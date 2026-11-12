Toyota: Φέρνει τα μίνι φορτηγάκια που αγαπά ο Τραμπ στις ΗΠΑ

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Η Toyota ετοιμάζεται να φέρει στην αμερικανική αγορά μια κατηγορία οχημάτων που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας στην Ιαπωνία: τα μικροσκοπικά αυτοκίνητα kei. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής αυτοκινήτων στον κόσμο ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να παράγει στην Ιντιάνα το KEI-01, ένα εξαιρετικά μικρό pick-up, το οποίο αναμένεται να διατεθεί σε αμερικανικές μικρές επιχειρήσεις από το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Η κίνηση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει επανειλημμένα τον θαυμασμό του για τα τετραγωνισμένα, μικρού μεγέθους οχήματα που κυκλοφορούν ευρέως στους ιαπωνικούς δρόμους και χρησιμοποιούνται από αγρότες, τεχνίτες και επαγγελματίες. Μετά την επιστροφή του από την Ιαπωνία, στα τέλη του 2025, είχε αναφερθεί στα μικρά αυτοκίνητα ως «πολύ μικρά» και «πραγματικά χαριτωμένα», διερωτώμενος κατά πόσο θα μπορούσαν να έχουν απήχηση στις ΗΠΑ, υπενθυμίζουν οι Financial Times.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε μάλιστα ζητήσει από τον υπουργό Μεταφορών να επιτρέψει την παραγωγή και την πώληση τέτοιων οχημάτων στη χώρα, με στόχο να διευρυνθούν οι οικονομικότερες επιλογές για τους καταναλωτές. Η παρέμβαση εντάσσεται στο πλαίσιο της ανησυχίας για το αυξανόμενο κόστος μετακίνησης, καθώς οι τιμές των καυσίμων και των αυτοκινήτων επιβαρύνουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η Toyota, πάντως, δεν διευκρίνισε εάν η απόφασή της συνδέεται άμεσα με την προτροπή του Τραμπ.

Το KEI-01 αποτελεί μέρος της επαναφοράς της μάρκας Scion, την οποία η Toyota είχε καταργήσει το 2016. Στην προηγούμενη μορφή της, η Scion απευθυνόταν κυρίως σε νεότερους καταναλωτές, επιχειρώντας να προσεγγίσει μια γενιά με διαφορετική σχέση με το αυτοκίνητο.

Τι επιδιώκει η Toyota λανσάροντας τα φορτηγάκια στις ΗΠΑ

Στην Ιαπωνία, τα οχήματα kei υπάγονται σε ειδική κατηγορία, με κινητήρες χωρητικότητας έως 660 κυβικών εκατοστών, μήκος έως 3,4 μέτρα και πλάτος έως 1,48 μέτρα. Τα συγκεκριμένα όρια εξασφαλίζουν φορολογικά πλεονεκτήματα και έχουν συμβάλει στη μεγάλη δημοτικότητά τους. Η κατηγορία αντιπροσωπεύει περισσότερο από το ένα τρίτο των πωλήσεων αυτοκινήτων στην ιαπωνική αγορά.

Η μεταφορά του μοντέλου στις ΗΠΑ, ωστόσο, συνοδεύεται από σημαντικούς περιορισμούς. Το KEI-01 θα συμμορφώνεται με τους ομοσπονδιακούς κανονισμούς για τα οχήματα χαμηλής ταχύτητας, με αποτέλεσμα η μέγιστη ταχύτητά του να περιορίζεται στα 25 μίλια την ώρα, περίπου 40 χλμ./ώρα. Πρόκειται, συνεπώς, για όχημα που προορίζεται κυρίως για επαγγελματική χρήση σε τοπικές διαδρομές και όχι για αυτοκινητοδρόμους.

Η Toyota το χαρακτηρίζει σκόπιμα μοντέλο περιορισμένης παραγωγής και εξειδικευμένης χρήσης, με πιλοτικό πρόγραμμα που θα απευθύνεται σε επαγγελματίες. Στους δυνητικούς πελάτες περιλαμβάνονται αγρότες, κτηνοτρόφοι, δήμοι, πανεπιστήμια, εταιρείες αστικών διανομών και όσοι χρειάζονται ένα μικρό όχημα για υπαίθριες δραστηριότητες. Η εταιρεία δεν ανακοίνωσε τιμή ή στόχο πωλήσεων, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο περιορισμένης λιανικής διάθεσης εάν η ανταπόκριση είναι θετική.

Η εμπορική πρόκληση είναι σημαντική. Το μέσο κόστος ενός Ford F-150, του δημοφιλέστερου pick-up στις ΗΠΑ, προσεγγίζει τα 68.000 δολάρια, ενώ μικρότερα μοντέλα όπως τα Ford Maverick, Toyota Tacoma και Nissan Frontier ξεκινούν περίπου από τις 30.000 δολάρια.

Παράλληλα με το KEI-01, η Toyota παρουσίασε δύο ακόμη πρωτότυπα, το SxS, μια νέα προσέγγιση στα οχήματα παντός εδάφους, και το BKE, ως διαφορετικές εκφράσεις του οράματος της Scion για τη μελλοντική κινητικότητα. Η κίνηση δείχνει ότι η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία εξετάζει νέες αγορές για μικρότερα και οικονομικότερα οχήματα, αν και η αμερικανική αγορά, με τις μεγάλες αποστάσεις και την κυριαρχία των SUV και των pick-up, παραμένει δύσκολη για τα kei.