Μασκ: Θα ήταν τιμή μου να προσλάβω τον Τζένσεν Χουάνγκ

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Θα αποτελούσε τιμή για τον ίδιο είπε να προσλάβει τον Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με έντονες πιέσεις, μετά τις πληροφορίες ότι το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ενδέχεται να προετοιμάζεται να τον απομακρύνει από την εταιρεία, δήλωσε Ιλον Μασκ, απαντώντας σε ανάρτηση που έκανε το οικονομικό ιστολόγιο ZeroHedge στην πλατφόρμα X με την οποία τον προέτρεπε: «Ιλον, σε παρακαλώ, πρόσλαβε τον Τζένσεν».

@zerohedge That would be an honor — Elon Musk (@elonmusk) November 12, 2026

Η ανάρτηση έγινε μετά το δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ετοιμαζόταν να συνεδριάσει, προκειμένου να συζητήσει το μέλλον του Χουάνγκ στην εταιρεία.

Του δημοσιεύματος είχε προηγηθεί ρεπορτάζ των New York Times, σύμφωνα με το οποίο ο Χουάνγκ είχε εξωσυζυγική σχέση με άλλο στέλεχος της Nvidia.

Οι εξελίξεις αυτές οδήγησαν σε πτώση άνω του 8% της μετοχής της Nvidia στις συναλλαγές μετά το κλείσιμο της αγοράς.

Ο Χουάνγκ στο μάτι του κυκλώνα

Ο Χουάνγκ και η Nvidia βρίσκονται στο επίκεντρο της δημοσιότητας από το σαββατοκύριακο, μετά την παραδοχή του CEO του παγκόσμιου τεχνολογικού κολοσσού ότι είχε εξωσυζυγική σχέση με την Άλις Χουάνγκ, επιχειρηματικό στέλεχος, την οποία οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών αναγνώρισαν ως πρόσωπο που είχε στρατολογηθεί από το υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας της Κίνας.

Η Άλις Χουάνγκ, γνωστή και με το κινεζικό της όνομα Χουάνγκ Λε, είχε στρατολογηθεί με σκοπό να συγκεντρώνει πληροφορίες για τον Τζένσεν, σύμφωνα με πρόσωπα που είχαν ενημερωθεί για τις σχετικές πληροφορίες των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών και τα οποία επικαλούνται οι New York Times.

Ο επικεφαλής της Nvidia επιχείρησε να διατηρήσει την εικόνα της «κανονικότητας» κατά την πρώτη ημέρα επιστροφής του στα γραφεία, μετά τις αποκαλύψεις. Ωστόσο, πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με εκκλήσεις για παραίτηση από αρκετούς αμερικανούς βουλευτές.

Ο γερουσιαστής Κέβιν Κρέιμερ, Ρεπουμπλικανός από τη Βόρεια Ντακότα και μέλος της Επιτροπής Τραπεζικών Υποθέσεων της Γερουσίας, επανέλαβε την Τετάρτη την έκκλησή του προς τον Χουάνγκ να παραιτηθεί. Στην ίδια θέση έχουν ταχθεί και ο βουλευτής Σουχάς Σουμπραμανιάμ, Δημοκρατικός από τη Βιρτζίνια και μέλος της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, καθώς και ο βουλευτής Ντον Μπέικον, Ρεπουμπλικανός από τη Νεμπράσκα, ο οποίος αποχωρεί από το Κογκρέσο.

«Για λόγους προσωπικής συνείδησης, θα έπρεπε να παραιτηθεί», δήλωσε ο Κρέιμερ στο CNBC.