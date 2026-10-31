Φυσικό αέριο: Ποιος ελέγχει τις εγκαταστάσεις σε σπίτια, σχολεία και δημόσια κτίρια

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Η ασφάλεια των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου στηρίζεται στην εύρυθμη λειτουργία του δικτύου διανομής, στη συστηματική συντήρηση των εσωτερικών εγκαταστάσεων των κτιρίων και στην τήρηση των προβλεπόμενων ελέγχων. Η διάκριση των ευθυνών, που προβλέπεται από το κανονιστικό πλαίσιο, βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης, μετά τα πρόσφατα περιστατικά σε σχολικές μονάδες της Αθήνας, τα οποία έφεραν στο προσκήνιο ερωτήματα για τη συχνότητα των ελέγχων, την τήρηση των τεχνικών φακέλων και την παρακολούθηση της κατάστασης των εγκαταστάσεων σε βάθος χρόνου.

Η υπόθεση της Γκράβας ανέδειξε με χαρακτηριστικό τρόπο την ανάγκη να διαχωρίζεται ο έλεγχος του δικτύου διανομής από τον έλεγχο των εσωτερικών εγκαταστάσεων. Παρότι οι έλεγχοι στην περιοχή δεν εντόπισαν διαρροή στο δίκτυο διανομής, η πραγματογνωμοσύνη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας που δημοσιοποιήθηκε στα μέσα Οκτωβρίου κατέγραψε ελλείψεις και αποκλίσεις από τις εγκεκριμένες μελέτες στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου του σχολικού συγκροτήματος. Μεταξύ άλλων, διαπιστώθηκε ότι το σύστημα ανίχνευσης αερίου στο λεβητοστάσιο του 40ού Γυμνασίου δεν λειτούργησε κατά τη δοκιμή, ενώ εντοπίστηκαν προβλήματα στη λειτουργία ή την προσβασιμότητα των διατάξεων αποκοπής.

Δύο έλεγχοι ετησίως στο σύνολο του δικτύου διανομής

Σε κάθε περίπτωση, το κρίσιμο ερώτημα αφορά την κατανομή των αρμοδιοτήτων και το εύρος των ελέγχων που αναλογούν σε κάθε εμπλεκόμενο φορέα. Καταρχάς, η ευθύνη της «Enaon EDA» εκτείνεται στο δίκτυο διανομής φυσικού αερίου μέσης και χαμηλής πίεσης, στους παροχετευτικούς αγωγούς και στον σχετικό εξοπλισμό ρύθμισης πίεσης και μέτρησης, έως και την έξοδο του μετρητή. Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με την εταιρεία, πραγματοποιούνται προληπτικές και διορθωτικές εργασίες συντήρησης, επιτήρηση του δικτύου, προγραμματισμένοι έλεγχοι ανίχνευσης διαρροών και παρεμβάσεις έκτακτης ανάγκης.

Από το 2023, η Enaon χρησιμοποιεί την τεχνολογία κινητής ανίχνευσης διαρροών Picarro, με ειδικά εξοπλισμένα οχήματα και αναλυτή λέιζερ υψηλής ευαισθησίας για τον εντοπισμό εξαιρετικά μικρών συγκεντρώσεων μεθανίου. Σύμφωνα με στοιχεία που έθεσε η εταιρεία στη διάθεση του «Οικονομικού Ταχυδρόμου», η ετήσια κάλυψη των ελέγχων αντιστοιχούσε στο 120% του δικτύου το 2023, στο 150% το 2024 και στο 200% από το 2025, όταν καθιερώθηκε ο έλεγχος του συνόλου του δικτύου δύο φορές ετησίως.

Η ευθύνη στον ιδιοκτήτη για το εσωτερικό του κτιρίου

Διαφορετικό πεδίο ευθύνης αποτελούν οι εσωτερικές εγκαταστάσεις των κτιρίων, οι οποίες περιλαμβάνουν τις σωληνώσεις, τις συσκευές φυσικού αερίου και τα συναφή συστήματα έως την απαγωγή των καυσαερίων. Για την ασφαλή λειτουργία και τη συντήρησή τους υπεύθυνος είναι ο τελικός καταναλωτής ή, ανάλογα με την περίπτωση, ο ιδιοκτήτης ή ο φορέας χρήσης του κτιρίου.

Για τις εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, όπως εκείνες που εξυπηρετούν κατοικίες και άλλα κτίρια (με πίεση λειτουργίας έως 500 mbar), προβλέπεται έλεγχος στεγανότητας των σωληνώσεων ανά τετραετία από αδειοδοτημένο εγκαταστάτη, με έκδοση του αντίστοιχου πιστοποιητικού επανελέγχου. Παράλληλα, απαιτείται η προβλεπόμενη συντήρηση των συσκευών και η τήρηση ενημερωμένου τεχνικού φακέλου.

Η Enaon έχει, ωστόσο, συγκεκριμένες αρμοδιότητες και στο πεδίο των εσωτερικών εγκαταστάσεων. Ελέγχει τις μελέτες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, πραγματοποιεί επιτόπιο έλεγχο πριν από την αρχική ενεργοποίηση και εκδίδει την άδεια χρήσης, ενώ προβλέπονται και δειγματοληπτικοί έλεγχοι εγκαταστάσεων μετά την παρέλευση τεσσάρων ετών από την αρχική ενεργοποίησή τους. Αυτό σημαίνει ότι η κατανομή των αρμοδιοτήτων δεν εξαντλείται στη διαχωριστική «γραμμή» του μετρητή.

Κρίσιμη η παρακολούθηση σε βάθος χρόνου

Οι έλεγχοι στις εσωτερικές εγκαταστάσεις, πάντως, εντάσσονται στη διαδικασία αρχικής ενεργοποίησης και εποπτείας των εγκαταστάσεων, ενώ η διατήρηση της ασφάλειάς τους σε βάθος χρόνου προϋποθέτει τη συνεπή εφαρμογή των υποχρεώσεων συντήρησης και επανελέγχου. Ιδιαίτερη σημασία έχει η παρακολούθηση τυχόν μετατροπών στις εγκαταστάσεις, ώστε η πραγματική τους κατάσταση να ανταποκρίνεται στις εγκεκριμένες μελέτες και στις προβλεπόμενες τεχνικές προδιαγραφές.

Στα δημόσια κτίρια, όπως τα σχολεία και τα νοσοκομεία, η ευθύνη για την οργάνωση της συντήρησης και τη διενέργεια των προβλεπόμενων περιοδικών ελέγχων ανήκει στον αρμόδιο ιδιοκτήτη ή φορέα χρήσης. Η τήρηση ενημερωμένων τεχνικών φακέλων, η έγκαιρη ανανέωση των πιστοποιητικών και η τεκμηρίωση των εργασιών συντήρησης αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων.

Στην περίπτωση της Γκράβας, η Enaon EDA αναφέρει ότι πραγματοποίησε πέντε κύκλους επιθεωρήσεων στην ευρύτερη περιοχή κατά το 2026. Οι δύο πρώτοι έλεγχοι ήταν προγραμματισμένοι και πραγματοποιήθηκαν τον Μάρτιο και τον Σεπτέμβριο, ενώ ακολούθησαν τρεις επιπλέον επιθεωρήσεις τον Οκτώβριο από τους οποίους δεν προέκυψε ένδειξη διαρροής στο δίκτυο διανομής της περιοχής.

Ωστόσο, η επανενεργοποίηση της τροφοδοσίας του σχολικού συγκροτήματος, όπως αναφέρει η Enaon EDA, προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, δοκιμές αντοχής και στεγανότητας για κάθε εσωτερική εγκατάσταση χωριστά, υπογεγραμμένα πιστοποιητικά και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν γίνει μεταβολές σε σχέση με τις θεωρημένες μελέτες. Εάν έχουν γίνει τροποποιήσεις, απαιτείται και η υποβολή τροποποιητικής μελέτης.