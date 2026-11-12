Τζένσεν Χουάνγκ: Από εθνικός ήρωας της Ταϊβάν μπλεγμένος σε υπόθεση εθνικής ασφάλειας

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Αναταράξεις στην Ταϊβάν προκαλεί η υπόθεση της εξωσυζυγικής σχέσης του Τζένσεν Χουάνγκ με στέλεχος της τεχνολογικής βιομηχανίας, η οποία φέρεται να βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας για πιθανή συνεργασία με τις κινεζικές μυστικές υπηρεσίες,. Για το νησί, γενέτειρα του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia και βασικό πυλώνα της παγκόσμιας βιομηχανίας ημιαγωγών τεχνητής νοημοσύνης, η υπόθεση αγγίζει ζητήματα πολύ ευρύτερα από την προσωπική ζωή ενός διάσημου επιχειρηματία, σημειώνει η Wall Street Journal.

Ο Χουάνγκ, γνωστός για το μαύρο δερμάτινο μπουφάν που αποτελεί σχεδόν σήμα κατατεθέν του, έχει αποκτήσει στην Ταϊβάν σχεδόν μυθική δημοτικότητα. Η λατρεία των θαυμαστών του, που έχει χαρακτηριστεί «Jensanity», μετατρέπει κάθε επίσκεψή του στο νησί σε γεγονός. Ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της ετήσιας τεχνολογικής έκθεσης Computex, αντιμετωπίζεται σαν εθνικός ήρωας: έχει κάνει την πρώτη ρίψη σε αγώνα μπέιζμπολ, φωτογραφίζεται με πλήθος υποστηρικτών και υπογράφει αυτόγραφα, ακόμη και σε ασυνήθιστα σημεία, όπως στο στήθος μιας θαυμάστριάς του.

Η δημοτικότητά του δεν οφείλεται μόνο στο γεγονός ότι γεννήθηκε στην Ταϊπέι και εξελίχθηκε σε μία από τις ισχυρότερες προσωπικότητες της παγκόσμιας τεχνολογίας. Συνδέεται και με την οικονομική επιτυχία που έχει προσφέρει στην Ταϊβάν μέσω της Nvidia. Η εταιρεία βασίζεται στην Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) για την παραγωγή των πλέον προηγμένων επεξεργαστών της, ενώ σημαντικό μέρος των πελατών της βρίσκεται επίσης στο νησί.

Ο Χουάνγκ έχει δηλώσει ότι η Nvidia θα δαπανά περίπου 150 δισ. δολάρια ετησίως στην Ταϊβάν, ενώ έχει ανακοινώσει και τη δημιουργία νέων κεντρικών γραφείων στην Ταϊπέι. Η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης έχει συμβάλει στην ισχυρότερη οικονομική ανάπτυξη της χώρας εδώ και δεκαετίες. Παράλληλα, η άνοδος της TSMC, η οποία αντιπροσωπεύει πάνω από το ένα τρίτο της συνολικής κεφαλαιοποίησης του χρηματιστηρίου της Ταϊβάν, έχει μεταφέρει μέρος αυτής της επιτυχίας και στους μικροεπενδυτές.

Πως οι ατασθαλείες του Χουάνγκ ανέστρεψαν την εικόνα του pop idol

Ωστόσο, η εικόνα του Χουάνγκ έχει αρχίσει να αλλάζει. Η είδηση της σχέσης του με την Άλις Χουάνγκ, στέλεχος του κλάδου των κέντρων δεδομένων και πρόσωπο που φέρεται να συνδέεται με κινεζική κατασκοπεία, προκάλεσε αρχικά δυσπιστία. Πολλοί Ταϊβανέζοι δυσκολεύτηκαν να συνδέσουν τον δημοφιλή επιχειρηματία με μια τέτοια υπόθεση.

«Οι περισσότεροι ήταν αρχικά δύσπιστοι όταν εμφανίστηκαν οι φήμες για τη σχέση», δήλωσε στην Journal ο συγγραφέας Μιν Τσάο, σημειώνοντας ότι ακόμη και μετά την παραδοχή της απιστίας από τον Χουάνγκ, τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αντιμετώπισαν το ζήτημα περισσότερο ως κουτσομπολιό διασημοτήτων παρά ως υπόθεση εθνικής ασφάλειας.

Ακριβώς αυτή η διάσταση είναι που καθιστά την υπόθεση ιδιαίτερα ευαίσθητη. Η Ταϊβάν βρίσκεται αντιμέτωπη με τη διαρκή στρατιωτική και πολιτική πίεση της Κίνας, η οποία θεωρεί το αυτοδιοικούμενο νησί τμήμα της επικράτειάς της. Οι αρχές διεξάγουν συστηματικές προσπάθειες για την αντιμετώπιση κινεζικών δικτύων κατασκοπείας και άλλων ενεργειών που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την ασφάλειά της.

Το διακύβευμα αφορά και τη στρατηγική σημασία της ταϊβανέζικης βιομηχανίας ημιαγωγών. Η κυριαρχία της στην παραγωγή προηγμένων τσιπ έχει οδηγήσει στη διατύπωση της θεωρίας της «Silicon Shield»: ότι η εξάρτηση της παγκόσμιας οικονομίας από την τεχνολογική παραγωγή του νησιού λειτουργεί ως έμμεση ασπίδα απέναντι σε ενδεχόμενη κινεζική επιθετικότητα.

Η υπουργός Εσωτερικών της Ταϊβάν, Λιου Σι-φανγκ, ανακοίνωσε ότι η Άλις Χουάνγκ δεν θα μπορεί να επιστρέψει στο νησί, ενώ οι υπηρεσίες εθνικής ασφάλειας συνεχίζουν την έρευνα. Η υπόθεση ενδέχεται να επηρεάσει και τις τοπικές εκλογές στο τέλος Νοεμβρίου. Ο δήμαρχος της Ταϊπέι, Τσιάνγκ Ουάν-αν, που διεκδικεί την επανεκλογή του, έχει προβάλει ως επιτυχία της θητείας του τη συμφωνία για την εγκατάσταση των νέων κεντρικών γραφείων της Nvidia. Ο ίδιος διαβεβαίωσε ότι η συνεργασία με την εταιρεία συνεχίζεται κανονικά.

Τα «άπλυτα» του ισχυρότερου ίσως προσώπου της παγκόσμιας αγοράς τσιπ έχουν πλέον μετατραπεί σε ζήτημα με πολιτικές, οικονομικές και γεωπολιτικές προεκτάσεις για την Ταϊβάν.