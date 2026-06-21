Τραμπ: Παρουσιάζει το νέο Air Force One – «Ένα ιπτάμενος Λευκός Οίκος»

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Το νέο Air Force One αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ, ένα μετασκευασμένο Boeing 747 που προηγουμένως ανήκε στο Κατάρ και το οποίο πλέον θα χρησιμεύει ως το επίσημο αεροσκάφος του προέδρου των ΗΠΑ.

Το ανασχεδιασμένο αεροσκάφος αντικαθιστά το εμβληματικό ανοιχτό μπλε χρώμα της εποχής Κένεντι με ένα πιο εντυπωσιακό χρωματικό συνδυασμό, που περιλαμβάνει blue navy στο κάτω μέρος, μια κόκκινη λωρίδα που διατρέχει την άτρακτο και μια μεγάλη αμερικανική σημαία στην ουρά. Η προεδρική σφραγίδα εμφανίζεται δίπλα στην μπροστινή πόρτα επιβίβασης που χρησιμοποιεί ο πρόεδρος.

Το δώρο από το Κατάρ χρησιμεύει ως αεροσκάφος «γέφυρα» για τη μεταφορά του προέδρου έως ότου φτάσουν τα νέα αεροσκάφη που έχουν παραγγελθεί απευθείας από την Boeing.

«Αυτό το αεροσκάφος μετατράπηκε σε έναν ιπτάμενο Λευκό Οίκο με ένα επίπεδο πολυτέλειας που κανείς δεν έχει ξαναδεί», δήλωσε ο Τραμπ από το εσωτερικό του τεράστιου υπόστεγου της Κοινής Βάσης Άντριους, ενώ τον παρακολουθούσαν μερικές εκατοντάδες συγκεντρωμένοι στρατιωτικοί της Πολεμικής Αεροπορίας. Μίλησε αφού αποβιβάστηκε από το νέο αεροσκάφος με θεαματικό τρόπο, ενώ ακουγόταν το χαρακτηριστικό του τραγούδι «God Bless the USA».

Trump got a new air force one, from Qatar 🇶🇦 pic.twitter.com/8p1qdRO0Jk — Peché Africa 🇿🇦 (@pmcafrica) June 20, 2026

🇺🇸🇶🇦 The new Air Force One, gifted to the U.S. from Qatar, has arrived Writer: Oliverpic.twitter.com/817KykJoNW — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 19, 2026

Επιβεβαίωσε ότι θα πάει με το νέο αεροσκάφος στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα της Τουρκίας τον επόμενο μήνα και πρόσθεσε ότι θα επιστρέψει στην Κίνα «κάποια στιγμή», πιθανώς αναφερόμενος στη σύνοδο κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού που διοργανώνει η Κίνα τον Νοέμβριο. Η επιστροφή του από τη σύνοδο κορυφής της G7 στη Γαλλία αυτή την εβδομάδα ήταν το τελευταίο προγραμματισμένο ταξίδι με το παλιό Air Force One, είπε.

«Τώρα, όταν προσγειωνόμαστε σε αεροδρόμια στο Λονδίνο και στη Γερμανία και σε διαφορετικά μέρη, κανείς δεντο ξεπερνά αυτό, και έτσι πρέπει να το έχουμε για τη χώρα μας», είπε ο Τραμπ, σημειώνοντας ότι τα χρώματα και το σχέδιο ήταν «του γούστου μου, θα έλεγα».

Πρόσθεσε ότι το νέο Air Force One θα πραγματοποιήσει μια πτήση κατά τη διάρκεια των εορτασμών της 4ης Ιουλίου τον επόμενο μήνα.

Το ακριβό δώρο του Κατάρ στον πρόεδρο Τραμπ

Το δώρο από το Κατάρ χρησιμεύει ως αεροσκάφος «γέφυρα» για τη μεταφορά του προέδρου έως ότου φτάσουν τα νέα αεροσκάφη που έχουν παραγγελθεί απευθείας από την Boeing. Η παράδοσή τους έχει προγραμματιστεί προς το παρόν για το 2028.

Η κυβέρνηση δέχτηκε επίσημα πέρυσι ένα πολυτελές αεροσκάφος Boeing 747 από το Κατάρ, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως προεδρικό αεροσκάφος, παρά τις αμφιβολίες σχετικά με την ηθική και τη νομιμότητα της αποδοχής ενός τόσο ακριβού δώρου από ξένη κυβέρνηση.

Ο Τραμπ είχε επιμείνει στο παρελθόν ότι δεν θα ταξίδευε με το αεροσκάφος του Κατάρ μετά την αποχώρησή του από το αξίωμα και είχε δηλώσει ότι θα δωριζόταν σε μια μελλοντική προεδρική βιβλιοθήκη.

Την Παρασκευή, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε «μικρό αδιέξοδο», καθώς περιμένουν την παράδοση των νέων αεροσκαφών απευθείας από την Boeing, η οποία είχε αρχικά προγραμματιστεί για το 2024, αλλά έχει καθυστερήσει. Υπενθύμισε ότι είχε ζητήσει από τον εμίρη του Κατάρ να χρησιμοποιήσει ένα από τα αεροσκάφη τους.

«Βλέπετε, ένας κανονικός πρόεδρος δεν θα το έκανε αυτό», είπε ο Τραμπ. «Ένας κανονικός πρόεδρος θέλει να μένει μακριά από τα αεροσκάφη. Αλλά η χώρα μας πρέπει να εκπροσωπείται όπως πρέπει.»

Η Πολεμική Αεροπορία ανέφερε σε δελτίο τύπου ότι κάθε αεροσκάφος που θεωρείται «Air Force One» «πρέπει να πληροί αυστηρές απαιτήσεις ασφάλειας» και ότι το αεροσκάφος του Κατάρ «τροποποιήθηκε σύμφωνα με μια συστηματική τεχνική προσέγγιση που έδινε προτεραιότητα ακριβώς σε αυτές τις βασικές δυνατότητες πάνω από οτιδήποτε άλλο». Η Πολεμική Αεροπορία ανέφερε επίσης ότι «μεγάλο μέρος της προηγούμενης εσωτερικής διαρρύθμισης για τον αρχηγό κράτους» του αεροσκάφους διατηρήθηκε ανέπαφο.

Η Πολεμική Αεροπορία είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι οι τροποποιήσεις ασφαλείας στο αεροσκάφος θα κόστιζαν λιγότερο από 400 εκατομμύρια δολάρια.

Οι προσπάθειες του Τραμπ να επανασχεδιάσει το προεδρικό αεροσκάφος χρονολογούνται από την πρώτη θητεία του, όταν έδωσε εντολή ώστε ο νέος στόλος αεροσκαφών που επρόκειτο να παραληφθεί να υιοθετήσει ένα χρωματικό σχήμα σχεδόν πανομοιότυπο με αυτό του προσωπικού του αεροσκάφους. Ο τότε Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ανέτρεψε την απόφαση τον Μάρτιο του 2023, καθώς μια μελέτη της Πολεμικής Αεροπορίας έδειξε ότι τα πιο σκούρα χρώματα θα μπορούσαν να αυξήσουν το κόστος και να καθυστερήσουν την παράδοση των νέων αεροσκαφών, αλλά μόλις ο Τραμπ επανήλθε στην εξουσία, επανέφερε τα χρώματα που επιθυμούσε για το αεροσκάφος.

Άλλα κυβερνητικά αεροσκάφη που μεταφέρουν άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους της διοίκησης θα χρησιμοποιούν επίσης παρόμοιο συνδυασμό χρωμάτων — κόκκινο, λευκό και ναυτικό μπλε —, όπως ανακοίνωσε η Πολεμική Αεροπορία νωρίτερα φέτος.

Ένας εκπρόσωπος της Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσει ευαίσθητα σχέδια, δήλωσε στο Associated Press ότι τα δύο υπάρχοντα αεροσκάφη, γνωστά ως VC-25A, δεν θα αποσυρθούν. Αντίθετα, θα παραμείνουν στον στόλο έως ότου τεθούν σε υπηρεσία τα νέα αεροσκάφη της Boeing, τα οποία αναφέρονται ως VC-25B, ανέφερε ο εκπρόσωπος.

Δεν είναι σαφές πώς θα χρησιμοποιηθούν τα παλαιότερα αεροσκάφη, αλλά ο εκπρόσωπος ανέφερε ότι τόσο το αεροσκάφος του Κατάρ όσο και τα VC-25A θα είναι διαθέσιμα για χρήση και ότι «η Προεδρική Ομάδα Αερομεταφορών θα επιλέγει το κατάλληλο αεροσκάφος για κάθε αποστολή με βάση τις επιχειρησιακές απαιτήσεις».