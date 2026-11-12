Ρωσικό ντίζελ: Διπλασιάστηκαν οι εξαγωγές μετά τη χαλάρωση των κυρώσεων από τον Τραμπ

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Σχεδόν διπλάσιες ποσότητες ντίζελ εξήγαγε η Ρωσία τον Οκτώβριο, μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να χαλαρώσει τους περιορισμούς στις πωλήσεις ρωσικών καυσίμων, στο πλαίσιο συμφωνίας με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Ωστόσο, παρά την αύξηση της προσφοράς στη διεθνή αγορά, κανένα από τα φορτία που προορίζονταν αρχικά για τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχει φτάσει μέχρι στιγμής στον προορισμό του, σημειώνουν οι Financial Times.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας ενεργειακών αναλύσεων Kpler, οι ρωσικές εξαγωγές ντίζελ ανήλθαν τον Οκτώβριο σε 271.000 βαρέλια ημερησίως, έναντι 135.000 βαρελιών τον Σεπτέμβριο. Η αύξηση σημειώθηκε μετά την προσωρινή διακοπή των ουκρανικών επιθέσεων σε ρωσικά διυλιστήρια και την ανακοίνωση, στις 9 Οκτωβρίου, ότι ο Τραμπ και ο Πούτιν συμφώνησαν να ενισχυθεί άμεσα η προσφορά καυσίμων στις διεθνείς αγορές.

Η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι η πρόσθετη ποσότητα ρωσικού ντίζελ θα συμβάλει στη μείωση των τιμών για τους Αμερικανούς καταναλωτές. Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στους Financial Times ότι η συμφωνία αποσκοπεί στην αύξηση της παγκόσμιας προσφοράς, με όφελος τόσο για τις ΗΠΑ όσο και για τις υπόλοιπες αγορές.

Στην πράξη, όμως, οι πολιτικές και εμπορικές αντιδράσεις εμπόδισαν την άφιξη των φορτίων στις αμερικανικές ακτές. Τουλάχιστον δύο δεξαμενόπλοια που αρχικά κατευθύνονταν προς τις ΗΠΑ άλλαξαν πορεία τις τελευταίες εβδομάδες. Ένα ακόμη παραμένει ανοιχτά της ανατολικής ακτής των ΗΠΑ, αναζητώντας αγοραστή. Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με τον ιδιοκτήτη του πλοίου.

Οι αντιδράσεις στις ΗΠΑ για το ρωσικό ντίζελ

Η συμφωνία Τραμπ-Πούτιν προκάλεσε αντιδράσεις στο αμερικανικό Κογκρέσο, με Δημοκρατικούς αλλά και ορισμένους Ρεπουμπλικανούς να αμφισβητούν τη νομιμότητά της και να ζητούν την ανάκλησή της. Παράλληλα, η κυβερνήτης του Νιου Τζέρσεϊ, Μίκι Σέριλ, προειδοποίησε τους διαχειριστές λιμανιών και τερματικών σταθμών της πολιτείας να μην αποδεχθούν δεξαμενόπλοια με ρωσικό ντίζελ, απειλώντας με αυστηρές κυρώσεις. Η συγκεκριμένη περιοχή αποτελεί βασικό σημείο εισόδου φορτίων που προορίζονται για το λιμάνι της Νέας Υόρκης.

Παρά την αύξηση, οι ρωσικές εξαγωγές παραμένουν χαμηλότερες από τα ιστορικά επίπεδα. Ο Ρίτσαρντ Μπρονζ, επικεφαλής γεωπολιτικής στην Energy Aspects, εκτιμά ότι τον Οκτώβριο κινήθηκαν περίπου στα 260.000 βαρέλια ημερησίως, έναντι μέσου όρου περίπου 700.000 βαρελιών για τον ίδιο μήνα την τελευταία πενταετία. Η προσωρινή παύση των ουκρανικών επιθέσεων επέτρεψε στα διυλιστήρια να αυξήσουν την παραγωγή τους, αλλά αυτή η δυνατότητα φαίνεται να εξαντλείται.

Οι επιθέσεις της Ουκρανίας σε ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις επανήλθαν στις 30 Οκτωβρίου, μετά από διακοπή δύο εβδομάδων. Την ίδια στιγμή, η Μόσχα παρέτεινε έως το τέλος Ιανουαρίου την απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ, προβλέποντας ορισμένες εξαιρέσεις.

Η Ρωσία καλείται πλέον να διασφαλίσει πρώτα την εγχώρια επάρκεια καυσίμων, καθώς αντιμετωπίζει ελλείψεις ακόμη και στη βενζίνη, την οποία έχει αρχίσει να διαθέτει με περιορισμούς. Η Kpler εκτιμά ότι η λειτουργία των ρωσικών διυλιστηρίων θα παραμείνει κοντά στα 4 εκατ. βαρέλια ημερησίως, χωρίς σημαντικές προοπτικές ανάκαμψης όσο συνεχίζονται οι επιθέσεις.

Έτσι, η πρόσκαιρη αύξηση των εξαγωγών δύσκολα θα διατηρηθεί. Η συμφωνία της Ουάσιγκτον με τη Μόσχα ενίσχυσε προσωρινά την παγκόσμια προσφορά, αλλά δεν εξασφάλισε τις απευθείας παραδόσεις στις ΗΠΑ ούτε ανέτρεψε τους περιορισμούς που εξακολουθούν να πιέζουν τη ρωσική ενεργειακή βιομηχανία.