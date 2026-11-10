Αγροτικά προϊόντα: Κοινή δράση των Περιφερειών για τα προϊόντα προέλευσης

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Με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης, εκπρόσωποι ελληνικών Περιφερειών, ομάδων παραγωγών, συνεταιρισμών και του αγροδιατροφικού τομέα θα συναντηθούν στις 11 και 12 Νοεμβρίου 2026 στις Αρχάνες Ηρακλείου, στη διήμερη συνάντηση με επίκεντρο τα αγροτικά προϊόντα και με θέμα: «Η δυναμική των Προϊόντων Προέλευσης στις ελληνικές περιφέρειες: Διαμορφώνοντας την ελληνική ατζέντα για τα ΠΟΠ και ΠΓΕ στη Νέα ΚΑΠ 2028-2034».

Η συνάντηση αποτελεί εθνικό φόρουμ διαλόγου για το μέλλον των προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) και Εγγυημένων Παραδοσιακών Ιδιότυπων Προϊόντων (ΕΠΙΠ), ενόψει της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και του Σχεδίου Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Γεωγραφικές Ενδείξεις. Το διήμερο ξεκινά στις 9:00 το πρωί της Τετάρτης στο κτίριο της παλιάς ηλεκτρικής στις Αρχάνες.

Πολιτικός διάλογος και «Διακήρυξη των Αρχανών»

Την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο Δήμαρχος Αρχανών-Αστερουσίων Μανόλης Κοκοσάλης, καθώς και διαδικτυακά ο Υπουργός Γεωργίας και Δασών της Περιφέρειας Λομβαρδίας και Πρόεδρος της AREPO Alessandro Benduschi και ο Πρόεδρος του CADO Ανδαλουσίας και Επικεφαλής Παραγωγών της AREPO César Saldaña.

Εισηγήσεις για τη νέα ΚΑΠ και τα αγροτικά προϊόντα ποιότητας θα παρουσιάσουν ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Διασύνδεσης Τουρισμού με τον Πρωτογενή Τομέα Σπυρίδων Μπαλαντίνος, η Πρόεδρος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Κρήτης Ειρήνη Χουδετσανάκη και ο Συνεργάτης της Περιφέρειας Κρήτης για την AREPO Χαράλαμπος-Νικόλαος Πίτερης. Καλές πρακτικές θα καταθέσουν ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης, οι Αντιπεριφερειάρχες Δυτικής Ελλάδας Ανδρέας Φίλιας και Νοτίου Αιγαίου Φιλήμονας Ζαννετίδης, ο Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας Θεσσαλίας Δημήτριος Σταυρίδης και ο Πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ Θεόδωρος Σιόγκας από τη Δυτική Μακεδονία.

Τις προκλήσεις του κλάδου θα αναλύσουν εκπρόσωπος του Συνεταιρισμού «Φαμελιά Αστερουσίων», ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Τυποποιητών Ελαιολάδου Κρήτης Γεώργιος Ανδρεαδάκης, ο Πρόεδρος του Δικτύου Οινοποιών Κρήτης Στέλιος Ζαχαριουδάκης, ο Αναπληρωτής Καθηγητής του ΕΛΜΕΠΑ Ελευθέριος Αλυσσανδράκης, ο κτηνίατρος Αλέξανδρος Στεφανάκης και ο σύμβουλος επιχειρήσεων Νικόλαος Μπουνάκης, καταλήγοντας στη «Διακήρυξη των Αρχανών για τα Προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ».

Επισκέψεις πεδίου

Την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθούν τεχνικές επισκέψεις στον Συνεταιρισμό «Φαμελιά Αστερουσίων» στις Στάβιες, στην Τυροκομική Μονάδα ΠΟΠ Στειακάκης στον Βαλή και στην Oleum Crete στο Τυμπάκι, εστιάζοντας στην πιστοποίηση, την ιχνηλασιμότητα και τις εξαγωγές.