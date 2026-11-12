 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(10) "Automotive"
    [1]=>
    string(22) "Technology & Computing"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(15) "Driverless Cars"
    [1]=>
    string(20) "Consumer Electronics"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(10) "Automotive"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(22) "Technology & Computing"
}

Ιπτάμενα αυτοκίνητα: Ενδέχεται να πετάξουν στην Κίνα το επόμενο καλοκαίρι

Η XPeng αναφέρει ότι τα ιπτάμενα αυτοκίνητα χαμηλού υψόμετρου, αξίας 300.000 δολαρίων, θα είναι σύντομα έτοιμο για χρήση από υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, καθώς και για ψυχαγωγικούς σκοπούς σε αγροτικές περιοχές.

World 12.11.2026, 23:55
Σχολιάστε
Ιπτάμενα αυτοκίνητα: Ενδέχεται να πετάξουν στην Κίνα το επόμενο καλοκαίρι
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Επιβατικές μετακινήσεις με τα λεγόμενα «ιπτάμενα αυτοκίνητα» ενδέχεται να αρχίσουν να πραγματοποιούνται ήδη από το επόμενο καλοκαίρι στην Κίνα, σύμφωνα με τον κατασκευαστή ενός διθέσιου οχήματος που διαθέτει σύστημα αυτόματου πιλότου.

Ο Ντέλι Ζάο, διευθύνων σύμβουλος της κινεζικής εταιρείας ιπτάμενων οχημάτων XPeng, μιλώντας στον Guardian δήλωσε ότι το όχημα χαμηλού υψόμετρου —το οποίο κοστίζει 300.000 δολάρια — θα είναι έτοιμο για χρήση από ιδιώτες σε αγροτικές περιοχές, καθώς και από υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Έπειτα από 10 χρόνια ανάπτυξης, που περιλάμβαναν δοκιμές ιπτάμενων μοτοσικλετών στη βάση της εταιρείας στο Γκουανγκτζού, το όχημα έλαβε έγκριση από τις κινεζικές αρχές πολιτικής αεροπορίας για περιορισμένη χρήση.

Η μικρή καμπίνα του έχει περίπου το μέγεθος ενός Fiat 500, ενώ το όχημα ανυψώνεται στον αέρα χάρη σε έξι έλικες που λειτουργούν με μπαταρίες —παρόμοιους με εκείνους των drone— και κατευθύνεται μέσω ενός απλού χειριστηρίου joystick. Μπορεί επίσης να πετάξει αυτόνομα προς έναν προγραμματισμένο προορισμό. Ο Ζάο, ο οποίος είναι εκπαιδευμένος πιλότος, υποστήριξε ότι θα μπορούσε να μάθει σε οποιονδήποτε να το χειρίζεται μέσα σε μόλις πέντε λεπτά.

Στην τιμή του οχήματος περιλαμβάνεται ένα βαν έξι τροχών, παρόμοιο σε μέγεθος με ένα Ford Transit, από το πίσω μέρος του οποίου ξεδιπλώνεται το ιπτάμενο όχημα — «ακριβώς όπως στα Transformers», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ζάο. Ο ίδιος ασχολείται με την ανάπτυξη ιπτάμενων αυτοκινήτων εδώ και σχεδόν μία δεκαετία, ενώ δήλωσε ότι άντλησε έμπνευση, μεταξύ άλλων, από τα ιπτάμενα πλάσματα που καβαλικεύουν οι άνθρωποι στις ιστορίες του Χάρι Πότερ, καθώς και από το ιπτάμενο «σκέιτμπορντ» του Green Goblin στα κόμικς του Spider-Man.

«Έρχεται η εποχή όπου ο καθένας θα μπορεί να γίνει πιλότος», δήλωσε την Τρίτη στο Web Summit της Λισαβόνας, όπου ένα πρωτότυπο του οχήματος προσέλκυσε πλήθος κόσμου. Ο Ζάο ανέφερε ότι, μέχρι στιγμής, δεν έχει σημειωθεί κανένας τραυματισμός κατά τη χρήση του οχήματος. Αν και χαρακτηρίζεται ως «αυτοκίνητο», στην πραγματικότητα στερείται τροχών και θα ήταν ακριβέστερο να περιγραφεί ως ένα drone τύπου ελικοπτέρου. Σύμφωνα με τον ίδιο, το αρχικό κοινό-στόχος περιλαμβάνει άτομα που ασχολούνται με δραστηριότητες όπως «καταδύσεις, σερφ, οδήγηση εκτός δρόμου και πτήσεις».

Τα ιπτάμενα αυτοκίνητα του Μασκ είναι τσίρκο

Τον περασμένο μήνα, ο Ίλον Μασκ παρουσίασε τη δική του εκδοχή ενός ιπτάμενου Tesla, το οποίο χρησιμοποιεί ισχυρές ριπές αερίου για να περιστρέφεται και να κάνει τούμπες στον αέρα. Μέσα σε ένα κλίμα έντονου ανταγωνισμού μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας όσον αφορά την ανάπτυξη ηλεκτρικών οχημάτων και τεχνολογίας drone, ο Ζάο δήλωσε ότι το πρωτότυπο του Μασκ «στην πραγματικότητα κάνει άλματα ή πηδά, δεν πετάει». Το όχημα της XPeng μπορεί να πετάξει σε ύψος έως και 1 χλμ. από το έδαφος – πολύ χαμηλότερα από ένα ελαφρύ αεροσκάφος χωρίς συμπιεζόμενη καμπίνα, όπως ένα Cessna.

«Ανυπομονώ να δω μια μελλοντική γενιά που θα μπορεί όντως να πετάξει», ανέφερε, ενώ συμφώνησε όταν ρωτήθηκε αν η επίδειξη του Μασκ έμοιαζε περισσότερο με νούμερο τσίρκου.

Ωστόσο, και το «ιπτάμενο αυτοκίνητο» της XPeng έχει περιορισμένο πεδίο εφαρμογής. Θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε εγκεκριμένους χώρους στην Κίνα, καθώς και από υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης που χρειάζεται να προσεγγίσουν δυσπρόσιτες περιοχές. Έχει εμβέλεια πτήσης 30 χλμ., αν και αυτή σύντομα θα διπλασιαστεί, καθώς η ενεργειακή πυκνότητα της μπαταρίας θα αυξηθεί στα 400 κιλοβάτ ανά χιλιόγραμμο.

Η εμφάνισή του αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας του Πεκίνου για την ανάπτυξη της λεγόμενης «οικονομίας χαμηλού υψομέτρου» – η οποία περιλαμβάνει drones και ιπτάμενα αυτοκίνητα. Η διαδικασία ξεκινά με τη μεταφορά εμπορευμάτων, προχωρά στη μεταφορά ανθρώπων και επεκτείνεται από τις αγροτικές περιοχές προς τις πόλεις. Ο Ζάο δήλωσε ότι η εταιρεία του είναι μία από τις περίπου 20 στην Κίνα που εργάζονται πάνω σε ιπτάμενα οχήματα.

«Στο μέλλον, όλα τα αυτοκίνητα θα αποκτήσουν φτερά και όλες οι μετακινήσεις θα περάσουν από τις δύο στις τρεις διαστάσεις», προανήγγειλε ο Ζάο. Ανέφερε επίσης ότι έχει υπογράψει συμφωνίες με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας για την ανάπτυξη της χρήσης των ιπτάμενων αυτοκινήτων, προσθέτοντας: «Στόχος μας είναι να εισέλθουμε στην ευρωπαϊκή αγορά το συντομότερο δυνατό».

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Microsoft: Χάος σε επιχειρήσεις και κρατικές υπηρεσίες – Παράταση 48 ωρών για να μη χαθούν τα emails
World

Στο σκοτάδι... από το μπλακ άουτ της Μicrosoft
Τραμπ προς Χουάνγκ: «Σώσε τη θέση σου»
World

Τραμπ προς Χουάνγκ: «Σώσε τη θέση σου»
Nvidia: Οι τελευταίες ώρες πριν την αποχώρηση του Τζένσεν Χουάνγκ
World

Η αρχή του τέλους και η θορυβώδης πτώση του Mr. Nvidia
Παρασκευή και 13 Νοεμβρίου 2026: Η «συντέλεια του κόσμου» που προέβλεψε μαθηματική εξίσωση το 1960
World

Η «συντέλεια του κόσμου» που προέβλεψε μια μαθηματική εξίσωση
AK-47: Το θρυλικό τυφέκιο εφόδου που έγινε το πιο διαδεδομένο όπλο στον κόσμο
World

Το θρυλικό τουφέκι που έγινε τo απόλυτο best seller
Nvidia – Anthropic: Το στοίχημα των 10 δισ. δολαρίων μετά την αποχώρηση Χουάνγκ
Tεχνητή νοημοσύνη

Nvidia – Anthropic: Οι χρυσοί δεσμοί που δοκιμάζονται μετά τον Χουάνγκ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Εργατικά ατυχήματα: Πλήρης σύγχυση για τον αριθμό τους
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πλήρης σύγχυση για τον αριθμό των εργατικών ατυχημάτων

Τέσσερις φορείς με διαφορετικές καταγραφές αναδεικνύει το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία

Κώστας Παπαδής
Διεθνής επιβατική κίνηση: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια
Τουρισμός

Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια

Τι δείχνουν τα στοιχεία για την Fraport Greece - Ποιες χώρες στήριξαν τον ελληνικό τουρισμό

Λάμπρος Καραγεώργος
Πιερρακάκης: Τρεις ταχύτητες τραπεζών στην Ευρώπη
Τράπεζες

Πιερρακάκης: Οι τρεις κατηγορίες τραπεζών που χρειάζεται η Ευρώπη

Το παράδειγμα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας, η οποία προετοιμάζει τα επόμενα βήματα ανάπτυξης της

Αγης Μάρκου
Παρασκευή και 13 Νοεμβρίου 2026: Η «συντέλεια του κόσμου» που προέβλεψε μαθηματική εξίσωση το 1960
World

Η «συντέλεια του κόσμου» που προέβλεψε μια μαθηματική εξίσωση

Μια μελέτη του 1960 υποστήριζε ότι ο υπερπληθυσμός θα οδηγούσε τις μελλοντικές γενιές στο να «συμπιεστούν μέχρι θανάτου». Αν διαβάζετε αυτό το κείμενο τον Δεκέμβριο, τα καταφέραμε!

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
McDonald’s: Η ανακαίνιση στο Σύνταγμα, η αναδιοργάνωση του δικτύου και η νέα εποχή «McDonald’s Next»
Business

McDonald’s: Πότε «κόβει κορδέλα» στο Σύνταγμα - Η νέα στρατηγική

Το ποντάρισμα εκατομμυρίων στο Σύνταγμα και ο ρόλος του τουρισμού - Ο πρόεδρος και CEO της McDonald's Chris Kempczinski μιλάει για τη νέα στρατηγική της εταιρείας

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Καταναλωτική πίστη: Παράταση έως τον Ιούνιο του 2027 για τις εμπορικές αλυσίδες
Economy

Δόσεις... χωρίς τράπεζες: Παράταση για τις εμπορικές αλυσίδες

Οι επιχειρήσεις που θα υποβάλουν αίτηση στην Τράπεζα της Ελλάδος έως τις 20 Νοεμβρίου 2026 θα μπορούν να συνεχίσουν προσωρινά τη χρηματοδότηση αγορών, μέχρι να ολοκληρωθεί η αδειοδότησή τους, το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2027

Δημήτρης Χαροντάκης
Ακτοπλοΐα: «Ανάσα» 32 εκατ. ευρώ για τα καύσιμα, αλλά ο λογαριασμός ξεπερνά τα 300 εκατ.
Ακτοπλοΐα

Ακτοπλοΐα: «Ανάσα» 32 εκατ. για καύσιμα με κόστος 300 εκατ.

Η ελληνική ακτοπλοΐα καταναλώνει περίπου 700.000 τόνους καυσίμων ετησίως

Λάμπρος Καραγεώργος
HELLENiQ Energy: Η εκτόξευση των περιθωρίων, το μεγάλο πλεονέκτημα και η νέα μερισματική πολιτική
Business

HELLENiQ Energy: Κέρδη ρεκόρ, ισχυρά περιθώρια ανόδου

Τι λέει η NBG Securities για την πορεία της HELLENiQ Energy στο τέταρτο τρίμηνο

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Περισσότερα από World
Microsoft: Χάος σε επιχειρήσεις και κρατικές υπηρεσίες – Παράταση 48 ωρών για να μη χαθούν τα emails
World

Στο σκοτάδι... από το μπλακ άουτ της Μicrosoft

Μάχη με τον χρόνο δίνει η Microsoft για την αποκατάσταση του Outlook και Copilot - Πρόβλημα και στο Microsoft 365

Nvidia: Οι τελευταίες ώρες πριν την αποχώρηση του Τζένσεν Χουάνγκ
World

Η αρχή του τέλους και η θορυβώδης πτώση του Mr. Nvidia

Στο τέλος, ησυνήθης αποφασιστική και δυναμική συμπεριφορά του ισχυρού άνδρα της Nvidia είχε εξαφανιστεί, ενώ ακούστηκε να ψελίζει εκφράσεις του τύπου «δεν με νοιάζει»

Μελίνα Ζιάγκου
Παρασκευή και 13 Νοεμβρίου 2026: Η «συντέλεια του κόσμου» που προέβλεψε μαθηματική εξίσωση το 1960
World

Η «συντέλεια του κόσμου» που προέβλεψε μια μαθηματική εξίσωση

Μια μελέτη του 1960 υποστήριζε ότι ο υπερπληθυσμός θα οδηγούσε τις μελλοντικές γενιές στο να «συμπιεστούν μέχρι θανάτου». Αν διαβάζετε αυτό το κείμενο τον Δεκέμβριο, τα καταφέραμε!

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
AK-47: Το θρυλικό τυφέκιο εφόδου που έγινε το πιο διαδεδομένο όπλο στον κόσμο
World

Το θρυλικό τουφέκι που έγινε τo απόλυτο best seller

Από τις συγκρούσεις του Ψυχρού Πολέμου και τις σύγχρονες ένοπλες συρράξεις, το ΑΚ-47, γνωστό ως Καλάσνικοφ, εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα του 20ού αιώνα.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Nvidia – Anthropic: Το στοίχημα των 10 δισ. δολαρίων μετά την αποχώρηση Χουάνγκ
Tεχνητή νοημοσύνη

Nvidia – Anthropic: Οι χρυσοί δεσμοί που δοκιμάζονται μετά τον Χουάνγκ

Η αλλαγή ηγεσίας στη Nvidia προσθέτει αβεβαιότητα στην επικείμενη εισαγωγή της Anthropic στο χρηματιστήριο - Οι χρηματοδοτικές και εμπορικές διασυνδέσεις

Γιώργος Πολύζος
Ουίσκι: Το Glenmorangie The Thirty αναδείχθηκε κορυφαίο στον κόσμο για το 2026
World

Το Glenmorangie The Thirty αναδείχθηκε κορυφαίο ουίσκι για το 2026

Η 31η διοργάνωση του International Spirits Challenge απένειμε τον κορυφαίο τίτλο σε ένα σκωτσέζικο ουίσκι single malt 30 ετών, το οποίο ωριμάζει σε βαρέλια μπέρμπον και στη συνέχεια σε βαρέλια κόκκινου κρασιού

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Αγγλία: Ιστορικά κτίρια αφήνονται να καταρρεύσουν
World

Ιστορικά κτίρια στην Αγγλία σε πλήρη εγκατάλειψη

Σε όλη την Αγγλία κοινωνικές επιχειρήσεις αναλαμβάνουν την αποκατάσταση εγκαταλελειμμένων ακινήτων. Οι τοπικές αρχές, ωστόσο, συχνά διστάζουν λόγω έλλειψης πόρων και φόβου νομικών προσφυγών.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Latest News
Seanergy Maritime Holdings Corp.: Ρεκόρ καθαρής κερδοφορίας για το εννεάμηνο του 2026
Ναυτιλία

Seanergy Maritime Holdings Corp.: Ρεκόρ καθαρής κερδοφορίας για το εννεάμηνο του 2026

Η καθαρή κερδοφορία της Seanergy Maritime, ύψους 61,9 εκατ. δολαρίων (+604%), έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο 9μήνου στην ιστορία της εταιρείας

Microsoft: Χάος σε επιχειρήσεις και κρατικές υπηρεσίες – Παράταση 48 ωρών για να μη χαθούν τα emails
World

Στο σκοτάδι... από το μπλακ άουτ της Μicrosoft

Μάχη με τον χρόνο δίνει η Microsoft για την αποκατάσταση του Outlook και Copilot - Πρόβλημα και στο Microsoft 365

Γιεν: Σημειώνει άνοδο αφού ξεπέρασε το κρίσιμο επίπεδο των 160 ανά δολάριο
Συνάλλαγμα

Αλμα για το γιεν μετά τη βουτιά στα 160 ανά δολάριο

Το γιεν έφτασε το ψυχολογικό όριο των 160 ανά δολάριο, πριν ανακάμψει

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ηπια ανοδικά με Helleniq Energy και Motor Oil
Xρηματιστήριο Αθηνών

Με Helleniq Energy και Motor Oil ήπια ανοδικά το ΧΑ

Στο επίκεντρο βρίσκονται η νέα μερισματική πολιτική της Helleniq Energy και οι προοπτικές εξαγορών στα Βαλκάνια

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Τεχνητή Νοημοσύνη: Ποιος θα βγει κερδισμένος από τις αναταράξεις στη Νvidia;
Tεχνητή νοημοσύνη

Ποιος θα βγει κερδισμένος από τις αναταράξεις στη Νvidia;

Η κρίση ηγεσίας της Nvidia δημιουργεί ευκαιρίες για τους ανταγωνιστές της — αλλά και για έναν σημαντικό συνεργάτη της

Goldman Sachs: Αναθεωρεί ανοδικά τον 12μηνο στόχο για τις ευρωπαϊκές μετοχές
Markets

Goldman Sachs: Αναθεωρεί ανοδικά τον 12μηνο στόχο για τις ευρωπαϊκές μετοχές

Η Goldman Sachs αναμένει ότι η αύξηση των κερδών στην Ευρώπη θα επιβραδυνθεί στο 7% το 2027 από 18% το ⁠2026

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Πτωτικά οι δείκτες, ανησυχία για τη Fed
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Πτωτικά οι ευρωαγορές, ανησυχία για τη Fed

Οι επενδυτές αναμένουν τα προκαταρκτικά στοιχεία για το ΑΕΠ της ευρωζώνης

Αγρότες: Σε τροχιά νέων κινητοποιήσεων – «Ραντεβού» στη Λάρισα στις 6 Δεκεμβρίου
AGRO

Σε τροχιά κινητοποιήσεων οι αγρότες – «Ραντεβού» στη Λάρισα

Κόστος παραγωγής, απώλεια εισοδήματος, χαμηλές τιμές φέρνουν τους αγρότες σε νέες κινητοποιήσεις

ΕΞΑ: Ισχυρές επιδόσεις για τα ξενοδοχεία της Αθήνας τον Σεπτέμβριο – Σταθερή πορεία στο εννεάμηνο
Τουρισμός

Στην κορυφή 11 ευρωπαϊκών πόλεων οι πληρότητες στα ξενοδοχεία της Αθήνας

Πληρότητες άνω του 92% για τα αθηναϊκά ξενοδοχεία τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την ΕΞΑ

Ασιατικά χρηματιστήρια: Πτωτικά οι δείκτες, βουτιά 14% για την Asics, ανησυχία για το γεν
Ασία

Πτωτικά οι ασιατικές αγορές, βουτιά 14% για την Asics, ανησυχία για το γεν

Στη Νότια Κορέα, ο δείκτης Kospi υποχώρησε κατά 0,85%, ενώ στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng κατέγραψε απώλειες 1,4%

HELLENiQ Energy: Η εκτόξευση των περιθωρίων, το μεγάλο πλεονέκτημα και η νέα μερισματική πολιτική
Business

HELLENiQ Energy: Κέρδη ρεκόρ, ισχυρά περιθώρια ανόδου

Τι λέει η NBG Securities για την πορεία της HELLENiQ Energy στο τέταρτο τρίμηνο

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Jefferies: Σύσταση Buy και τιμή-στόχος 1,30 ευρώ για CrediaBank
Τράπεζες

Jefferies για Credia Bank: Σύσταση Buy και τιμή-στόχος 1,30 ευρώ

Σύμφωνα με τη Jefferies, η CrediaBank διατηρεί ισχυρή δυναμική στα βασικά της έσοδα, με την αύξηση των χορηγήσεων να αποτελεί τον σημαντικότερο μοχλό ανάπτυξης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ευλογιά προβάτων: Νέα παράταση των προληπτικών μέτρων στην Κρήτη
AGRO

Νέα παράταση των προληπτικών μέτρων για την ευλογιά στην Κρήτη

Παρότι η Κρήτη παραμένει «ελεύθερη» από την ευλογιά προβάτων είναι επιβεβλημένη η αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας

Στενά του Ορμούζ: Τέσσερα δεξαμενόπλοια χτυπήθηκαν από εκρήξεις
Ποντοπόρος

Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μ. Ανατολή - Χτυπήθηκαν δεξαμενόπλοια

Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι τα πλοία στα Στενά του Ορμούζ προσέκρουσαν σε θαλάσσιες νάρκες, αφού αγνόησαν προειδοποιήσεις και εισήλθαν σε απαγορευμένες περιοχές

Λάμπρος Καραγεώργος
Πόνος στα πόδια όταν περπατάτε – Πότε μπορεί να «δείχνει» πρόβλημα στις αρτηρίες
Τα νέα της αγοράς

Πόνος στα πόδια όταν περπατάτε – Πότε μπορεί να «δείχνει» πρόβλημα στις αρτηρίες

Πού εμφανίζεται ο πόνος, πότε πρέπει να ανησυχήσετε και πώς γίνεται η διάγνωση - Η θεραπεία και η πρόληψη

Αγορά εργασίας: Περιζήτητοι οι Έλληνες του εξωτερικού για τις ανώτατες θέσεις στελεχών
Executive

Περιζήτητοι οι Έλληνες του εξωτερικού για τις ανώτατες θέσεις στελεχών

Η επιστροφή είναι πλέον εφικτή και οικονομικά για ένα στέλεχος που κάνει καριέρα στο εξωτερικό - Τι δείχνει η αγορά εργασίας

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies