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Gazprom: Ρεκόρ άντλησης φυσικού αερίου από τις υπόγειες αποθήκες της Ευρώπης

Η ποσότητα φυσικού αερίου που αντλήθηκε από τις αποθήκες ήταν κατά 34%, ή σχεδόν κατά 100 εκατ. κυβικά μέτρα, υψηλότερη από το προηγούμενο ρεκόρ λέει η Gazprom

Φυσικό αέριο 07.11.2026, 15:52
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Gazprom: Ρεκόρ άντλησης φυσικού αερίου από τις υπόγειες αποθήκες της Ευρώπης
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Το κύμα ψύχους στην Ευρώπη παρατείνει το σερί των ιστορικών ρεκόρ άντλησης φυσικού αερίου από τις υπόγειες αποθήκες ισχυρίζεται σε ανακοίνωσή της η Gazprom.

Σύμφωνα με τον ρωσικό ενεργειακό γίγαντα, στις 5 Νοεμβρίου καταγράφηκε νέο ιστορικό ρεκόρ ημερήσιας άντλησης φυσικού αερίου από τις ευρωπαϊκές υπόγειες εγκαταστάσεις αποθήκευσης για τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία της Gas Infrastructure Europe (GIE).

Η ποσότητα φυσικού αερίου που αντλήθηκε από τις αποθήκες ήταν κατά 34%, ή σχεδόν κατά 100 εκατ. κυβικά μέτρα, υψηλότερη από το προηγούμενο ρεκόρ ημερήσιας άντλησης.

Νέα αρνητικά ρεκόρ άντλησης φυσικού αερίου από τις ευρωπαϊκές υπόγειες αποθήκες είχαν καταγραφεί νωρίτερα, στις 28 και 29 Οκτωβρίου, καθώς και την 1η, τη 2α και την 4η Νοεμβρίου.

Τετραπλάσιες παραδόσεις στην Τουρκία

Την ίδια ώρα, αυξάνονται οι προμήθειες ρωσικού φυσικού αερίου μέσω αγωγών προς την Τουρκία.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία, κατά τις πρώτες πέντε ημέρες του Νοεμβρίου, οι ποσότητες φυσικού αερίου που παραδόθηκαν στους Τούρκους καταναλωτές ήταν σχεδόν τετραπλάσιες σε σύγκριση με τις αντίστοιχες ποσότητες της ίδιας περιόδου τον Οκτώβριο και τον Σεπτέμβριο.

Παράλληλα, οι συνολικές προμήθειες φυσικού αερίου της Gazprom προς την Τουρκία τον Οκτώβριο αυξήθηκαν κατά 78% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο.

Στις αρχές Νοεμβρίου, ο όγκος του ρωσικού φυσικού αερίου που έφτανε στους Τούρκους καταναλωτές αυξήθηκε σημαντικά.

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