Θεσσαλία: Η κυκλική οικονομία ως ευκαιρία ανάπτυξης για τον αγροτικό κόσμο

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Οι δυνατότητες αξιοποίησης των αγροτικών και κτηνοτροφικών υπολειμμάτων, η μείωση του κόστους παραγωγής και η δημιουργία νέων προϊόντων προστιθέμενης αξίας βρέθηκαν στο επίκεντρο της ημερίδας «Κυκλική οικονομία, εφαρμογές και προοπτικές», που διοργάνωσε η Περιφέρεια Θεσσαλίας, μέσω της Αντιπεριφέρειας Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η επιλογή της Ελασσόνας συνδέεται με την ισχυρή αγροτική και κτηνοτροφική της ταυτότητα και τις δυνατότητες αξιοποίησης των τοπικών παραγωγικών πόρων. Στόχος της διοργάνωσης ήταν η σύνδεση της κυκλικής οικονομίας με τις πραγματικές ανάγκες των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των επιχειρήσεων, μέσα από εφαρμόσιμες λύσεις που περιορίζουν τις απώλειες και ενισχύουν την τοπική οικονομία.

«Το απόβλητο του ενός μπορεί να γίνει ο πόρος του άλλου»

Αναπτυξιακή επιλογή για τη Θεσσαλία

Ανοίγοντας τις εργασίες, ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας Φώτης Λαμπρινίδης ευχαρίστησε τον Δήμο Ελασσόνας για τη φιλοξενία και τόνισε: «Για την Περιφέρεια Θεσσαλίας, η κυκλική οικονομία αποτελεί αναπτυξιακή επιλογή και όχι απλώς περιβαλλοντική υποχρέωση. Το απόβλητο του ενός μπορεί να γίνει ο πόρος του άλλου».

Στο επίκεντρο της συζήτησης τέθηκαν τα γεωργικά υπολείμματα, τα κλαδέματα, τα οργανικά απόβλητα της αγροδιατροφικής βιομηχανίας και τα κτηνοτροφικά απόβλητα. Υπό κατάλληλες προϋποθέσεις, μπορούν να αποτελέσουν πρώτη ύλη για την παραγωγή ενέργειας, βιοαερίου, οργανικών εδαφοβελτιωτικών και άλλων χρήσιμων προϊόντων, μετατρέποντας ένα σημερινό κόστος διαχείρισης σε πηγή εισοδήματος, επιχειρηματική ς δραστηριότητας και νέων θέσεων εργασίας.

Βασική προϋπόθεση, όπως επεσήμανε ο κ. Λαμπρινίδης, αποτελεί ο επιστημονικός σχεδιασμός, με βάση την πραγματική διαθεσιμότητα των τοπικών πόρων και με σεβασμό στις ανάγκες της γεωργικής παραγωγής, στο έδαφος, στο νερό και στη βιοποικιλότητα.

Παράλληλα, η ανάκτηση νερού και θρεπτικών συστατικών επιτρέπει την επιστροφή πολύτιμων πόρων στην παραγωγική διαδικασία. Για τη Θεσσαλία, που έχει βιώσει τις συνέπειες μεγάλων φυσικών καταστροφών, η εξοικονόμηση πόρων και η αποδοτικότερη παραγωγή συνδέονται άμεσα με την ανθεκτικότητα της τοπικής οικονομίας.

Στην κατεύθυνση αυτή, προτεραιότητα της Περιφέρειας αποτελεί η σύνδεση της παραγωγής με την έρευνα και την καινοτομία, μέσα από συνεργασίες με Δήμους, συνεταιρισμούς, επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα.

Στις εισηγήσεις τους, οι Βασίλειος Φιλίππου και Ιωάννης Δ. Κοντοδήμος από το ΕΚΕΤΑ, η Δέσποινα Φυτιλή από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, ο Ζήσης Αργυρόπουλος, η Νικολέττα Χαρατσάρη και ο Λάμπρος Πουρδαλάς παρουσίασαν εφαρμογές κυκλικής βιοοικονομίας, το έργο NUTRICORE, τρόπους περιορισμού απωλειών στη μεταποίηση και δυνατότητες ενεργειακής αξιοποίησης της βιομάζας. Ακολούθησε ανοιχτός διάλογος με τους συμμετέχοντες. Στην ημερίδα παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος Ελασσόνας Νίκος Γάτσας, αντιδήμαρχοι, ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γκουντόπουλος, οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Αποστόλου, Σοφολόγης, στελέχη και υπηρεσιακοί παράγοντες της Περιφέρειας και του Δήμου, καθώς και εκπρόσωποι τοπικών φορέων και επιχειρήσεων.