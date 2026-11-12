Αγροτικά προϊόντα: Διαμόρφωση της ελληνικής ατζέντας για τα ΠΟΠ και ΠΓΕ στη νέα ΚΑΠ

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Με επίκεντρο τη διαμόρφωση της ελληνικής ατζέντας για τα αγροτικά προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) στη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) 2028-2034, ξεκίνησε στην Παλιά Ηλεκτρική στις Αρχάνες στην Κρήτη η διήμερη συνάντηση των ελληνικών Περιφερειών.

Τη διοργάνωση ανέλαβε η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με την ένωση AREPO, με χαιρετισμούς από τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη, τον Δήμαρχο Αρχανών-Αστερουσίων Μανόλη Κοκοσάλη, τον Πρόεδρο της AREPO Alessandro Benduschi, τον Επικεφαλής Παραγωγών της AREPO César Saldaña, την Πρόεδρο της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Κρήτης Ειρήνη Χουδετσανάκη και θεματικούς αντιπεριφερειάρχες απ’ όλη την Ελλάδα. Το συντονισμό είχε ο Χαράλαμπος Πίτερης Συνεργάτης Περιφέρειας Κρήτης για την ένωση AREPO.

Στ. Αρναουτάκης: «Η Κρήτη γίνεται το εθνικό σημείο αναφοράς για το μέλλον, τη δυναμική και την αξία των προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ στη νέα ΚΑΠ»

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα κατέχει την 4η θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση με 283 πιστοποιημένες ονομασίες, εκ των οποίων οι 121 αφορούν αγροτικά προϊόντα, με την Κρήτη στην πρώτη γραμμή.

Χαρακτήρισε σταθμό-ορόσημο την πρόσφατη ευρωπαϊκή αναγνώριση του ΠΓΕ «Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Κρήτη», που δίνει στη ναυαρχίδα της κρητικής διατροφής ισχυρό διαβατήριο για τις διεθνείς αγορές. Απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης, του κόστους παραγωγής και της διάθεσης χύμα προϊόντων, ο Περιφερειάρχης έθεσε τέσσερις εθνικές προτεραιότητες με επίκεντρο τον αγρότη: Τυποποίηση, Υπεραξία, Προστασία και Αξιοπιστία, υπενθυμίζοντας την ανάδειξη της Κρήτης ως Ευρωπαϊκής Περιφέρειας Γαστρονομίας 2026 και την Προεδρία της AREPO την περίοδο 2017-2021.

Θεσμική θωράκιση και διασύνδεση με τον τουρισμό

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης υπογράμμισε πως οι ελληνικές Περιφέρειες ενώνουν δυνάμεις για τη δημιουργία θεσμικού πλαισίου προστασίας και στρατηγικής προώθησης των προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ, που συνδέονται με την ταυτότητα, τον πολιτισμό και την ποιότητα. Όπως επεσήμανε ο Σταύρος Τζεδάκης, η κατοχύρωση αποτελεί την αρχή μιας συλλογικής προσπάθειας για έναν βιώσιμο πρωτογενή τομέα, που ενισχύει την αλυσίδα αξίας προς όφελος των παραγωγών, των μεταποιητών και των καταναλωτών.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Διασύνδεσης Τουρισμού με τον Πρωτογενή Τομέα Σπύρος Μπαλαντίνος ανέδειξε την αξιοποίηση ευκαιριών χρηματοδότησης μέσω της AREPO και της νέας ΚΑΠ. Επικαλούμενος μελέτη της AREPO όπου τα προϊόντα ΠΟΠ πετυχαίνουν περίπου διπλάσια τιμή από τα συμβατικά, ο Σπύρος Μπαλαντίνος σημείωσε ότι η ιστορία τους, οι ιδιαίτερες πρώτες ύλες και η προώθησή τους μέσω του τουρισμού και των εκθέσεων στηρίζουν τις επενδύσεις και τους παραγωγούς της κρητικής ενδοχώρας.

Η «Διακήρυξη των Αρχανών»

Στις θεματικές ενότητες παρουσιάστηκαν εισηγήσεις και καλές πρακτικές από εκπροσώπους ελληνικών Περιφερειών, επιστημονικών και παραγωγικών φορέων, καταλήγοντας στη «Διακήρυξη των Αρχανών για τα Προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ» που θ’ ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα.

Το διήμερο ολοκληρώνεται σήμερα, Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, με τεχνικές επισκέψεις πεδίου στον Συνεταιρισμό «Φαμελιά Αστερουσίων» στις Στάβιες, στην Τυροκομική Μονάδα ΠΟΠ Στειακάκης στον Βαλή και στην Oleum Crete στο Τυμπάκι.