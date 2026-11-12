Σιγκαπούρη: Κόμβος στη διακίνηση προηγμένων τσιπ της Nvidia προς την Κίνα – Στο μικροσκόπιο εταιρείες και διαμεσολαβητές

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Μια ελάχιστα γνωστή εταιρεία με έδρα τη Σιγκαπούρη, η οποία συνδέεται με γυναίκα που φέρεται να είχε δεσμούς με τις κινεζικές μυστικές υπηρεσίες και προσωπική σχέση με τον επικεφαλής της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, αναδεικνύει τον αυξανόμενο ρόλο της πόλης-κράτους στη διακίνηση προηγμένων αμερικανικών επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης προς την Κίνα.

Η Megaspeed εξελίχθηκε σε έναν από τους μεγαλύτερους πελάτες της Nvidia στην Ασία, με τα περιουσιακά της στοιχεία να εκτοξεύονται από 33 εκατ. δολάρια το 2023 σε 3 δισ. δολάρια έναν χρόνο αργότερα. Η εντυπωσιακή αυτή ανάπτυξη συνδέθηκε με τον ρόλο της ως ενδιάμεσου μεταξύ της αμερικανικής εταιρείας και της Alibaba, η οποία αποτελούσε τον μεγαλύτερο πελάτη της, αναφέρουν οι Financial Times.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον υπό διερεύνηση από τις αμερικανικές αρχές, που εξετάζουν πιθανές παραβιάσεις των περιορισμών στις εξαγωγές προηγμένων μικροτσίπ προς την Κίνα. Παράλληλα, έρευνα διεξάγει και η αστυνομία της Σιγκαπούρης. Η Megaspeed έχει επιβεβαιώσει ότι αποτέλεσε αντικείμενο ερευνών από τις αμερικανικές και τις μαλαισιανές αρχές, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι «δεν υπάρχουν στοιχεία» για παράνομη μεταφορά τσιπ ή άλλες παράνομες δραστηριότητες.

Η Σιγκαπούρη σε στρατηγική θέση

Η υπόθεση φέρνει στο προσκήνιο ένα ευρύτερο δίκτυο εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη Σιγκαπούρη και φέρονται να διευκολύνουν την πρόσβαση κινεζικών τεχνολογικών ομίλων σε προηγμένους αμερικανικούς επεξεργαστές. Παρότι η Σιγκαπούρη δεν απαγορεύει κατ’ ανάγκην τη μεταφορά τέτοιων προϊόντων σε κινεζικές επιχειρήσεις, οι συναλλαγές ενδέχεται να παραβιάζουν τους αμερικανικούς περιορισμούς εξαγωγών.

Η σημασία της χώρας αποτυπώνεται και στα οικονομικά στοιχεία της Nvidia: κατά το οικονομικό έτος 2025, η Σιγκαπούρη αποτέλεσε το δεύτερο μεγαλύτερο κέντρο τιμολόγησης της εταιρείας παγκοσμίως, αντιπροσωπεύοντας το 18% των συνολικών εσόδων της. Ωστόσο, μόλις το 2% των εσόδων αφορούσε επεξεργαστές που κατέληξαν πράγματι στη χώρα. Πολλές ασιατικές επιχειρήσεις πραγματοποιούν τις παραγγελίες μέσω των γραφείων τους στη Σιγκαπούρη, ενώ τα προϊόντα αποστέλλονται απευθείας σε άλλους προορισμούς.

Η στενή οικονομική σχέση της Σιγκαπούρης τόσο με τις ΗΠΑ όσο και με την Κίνα την καθιστά, όπως ανέφερε στους FT ο σύμβουλος εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης Ματίας Χέντριχς, ενδιάμεσο κρίκο όταν η απευθείας πρόσβαση δεν είναι εφικτή. Πρόκειται, όπως σημειώνει, για έναν ρόλο που συνοδεύεται από την πρόκληση της διαχείρισης των λεγόμενων «γκρίζων» αγορών.

Οι διαδρομές της Megaspeed και οι παράλληλες έρευνες

Η Megaspeed ιδρύθηκε το 2015 ως θυγατρική κινεζικής εταιρείας ανάπτυξης βιντεοπαιχνιδιών. Το 2023 εξαγοράστηκε από εταιρεία με έδρα τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, την Huang Le Ltd. Η ιδιοκτησία της τελευταίας δεν είναι δημόσια γνωστή, ωστόσο η Άλις Χουάνγκ, το όνομα της οποίας στα κινεζικά είναι Χουάνγκ Λε, εμφανιζόταν ως διευθύνουσα σύμβουλος της Megaspeed.

Η Huang είχε παρουσιάσει σε επενδυτές στην Κίνα την εμπορική της σχέση με την Alibaba, προβάλλοντας παράλληλα τη δυνατότητά της να εξασφαλίζει τους περιζήτητους επεξεργαστές γραφικών της Nvidia. Αργότερα, η εταιρεία πέρασε στη σιγκαπουριανή Swiftdata, με μοναδικό διευθυντή τον Ταν Γιονγκ Πονγκ, γνωστό και ως Τζειμς Ταν, ο οποίος διατηρούσε στενούς επιχειρηματικούς δεσμούς με την Κίνα.

Τα εταιρικά έγγραφα καταγράφουν επίσης δανεισμό της Megaspeed από την Alibaba μέσω θυγατρικής της στη Σιγκαπούρη, με εγγύηση το σύνολο της δραστηριότητας της μαλαισιανής θυγατρικής της Megaspeed. Η σχέση με την Alibaba βοήθησε την εταιρεία να αποκτήσει την ιδιότητα επίσημου συνεργάτη cloud της Nvidia, επιτρέποντάς της να αγοράζει επεξεργαστές και να παρέχει υπολογιστικές υπηρεσίες μέσω εγκαταστάσεων στη Νοτιοανατολική Ασία.

Η αυξημένη επιτήρηση δεν περιορίζεται στη Megaspeed. Τον Φεβρουάριο του 2025, η αστυνομία της Σιγκαπούρης πραγματοποίησε εφόδους σε 22 τοποθεσίες και συνέλαβε εννέα άτομα, στο πλαίσιο έρευνας για την πώληση διακομιστών Dell, Supermicro και Asus, οι οποίοι φέρονται να περιείχαν τσιπ της Nvidia και να είχαν μεταπωληθεί στη Μαλαισία. Τρεις πολίτες της Σιγκαπούρης και ένας Κινέζος κατηγορήθηκαν για απάτη, καθώς οι αρχές υποστηρίζουν ότι χρησιμοποιήθηκαν παραπλανητικά έγγραφα σχετικά με τον τελικό προορισμό των προϊόντων.

Στην ίδια υπόθεση εμπλέκεται η Aperia Cloud Services. Ο διευθύνων σύμβουλός της, Γουέι Ζαολούν, γνωστός και ως Άλαν Γουέι, κατηγορήθηκε αργότερα για ξέπλυμα χρήματος, ενώ ακίνητό του αξίας 55 εκατ. δολαρίων Σιγκαπούρης κατασχέθηκε. Ο ίδιος δήλωσε αθώος και η εταιρεία αρνείται τις κατηγορίες.

Οι εξελίξεις εντείνουν την πίεση της Ουάσιγκτον προς τη Σιγκαπούρη για αυστηρότερο έλεγχο των εξαγωγών. Ωστόσο, αναλυτές προειδοποιούν ότι η αυξημένη επιτήρηση μπορεί απλώς να μεταφέρει τις ύποπτες διαδρομές σε άλλες χώρες με χαλαρότερους ελέγχους, καθιστώντας δυσκολότερο τον εντοπισμό τους.