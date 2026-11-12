Action: Πώς μπορεί να απειλήσει την Jumbo; Η «απάντηση» Βακάκη

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Με 6.000 προϊόντα σε 14 κατηγορίες και χαμηλές τιμές, η αλυσίδα Action ετοιμάζεται να ανοίξει το πρώτο της κατάστημα στην ελληνική αγορά, μετά και την ίδρυση της Action Greece Μονοπρόσωπη ΙΚΕ χθες.

Η non-food discount αλυσίδα που ξεκίνησε με ένα μικρό κατάστημα το 1993, στο Enkhuizen των Κάτω Χωρών, έχει αναπτυχθεί σε περισσότερα από 3.500 καταστήματα σε όλη την Ευρώπη, τα οποία επισκέπτονται κάθε εβδομάδα κατά μέσο όρο 23,2 εκατομμύρια πελάτες. Έχει περισσότερους από 84.000 συνεργάτες από 167 εθνικότητες και συνεχίζει ακάθεκτη την πορεία της για την είσοδό της στην 17η αγορά της.

Η Citi είχε αποκαλύψει από τον Ιανουάριο του 2026 πως η συγκεκριμένη αλυσίδα φερόταν να εξετάζει το ενδεχόμενο επέκτασης σε Βουλγαρία και Ελλάδα

Τα ρεκόρ της Action

Το 2025 πρόσθεσε 384 νέα καταστήματα επί ευρωπαϊκού εδάφους και άγγιξε ρεκόρ πωλήσεων. Ενδεικτικό είναι πως τα δύο τρίτα όλων των προϊόντων που πωλεί, έχουν τιμή κάτω των 2 ευρώ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα για το 9μηνο του 2026, οι καθαρές πωλήσεις της Action αυξήθηκαν κατά 14%, χάρη στην ισχυρή άνοδο του πελατολογίου, σε 12,8 δισ. ευρώ.

Η Action υποδέχτηκε κατά μέσο όρο 23,2 εκατομμύρια πελάτες την εβδομάδα, έναντι 20,6 εκατομμυρίων την ίδια περίοδο πέρυσι, ενώ προχώρησε σε μείωση των τιμών σε περισσότερα από 1.000 προϊόντα του σταθερού της χαρτοφυλακίου, μετακυλίοντας την εξοικονόμηση κόστους στους πελάτες.

Η αλυσίδα που ανακηρύχθηκε «Λιανοπωλητής της Χρονιάς» στη Γερμανία, τις Κάτω Χώρες και την Ιταλία και πιστοποιήθηκε ως «Great Place to Work» στη Γαλλία, πραγματοποίησε την είσοδό της στη Σλοβενία, την 16η ευρωπαϊκή αγορά της, και πρόσθεσε 228 καταστήματα, αυξάνοντας το δίκτυο καταστημάτων της σε 3.530, ενώ άνοιξε το 20ό ευρωπαϊκό κέντρο διανομής της.

Η ελληνική θυγατρική

Ο όμιλος Action, προχώρησε στη σύσταση της Action Greece Μονοπρόσωπη ΙΚΕ με το καταστατικό να αναρτάται χθες στο ΓΕΜΗ, με μετοχικό κεφάλαιο 5 εκατ. ευρώ, και έδρα την οδό Φιλελλήνων 26 στην Αθήνα.

Η Action Holding BV κατέχει το 100% των 50.000 εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας 100 ευρώ το καθένα, ενώ διαχειριστής έχει ορισθεί ο Levisse Phillippe Maurice.

Η έκθεση της Citi

Η συγκεκριμένη κίνηση είχε αναφερθεί ήδη από τον Ιανουάριο του 2026 στην έκθεση της Citi, όπου αναφερόταν ως μια πραγματική απειλή για την εταιρεία του Απόστολου Βακάκη στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.

Σύμφωνα με την Citi, η συγκεκριμένη αλυσίδα φερόταν να εξετάζει το ενδεχόμενο επέκτασης σε Βουλγαρία και Ελλάδα -όπως και έγινε-, αγορές όπου η Jumbo έχει το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητάς της. Με βάση αναλύσεις καταστημάτων ανά κάτοικο, η Action θα μπορούσε να ανοίξει περίπου 370 έως 550 καταστήματα στις αγορές όπου δραστηριοποιείται η Jumbo. Αυτό μεταφράζεται σε δυνητικό τζίρο 1,5 έως 2,2 δισ. ευρώ στην περιοχή.

Η αντίδραση Βακάκη

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο call ενημέρωση της αγοράς στα τέλη Σεπτεμβρίου, ο επικεφαλής της Jumbo, Απόστολος Βακάκης, έδωσε έμφαση στη σταθερή οργανική ανάπτυξη, τη δημιουργία μικρότερων καταστημάτων από το 2027 και την επέκταση στην αγορά της Ουγγαρίας. Συνοψίζοντας τη φιλοσοφία του ομίλου απέναντι στην ισχυρή ρευστότητα και τις ευκαιρίες της αγοράς, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «η Jumbo πετά σαν αεροπλάνο και όχι σαν πύραυλος».

Ο επικεφαλής της εταιρείας υπογράμμισε πως η διοίκηση παραμένει συντηρητική στη διαχείριση κινδύνου, αποφεύγοντας τις βεβιασμένες κινήσεις και το κυνήγι της ανάπτυξης με οποιοδήποτε κόστος.

Ενώ ανακοίνωσε πως από το 2027 και κυρίως το 2028, θα ξεκινήσει την ανάπτυξη των λεγόμενων «μικρών Jumbo», ενός νέου τύπου καταστημάτων μικρότερης επιφάνειας. άνω των 2.000-3.000 τ.μ., για περιοχές όπου το κλασικό Jumbo δεν μπορεί εύκολα να αναπτυχθεί. «Δεν αλλάζουμε το μοντέλο. Προσθέτουμε μια παραλλαγή», είπε, εξηγώντας ότι «το κατάστημα πρέπει να πλησιάσει τον τουρίστα». Στόχος είναι τρία έως πέντε τέτοια σημεία μέσα στην επόμενη χρονιά.