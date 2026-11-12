Bank of America για ΜΕΤΚΑ: Το IPO εκτοξεύει την αξία έως 2,06 δισ.

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Ευκαιρία να αναδειχθεί η αξία του κλάδου Υποδομών και Παραχωρήσεων της Metlen βλέπει η Bank of America στη σχεδιαζόμενη εισαγωγή της ΜΕΤΚΑ στο Χρηματιστήριο Αθηνών, εκτιμώντας ότι η αποτίμηση της θυγατρικής μπορεί να φτάσει έως και τα 2,06 δισ. ευρώ.

Η αμερικανική τράπεζα θεωρεί ότι η εισαγωγή θα βοηθήσει την αγορά να αποτιμήσει ξεχωριστά μια δραστηριότητα με διαφορετικά χαρακτηριστικά από τους βασικούς τομείς ενέργειας και μεταλλουργίας της Metlen, διατηρώντας τη σύσταση αγοράς (Buy) και την τιμή-στόχο των 54 ευρώ για τη μετοχή.

Σύμφωνα με τα σενάρια της Bank of America, η αποτίμηση της ΜΕΤΚΑ μετά την άντληση των νέων κεφαλαίων μπορεί να διαμορφωθεί μεταξύ 1,46 και 2,06 δισ. ευρώ.

Πρόκειται για ένα σημαντικό μέγεθος, εάν συγκριθεί με τη χρηματιστηριακή αξία της Metlen, η οποία ανέρχεται σε περίπου 6,4 δισ. ευρώ, αναδεικνύοντας τη βαρύτητα που μπορεί να αποκτήσει η ξεχωριστή αποτίμηση της θυγατρικής.

Κεφάλαια 250 εκατ. ευρώ και πιθανές εισροές για τη Metlen

Η σχεδιαζόμενη δημόσια προσφορά αναμένεται να ενισχύσει τη ΜΕΤΚΑ με περίπου 250 εκατ. ευρώ μέσω της έκδοσης νέων μετοχών. Παράλληλα, η Bank of America εκτιμά ότι μια ενδεχόμενη δευτερογενής διάθεση μετοχών θα μπορούσε να αποφέρει στη Metlen έσοδα από 115 έως 265 εκατ. ευρώ, με τον όμιλο να διατηρεί τον έλεγχο της θυγατρικής και μετά την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο.

Η αμερικανική τράπεζα στέκεται και στα οικονομικά μεγέθη της ΜΕΤΚΑ, η οποία το 2025 κατέγραψε έσοδα 689 εκατ. ευρώ και EBITDA 110 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, διαθέτει καθαρά ταμειακά διαθέσιμα ύψους 166 εκατ. ευρώ, ενώ το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των κατασκευαστικών έργων της φτάνει περίπου τα 2,1 δισ. ευρώ.

Το πλεονέκτημα του διαφοροποιημένου μοντέλου

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο επιχειρηματικό μοντέλο της ΜΕΤΚΑ, το οποίο δεν περιορίζεται στις κατασκευές, αλλά εκτείνεται στις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, στις παραχωρήσεις και στη διαχείριση εγκαταστάσεων. Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία έχει παρουσία σε διαφορετικά στάδια του κύκλου ζωής των έργων υποδομής.

Για την Bank of America, η σχεδιαζόμενη εισαγωγή αποτελεί θετική εξέλιξη για τη Metlen, καθώς δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάδειξη της αξίας μιας σημαντικής δραστηριότητας του ομίλου, η οποία σήμερα ενσωματώνεται στη συνολική χρηματιστηριακή του αποτίμηση.