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Jumbo: Αύξηση 6,7% των πωλήσεων, το δεκάμηνο

Η ετήσια αύξηση των πωλήσεων της Jumbo σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2025 φτάνει το 13%, καταγράφοντας την ισχυρότερη μηνιαία επίδοση της χρονιάς

Business 04.11.2026, 18:39
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Jumbo: Αύξηση 6,7% των πωλήσεων, το δεκάμηνο
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Αύξηση των πωλήσεων κατά +13% σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2025 ανακοίνωσε η JUMBO, καταγράφοντας την ισχυρότερη μηνιαία επίδοση της χρονιάς

Ο Όμιλος εντοπίζει την παραπάνω επίδοση στην επιλογή του να απορροφήσει το πρόσθετο κόστος ενέργειας και μεταφορών που προκάλεσε η κρίση στη Μέση Ανατολή και την αύξηση του ΦΠΑ και την υποτίμηση του RON στη Ρουμανία, χωρίς να τα μετακυλίσει στις τιμές των προϊόντων του και «οι καταναλωτές το αναγνώρισαν».

Συνολικά, στο δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2026, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 6,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

«Σε μια περίοδο που οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί παραμένουν υπό πίεση, η διατήρηση σταθερών και ανταγωνιστικών τιμών, αποδεικνύεται όχι μόνο επιχειρηματική αρχή αλλά και η πιο αποδοτική επένδυση του Ομίλου. Ο πελάτης πάντα πρέπει να απολαμβάνει υπέρ του οποιαδήποτε μεταβατική περίοδο» αναφέρει ο όμιλος.

Παράλληλα ο Όμιλος JUMBO συνεχίζει το επενδυτικό του πρόγραμμα. Προς το τέλος Οκτωβρίου ξεκίνησε τη λειτουργία του το νέο υπερκατάστημα στην Baia Mare, το εικοστό πρώτο κατάστημα του Ομίλου στη Ρουμανία.

Σήμερα, ο Όμιλος JUMBO αριθμεί 90 καταστήματα από τα οποία 53 στην Ελλάδα, 6 στην Κύπρο, 10 στη Βουλγαρία και 21 στη Ρουμανία. Ο Όμιλος διαθέτει ηλεκτρονικά καταστήματα στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ρουμανία, στη Βουλγαρία και από αρχές Νοεμβρίου στην Ουγγαρία.

Τον Οκτώβριο, λειτούργησε το 9ο κατάστημα JUMBO στο Ισραήλ από τον τοπικό συνεργάτη franchise του Ομίλου, διευρύνοντας περαιτέρω την παρουσία του σήματος JUMBO στην ισραηλινή αγορά.

Μέσω συνεργασιών, ο Όμιλος έχει σήμερα παρουσία με 49 καταστήματα που φέρουν το σήμα JUMBO, σε 7 χώρες (Αλβανία, Κόσοβο, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία, Μαυροβούνιο και Ισραήλ).

Έως το τέλος του έτους, αναμένονται το 1ο κατάστημα στη Μολδαβία και το 1ο κατάστημα στον Καναδά που θα φέρουν το σήμα JUMBO.

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026 θα ξεκινήσει η καταβολή της έκτακτης χρηματικής διανομής €1,00 ανά μετοχή (μικτό ποσό), με ημερομηνία αποκοπής τη 16η Νοεμβρίου.

Με τη διανομή αυτή, οι συνολικές χρηματικές διανομές προς τους μετόχους εντός του 2026 θα ανέλθουν σε 2,20 EUR ανά μετοχή, ή περίπου EUR 295,6 εκατ.

Καθώς το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στη σημαντική περίοδο των Χριστουγέννων, η Διοίκηση παραμένει συγκρατημένα αισιόδοξη.

Αναλυτικά η πορεία των πωλήσεων ανά χώρα

Ελλάδα: Τον Οκτώβριο του 2026, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας (χωρίς να υπολογίζονται οι ενδοεταιρικές συναλλαγές) παρουσίασαν αύξηση κατά +13% περίπου σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Για το 10μηνο, η αύξηση διαμορφώθηκε σε περίπου +9%.

Κύπρος: Οι πωλήσεις των καταστημάτων στην Κύπρο, κατά τον Οκτώβριο του 2026, ήταν αυξημένες κατά +15% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Για το 10μηνο, η αύξηση διαμορφώθηκε σε περίπου +8%.

Βουλγαρία: Οι πωλήσεις των καταστημάτων στη Βουλγαρία καθώς και του ηλεκτρονικού καταστήματος στη χώρα (https://www.e-jumbo.bg), κατά τον Οκτώβριο του 2026, ήταν αυξημένες κατά +21% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Στο 10μηνο, η αύξηση διαμορφώθηκε σε περίπου +14%.

Ρουμανία: Τον Οκτώβριο του 2026 οι πωλήσεις του δικτύου καθώς και του ηλεκτρονικού καταστήματος (www.e-jumbo.ro) ήταν αυξημένες κατά +5% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Στο 10μηνο, σε Ευρώ ήταν μειωμένες κατά -4% περίπου, ενώ σε RON είναι περίπου στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

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