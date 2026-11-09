Nvidia: Τι λένε διάφορες προσωπικότητες για την έρευνα της Nvidia σχετικά με τον Τζένσεν Χουάνγκ

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Την Κυριακή, η Nvidia ανακοίνωσε ότι το διοικητικό συμβούλιο ξεκίνησε ανεξάρτητη έρευνα για το αν ο Τζένσεν Χουάνγκ υπήρξε «στόχος προσπάθειας ξένων υπηρεσιών πληροφοριών».

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, ο Χουάνγκ κοινοποίησε ένα σημείωμα στους εργαζομένους της Nvidia, στο οποίο ανέφερε ότι υπήρξε «άπιστος» απέναντι στη σύζυγό του.

Τον Οκτώβριο, οι New York Times ανέφεραν ότι, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, ένα πρόσωπο που συνδέεται με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών, η Άλις Χουάνγκ, είχε αναπτύξει σχέση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Nvidia. Η Άλις Χουάνγκ είναι στέλεχος της Megaspeed, μιας εταιρείας που αποτελεί πελάτη της Nvidia.

Καθώς η Nvidia βρίσκεται στα πρόθυρα ενός σκανδάλου που αφορά την εθνική ασφάλεια, ορισμένες προσωπικότητες από τον επιχειρηματικό και τεχνολογικό χώρο άρχισαν να τοποθετούνται επί του θέματος. Ιδού τι λένε, σύμφωνα με σταχυολόγηση του Business Insider.

Μπιλ Άκμαν, Διευθύνων Σύμβουλος της Pershing Square Capital Management

Την Κυριακή, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Pershing Square, Μπιλ Άκμαν, πρότεινε να επιδειχθεί ενσυναίσθηση απέναντι στον Χουάνγκ.

«Μια υπενθύμιση: Ο @ΤζένσενΧουάνγκ είναι άνθρωπος. Και μάλιστα ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Ακόμη και οι εξαιρετικοί άνθρωποι κάνουν λάθη», έγραψε ο Άκμαν στο X. «Αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη, όπως άλλωστε οφείλει. Θα πρέπει όλοι να στηρίξουμε εκείνον και την οικογένειά του. Προχωράμε».

Κρις ΜακΓκουάιρ, ανώτερος ερευνητής στο Council on Foreign Relations

Κρις ΜακΓκουάιρ, ανώτερος ερευνητής στο Council on Foreign Relations (Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων), δήλωσε ότι το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ φέρει μέρος της ευθύνης για την απειλή κατά της εθνικής ασφάλειας.

Ανέφερε ότι το Υπουργείο εφάρμοσε πολιτικές που διευκόλυναν την Κίνα να αποκτήσει πρόσβαση στα πιο προηγμένα τσιπ της Nvidia.

«Η ηγεσία του @CommerceGov γνώριζε ότι ο Τζένσεν διατηρούσε σχέση με μια Κινέζα κατάσκοπο και ότι η Megaspeed λειτουργούσε ως “βιτρίνα” για κινεζικά συμφέροντα, ωστόσο αντιτάχθηκε ενεργά σε οποιαδήποτε πολιτική για την αυστηροποίηση των ελέγχων στις εξαγωγές των τσιπ της Nvidia. Γιατί;» έγραψε σε ανάρτησή του στο X την Κυριακή. «Το Υπουργείο Εμπορίου θα μπορούσε να είχε μπλοκάρει τις αποστολές τσιπ προς τη Megaspeed τη στιγμή που διαπίστωσε ότι η εταιρεία διοικούνταν από Κινέζο κατάσκοπο, αλλά δεν το έπραξε. Το Υπουργείο Εμπορίου αρνήθηκε επίσης να εφαρμόσει κανονισμούς —οι οποίοι, παραδόξως, παραμένουν σε ισχύ— που θα υποχρέωναν τους εξαγωγείς να ζητούν άδεια για την αποστολή μεγάλου αριθμού τσιπ τεχνητής νοημοσύνης (AI) σε μη αξιόπιστες οντότητες σε διάφορες χώρες. Μια τέτοια κίνηση θα εμπόδιζε την Κίνα να χρησιμοποιεί εταιρείες-βιτρίνες, όπως η Megaspeed, για την αγορά ελεγχόμενων τσιπ», πρόσθεσε.

Ο Κρις ΜακΓκουάιρ δήλωσε ότι είναι σημαντικό η Nvidia να αντιμετωπίζει τα ζητήματα εθνικής ασφάλειας με μεγαλύτερη σοβαρότητα, ενώ παράλληλα κάλεσε το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ να «αυστηροποιήσει τους ελέγχους στις εξαγωγές».

Τζέισον Καλακάνης, επενδυτής-άγγελος και παρουσιαστής του «All-in»

Ο Τζέισον Καλακάνης, επενδυτής-άγγελος και παρουσιαστής του podcast «All-In», δήλωσε την Κυριακή ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε έναν κρίσιμο αγώνα δρόμου για την ηγεσία στην παγκόσμια βιομηχανία τεχνητής νοημοσύνης, στον οποίο ο Χουάνγκ διαδραματίζει κεντρικό ρόλο.

«Πρέπει να νικήσουμε, για χάρη της δημοκρατίας και της ανθρωπότητας. Είμαστε όλοι μαζί σε αυτό: η Αριστερά, η Δεξιά και το Κέντρο. Δεν υπάρχει χρόνος για εσωτερικές συγκρούσεις», έγραψε ο Καλακάνης στο X. «Ο Τζένσεν και η τεχνολογία της NVIDIA αποτελούν κρίσιμο στόχο και οφείλουμε να τους προστατεύσουμε και τους δύο».

Ο Τζέισον Καλακάνης κάλεσε τις ΗΠΑ να συσπειρωθούν απέναντι στην Κίνα και να «κινηθούν πιο γρήγορα».

«Ενεργήστε αναλόγως», έγραψε.

Νταν Άιβς, εταίρος και ανώτερο διευθυντικό στέλεχος στην Yorkville Ives

Ο Νταν Άιβς, εταίρος και ανώτερο διευθυντικό στέλεχος στην Yorkville Ives, δήλωσε την Κυριακή ότι η κατάσταση αυτή αποτελεί πλήγμα για τη φήμη του Χουάνγκ.

«Πρόκειται για μια πολύ αρνητική εξέλιξη για τον Τζένσεν, η οποία αναμένεται να πυροδοτήσει —τουλάχιστον— πολλαπλές έρευνες από το Κογκρέσο και να δημιουργήσει ένα κλίμα αβεβαιότητας», έγραψε ο Άιβς.

Μάικλ ΜακΚολ, βουλευτής από το Τέξας

Ο Μάικλ ΜακΚολ, βουλευτής από το Τέξας, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να «διακόψουν άμεσα» τις αποστολές προηγμένων τσιπ τεχνητής νοημοσύνης προς την Κίνα, μέχρις ότου «διερευνηθεί πλήρως το περιστατικό και διασφαλιστεί ότι δεν υπονομεύεται η εθνική μας ασφάλεια».

«Πρόκειται για μια κλασική τακτική από το εγχειρίδιο του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος — και ένα ακόμη παράδειγμα του γιατί το κόμμα αυτό δεν μπορεί ποτέ να είναι αξιόπιστο», έγραψε.

Σον ΜακΓκουάιρ, εταίρος στην Sequoia Capital

Ο Σον ΜακΓκουάιρ, εταίρος στην Sequoia Capital, μοιράστηκε ορισμένες σκέψεις του σε μια ανάρτηση στο X την Κυριακή. Ο ΜακΓκουάιρ χαρακτήρισε τον Χουάνγκ «έναν από τους σπουδαιότερους επιχειρηματίες αυτής της γενιάς», ο οποίος ωστόσο έκανε κάτι «απίστευτα ανόητο».

Χαρακτήρισε την απόφαση «κακή για την Αμερική», αλλά εξέφρασε την αμφιβολία του για το αν ο Χουάνγκ είχε κακές προθέσεις.

«Δύο λάθη δεν φτιάχνουν ένα σωστό, και πιστεύω ότι ο Τζένσεν είναι αναντικατάστατος για την ηγετική θέση της Αμερικής στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε ο Σον ΜακΓκουάιρ.

Ρος Γκέρμπερ, πρόεδρος και CEO της Gerber Kawasaki Wealth and Investment Management

Ο Ρος Γκέρμπερ σχολίασε επίσης την είδηση ​​σε μια ανάρτηση στο X την Κυριακή. Ο Γκέρμπερ είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management.

«Είναι εξαιρετικά απογοητευτικό να βλέπεις τέτοιες ειδήσεις για τον Τζένσεν. Ένα τεράστιο σφάλμα κρίσης, και μάλιστα σε μια απολύτως κρίσιμη στιγμή για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν είμαι σίγουρος πώς θα εξελιχθεί αυτό», έγραψε.