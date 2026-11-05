Toyota: Επιστροφή στην αύξηση κερδών με όχημα την ισχυρή ζήτηση στις ΗΠΑ για υβριδικά

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Ισχυρή ανάκαμψη των κερδών της κατέγραψε η Toyota, χάρη στην αυξημένη ζήτηση για υβριδικά αυτοκίνητα στις ΗΠΑ και την εξασθένηση του γεν, οδηγώντας τη διοίκηση σε αναβάθμιση των ετήσιων προβλέψεων. Η εξέλιξη έδωσε σημαντική ώθηση στη μετοχή της ιαπωνικής αυτοκινητοβιομηχανίας, η οποία σημείωσε την Πέμπτη τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο από τον Οκτώβριο του 1987.

Τα λειτουργικά κέρδη της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 34% και διαμορφώθηκαν στα 1,13 τρισ. γεν (7,1 δισ. δολάρια) κατά το τρίμηνο έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για την πρώτη αύξηση κερδών έπειτα από έξι συνεχόμενα τρίμηνα υποχώρησης. Η Toyota αναθεώρησε την πρόβλεψη για τα ετήσια κέρδη της κατά 500 δισ. γεν, στα 3,9 τρισ. γεν, ενώ αύξησε το προγραμματισμένο ποσό επαναγοράς ιδίων μετοχών από 1 τρισ. σε 1,3 τρισ. Γεν, σημειώνουν οι Financial Times.

Η μετοχή ενισχύθηκε σχεδόν 17%, καλύπτοντας τις απώλειες που είχε καταγράψει από την αρχή του έτους. Στην άνοδο συνέβαλαν και οι προσδοκίες ότι οι αμερικανικοί δασμοί στις εισαγωγές αυτοκινήτων ενδέχεται να μειωθούν, μετά τις εξελίξεις στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Παρά τη βελτίωση της κερδοφορίας, η συνολική εικόνα των πωλήσεων παραμένει μικτή. Στους πρώτους εννέα μήνες του έτους, οι πωλήσεις της Toyota υποχώρησαν κατά 3,4%, στα 7,5 εκατ. οχήματα, κυρίως εξαιτίας της έντονης επιβράδυνσης της κινεζικής αγοράς αυτοκινήτου. Αντίθετα, στη Βόρεια Αμερική αυξήθηκαν κατά 1,1%, ενώ τα λειτουργικά κέρδη της περιοχής επέστρεψαν σε θετικό έδαφος για πρώτη φορά μετά την επιβολή των δασμών από τον Ντόναλντ Τραμπ στη δεύτερη προεδρική του θητεία.

Η Toyota αναδιατάσσει την εφοδιαστική αλυσίδα

Η εταιρεία προετοιμάζει παράλληλα αλλαγές στη στρατηγική προμηθειών της, επιδιώκοντας να αντιμετωπίσει αποτελεσματικότερα τον ανταγωνισμό από τους κινεζικούς κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων. Όπως δήλωσε στους FT ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος Γιοίτσι Μιγιαζάκι, η Toyota θα επιλέγει τα εξαρτήματα και τις τεχνολογίες με βάση την ανταγωνιστικότητά τους, ανεξάρτητα από την εθνικότητα ή τον εταιρικό όμιλο στον οποίο ανήκει ο προμηθευτής.

Στις ΗΠΑ σχεδιάζει να επεκτείνει την εγχώρια παραγωγή υβριδικών οχημάτων και να αξιοποιήσει ρομποτικά συστήματα, προκειμένου να αντιμετωπίσει την αύξηση του εργατικού κόστους. Παράλληλα, επιδιώκει να μεταφέρει τεχνογνωσία από την Κίνα σε προμηθευτές της Ιαπωνίας και της Νοτιοανατολικής Ασίας.

Στις αναδυόμενες αγορές, η Toyota σχεδιάζει να ενοποιήσει την παραγωγή μικρότερων αυτοκινήτων πάνω σε μία κοινή πλατφόρμα, ώστε να περιορίσει το κόστος και να ανταγωνιστεί αποτελεσματικότερα τις κινεζικές εταιρείες. Η αλλαγή αυτή σηματοδοτεί απομάκρυνση από το παραδοσιακό μοντέλο στενών δεσμών με εγχώριους προμηθευτές, γνωστό ως keiretsu, προς μια πιο ανταγωνιστική προσέγγιση.

Τέλος, η Toyota επιβεβαίωσε ότι σχεδιάζει να δημιουργήσει επιχειρηματική δραστηριότητα στον τομέα της ρομποτικής, με στόχο την επιτάχυνση της αυτοματοποίησης των εργοστασίων της και τη δημιουργία νέων πηγών εσόδων πέρα από την αυτοκινητοβιομηχανία.