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Φυσικό αέριο: Γιατί οι καταναλωτές πρέπει να πληρώσουν 35,4% ακριβότερη διανομή;

Νέες αυξήσεις στα τιμολόγια διανομής φυσικού αερίου ζητά η Enaon EDA - Οι ενστάσεις του ΕΣΠΕΝ και τα κρίσιμα ζητήματα που καλείται να αξιολογήσει η ΡΑΑΕΥ

Φυσικό αέριο 12.11.2026, 07:00
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Φυσικό αέριο: Γιατί οι καταναλωτές πρέπει να πληρώσουν 35,4% ακριβότερη διανομή;
Ρεπορτάζ Μάχη Τράτσα

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Αύξηση 35,4% στη μεσοσταθμική χρέωση διανομής φυσικού αερίου για οικιακούς και εμπορικούς καταναλωτές προτείνει η Enaon EDA για τη νέα ρυθμιστική περίοδο, μεταφέροντας ένα σημαντικό πρόσθετο κόστος στους λογαριασμούς των καταναλωτών. Η πρόταση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το ενεργειακό κόστος παραμένει υπό πίεση, ενώ από το 2027 αναμένεται να προστεθεί και το κόστος από την εφαρμογή του ευρωπαϊκού συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών ETS2 στα καύσιμα που χρησιμοποιούνται για θέρμανση.

Το ύψος της αύξησης συνοδεύεται από μια σειρά ερωτημάτων για τις παραδοχές πάνω στις οποίες στηρίζεται ο σχεδιασμός του Διαχειριστή. Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Προμηθευτών Ενέργειας (ΕΣΠΕΝ), με παρέμβασή του στη δημόσια διαβούλευση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής της Enaon EDA για την περίοδο 2027-2031 και το Σχέδιο Τιμολογίων Διανομής για τη ρυθμιστική περίοδο 2027-2030, ζητά επανεξέταση κρίσιμων παραμέτρων που επηρεάζουν άμεσα τις χρεώσεις.

Στο επίκεντρο βρίσκονται η μεγάλη αύξηση του απαιτούμενου εσόδου ήδη από το 2027, οι προβλέψεις για την κατανάλωση και τις νέες συνδέσεις, η απόδοση των επενδεδυμένων κεφαλαίων, αλλά και η επιλογή να αυξηθεί το ποσοστό χρέωσης δυναμικότητας. Κοινός παρονομαστής των ενστάσεων είναι η ανάγκη να αποδειχθεί ότι οι νέες χρεώσεις ανταποκρίνονται σε πραγματικές και τεκμηριωμένες ανάγκες του δικτύου.

Όσον αφορά πάντως στην εκτιμώμενη πρόσθετη επιβάρυνση για ένα τυπικό οικιακό προφίλ κατανάλωσης, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν στον «Οικονομικό Ταχυδρόμο» στελέχη της Enaon, αντιστοιχεί σε περίπου 3,30 ευρώ τον μήνα. Η πραγματική επίπτωση, όπως επισημαίνουν, θα διαφοροποιείται ανάλογα με το επίπεδο και το προφίλ κατανάλωσης κάθε πελάτη, ενώ οι χρεώσεις διανομής αποτελούν ένα μόνο μέρος του τελικού λογαριασμού, στον οποίο προστίθενται το κόστος προμήθειας και οι υπόλοιπες χρεώσεις και φόροι.

Σε εκκρεμότητα η απόφαση της ΡΑΑΕΥ

Η πρόταση της Enaon EDA βρίσκεται ακόμη υπό αξιολόγηση και οι αυξήσεις δεν έχουν εγκριθεί. Η ΡΑΑΕΥ, μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης, έχει συγκεντρώσει τις παρατηρήσεις και τα ερωτήματα που αποστέλλονται στην Enaon EDA, προκειμένου ο Διαχειριστής να τοποθετηθεί επί των ζητημάτων που έχουν τεθεί. Μετά την εξέταση των απαντήσεων θα ακολουθήσει η τελική απόφαση για τα τιμολόγια της νέας ρυθμιστικής περιόδου.

Αύξηση 20,9% στο Απαιτούμενο Έσοδο από το πρώτο έτος

Σε κάθε περίπτωση, η παρέμβαση του ΕΣΠΕΝ θέτει συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν τόσο το ύψος των εσόδων που ζητά να ανακτήσει η εταιρεία όσο και τις προβλέψεις για την ανάπτυξη της αγοράς φυσικού αερίου. Ένα από τα βασικά σημεία κριτικής αφορά την κατανομή του απαιτούμενου εσόδου της Enaon EDA στη νέα ρυθμιστική περίοδο. Σύμφωνα με το σχέδιο τιμολογίων, για το 2027 προβλέπεται αύξηση κατά 20,9% σε σχέση με το εγκεκριμένο απαιτούμενο έσοδο του 2026.

Για τα επόμενα χρόνια, οι ετήσιες αυξήσεις είναι αισθητά μικρότερες (3,3% το 2028, 3,5% το 2029 και 1,2% το 2030).Ο ΕΣΠΕΝ χαρακτηρίζει την κατανομή έντονα εμπροσθοβαρή και ζητά να εξεταστεί εάν είναι αναγκαία η συγκεκριμένη συγκέντρωση των αυξήσεων στο πρώτο έτος ή εάν θα μπορούσε να εφαρμοστεί μια ομαλότερη εξέλιξη του απαιτούμενου εσόδου, με ηπιότερη επίπτωση στα τιμολόγια διανομής. Η σύγκριση με την προηγούμενη ρυθμιστική περίοδο είναι ενδεικτική. Από το 2023 έως το 2026, ο προβλεπόμενος ετήσιος ρυθμός αύξησης του απαιτούμενου εσόδου κυμάνθηκε μεταξύ 4% και 7,7%.

Τα 180 εκατ. ευρώ που μεταφέρονται στη νέα περίοδο

Ιδιαίτερο βάρος έχει, σύμφωνα με τους προμηθευτές, η υποανάκτηση του απαιτούμενου εσόδου κατά την προηγούμενη ρυθμιστική περίοδο. Όπως τονίζουν, έτσι επιβαρύνεται το απαιτούμενο έσοδο της περιόδου 2027-2030 με επιπλέον 180 εκατ. ευρώ, συμβάλλοντας στην αύξηση των τιμολογίων διανομής. Θέτουν επίσης ζήτημα αξιοπιστίας των προβλέψεων του Διαχειριστή για την κατανάλωση και τις νέες συνδέσεις, που εάν αποδειχθούν και πάλι υψηλότερες από τα πραγματικά μεγέθη, υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθεί νέα υποανάκτηση εσόδων, η οποία θα μεταφερθεί στις επόμενες ρυθμιστικές περιόδους και θα επιβαρύνει εκ νέου τους καταναλωτές.

Ο Σύνδεσμος παραθέτει στοιχεία για το 2025 που ενισχύουν αυτόν τον προβληματισμό. Οι πραγματικές νέες συνδέσεις υπολείπονταν κατά 11,9% των προβλέψεων, ενώ τα χιλιόμετρα κατασκευής δικτύου χαμηλής πίεσης ήταν κατά 15,2% λιγότερα από τα αντίστοιχα προγραμματισμένα. Αντίστοιχη υστέρηση έναντι των προβλέψεων είχε σημειωθεί και το 2024.

Οι μεγαλύτερες αποκλίσεις καταγράφηκαν στις περιοχές της Λοιπής Ελλάδας, δηλαδή όχι σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Θεσσαλία. Ωστόσο, όπως υπογραμμίζουν οι προμηθευτές, η Enaon EDA στηρίζει σημαντικό μέρος της μελλοντικής ανάπτυξης του δικτύου στις συγκεκριμένες περιοχές. Ο βαθμός διείσδυσης του φυσικού αερίου εκτιμάται ότι θα αυξηθεί από 9,46% σε 31%, ενώ οι ενεργές συνδέσεις προβλέπεται να αυξηθούν από 13.180 σε 48.112 έως το 2031. Ο ΕΣΠΕΝ ζητά επαναξιολόγηση των παραδοχών, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο είναι ρεαλιστικές οι προβλέψεις για τη ζήτηση και τις νέες συνδέσεις.

Στελέχη της Enaon EDA αντιτείνουν ότι το Πρόγραμμα Ανάπτυξης για την περίοδο 2027-2031 προβλέπει συνολικά περίπου 269.000 νέες συνδέσεις και αύξηση των διανεμόμενων ποσοτήτων από 16,39 TWh το 2027 σε 19,31 TWh το 2030. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει, όπως υποστηρίζουν, τόσο επεκτάσεις σε νέες περιοχές όσο και πύκνωση των υφιστάμενων δικτύων, με έμφαση και στα μεγάλα αστικά κέντρα και περιοχές με αναπτυξιακές προοπτικές, όπως η Αττική, η Θεσσαλονίκη και η Θεσσαλία. Κατά την εκτίμησή τους, η διεύρυνση της πελατειακής βάσης και η αύξηση των ποσοτήτων που διακινούνται δημιουργούν προϋποθέσεις για καλύτερη αξιοποίηση των υποδομών.

Στο ίδιο πλαίσιο, οι ίδιες πηγές κάνουν λόγο για την πρόβλεψη 100% έκπτωση στα τέλη σύνδεσης για τους μη βιομηχανικούς καταναλωτές και την πρόβλεψη για δημιουργία ρυθμιζόμενης βάσης παγίων 20 εκατ. ευρώ για την υποστήριξη της χρηματοδότησης εσωτερικών εγκαταστάσεων σε περιοχές με χαμηλή διείσδυση φυσικού αερίου, κινήσεις που αποσκοπούν στη μείωση του αρχικού κόστους πρόσβασης και στη διευκόλυνση νέων συνδέσεων.

Το WACC ανεβαίνει στο 8,70%

Ο ΕΣΠΕΝ θέτει ερωτήματα και για το Μεσοσταθμικό Κόστος Κεφαλαίου (WACC), το οποίο αποτελεί βασική παράμετρο για τον υπολογισμό της επιτρεπόμενης απόδοσης των επενδεδυμένων κεφαλαίων του Διαχειριστή. Η Enaon EDA προτείνει αύξησή του από 8,38% στην προηγούμενη ρυθμιστική περίοδο σε 8,70% για το διάστημα 2027-2030. Ο ΕΣΠΕΝ θεωρεί αναγκαία την αξιολόγηση του προτεινόμενου ποσοστού με βάση συγκρίσιμα ευρωπαϊκά δεδομένα και τους πραγματικούς κινδύνους που αναλαμβάνει η Enaon EDA. Η παράμετρος αυτή έχει άμεση σχέση με το ύψος των εσόδων που αναγνωρίζονται στον Διαχειριστή και, κατ’ επέκταση, με τις χρεώσεις που ενσωματώνονται στα τιμολόγια διανομής.

Μεγαλύτερη χρέωση εκτός της θερμαντικής περιόδου

Ένα ακόμη ζήτημα που αναδεικνύουν οι προμηθευτές αφορά την προτεινόμενη αύξηση του ποσοστού χρέωσης δυναμικότητας για τους οικιακούς και εμπορικούς καταναλωτές από 20% σε 30%. Η αλλαγή συνεπάγεται μεγαλύτερη επιβάρυνση κατά τους μήνες εκτός της θερμαντικής περιόδου, όταν η κατανάλωση φυσικού αερίου είναι περιορισμένη. Για τα νοικοκυριά που χρησιμοποιούν το καύσιμο κυρίως για θέρμανση, η συγκεκριμένη μεταβολή μπορεί να αυξήσει το κόστος διατήρησης της σύνδεσης ακόμη και σε περιόδους χαμηλής χρήσης.

Στελέχη της Enaon EDA διευκρινίζουν ότι η αύξηση του συντελεστή αφορά την κατανομή των χρεώσεων μεταξύ του σκέλους που συνδέεται με τη δυναμικότητα και εκείνου που συνδέεται με την κατανάλωση. Όπως επισημαίνουν, η μεταβολή δεν αυξάνει τα συνολικά επιτρεπόμενα έσοδα της εταιρείας, αλλά αναδιαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο αυτά επιμερίζονται στους χρήστες του δικτύου. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι η χρέωση δυναμικότητας αντανακλά και το κόστος διαθεσιμότητας των υποδομών, οι οποίες πρέπει να παραμένουν λειτουργικές ανεξάρτητα από τις εποχικές διακυμάνσεις της κατανάλωσης.

Προτεραιότητα στην αξιοποίηση των υφιστάμενων δικτύων

Ακόμη, ο ΕΣΠΕΝ θέτει προβληματισμό και για τον προσανατολισμό του Προγράμματος Ανάπτυξης υποστηρίζοντας ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην πύκνωση των υφιστάμενων δικτύων και ενίσχυση της διείσδυσης φυσικού αερίου σε περιοχές που ήδη εξυπηρετούνται. Η επέκταση του δικτύου σε νέες περιοχές χρειάζεται να συνοδεύεται από επαρκή τεκμηρίωση της αναμενόμενης ζήτησης και της οικονομικής της βιωσιμότητας.
Από την πλευρά της Enaon EDA, η ανάπτυξη και η πύκνωση του δικτύου συνδέονται με τη μακροπρόθεσμη συγκράτηση του μέσου κόστους διανομής. Στελέχη της εταιρείας εκτιμούν ότι όσο αυξάνονται οι συνδέσεις και οι διανεμόμενοι όγκοι, τόσο διευρύνεται η βάση χρηστών στην οποία επιμερίζεται το κόστος των υποδομών.

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Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

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Μ.Η.Τ.232433

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