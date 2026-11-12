Αγορές με δόσεις: Μεταβατική ρύθμιση για την αδειοδότηση επιχειρήσεων

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Μεταβατική περίοδο για την αδειοδότηση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην καταναλωτική πίστη προβλέπει τροπολογία που κατέθεσε σήμερα στη Βουλή ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, ώστε να συνεχιστούν χωρίς διακοπή οι αγορές με δόσεις και τα προγράμματα χρηματοδότησης των καταναλωτών.

Η ρύθμιση αφορά τους μεσίτες πιστώσεων καταναλωτικής πίστης και τις επιχειρήσεις που παρέχουν πιστώσεις στο πλαίσιο συμπληρωματικής δραστηριότητας. Προβλέπει ότι μπορούν να συνεχίσουν προσωρινά τη λειτουργία τους μέχρι να ολοκληρωθεί η αδειοδότησή τους, υπό την προϋπόθεση ότι θα υποβάλουν σχετική αίτηση στην Τράπεζα της Ελλάδος έως τις 20 Νοεμβρίου 2026. Η εξέταση των αιτήσεων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2027.

Τι ισχύει στη μεταβατική περίοδο

Καθ’ όλη τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να υπόκεινται στην εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος και να τηρούν τις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών. Παράλληλα, καταχωρίζονται στα αντίστοιχα μητρώα, με ειδική επισήμανση του προσωρινού καθεστώτος λειτουργίας τους.

Η τροπολογία εντάσσεται στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 5317/2026, με τον οποίο ενσωματώθηκε η ευρωπαϊκή Οδηγία για την καταναλωτική πίστη. Το νέο πλαίσιο προβλέπει αυστηρότερες απαιτήσεις για τη χορήγηση καταναλωτικών πιστώσεων, καθώς και υποχρεώσεις αδειοδότησης και εποπτείας, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και της προστασίας των καταναλωτών.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης, η μεταβατική ρύθμιση αποσκοπεί στην αποφυγή διακοπών στις συναλλαγές λόγω ενδεχόμενων καθυστερήσεων στην αδειοδότηση, χωρίς να περιορίζονται οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων απέναντι στους καταναλωτές.

Θεοδωρικάκος: Προστατεύουμε τα συμφέροντα των καταναλωτών

«Με τη συγκεκριμένη τροπολογία διασφαλίζεται η απρόσκοπτη πρόσβαση των καταναλωτών σε υπηρεσίες πιστωτικής διαμεσολάβησης προκειμένου να επωφεληθούν από προγράμματα αγοράς αγαθών και υπηρεσιών με αποπληρωμή σε δόσεις», δήλωσε ο Τάκης Θεοδωρικάκος.

«Προστατεύουμε τα συμφέροντα των καταναλωτών, χωρίς εκπτώσεις στις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων απέναντί τους, σε μια περίοδο έντονων πληθωριστικών πιέσεων εξαιτίας της παγκόσμιας γεωπολιτικής κατάστασης», πρόσθεσε.