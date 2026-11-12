Ιπτάμενα αυτοκίνητα: Ενδέχεται να πετάξουν στην Κίνα το επόμενο καλοκαίρι

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Επιβατικές μετακινήσεις με τα λεγόμενα «ιπτάμενα αυτοκίνητα» ενδέχεται να αρχίσουν να πραγματοποιούνται ήδη από το επόμενο καλοκαίρι στην Κίνα, σύμφωνα με τον κατασκευαστή ενός διθέσιου οχήματος που διαθέτει σύστημα αυτόματου πιλότου.

Ο Ντέλι Ζάο, διευθύνων σύμβουλος της κινεζικής εταιρείας ιπτάμενων οχημάτων XPeng, μιλώντας στον Guardian δήλωσε ότι το όχημα χαμηλού υψόμετρου —το οποίο κοστίζει 300.000 δολάρια — θα είναι έτοιμο για χρήση από ιδιώτες σε αγροτικές περιοχές, καθώς και από υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Έπειτα από 10 χρόνια ανάπτυξης, που περιλάμβαναν δοκιμές ιπτάμενων μοτοσικλετών στη βάση της εταιρείας στο Γκουανγκτζού, το όχημα έλαβε έγκριση από τις κινεζικές αρχές πολιτικής αεροπορίας για περιορισμένη χρήση.

Η μικρή καμπίνα του έχει περίπου το μέγεθος ενός Fiat 500, ενώ το όχημα ανυψώνεται στον αέρα χάρη σε έξι έλικες που λειτουργούν με μπαταρίες —παρόμοιους με εκείνους των drone— και κατευθύνεται μέσω ενός απλού χειριστηρίου joystick. Μπορεί επίσης να πετάξει αυτόνομα προς έναν προγραμματισμένο προορισμό. Ο Ζάο, ο οποίος είναι εκπαιδευμένος πιλότος, υποστήριξε ότι θα μπορούσε να μάθει σε οποιονδήποτε να το χειρίζεται μέσα σε μόλις πέντε λεπτά.

Στην τιμή του οχήματος περιλαμβάνεται ένα βαν έξι τροχών, παρόμοιο σε μέγεθος με ένα Ford Transit, από το πίσω μέρος του οποίου ξεδιπλώνεται το ιπτάμενο όχημα — «ακριβώς όπως στα Transformers», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ζάο. Ο ίδιος ασχολείται με την ανάπτυξη ιπτάμενων αυτοκινήτων εδώ και σχεδόν μία δεκαετία, ενώ δήλωσε ότι άντλησε έμπνευση, μεταξύ άλλων, από τα ιπτάμενα πλάσματα που καβαλικεύουν οι άνθρωποι στις ιστορίες του Χάρι Πότερ, καθώς και από το ιπτάμενο «σκέιτμπορντ» του Green Goblin στα κόμικς του Spider-Man.

«Έρχεται η εποχή όπου ο καθένας θα μπορεί να γίνει πιλότος», δήλωσε την Τρίτη στο Web Summit της Λισαβόνας, όπου ένα πρωτότυπο του οχήματος προσέλκυσε πλήθος κόσμου. Ο Ζάο ανέφερε ότι, μέχρι στιγμής, δεν έχει σημειωθεί κανένας τραυματισμός κατά τη χρήση του οχήματος. Αν και χαρακτηρίζεται ως «αυτοκίνητο», στην πραγματικότητα στερείται τροχών και θα ήταν ακριβέστερο να περιγραφεί ως ένα drone τύπου ελικοπτέρου. Σύμφωνα με τον ίδιο, το αρχικό κοινό-στόχος περιλαμβάνει άτομα που ασχολούνται με δραστηριότητες όπως «καταδύσεις, σερφ, οδήγηση εκτός δρόμου και πτήσεις».

Τα ιπτάμενα αυτοκίνητα του Μασκ είναι τσίρκο

Τον περασμένο μήνα, ο Ίλον Μασκ παρουσίασε τη δική του εκδοχή ενός ιπτάμενου Tesla, το οποίο χρησιμοποιεί ισχυρές ριπές αερίου για να περιστρέφεται και να κάνει τούμπες στον αέρα. Μέσα σε ένα κλίμα έντονου ανταγωνισμού μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας όσον αφορά την ανάπτυξη ηλεκτρικών οχημάτων και τεχνολογίας drone, ο Ζάο δήλωσε ότι το πρωτότυπο του Μασκ «στην πραγματικότητα κάνει άλματα ή πηδά, δεν πετάει». Το όχημα της XPeng μπορεί να πετάξει σε ύψος έως και 1 χλμ. από το έδαφος – πολύ χαμηλότερα από ένα ελαφρύ αεροσκάφος χωρίς συμπιεζόμενη καμπίνα, όπως ένα Cessna.

«Ανυπομονώ να δω μια μελλοντική γενιά που θα μπορεί όντως να πετάξει», ανέφερε, ενώ συμφώνησε όταν ρωτήθηκε αν η επίδειξη του Μασκ έμοιαζε περισσότερο με νούμερο τσίρκου.

Ωστόσο, και το «ιπτάμενο αυτοκίνητο» της XPeng έχει περιορισμένο πεδίο εφαρμογής. Θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε εγκεκριμένους χώρους στην Κίνα, καθώς και από υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης που χρειάζεται να προσεγγίσουν δυσπρόσιτες περιοχές. Έχει εμβέλεια πτήσης 30 χλμ., αν και αυτή σύντομα θα διπλασιαστεί, καθώς η ενεργειακή πυκνότητα της μπαταρίας θα αυξηθεί στα 400 κιλοβάτ ανά χιλιόγραμμο.

Η εμφάνισή του αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας του Πεκίνου για την ανάπτυξη της λεγόμενης «οικονομίας χαμηλού υψομέτρου» – η οποία περιλαμβάνει drones και ιπτάμενα αυτοκίνητα. Η διαδικασία ξεκινά με τη μεταφορά εμπορευμάτων, προχωρά στη μεταφορά ανθρώπων και επεκτείνεται από τις αγροτικές περιοχές προς τις πόλεις. Ο Ζάο δήλωσε ότι η εταιρεία του είναι μία από τις περίπου 20 στην Κίνα που εργάζονται πάνω σε ιπτάμενα οχήματα.

«Στο μέλλον, όλα τα αυτοκίνητα θα αποκτήσουν φτερά και όλες οι μετακινήσεις θα περάσουν από τις δύο στις τρεις διαστάσεις», προανήγγειλε ο Ζάο. Ανέφερε επίσης ότι έχει υπογράψει συμφωνίες με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας για την ανάπτυξη της χρήσης των ιπτάμενων αυτοκινήτων, προσθέτοντας: «Στόχος μας είναι να εισέλθουμε στην ευρωπαϊκή αγορά το συντομότερο δυνατό».