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Πετρέλαιο: Υποχωρούν οι τιμές – Στα 91 δολ. το βαρέλι

Το API καταγράφει αύξηση στα εβδομαδιαία αποθέματα σε πετρέλαιο και καύσιμα στις ΗΠΑ

Commodities 12.11.2026, 08:00
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Πετρέλαιο: Υποχωρούν οι τιμές – Στα 91 δολ. το βαρέλι
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Υποχώρησε το πετρέλαιο κατά περισσότερο από 1 δολάριο το βαρέλι την Πέμπτη, καθώς η μείωση των ανησυχιών για κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή περιόρισε το ασφάλιστρο κινδύνου στις αγορές αργού πετρελαίου. Παράλληλα, η αύξηση της παραγωγής από τον ΟΠΕΚ+ και τα αυξανόμενα αποθέματα στις ΗΠΑ ενίσχυσαν τους φόβους για υπερπροσφορά.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το πετρέλαιο τύπου Brent σημείωσαν πτώση 1,47 δολαρίων, ή 1,58%, φτάνοντας τα 91,29 δολάρια το βαρέλι στις 05:26 ώρα Ελλάδος. Τα αντίστοιχα συμβόλαια για το αμερικανικό αργό (WTI) υποχώρησαν κατά 1,24 δολάρια, ή 1,43%, στα 85,29 δολάρια, σύμφωνα με το Reuters.

Οι μειώσεις αυτές ανέτρεψαν τα κέρδη της Τετάρτης, όταν το Brent είχε ενισχυθεί κατά 1,4% και το WTI κατά 0,6%, αφού και οι δύο δείκτες είχαν αγγίξει χαμηλά επίπεδα δύο μηνών την προηγούμενη ημέρα.

«Οι αγορές υποχωρούν εν μέσω προσδοκιών ότι βρίσκονται σε εξέλιξη παρασκηνιακές προσπάθειες για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, και ότι είναι απίθανο να κλιμακωθεί ο πόλεμος που εμπλέκει το Ιράν πριν από τη σύνοδο κορυφής ΗΠΑ-Κίνας την επόμενη εβδομάδα», δήλωσε στο Reuters ο Χιρογιούκι Κικουκάγουα, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής της Nissan Securities Investment, τμήματος της Nissan Securities.

«Ωστόσο, δεδομένης της αβεβαιότητας γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, είναι απίθανο να υποστούν οι αγορές κάποια σημαντική κατάρρευση», πρόσθεσε ο Κικουκάγουα.

πετρέλαιο

Το πετρέλαιο εν αναμονή αποτελέσματα συνομιλιών και αποθεμάτων

Ρώσοι και Ουκρανοί διαπραγματευτές συμφώνησαν σε μια εκτεταμένη ανταλλαγή αιχμαλώτων κατά τη διάρκεια διήμερων ειρηνευτικών συνομιλιών στο Άμπου Ντάμπι, οι οποίες ολοκληρώθηκαν την Τετάρτη. Παρόλα αυτά, Αμερικανοί διαμεσολαβητές ανέφεραν ότι εξακολουθούν να υφίστανται διαφορές σε άλλα κρίσιμα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου του εδαφικού.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο ελπίζει να επιτύχει συγκεκριμένα αποτελέσματα όσον αφορά την επίλυση του πολέμου εντός του τρέχοντος έτους.

Την ίδια στιγμή, ο επικεφαλής ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζάι, δήλωσε σε τηλεοπτικές του δηλώσεις ότι το Ιράν δεν πρόκειται να επιτρέψει να βγει από τη χώρα ούτε ένα σωματίδιο εμπλουτισμένου πυρηνικού υλικού, προειδοποιώντας παράλληλα ότι θα υπάρξουν συνέπειες εάν οι ΗΠΑ εξαπολύσουν νέα πλήγματα.

Η Ουάσιγκτον δήλωσε ότι τα πυρηνικά ζητήματα πρέπει να αποτελούν μέρος τυχόν αρχικών διαπραγματεύσεων με το Ιράν, οι οποίες θα αποσκοπούν στον τερματισμό του οκτάμηνου πολέμου, ενώ Αμερικανοί αξιωματούχοι υποβάθμισαν την ανάγκη για περαιτέρω στρατιωτικά πλήγματα.

Στο κλίμα κάμψης που επικρατεί στις αγορές πετρελαίου συνέβαλε η αύξηση της παραγωγής αργού από τον ΟΠΕΚ+ τον Οκτώβριο, η οποία οφείλεται στην ενισχυμένη παραγωγή της Σαουδικής Αραβίας, παρά τις συνεχιζόμενες διαταραχές στη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Τα αποθέματα αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 9 εκατομμύρια βαρέλια την τελευταία εβδομάδα, σύμφωνα με πηγές της αγοράς που επικαλούνται στοιχεία του Αμερικανικού Ινστιτούτου Πετρελαίου. Τα επίσημα στοιχεία από την Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ αναμένεται να δημοσιευθούν την Πέμπτη, με καθυστέρηση μίας ημέρας λόγω της εθνικής εορτής στις ΗΠΑ την Τετάρτη.

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