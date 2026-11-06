Ιαπωνία: Η κυβέρνηση Τακαΐτσι ανακοινώνει δέσμη μέτρων έκτακτης ανάγκης για την κυβερνοάμυνα

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Πακέτο έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης στον τομέα της κυβερνοασφάλειας στην Ιαπωνία παρουσίασε την Παρασκευή η πρωθυπουργός, Σανάε Τακαΐτσι. Τα μέτρα περιλαμβάνουν τη συγκρότηση, αργότερα μέσα στον μήνα, μιας ομάδας κορυφαίων ειδικών, καθώς και τη συνεργασία με εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης για την αντιμετώπιση των κυβερνοαπειλών.

Η Ιαπωνία έχει βρεθεί φέτος αντιμέτωπη με ένα κύμα κυβερνοεπιθέσεων υψηλού προφίλ, οι οποίες συνδέονται με την εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και με κενά στα συστήματα ασφαλείας που επιδεινώνονται από ανεπαρκείς πρακτικές ψηφιακής προστασίας, αναφέρει η Japan Times.

Εκτός από την ομάδα εξειδικευμένων στελεχών, η οποία θα επικεντρωθεί σε δοκιμές διείσδυσης (penetration testing) και στην ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας, θα συγκροτηθεί και μια δεύτερη ομάδα εμπειρογνωμόνων, με τη συμμετοχή κρατικών αξιωματούχων και εκπροσώπων του ιδιωτικού τομέα. Η ομάδα αυτή θα αποστέλλεται σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν κυβερνοεπίθεση, προκειμένου να τις συνδράμει.

«Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητα απέναντι στις κυβερνοαπειλές και να περιορίσουμε την ανησυχία των πολιτών, μέσω της έγκαιρης και αποτελεσματικής εφαρμογής του πακέτου μέτρων», δήλωσε η Τακαΐτσι κατά τη διάρκεια υπουργικής σύσκεψης για την κυβερνοασφάλεια την Παρασκευή.

Η Ιαπωνία πρέπει να συντονίσει την κυβερνοάμυνα

Η πρωθυπουργός υπογράμμισε επίσης ότι όλες οι πληροφορίες σχετικά με κυβερνοεπιθέσεις πρέπει να συγκεντρώνονται στο Εθνικό Γραφείο Κυβερνοασφάλειας (NCO), ώστε η κυβέρνηση να μπορεί να αντιδρά γρήγορα. Σε περίπτωση επίθεσης σε κρίσιμες υποδομές, οι φορείς που τις διαχειρίζονται θα πρέπει να ενημερώνουν το NCO το ταχύτερο δυνατό.

Η κυβέρνηση θα διαθέσει επίσης 10 δισ. γεν (περίπου 63,3 εκατ. δολάρια) από τα αποθεματικά του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2026, προκειμένου να χρηματοδοτήσει μέτρα ενίσχυσης της κυβερνοασφάλειας στον δημόσιο τομέα. Η σχετική απόφαση εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο το πρωί της Παρασκευής.

Όπως δήλωσε η υπουργός Οικονομικών, Σατσούκι Καταγιάμα, από το συνολικό ποσό των 10 δισ. γεν, τα 2 δισ. θα διατεθούν για τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στον εντοπισμό αδυναμιών σε κρίσιμα κυβερνητικά συστήματα, τα 4,1 δισ. για την ενίσχυση της αστυνομίας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και τα 3,8 δισ. για την αναβάθμιση της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων της Ψηφιακής Υπηρεσίας της Ιαπωνίας.

Σύμφωνα με τις λεπτομέρειες του πακέτου, η κυβέρνηση θα ξεκινήσει επίσης συζητήσεις για τη δυνατότητα αποκλεισμού ιστοσελίδων, με στόχο τον περιορισμό της κακόβουλης δραστηριότητας των κυβερνοεγκληματιών. Σε ανάλογη περίπτωση, ο διαχειριστής ιστοσελίδας που χρησιμοποιούσαν οι χάκερ οι οποίοι ευθύνονταν για διαρροή δεδομένων της GMO Internet Group προχώρησε στην απενεργοποίησή της, προκειμένου να αποτρέψει τη δημοσιοποίηση περισσότερων προσωπικών πληροφοριών.

Τα έκτακτα μέτρα προβλέπουν ακόμη την επικαιροποίηση, έως τον προσεχή Ιανουάριο, των κατευθυντήριων γραμμών για τη διαχείριση της ασφάλειας. Στο πλαίσιο αυτό, θα ζητείται η διαγραφή περιττών προσωπικών δεδομένων, ώστε να μην είναι δυνατή η κακόβουλη πρόσβαση σε αυτά.

Έκκληση στη κυβέρνηση για παρέμβαση

Το πακέτο ανακοινώθηκε μετά την έκτακτη υπουργική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, έπειτα από δημόσια έκκληση της GMO προς την κυβέρνηση να παρέμβει.

Η εταιρεία παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών αντιμετωπίζει παραβίαση δεδομένων στην υπηρεσία desktop cloud Onamae.com, η οποία επηρέασε περισσότερους από 26.000 διακομιστές, μεταξύ των οποίων και λογαριασμούς που χρησιμοποιούνται για συναλλαγές στην αγορά συναλλάγματος. Η υπόθεση οδήγησε σε μια ιδιότυπη κατάσταση ομηρίας στον ψηφιακό χώρο: οι χάκερ απέκτησαν στην κατοχή τους προσωπικά δεδομένα πελατών και απαίτησαν λύτρα, απειλώντας να τα δημοσιοποιήσουν.

Αναγνωρίζοντας τις αδυναμίες της στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, η Ιαπωνία ψήφισε τον Μάιο του 2025 τον νόμο περί Ενεργητικής Κυβερνοάμυνας, με στόχο να ευθυγραμμίσει τις αμυντικές της δυνατότητες με εκείνες των δυτικών χωρών. Τον περασμένο μήνα τέθηκε σε ισχύ διάταξη που επιτρέπει τη λήψη μέτρων εξουδετέρωσης της πρόσβασης. Με βάση αυτήν, η αστυνομία και οι Δυνάμεις Αυτοάμυνας της χώρας μπορούν να διαταράσσουν τις επιχειρήσεις των επιτιθέμενων στην πηγή τους και να αποτρέπουν επιθέσεις πριν εκδηλωθούν.

Παράλληλα, το Εθνικό Γραφείο Κυβερνοασφάλειας δημιούργησε την προηγούμενη εβδομάδα ειδική ιστοσελίδα για την αντιμετώπιση κυβερνοαπειλών, με προειδοποιήσεις και γραμμές επικοινωνίας για όσους ανησυχούν για την ψηφιακή τους ασφάλεια. Την Πέμπτη εξέδωσε επίσης οδηγίες προς τις επιχειρήσεις για τη μείωση του κινδύνου κυβερνοεπίθεσης. Μεταξύ άλλων, συνιστά τη συνεχή παρακολούθηση των συστημάτων για τον εντοπισμό ευπαθειών, την έγκαιρη εγκατάσταση ενημερώσεων ασφαλείας και τον έλεγχο ότι ιστοσελίδες οι οποίες προορίζονται αποκλειστικά για διαχειριστές δεν είναι προσβάσιμες στο ευρύ κοινό.

Οι κυβερνοεπιθέσεις αυξάνονται διεθνώς. Μεταξύ των πρόσφατων μεγάλων περιστατικών περιλαμβάνονται η κλοπή 6,3 δισ. δολαρίων από το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Binance, καθώς και η εξ αποστάσεως παραβίαση συστημάτων ψύξης σε σούπερ μάρκετ σε ολόκληρη την Ευρώπη, η οποία προκάλεσε την αλλοίωση τροφίμων αξίας εκατομμυρίων ευρώ.