεξαρτήτως αξίας.

Από την πληρωμή στο ελληνικό ταμείο

Σήμερα, για αποστολές έως 150 ευρώ, οι πωλητές μπορούν να χρησιμοποιούν το ευρωπαϊκό σύστημα  Import One‑Stop Shop (IOSS) .  Εγγράφονται σε μία χώρα της ΕΕ, εισπράττουν τον ΦΠΑ κατά την αγορά και τον δηλώνουν μέσω αυτής της χώρας, χωρίς να χρειάζεται ξεχωριστή φορολογική εγγραφή σε κάθε κράτος όπου έχουν πελάτες. Ο φόρος υπολογίζεται με βάση τη χώρα προορισμού και αποδίδεται στη χώρα που τον δικαιούται.

Έτσι, ένας πωλητής που έχει εγγραφεί στο σύστημα σε άλλο κράτος μέλος μπορεί να χρεώνει ελληνικό ΦΠΑ για παραδόσεις στην Ελλάδα. Η χώρα εγγραφής λειτουργεί ως σημείο συγκέντρωσης και απόδοσης του φόρου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δικαιούται να κρατήσει τον ΦΠΑ των ελληνικών αγορών.

Σε ένα απλό παράδειγμα, προϊόν καθαρής αξίας 50 ευρώ, που υπάγεται στον συντελεστή 24%, κοστίζει στον αγοραστή 62 ευρώ, χωρίς άλλες χρεώσεις. Τα 12 ευρώ είναι ο φόρος που πρέπει να αποδοθεί. Η ένδειξη «ο ΦΠΑ περιλαμβάνεται» στην πληρωμή δείχνει ότι χρεώθηκε στον πελάτη και πλέον ο έλεγχος της δήλωσης και της απόδοσής του είναι δουλειά των φορολογικών αρχών.

Το σύστημα διευκολύνει τις νόμιμες συναλλαγές, καθώς ο αγοραστής πληρώνει τον φόρο εξαρχής και, όταν τηρούνται οι προϋποθέσεις, δεν χρειάζεται να τον καταβάλει ξανά κατά την εισαγωγή. Η αξιοπιστία του εξαρτάται από την ακρίβεια των δηλώσεων και τη συνεργασία των αρχών στις χώρες που εμπλέκονται.

Οι κίνδυνοι

Στην έκθεσή της για το 2025, η ευρωπαϊκή υπηρεσία καταπολέμησης της απάτης OLAF περιγράφει περιπτώσεις εμπορευμάτων που εμφανίζονται ως μικρές αποστολές προς ιδιώτες, αλλά δεν παραδίδονται στους δηλωμένους παραλήπτες. Καταγράφει επίσης δίκτυα αποθηκών και αδιαφανών ηλεκτρονικών πωλητών που δυσκολεύουν την παρακολούθηση της πραγματικής διαδρομής των προϊόντων.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, η αξία, ο παραλήπτης ή ακόμη και το περιεχόμενο της αποστολής μπορεί να διαφέρουν από όσα δηλώνονται. Η απόσταση ανάμεσα στην πραγματική συναλλαγή και στα στοιχεία που βλέπουν οι αρχές δημιουργεί κίνδυνο απώλειας φόρων και δασμών.

Παρόλα αυτά η χαμηλότερη αξία στο τελωνειακό παραστατικό δεν αποδεικνύει από μόνη της ότι χάθηκε ο ΦΠΑ που πλήρωσε ο καταναλωτής στην πλατφόρμα. Για να διαπιστωθεί η φορολογική απώλεια, πρέπει να ελεγχθούν η πραγματική πώληση, η δήλωση του φόρου και η πληρωμή του. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος να εμφανίζονται ως βέβαιες απώλειες ποσά που δεν έχουν τεκμηριωθεί.

Τα εργαλεία

Οι φορολογικές αρχές διαθέτουν ήδη ένα πρόσθετο εργαλείο για να αναζητούν αδήλωτες διαδικτυακές πωλήσεις. Μέσω του ευρωπαϊκού συστήματος CESOP συγκεντρώνονται στοιχεία από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών για δικαιούχους που λαμβάνουν περισσότερες από 25 διασυνοριακές πληρωμές ανά τρίμηνο, υπό τις προϋποθέσεις του συστήματος.

Τα δεδομένα μπορούν να αξιοποιούνται από τις αρμόδιες αρχές για τον εντοπισμό πιθανής απάτης ΦΠΑ. Δεν αποτελούν αυτομάτως απόδειξη παράβασης, ούτε προσφέρουν από μόνα τους πλήρη εικόνα για κάθε προϊόν, ωστόσο δίνουν τη δυνατότητα να αναζητηθούν αποκλίσεις ανάμεσα στην οικονομική δραστηριότητα ενός πωλητή και στις φορολογικές υποχρεώσεις που δηλώνει.

Η νέα συμφωνία έχει ορίζοντα εφαρμογής τον Ιούλιο του 2028, με τεχνική προϋπόθεση την ετοιμότητα της σχετικής ευρωπαϊκής υποδομής και με νομοθετικά βήματα να εκκρεμούν.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Ελλάδα: Στην πρώτη γραμμή της ακρίβειας στην Ευρώπη
Opinion

Ελλάδα: Στην πρώτη γραμμή της ακρίβειας στην Ευρώπη
ΟΝΥΞ Τουριστική: Διευκρινίσεις για την ΑΜΚ των 46 εκατ. ευρώ
Business

ΟΝΥΞ Τουριστική: Διευκρινίσεις για την ΑΜΚ των 46 εκατ. ευρώ
Anthropic: Προς αποτίμηση 1,5 τρισ. δολαρίων ή και υψηλότερη με την IPO
World

Anthropic: Αποτίμηση 1,5 τρισ. δολαρίων και άνω με την IPO
NBA: Ο ΛεΜπρόν στην κορυφή, ο Αντετοκούνμπο στα 50 εκατ.
Business of Sport

NBA: Ο ΛεΜπρόν στην κορυφή, ο Αντετοκούνμπο στα 50 εκατ.
Optima bank: Αύξηση κερδών κατά 34% στο 9μηνο
Τράπεζες

Optima bank: Άλμα 34% στα καθαρά κέρδη το 9μηνο
Πετρέλαιο: Ανακάμπτει παρά τις προσδοκίες για αποκλιμάκωση της κρίσης – Στα 92 δολ. το βαρέλι
Commodities

Ανακάμπτει το πετρέλαιο - Στα 92 δολ. το βαρέλι

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Κρουαζιέρα: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι του 2026
Τουρισμός

Κρουαζιέρα: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι του 2026

Η ελληνική αγορά κρουαζιέρας καταγράφει φέτος δυο ταχύτητες - Πώς εξελίχθηκε η κίνηση στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας

Λάμπρος Καραγεώργος
Ευρωπαϊκή αεράμυνα: Το στρατηγικό αδιέξοδο της εξάρτησης από τις ΗΠΑ
World

Το ευρωπαϊκό στρατηγικό αδιέξοδο της εξάρτησης από τις ΗΠΑ

Η αμερικανική αμυντική βιομηχανία αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες της Ευρώπης, ενώ τα ευρωπαϊκά εναλλακτικά συστήματα αεράμυνας παραμένουν ανεπαρκή σε αριθμό και διαθεσιμότητα

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Είμαστε έτοιμοι για το σκάσιμο της φούσκας της Τεχνητής Νοημοσύνης;
Tεχνητή νοημοσύνη

Είμαστε έτοιμοι για το σκάσιμο της φούσκας της ΑΙ;

Όσο περισσότερα κεφάλαια επενδύονται, τόσο μεγαλύτερος θα είναι ο αντίκτυπος όταν όλα τελειώσουν

Αλέξανδρος Καψύλης
Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Το οικονομικό τίμημα μιας σύγκρουσης που χρεώθηκε ολόκληρη η Ευρώπη
World

Μια σύγκρουση που χρέωσε ολόκληρη η Ευρώπη

Στις 11 Νοεμβρίου 1918, η ανακωχή έβαλε τέλος στις εχθροπραξίες του Μεγάλου Πολέμου, αλλά όχι στην οικονομική αιμορραγία. Η σύγκρουση θα επηρέαζε την παγκόσμια οικονομία για δεκαετίες.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Eurobank Equities για IDEAL: Πώς αλλάζει η εξαγορά της OHA τις αποδόσεις για τους μετόχους 
Business

IDEAL: Πώς αλλάζει η εξαγορά της OHA τις αποδόσεις των μετόχων 

Τι λέει η  Eurobank Equities για την ενίσχυση της συμμετοχής της IDEAL στις θυγατρικές της και ποιες προυποθέσεις δημιουργούν 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Τράπεζα Χανίων: Σε διαδικασία προσέλκυσης στρατηγικού επενδυτή
Τράπεζες

Τράπεζα Χανίων: Σε διαδικασία προσέλκυσης στρατηγικού επενδυτή

Σύμφωνα με τον υφιστάμενο προγραμματισμό, η υποβολή των μη δεσμευτικών προσφορών αναμένεται έως το τέλος Νοεμβρίου

Αγης Μάρκου
Τζένσεν Χουάνγκ: Πώς ο κόσμος κατέληξε να εξαρτάται υπερβολικά από τον CEO της Nvidia
World

Πώς ο κόσμος κατέληξε να εξαρτάται υπερβολικά από τον CEO της Nvidia

Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο Χουάνγκ υπενθυμίζουν ότι η ύπαρξη ενός και μόνο σημείου εξάρτησης δεν είναι ποτέ θετική εξέλιξη για μια μεγάλη εταιρεία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Γονική άδεια: Τι αλλάζει στον τρόπο απονομής
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Τι αλλάζει στις γονικές άδειες - Οι εξαιρέσεις

Ποιες αλλαγές επιφέρει για τη γονική άδεια νομοθετική διάταξη που ενσωματώθηκε στο νομοσχέδιο για την ΤΝ

Κώστας Παπαδής
Περισσότερα από Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις
Φοροδιαφυγή: ΑΙ και live εικόνα τα νέα όπλα της ΑΑΔΕ
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Φοροδιαφυγή: ΑΙ και live εικόνα τα νέα όπλα της ΑΑΔΕ

Την ώρα που οργιάζει η φοροδιαφυγή και το λαθρεμπόριο η ΑΑΔΕ ρίχνει στην «μάχη» νέα υπερσύγχρονα μέσα

JobReady by DYPA: Δωρεάν εργαστήρια επιχειρηματικότητας
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

JobReady by DYPA: Δωρεάν εργαστήρια επιχειρηματικότητας

Στο JobReady by DYPA συμμετέχουν στελέχη ανθρώπινου δυναμικού και επαγγελματίες από τον χώρο της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας

e-ΕΦΚΑ: Πότε καταβάλλονται οι συντάξεις Δεκεμβρίου 2026
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

e-ΕΦΚΑ: Πότε καταβάλλονται οι συντάξεις Δεκεμβρίου 2026

Τις ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων μηνός Δεκεμβρίου 2026 ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ

Γονική άδεια: Τι αλλάζει στον τρόπο απονομής
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Τι αλλάζει στις γονικές άδειες - Οι εξαιρέσεις

Ποιες αλλαγές επιφέρει για τη γονική άδεια νομοθετική διάταξη που ενσωματώθηκε στο νομοσχέδιο για την ΤΝ

Κώστας Παπαδής
ΑΑΔΕ: Επέκταση χειμερινού ωραρίου λειτουργίας του Τελωνείου Μαυροματίου Θεσπρωτίας
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

ΑΑΔΕ: Επέκταση χειμερινού ωραρίου λειτουργίας του Τελωνείου Μαυροματίου Θεσπρωτίας

Τι αναφέρει η ΑΑΔΕ σε ανακοίνωσή της

ΔΥΠΑ: Νέες ευκαιρίες απασχόλησης για 27.494 ανέργους ηλικίας 30 ετών και άνω
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

ΔΥΠΑ: Νέες ευκαιρίες απασχόλησης για 27.494 ανέργους άνω των 30 ετών

Αυξημένη επιχορήγηση για γυναίκες και άνδρες ηλικίας 50 ετών και άνω

Υπερωρίες χωρίς αμοιβή για το 42% των εργαζομένων
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Υπερωρίες χωρίς αμοιβή για το 42% των εργαζομένων

Αποκαλυπτικές τρεις έρευνες για τις υπερωρίες που δηλώνουν οι επιχειρήσεις και τις παραβάσεις με την μη καταβολή των αμοιβών

Κώστας Παπαδής
Latest News
Ελλάδα: Στην πρώτη γραμμή της ακρίβειας στην Ευρώπη
Opinion

Ελλάδα: Στην πρώτη γραμμή της ακρίβειας στην Ευρώπη

Η χώρα μας επιτέλους κατάφερε να πρωτοπορεί σε κάτι στην Ευρώπη. Όμως, είναι στην ακρίβεια

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
ΟΝΥΞ Τουριστική: Διευκρινίσεις για την ΑΜΚ των 46 εκατ. ευρώ
Business

ΟΝΥΞ Τουριστική: Διευκρινίσεις για την ΑΜΚ των 46 εκατ. ευρώ

Η αύξηση σχεδιάζεται σε τιμή διάθεσης σημαντικά υψηλότερη της ονομαστικής αξία

Anthropic: Προς αποτίμηση 1,5 τρισ. δολαρίων ή και υψηλότερη με την IPO
World

Anthropic: Αποτίμηση 1,5 τρισ. δολαρίων και άνω με την IPO

Αναμένεται αύξηση της τιμής διάθεσης της Anthropic, μετά από ισχυρή ζήτηση από επενδυτές

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
NBA: Ο ΛεΜπρόν στην κορυφή, ο Αντετοκούνμπο στα 50 εκατ.
Business of Sport

NBA: Ο ΛεΜπρόν στην κορυφή, ο Αντετοκούνμπο στα 50 εκατ.

Ο Αντετοκούνμπο μοιράζεται την τρίτη θέση με τον Ντουράντ στα εμπορικά έσοδα

Γιώργος Μαζιάς
Optima bank: Αύξηση κερδών κατά 34% στο 9μηνο
Τράπεζες

Optima bank: Άλμα 34% στα καθαρά κέρδη το 9μηνο

Ισχυρή ανάπτυξη σε δάνεια και καταθέσεις - Τα μηνύματα Τανισκίδη και Κυπαρίσση

Πετρέλαιο: Ανακάμπτει παρά τις προσδοκίες για αποκλιμάκωση της κρίσης – Στα 92 δολ. το βαρέλι
Commodities

Ανακάμπτει το πετρέλαιο - Στα 92 δολ. το βαρέλι

Οι επιθέσεις στα Στενά του Ορμούζ αμβλύνουν τις ελπίδες για εκεχειρία στο Ιράν

Φοροδιαφυγή: ΑΙ και live εικόνα τα νέα όπλα της ΑΑΔΕ
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Φοροδιαφυγή: ΑΙ και live εικόνα τα νέα όπλα της ΑΑΔΕ

Την ώρα που οργιάζει η φοροδιαφυγή και το λαθρεμπόριο η ΑΑΔΕ ρίχνει στην «μάχη» νέα υπερσύγχρονα μέσα

Πέθανε σε ηλικία 85 ετών ο ηθοποιός Στέισι Κιτς, ο τηλεοπτικός ντετέκτιβ «Μάικ Χάμερ»
Κόσμος

Πέθανε σε ηλικία 85 ετών ο ηθοποιός Στέισι Κιτς, ο τηλεοπτικός ντετέκτιβ «Μάικ Χάμερ»

Ο Στέισι Κιτς πέθανε στο σπίτι του στην Πολωνία έπειτα από δύσκολη μάχη με ένα καρδιολογικό πρόβλημα που αντιμετώπιζε

Pizza Fan: Ανοίγουν σήμερα 107 καταστήματα – Eπιστρέφουν 2.000 εργαζόμενοι
Business

Pizza Fan: Ανοίγουν σήμερα 107 καταστήματα – Eπιστρέφουν 2.000 εργαζόμενοι

Στην κανονική λειτουργία επιστρέφουν 107 από τα 109 καταστήματα της Pizza Fan, έπειτα από 21 ημέρες αναστολής λειτουργίας.

Ο «πόλεμος» των NAVTEX για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Επίθεση στην κυβέρνηση από την αντιπολίτευση
Πολιτική

Ο «πόλεμος» των NAVTEX για τον GSI

Η Τουρκία εξέδωσε NAVTEX με την οποία υποστηρίζει ότι συγκατατίθεται στις έρευνες για το καλώδιο και δημοσιεύει τις συντεταγμένες που ισχυρίζεται ότι εμπίπτουν στην τουρκική υφαλοκρηπίδα – Αναμένεται αντί – NAVTEX από την Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Το σύνθετο κόστος των Ευρωπαϊκών κοινωνικών ρυθμίσεων
Experts

Κόστος και κοινωνία

Δείγματα αυτής της στροφής αποτελούν τα Omnibus της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Χρήστος Ιωάννου
Ευρωπαϊκή αεράμυνα: Το στρατηγικό αδιέξοδο της εξάρτησης από τις ΗΠΑ
World

Το ευρωπαϊκό στρατηγικό αδιέξοδο της εξάρτησης από τις ΗΠΑ

Η αμερικανική αμυντική βιομηχανία αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες της Ευρώπης, ενώ τα ευρωπαϊκά εναλλακτικά συστήματα αεράμυνας παραμένουν ανεπαρκή σε αριθμό και διαθεσιμότητα

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Συνταξιούχοι: Ποιοι θα λάβουν και ποιοι όχι το επίδομα των 400 ευρώ
Economy

Ποιοι θα λάβουν και ποιοι όχι το επίδομα των 400 ευρώ

Τεράστια αδικία χαρακτηρίζει το Δίκτυο Συνταξιούχων τον αποκλεισμό περίπου 350.000 συνταξιούχων

Κώστας Παπαδής
Μύκονος: Σε δημόσια διαβούλευση η πεντάστερη επένδυση του Αιγύπτιου μεγιστάνα Ναγκίμπ Σαουίρις
Τουρισμός

Πώς προχωρά η τουριστική επένδυση του Σαουίρις στη Μύκονο

Το σχέδιο αφορά πολυτελές συγκρότημα 212 κλινών στην Άνω Μερά, σε έκταση περίπου 42 στρεμμάτων, κατασκευαστικού κόστους 20 εκατ. ευρώ

Λάμπρος Καραγεώργος
Στέγαση: Οι ενισχύσεις δεν φρενάρουν τις αυξήσεις 
Ακίνητα

Με... άσφαιρα στη μάχη με το κόστος στέγασης

Σχεδόν το 40% του πληθωρισμού προέρχεται από τη στέγαση, όπως έδειξαν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Αθανασία Ακρίβου
Risk on στο ΧΑ, το δάκρυ χαράς του Μυτιληναίου, το story της Helleniq Energy, στο μικροσκόπιο οι insider lists, η προετοιμασία για το Τ+1, η στήριξη της φαρμακοβιομηχανίας
Inside Stories

Risk on στο ΧΑ, το δάκρυ χαράς του Μυτιληναίου, το story της Helleniq Energy, στο μικροσκόπιο οι insider lists, η προετοιμασία για το Τ+1, η στήριξη της φαρμακοβιομηχανίας

Το στοίχημα των 2.665 μονάδων

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies