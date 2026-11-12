Πετρέλαιο: Γύρισε ανοδικά μετά τις δηλώσεις Τραμπ

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Ανοδικά κινείται το πετρέλαιο Brent, ανακάμπτοντας από τις πρωινές απώλειες αφού ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται συμφωνία με το Ιράν, αφήνοντας μετέωρη τη σύγκρουση που έχει προκαλέσει αναταραχή στον εφοδιασμό από τη Μέση Ανατολή.

Η τιμή του πετρελαίου Brent, για συμβόλαια παράδοσης τον Ιανουάριο, ενισχύθηκε κατά 0,5% στα 93,29 δολάρια το βαρέλι.Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού τύπου West Texas Intermediate υποχώρησαν κατά 0,1%, διαπραγματευόμενα στα 86,05 δολάρια το βαρέλι.

Ωστόσο, το αργό τύπου WTI καταγράφει πτώση περίπου 16% τον Νοέμβριο, σύμφωνα με στοιχεία της FactSet.

Οι δηλώσεις Τραμπ

«Δεν χρειαζόμαστε συμφωνία με το Ιράν. Εκείνες οι μέρες έχουν περάσει προ πολλού. Έχουμε τα χρήματά τους, εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια, και έχουμε τα Στενά τους!», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social. Επεσήμανε μάλιστα ότι θα προτιμούσε ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς να επικεντρωθεί στη διερεύνηση φερόμενης διαφθοράς σε πόλεις που διοικούνται από Δημοκρατικούς.

Ο John Kilduff, εταίρος στην Again Capital, εκτιμά ότι οι επενδυτές ίσως έσπευσαν υπερβολικά να προεξοφλήσουν το τέλος των συγκρούσεων.

«Η αγορά ενδέχεται να προέτρεξε, προεξοφλώντας την παύση των εχθροπραξιών», ανέφερε ο Kilduff στο CNBC. Προειδοποίησε δε ότι, εάν αναζωπυρωθούν οι αμφιβολίες σχετικά με την επίτευξη συμφωνίας, το «ασφάλιστρο κινδύνου» (security premium) στις τιμές του πετρελαίου θα αυξηθεί.

Άλλοι όμως αναλυτές υποβαθμίζουν την τοποθέτηση του Αμερικανού προέδρου. «Αυτή η αλλαγή εστίασης δεν λαμβάνεται ιδιαίτερα σοβαρά υπόψη από τις αγορές πετρελαίου» εξηγεί στη Wall Street Journal ο Πίτερ Καρντίγιο της Spartan Capital, σημειώνοντας ότι οι τιμές υποχώρησαν μετά από thn αρχική απότομη άνοδο. «Πιστεύουμε ότι, εκτός εάν υπάρξει στρατιωτικό πλήγμα από οποιαδήποτε πλευρά, οι πιθανότητες για μια σημαντική αντιστροφή στις τιμές του πετρελαίου είναι περιορισμένες αυτή τη στιγμή».

Τα σχόλια του Προέδρου σηματοδοτούν μια αλλαγή τόνου σε σχέση με τις πρόσφατες αναφορές από τις ΗΠΑ, ενώ και το Ιράν έχει καταστήσει σαφές ότι τηρεί σκληρή στάση. Η χώρα δεν πρόκειται να απομακρύνει «ούτε ένα άτομο» εμπλουτισμένου πυρηνικού υλικού από το έδαφός της, δήλωσε ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, Μοχσέν Ρεζαΐ, σε συνέντευξή του στο δίκτυο Al Mayadeen.

Οι τιμές υποχώρησαν νωρίτερα, εν μέσω ενδείξεων για συνεχιζόμενη ανθεκτικότητα στις εξαγωγές από τον Περσικό Κόλπο, με πρωτοστάτη τη Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με έκθεση του ΟΠΕΚ που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, το Ριάντ ενημέρωσε τον οργανισμό ότι η παραγωγή του εκτινάχθηκε κατά 26% τον Οκτώβριο, φτάνοντας σε ένα από τα υψηλότερα μηνιαία επίπεδα των τελευταίων ετών. Το Ιράκ ανέφερε επίσης ότι αύξησε τα επίπεδα παραγωγής του, φτάνοντας σε νέο υψηλό για την περίοδο μετά την έναρξη των συγκρούσεων.

«Οι αυξημένες ροές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή κατέστησαν δυνατές χάρη στη στρατιωτική υποστήριξη των ΗΠΑ, η οποία περιλαμβάνει ναυτικές συνοδείες για την προστασία των δεξαμενόπλοιων» σημειώνει ο Giovanni Staunovo, αναλυτής της UBS Group AG, μετά τα σχόλια του Τραμπ.

«Κατά συνέπεια, η κατάσταση εξαρτάται εν μέρει από το πόσο καιρό είναι διατεθειμένες οι ΗΠΑ να παρέχουν αυτή την υπηρεσία — κάτι που, όπως είναι πιθανό, συνεπάγεται και σημαντικό κόστος».