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Nvidia: Κινεζικό πανεπιστήμιο αγόρασε τσιπ H200 παρά τη μαύρη λίστα των ΗΠΑ

Tα τσιπ αγοράστηκαν από κινέζους προμηθευτές και όχι απευθείας από την Nvidia

Τεχνολογία 11.11.2026, 18:39
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Nvidia: Κινεζικό πανεπιστήμιο αγόρασε τσιπ H200 παρά τη μαύρη λίστα των ΗΠΑ
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Ένα κινεζικό πανεπιστήμιο με στενούς δεσμούς με τον Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό της χώρας αγόρασε τον περασμένο μήνα τα ισχυρά τσιπ τεχνητής νοημοσύνης H200 της Nvidia, παρά το γεγονός ότι περιλαμβάνεται στη μαύρη λίστα εξαγωγών των ΗΠΑ, όπως δείχνουν τα αρχεία προμηθειών. Η αποκάλυψη του Reuters έρχεται να αναδείξει τα κενά στις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να περιορίσει την πρόσβαση της Κίνας σε προηγμένη τεχνολογία.

Οι αγορές αυτές αναδεικνύουν τα όρια των ελέγχων που επιβάλλει η Ουάσιγκτον στα προηγμένα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης

Τα ευρήματα αυτά έρχονται την ώρα που η Nvidia και ο διευθύνων σύμβουλός της, Τζένσεν Χουάνγκ, αντιμετωπίζουν αυξανόμενη κριτική στην Ουάσιγκτον λόγω των πιέσεων που ασκεί για χαλάρωση των περιορισμών στις πωλήσεις τσιπ τεχνητής νοημοσύνης προς την Κίνα, μετά από αναφορές που ισχυρίζονται ότι αποτέλεσε στόχο κινεζικής κατασκοπευτικής επιχείρησης.

Ο Χουάνγκ έχει υποστηρίξει ότι η συνέχιση των πωλήσεων των ΗΠΑ προς την Κίνα θα διαφύλασσε την αμερικανική τεχνολογική υπεροχή και θα διατηρούσε τους Κινέζους πελάτες εξαρτημένους από την αμερικανική τεχνολογία. Ωστόσο, ορισμένοι Αμερικανοί νομοθέτες υποστηρίζουν ότι η πρόσβαση στα πιο ισχυρά τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia μπορεί να επιταχύνει την ανάπτυξη συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης από την Κίνα για τον σχεδιασμό όπλων, την ανάλυση πληροφοριών και τον στρατιωτικό εκσυγχρονισμό.

Τόσο οι Δημοκρατικοί όσο και οι Ρεπουμπλικανοί στο Κογκρέσο έχουν ζητήσει αυστηρότερους ελέγχους στην πρόσβαση της Κίνας σε προηγμένα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, όπως απαιτήσεις παρακολούθησης των τσιπ και ενισχυμένη εποπτεία των εξαγωγών από το Κογκρέσο. Τρεις Ρεπουμπλικανοί πρόεδροι κοινοβουλευτικών επιτροπών έχουν ζητήσει ενημέρωση από τον Χουάνγκ στις 18 Νοεμβρίου σχετικά με τις αναφερόμενες επαφές του με έναν φερόμενο ως πράκτορα των κινεζικών μυστικών υπηρεσιών.

Το Πολυτεχνείο Northwestern αγόρασε δύο τσιπ H200 τον περασμένο μήνα έναντι 874.700 γιουάν (123.000 δολάρια), σύμφωνα με ένα αρχείο προμηθειών της 21ης Οκτωβρίου που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπό του.

Το Πολυτεχνείο της Βορειοδυτικής Κίνας είναι μέλος της ομάδας «Επτά Υιοί της Εθνικής Άμυνας», η οποία αποτελείται από κινεζικά πανεπιστήμια που υπόκεινται σε αμερικανικές κυρώσεις και έχει ιστορικό διεξαγωγής έρευνας σχετικής με την άμυνα για λογαριασμό του Πεκίνου.

Σύμφωνα με το αρχείο, οι μικροεπεξεργαστές αγοράστηκαν για τη σχολή διοίκησης επιχειρήσεων του πανεπιστημίου από την εταιρεία Shaanxi Bosuan Network Technology και όχι απευθείας από την Nvidia.

Το H200 συγκαταλέγεται μεταξύ των πιο ισχυρών τσιπ της Nvidia για την εκπαίδευση και τη λειτουργία προηγμένων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης και υπόκειται σε εγκρίσεις αδειών εξαγωγής από τις ΗΠΑ, οι οποίες συνήθως απορρίπτονται για ιδρύματα που περιλαμβάνονται στη μαύρη λίστα, όπως το Northwestern Polytechnical.

Το Πολυτεχνείο Northwestern απέκτησε επίσης πρόσβαση φέτος σε τσιπ H200 και άλλους ισχυρούς επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia μέσω πέντε συμβάσεων για ενοικίαση υπολογιστικής ισχύος από κινεζικές εταιρείες, όπως δείχνουν τα αρχεία προμηθειών.

Το Reuters αναφέρει για πρώτη φορά τις αγορές μικροτσίπ και τις συμβάσεις πληροφορικής. Το Northwestern Polytechnical, η Nvidia και το Γραφείο Βιομηχανίας και Ασφάλειας του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ, το οποίο εποπτεύει τους ελέγχους των εξαγωγών, δεν απάντησαν στα αιτήματα για σχόλια.

«Μπλακ λιστ» στο εμπόριο

Με έδρα τη βορειοδυτική πόλη Σιάν, το Northwestern Polytechnical διεξάγει έρευνα σχετικά με στρατιωτικά αεροσκάφη, πυραύλους και δορυφόρους.

Το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ πρόσθεσε το πανεπιστήμιο στη μαύρη λίστα εμπορίου, γνωστή ως «Entity List», το 2001 λόγω της φερόμενης εμπλοκής του σε δραστηριότητες διάδοσης πυραύλων και στρατιωτικής έρευνας. Το 2019, το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ ενέτεινε τους περιορισμούς, καθιστώντας τις άδειες εξαγωγής ελεγχόμενης αμερικανικής τεχνολογίας προς το πανεπιστήμιο αντικείμενο πολιτικής άρνησης χορήγησης στις περισσότερες περιπτώσεις.

Οι αγορές του Northwestern Polytechnical καταδεικνύουν πώς κινεζικοί φορείς με στρατιωτικούς δεσμούς συνεχίζουν να αποκτούν υπολογιστική ισχύ τεχνητής νοημοσύνης (AI) από τις ΗΠΑ μέσω εγχώριων προμηθευτών, είτε αγοράζοντας απευθείας μικροτσίπ είτε ενοικιάζοντας πρόσβαση σε διακομιστές που τα περιέχουν.

Μια ανάλυση του Reuters σε 26 κινεζικά αρχεία προμηθειών και εταιρικών εγγράφων από το τρέχον έτος αποκάλυψε ότι πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα αγοράζουν τσιπ της Nvidia που υπόκεινται σε περιορισμούς από τις ΗΠΑ ή ενοικιάζουν πρόσβαση σε υπολογιστικές υπηρεσίες που βασίζονται σε τεχνολογία της Nvidia και χρησιμοποιούν τέτοια τσιπ μέσω εγχώριων προμηθευτών. Αρκετά από αυτά είχαν στενούς δεσμούς με την αμυντική βιομηχανία ή τη στρατιωτική έρευνα της Κίνας.

Ευρύτερη αγορά

Τα αρχεία προμηθειών δείχνουν μια ευρύτερη αγορά για τους περιορισμένους επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia και τις υπολογιστικές υπηρεσίες στα κινεζικά πανεπιστήμια.

Το Πανεπιστήμιο του Σενζέν αγόρασε τον Σεπτέμβριο τρεις επεξεργαστές H100, έναν άλλο τσιπ τεχνητής νοημοσύνης υψηλών προδιαγραφών της Nvidia που έχει απαγορευτεί από τις ΗΠΑ, έναντι 769.800 γιουάν. Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Ουχάν αγόρασε τον Ιούνιο έναν διακομιστή που περιείχε έναν τσιπ H100 έναντι 355.000 γιουάν και τέσσερις τσιπ A100 σε ξεχωριστή αγορά αξίας 344.000 γιουάν, όπως δείχνουν τα αρχεία.

Το Πανεπιστήμιο Beihang, ένα ακόμη από τα πανεπιστήμια της ομάδας «Seven Sons of National Defense», αγόρασε τον Απρίλιο τέσσερις επεξεργαστές A800 έναντι 489.000 γιουάν. Το Beihang διατηρεί στενούς δεσμούς με τις αεροδιαστημικές και αμυντικές βιομηχανίες της Κίνας και διεξάγει έρευνα για στρατιωτικά αεροπορικά και διαστημικά προγράμματα.

Δύο προκηρύξεις δημόσιων συμβάσεων τον Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο ανέφεραν τους προμηθευτές που επιλέχθηκαν για την παροχή υπολογιστικών υπηρεσιών με χρήση τσιπ Nvidia H800 και A800, των οποίων η εξαγωγή προς την Κίνα απαγορεύεται, προς το Πανεπιστήμιο της Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών. Σε μία από αυτές, η πρόσβαση σε τσιπ H800 τιμολογήθηκε στα 10 γιουάν ανά ώρα χρήσης τσιπ. Σε ξεχωριστή ανάθεση σύμβασης τον Ιανουάριο, ορίστηκε προμηθευτής έξι τσιπ A100 αξίας 484.800 γιουάν για ένα δημόσιο ίδρυμα με έδρα το Σενζέν.

Το Reuters είχε αναφέρει προηγουμένως ότι κινεζικοί φορείς απέκτησαν τσιπ της Nvidia που υπόκεινται σε περιορισμούς, ενσωματωμένα σε διακομιστές κατασκευασμένους από τις εταιρείες Super Micro Computer, Dell και Gigabyte, μέσω εγχώριων μεταπωλητών. Το Reuters έχει επίσης τεκμηριώσει την ύπαρξη μιας παράνομης αγοράς στην Κίνα για τσιπ της Nvidia που υπόκεινται σε περιορισμούς, τα οποία προέρχονται από αποθέματα του εξωτερικού και μεσάζοντες τρίτων χωρών.

Την περασμένη εβδομάδα, το Reuters ανέφερε ότι μικρές ποσότητες τσιπ H200 είχαν φτάσει στην Κίνα μέσω έμμεσων διαδρομών, ενώ το Πεκίνο δεν είχε εγκρίνει εισαγωγές μεγάλης κλίμακας.

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